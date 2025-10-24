FCSB, 10 milioane de euro! Campioana a bifat încasări , chiar dacă a pierdut cu Bologna. Sursa banilor și cât au împărțit jucătorii
Golazo.ro, 24 octombrie 2025 12:20
Încasările campioanei FCSB din bilete, doar pentru meciul cu Bologna din Europa League, au fost de o jumătate de milion de euro.
Acum 30 minute
12:40
Spectacol la Atena AEK a zdrobit fosta adversară FCSB: „Ar fi putut înscrie chiar și 12 goluri!” » Răzvan Marin, printre marcatori # Golazo.ro
AEK Atena - Aberdeen 6-0. Formația din capitala Greciei a făcut spectacol în etapa a doua din Conference League.
Acum o oră
12:30
Edi, reacție bizară FOTO. Cum a fost surprins Iordănescu în timp ce Legia celebra golul victoriei cu Shakhtar: „Nu a fost o perioadă bună” # Golazo.ro
Șahtior - Legia Varșovia 1-2. Edi Iordănescu a avut o reacție rezervată la golul victoriei marcat de echipa sa în prelungirile partidei.
12:20
12:10
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 73. Despre suma investită de Dan Șucu la Rapid, bonusul încasat de Elias Charalambous la FCSB și interesul în creștere al platformelor de streaming pentru evenimentele sportive live.
Acum 2 ore
11:30
Plângere penală împotriva CJ Buzău Ilie Stan, dezvăluiri incredibile despre dezastrul de la Gloria : „Mă sună și acum jucătorii pentru bani” # Golazo.ro
Ilie Stan (58 de ani) a venit cu detalii despre situația de la Gloria Buzău, din finalul sezonului precedent din Liga 1.
11:10
Lucescu, ce victorie! Răzvan reacționează după meciul nebun, cu 7 goluri , câștigat de PAOK în fața lui Lille: „Ne-a ajutat Dumnezeu!” # Golazo.ro
Lille - PAOK 3-4. Răzvan Lucescu, antrenorul grecilor, a vorbit despre primul succes al echipei sale din actualul sezon din Europa League.
Acum 4 ore
10:50
„Baiaram, de ce dai cu piciorul?” Fotbalistul aflat în conflict cu Rădoi, pus la zid de o legendă a Craiovei: „Nu ai voie să faci așa ceva!” # Golazo.ro
Aurel Țicleanu (66 de ani) a comentat conflictul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi, dinaintea partidei cu Noah, scor 1-1.
10:20
„A văzut toată lumea!” Ce spun Gabi Balint și Florin Prunea despre penalty-ul cerut de FCSB în meciul cu Bologna: „Este evident” # Golazo.ro
FCSB - Bologna 1-2. Florin Prunea și Gabi Balint au vorbit despre penalty-ul cerut de campioana României în meciul din runda #3 din Europa League.
10:00
„Rațiu a provocat delirul!” Intrat pe final de meci, românul a fost eroul lui Rayo! Gol marcat în minutul 90+13 . Presa spaniolă: „Cât o victorie!” # Golazo.ro
Hacken - Rayo Vallecano 2-2. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost decisiv în partida jucată de spanioli în Suedia.
09:40
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #16 din Liga 1, care marchează o premieră în acest sezon.
Acum 6 ore
09:00
Liderul din Superliga, interzis la transferuri? Suma incredibilă pe care trebuie s-o plătească fostului jucător # Golazo.ro
FC Botoșani, liderul liderul-surpriză din Liga 1, a pierdut procesul intentat la FIFA de fostul mijlocaș Francisco Junior (33 de ani).
Acum 12 ore
01:00
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună: „E lipsă de respect” # Golazo.ro
U Craiova - Noah 1-1. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a explicat conflictul său cu Ștefan Baiaram (22 de ani).
01:00
„Nu sunt mulțumit” Mihai Rotaru, după remiza cu Noah: „Lipsa de experiență și-a pus amprenta” # Golazo.ro
U CRAIOVA - NOAH 1-1. Mihai Rotaru (52 de ani), finanțatorul Universității Craiova, a comentat rezultatul înregistrat de echipa sa în etapa #2 a Conference League.
00:50
„Pentru asta ne apucăm de fotbal” Alexandru Cicâldău, după remiza cu Noah: „Un meci echilibrat” + Ce spune Bancu # Golazo.ro
U CRAIOVA - NOAH 1-1. Alexandru Cicâldău (28 de ani), mijlocașul oltenilor, a vorbit despre cele întâmplate la partida de pe „Ion Oblemenco”.
Acum 24 ore
23:50
Portarul #1 din Europa League Ștefan Târnovanu, după eșecul cu Bologna: „Prefer să primesc șase goluri și să câștigăm” # Golazo.ro
FCSB - Bologna 1-2. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul campioanei României, a reușit cele mai multe parade în Europa League.
23:50
Probleme pe „Ion Oblemenco” Nocturna a cedat de 3 ori la U Craiova - Noah » Ce a făcut arbitrul # Golazo.ro
U CRAIOVA - NOAH. Probleme pe „Ion Oblemenco”! Instalația de nocturnă s-a stins, parțial, la pauza meciului.
23:20
„Au fost avantajați” Mihai Stoica, furios pe arbitraj la înfrângerea cu Bologna: „Obstacole de netrecut pentru noi” # Golazo.ro
FCSB - BOLOGNA 1-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre eșecul din Europa League.
22:40
Șut își face mea culpa Învinuit de Becali pentru eșec, mijlocașul explică eroarea de la primul gol + Bîrligea: „A fost penalty 100%” # Golazo.ro
FCSB - BOLOGNA. Adrian Șut (26 de ani) și Daniel Bîrligea (25 de ani) au comentat înfrângerea campioanei din etapa #3 a Europa League.
22:40
„Am greșit și eu” Gigi Becali regretă o schimbare făcută după pauză, în FCSB - Bologna: „Ce să faci cu el?!” + Șut, desființat # Golazo.ro
FCSB - Bologna 1-2. Gigi Becali, finanțatorul echipei, a criticat dur prestația roș-albaștrilor din meciul etapei #3 din Europa League. Patronul regretă că Octavian Popescu a fost introdus în locul lui Thiam, în minutul 64.
22:20
FCSB, proteste vehemente FOTO. Campioana a cerut penalty, după ce Bîrligea a fost împins în careu # Golazo.ro
FCSB - BOLOGNA. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a cerut acordarea unei lovituri de la 11 metri în minutul 65 al partidei.
22:20
Baiaram, lăsat pe bancă Atacantul, nemulțumit pentru că n-a fost titularizat la meciul cu Noah # Golazo.ro
U Craiova - Noah. Ștefan Baiaram (22 de ani) nu a fost inclus în echipa de start pentru meciul din Conference League. Fotbalistul a fost vizibil supărat pe decizia tehnicianului Mirel Rădoi (44 de ani) U Craiova - Noah se va juca astăzi, de la ora 22:00, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
22:00
Dinamo - Kielce 24-28 „Dulăii” au suferit a șasea înfrângere consecutivă în Liga Campionilor # Golazo.ro
Dinamo a pierdut în fața celor de la Kielce, scor 24-28, în etapa #6 din Liga Campionilor la Handbal Masculin.
21:20
Lionel Messi (38 de ani), starul argentinian de la Inter Miami, și-a prelungit contractul cu formația din Statele Unite la care joacă din 2023.
21:10
Olaru, cu arcada spartă Căpitanul de la FCSB a avut nevoie de îngrijiri medicale, în prima repriză a meciului cu Bologna # Golazo.ro
FCSB - BOLOGNA. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul celor de la FCSB, a fost faultat dur la meciul de pe Arena Națională.
20:40
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna # Golazo.ro
FCSB - Bologna. Elevii lui Elias Charalambous (45 de ani) au încasat două goluri în primele 12 minute în partida din Europa League. Partida este transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1
20:10
Prezenți pentru Europa Fanii campioanei au spus „DA” pentru Bologna. Replică pe măsură a italienilor. Cisotti nu a scăpat! # Golazo.ro
Anul trecut, tot cam pe la final de octombrie, la FCSB domnea entuziasmul. Echipa reușise să depășească momentul slab din campionat și începuse cursa de urmărire care avea să aducă, în cele din urmă, un nou titlu.
20:10
Italienii s-au simțit ca la ei acasă FOTO. Ce a făcut Bologna în vestiarul de la Arena Națională înainte de meci # Golazo.ro
FCSB - Bologna. Adversara campioanei României în etapa #3 din Europa League s-a simțit ca acasă pe Arena Națională.
19:40
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei! # Golazo.ro
Antrenorul echipei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups (49 de ani), și jucătorul echipei Miami Heat, Terry Rozier (31 de ani), au fost arestați joi în cadrul unei vaste operațiuni desfășurate de autorități.
19:30
Samuel Asamoah (31 de ani) a fost externat după accidentarea teribilă pe care a suferit-o în China, în urma căreia ar fi putut rămâne paralizat.
18:40
„Nu poți face așa ceva” Courtois, după ce meciul Barcelonei nu se va mai disputa în SUA: „E logic!” + Atac la catalani # Golazo.ro
Thibaut Courtois (33 de ani), portarul lui Real Madrid, a recunoscut că s-a bucurat când a aflat că meciul dintre Villarreal și Barcelona nu se va mai disputa la Miami, Statele Unite ale Americii.
18:40
Man, în echipa etapei Prestația din meciul cu Napoli l-a propulsat printre cei mai buni din Champions League # Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani), atacantul celor de la PSV Eindhoven, a fost nominalizat de UEFA la premiul pentru cel mai bun jucător al etapei #3 din Liga Campionilor.
17:50
Haos pentru fani Un meci din Europa League a fost reprogramat de două ori » Motivul pentru care a luat UEFA această decizie # Golazo.ro
Meciul dintre Feyenoord și Panathinaikos, din etapa #3 a Europa League, a fost reprogramat de două ori din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.
17:50
„Suntem foarte pregătiți” Juri Cisotti, înainte de meciul cu Bologna: „Nu va fi simplu pentru ei” + Ce spune Dawa # Golazo.ro
FCSB - BOLOGNA. Juri Cisotti (32 de ani) și Joyskim Dawa (29 de ani), jucătorii campioanei, au prefațat partida cu Bologna din runda #3 a Europa League.
17:10
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european # Golazo.ro
Uros Nikolic (39 de ani), arbitru în Euroligă, a fost arestat de poliția din Serbia, fiind suspectat de legături cu o grupare criminală.
17:00
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul # Golazo.ro
Un incident violent a avut loc în cadrul unui turneu național U14 la polo. Implicați: Maxim Crișan, antrenor secund la Corona Brașov, și arbitrul Adrian Cîmpeanu. Tehnicianul s-a ales cu o sancțiune severă din partea federației.
16:50
Mutu îi avertizează pe italieni „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB , înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați” # Golazo.ro
Adrian Mutu a vorbit despre partida celor de la FCSB cu Bologna din runda #3 din Europa League.
16:40
„La Dinamo s-au întâmplat lucruri nasoale” Dezvăluirile făcute de oficialul care i-a părăsit pe „câini”: „Sunt curios cum o vor scoate la capăt” # Golazo.ro
George Bozieru (25 de ani), cel care ocupa o funcție în departamentul de ordine și siguranță al lui Dinamo, s-a despărțit de roș-albi, după doi ani și jumătate.
16:10
Revenirea lui Petrescu, în pericol! Haos la CFR Cluj. Iuliu Mureșan a dezvăluit ce a discutat cu antrenorul: „Nu se pune problema” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele lui CFR Cluj, a oferit noi detalii despre mult-discutata revenire a lui Dan Petrescu (57 de ani) la echipa din Gruia.
15:50
Italienii au invadat România FOTO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională # Golazo.ro
Bucureștiul a fost colorat astăzi în roșu și albastru, dar nu de către suporterii FCSB, ci de miile de suporteri italieni veniți să-și susțină echipa favorită, Bologna, în duelul de pe Arena Națională cu FCSB.
15:40
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a intrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european # Golazo.ro
UEFA a venit cu explicații în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, după ce a actualizat istoricul competițiilor sale și a separat Steaua București de FCSB.
15:10
Revenirea lui Petrescu divizează fanii De la „Bine ai revenit, Dane!” la „Amatorism!” » Critici dure pentru conducerea de la CFR Cluj # Golazo.ro
Anunțul revenirii lui Dan Petrescu (57 de ani) pe banca vicecampioanei CFR Cluj după o pauză de doar două luni a aprins spiritele în rândul fanilor ardeleni.
15:10
„Zenga, ai puțin respect!” Adrian Mutu îl taxează din nou pe italian pentru criticile aduse lui Cristi Chivu: „E o tentă de rasism” # Golazo.ro
Adrian Mutu și-a vărsat din nou nervii pe Walter Zenga după ce, în urmă cu o lună, l-a criticat pe Cristi Chivu.
14:50
„Cine mi-a mărit salariul?” Întrebarea care l-a surprins pe Zeljko Kopic » E precaut înainte de meciul cu FC Argeș: „E o echipă de play-off” # Golazo.ro
FC ARGEȘ - DINAMO. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a prefațat confruntarea ce deschide etapa #14 din Liga 1.
14:10
LPF ne transmite prin Justin Ștefan că derby-ul care era „programat” pentru 7 decembrie s-ar putea juca în altă zi, din cauza alegerilor la Primăria Capitalei.
14:10
Oficial: Bergodi a preluat U Cluj Italianul antrenează a zecea echipă românească din carieră » Pe câte sezoane a semnat cu „șepcile roșii” # Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani) a fost prezentat oficial de Universitatea Cluj. Contractul italianului cu echipa clujeană este valabil până în 2027.
14:00
FCSB - Bologna LIVE de la ora 19:45, în etapa #3 din Europa League » 30.000 de spectatori sunt așteptați pe Arena Națională # Golazo.ro
FCSB și Bologna se întâlnesc în cadrul rundei #3 a fazei principale din Europa League. Partida este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 19:45.
13:40
U Craiova - Noah LIVE de la 22:00, în etapa #2 » Oltenii sunt în căutarea primei victorii din istorie în Conference League # Golazo.ro
Universitatea Craiova și Noah se întâlnesc în cadrul rundei #2 din Conference League, pe stadionul „Ion Oblemenco”.
13:30
Cine transmite la TV Unde se văd partidele FCSB - Bologna și U Craiova - Noah din Europa și Conference League # Golazo.ro
FCSB și Universitate Craiova intră din nou în focul competiților europene. Partidele vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe două posturi TV. Detalii, mai jos.
Ieri
13:00
Puștiul care a scris istorie! FOTO. Jucătorul de 17 ani de la Bayern Munchen a doborât două recorduri în meciul său de debut în Liga Campionilor # Golazo.ro
Bayern Munchen - Club Brugge 4-0. Lennart Karl (17 ani), aripa dreapta a germanilor, a doborât două recorduri în meciul său de debut în Liga Campionilor.
12:50
Vraciul folosit de FCSB e criticat dur Medic sportiv român, despre metodele faimoasei Marijana Kovacevic : „Dacă folosește placentă de la un om cu anumite boli?” # Golazo.ro
Ion Bogdan Codorean, medic primar ortoped și traumatolog, doctor în medicină, și specializat în traumatologia sportivă, a criticat metodele folosite de celebrul vraci Marijana Kovacevic.
