Chiriile spațiilor comerciale de pe Aeroportul Sibiu se ieftinesc cu 25% / Nu s-au găsit chiriași până acum / Inițial, prețul chiriei a fost stabilit la cel mult 45 de euro pe mp/lună

G4Media, 24 octombrie 2025 12:50

Pentru că în afară de magazinul cu suveniruri, Aeroportul Sibiu nu a reușit să închirieze celelalte spații din terminalul extins, conducerea instituției propune ca, din...   © G4Media.ro.

Acum 5 minute
13:10
Recordurile fantastice ale lui Djokovic sunt în pericol, avertizează Serena Williams G4Media
Serena Williams a discutat despre momentul pe care îl traversează tenisul de câmp masculin odată cu retragerile lui Roger Federer și Rafael Nadal, dar și...   © G4Media.ro.
13:10
Daniel David susține în premieră că are în plan reintroducerea burselor olimpice „pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor” G4Media
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, care în vară spunea că olimpicii „își pot da singuri bursă din premiul primit”, după eliminarea burselor de excelență...   © G4Media.ro.
13:10
Surse: PSD cedează la presiunea magistraților, vrea să majoreze pensia specială la 75% din salariu și să încetinească ritmul de creștere a vârstei de pensionare față de proiectul guvernului Bolojan G4Media
Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a început vineri consultări cu șefii magistraților pentru inițierea unui proiect de lege privind pensiile speciale, miza fiind să...   © G4Media.ro.
13:10
Fostul premier georgian Garibashvili a fost inculpat pentru spălare de bani / Georgia este marcată de proteste antiguvernamentale de peste un an de zile G4Media
Fostul premier georgian Irakli Garibaşvili a fost inculpat vineri pentru spălare de bani la scară mare, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Garibaşvili...   © G4Media.ro.
13:10
Să vedeți unde s-a ajuns din disperare, spune Simion Hăncescu, FSLI: Sunt profesori calificați care au acceptat să predea sub 20 de ore, ca să nu moară de foame. O bătaie de joc G4Media
Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a adus în atenție că sunt profesori calificați care au acceptat să predea sub 20 de...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
12:50
Pentru că în afară de magazinul cu suveniruri, Aeroportul Sibiu nu a reușit să închirieze celelalte spații din terminalul extins, conducerea instituției propune ca, din...   © G4Media.ro.
Acum o oră
12:40
Primarul Istanbulului, principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este vizat de o nouă anchetă / O plângere împotriva partidului său de opoziţie a fost respinsă G4Media
O anchetă pentru spionaj a fost declanşată contra primarului de opoziţie al Istanbulului Ekrem Imamoglu, întemniţat din martie pentru acuzaţii de corupţie pe care el...   © G4Media.ro.
12:30
Mortadella italiană sărbătorește 364 de ani și este omagiată prin intermediul imaginilor din filmele în care a fost protagonistă G4Media
Mortadella, celebrul preparat italian din carne de porc, aniversează astăzi, 24 octombrie, 364 de ani de la naștere. Data simbolică reprezintă aniversarea unui edict emis...   © G4Media.ro.
12:30
La șapte ani de la comandă, Belgia tocmai a primit avioanele de vânătoare F-35, dar spațiul său aerian nu este suficient de mare pentru a le permite să zboare G4Media
Pare o glumă proastă belgiană. Țara tocmai a primit primele exemplare ale noilor avioane de vânătoare F-35 comandate în 2018. Problema: piloții săi nu le...   © G4Media.ro.
12:30
Un camion românesc dărâmă arcada unui apeduct spaniol, construit în urmă cu 242 de ani / Șoferul a fost redirecționat de GPS, după ce un alt drum a fost închis în zonă G4Media
Un camion înmatriculat în România a demolat în joi în Algeciras (Cádiz, Spania) o parte din Arcos de El Cobre, un apeduct construit în anul...   © G4Media.ro.
12:30
Avertismentul dur al lui Hamilton pentru piloții McLaren în lupta din F1 cu „balaurul” Verstappen G4Media
Lewis Hamilton a transmis un mesaj clar piloților McLaren, multiplul campion mondial avertizându-i pe Oscar Piastri și Lando Norris că trebuie să blocheze „orice vine...   © G4Media.ro.
12:30
Lecție de maturitate și de respect la Astra Film Festival. Ziua în care publicul a urmărit în tăcere genericul, în semn de omagiu pentru eroul român de la Hanau (Parteneriat) G4Media
Ziua a șaptea a festivalului Astra Film a adus în fața publicului povești dure și profund umane, proiectate „dincolo de ecran”, în realități pe care...   © G4Media.ro.
12:30
BNR a lansat o secțiune specială pe site-ul oficial despre tezaurul furat de Rusia și prezintă documente de arhivă G4Media
Banca Națională a României (BNR) a lansat vineri o secțiune specială pe site-ul propriu despre istoricul tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 – 1917...   © G4Media.ro.
12:20
BREAKING Grindeanu anunță că a început consultări pentru noul proiect privind pensiile magistraților, cu șefa CSM, șefa Înaltei Curți și procurorul general / „Sunt un om politic care respinge obtuzitatea și încăpățânarea” G4Media
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, vineri, că a început consultări pentru noul proiect privind pensiile magistraților, cu șefa CSM, Elena Costache, șefa...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:10
CGMB a adoptat, în ședință extraordinară, proiectele de sprijin acordat locatarilor din blocul din Rahova afectat de explozie, după dezbateri în contradictoriu despre recuperarea prejudiciilor și dreptul de proprietate / Etapa a doua a reconstrucției G4Media
Consiliul General al Municipiului București a adoptat, vineri, toate proiectele de hotărâre privind intervențiile de urgență și măsurile sociale pentru locatarii blocului din Strada Vicina...   © G4Media.ro.
12:10
Procurorii americani susţin că directorul executiv al unui contractor guvernamental a vândut secrete Rusiei G4Media
Procurorii americani au acuzat un fost director executiv al unui contractor guvernamental care furnizează instrumente de informaţii cibernetice agenţiilor federale că a vândut secrete comerciale...   © G4Media.ro.
12:00
China testează prima navă purtătoare de drone din lume, dotată cu catapultă electromagnetică G4Media
China pare să fi intrat într-o nouă etapă a tehnologiei navale. Cea mai nouă navă de asalt a sa, Type 076 Sichuan, ar fi început testele...   © G4Media.ro.
12:00
Declarația care a inflamat lumea snookerului: „E lipsă de respect față de jucătorii de top” G4Media
După calificarea fără emoții în sferturile Openului Irlandei de Nord, Mark Allen (locul opt mondial) a aprins spiritele în lumea snookerului după ce a spus...   © G4Media.ro.
12:00
Nicuşor Dan: Un referendum se face atunci când în societate există păreri diametral opuse. Pe subiectul pensiilor magistraților, suntem cu toţii de acord că e anormal ca pensia să fie cât salariul. Este o aşteptare a societăţii, trebuie să o rezolvăm în mod echilibrat odată pentru totdeauna G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că un referendum se face atunci când există în societate păreri bine conturate, care sunt diametral opuse, lucru care nu se...   © G4Media.ro.
12:00
Femeile din armata Australiei au intentat un recurs contra guvernului pentru violenţe sexuale, hărţuire generalizată şi discriminări sistematice G4Media
Femei membre ale forţelor armate australiene au intentat vineri un recurs colectiv în justiţie pentru violenţe sexiste şi sexuale, hărţuire generalizată şi discriminări sistematice, informează...   © G4Media.ro.
12:00
Trump spune că un donator privat a oferit 130 de milioane de dolari pentru a acoperi salariile militare în „shutdown” G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că un donator privat bogat a oferit 130 de milioane de dolari guvernului american pentru a acoperi potenţialele...   © G4Media.ro.
11:50
Avocat din Olt, prins în flagrant în timp ce primea mită 30.000 de euro. Banii ar fi fost ceruți pentru angajări la spital și serviciul de ambulanță G4Media
Un avocat din Olt a fost reținut de procurorii DNA după ce ar fi primit 30.000 de euro pentru a-și exercita presupusa influență asupra unor...   © G4Media.ro.
11:50
O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani lumină, este următoarea bornă a oamenilor de știință în căutarea vieţii extraterestre G4Media
 O exoplanetă din categoria Super-Pământurilor, aflată la distanţa potrivită faţă de steaua sa pentru ca apa să poată exista în stare lichidă la suprafaţă, a...   © G4Media.ro.
11:40
EXCLUSIV I Două pisici trăiesc la peste 2100 de metri altitudine, în cea mai izolată stație meteo din România. Felinele sunt o atracție pentru turiști: „Ne-am încărcat bateriile de la drăgălășenia și energia lor” G4Media
Munții Țarcu, o bijuterie a Banatului montan din județul Caraș-Severin, ascund în frumusețea lor peisaje spectaculoase și povești cu animale. Printre culmile acoperite iarna de...   © G4Media.ro.
11:40
India provoacă pentru prima dată o ploaie artificială deasupra capitalei New Delhi pentru a combate poluarea G4Media
Pentru prima dată, India a provocat, joi, o ploaie artificială deasupra capitalei New Delhi, prin „însămânţarea” norilor cu ajutorul unui avion, scopul fiind de a...   © G4Media.ro.
11:30
Elevii intră în vacanţă / Vor reveni la școală în 3 noiembrie G4Media
Elevii intră în vacanţă începând de vineri, după terminarea cursurilor, şi revin la şcoală pe 3 noiembrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării,...   © G4Media.ro.
11:30
Nicuşor Dan, despre contrele din coaliţie: Tipul acesta de declaraţii merge mult prea departe / E bine ca toţi actorii politici care fac parte din această coaliţie să se comporte instituţional şi în acord cu aşteptările românilor G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan crede că declaraţiile liderilor politici care formează coaliţia au mers ”mult prea departe” în ultima perioadă şi le cere ”să se comporte...   © G4Media.ro.
11:30
Șpagă livrată cu elicopterul: un controlor de calitate de la Kaufland, prins că lua bani de la un om de afaceri din Bihor / Accepta legume și fructe neconforme în schimbul banilor / Mita îi era adusă acasă, cu elicopterul G4Media
Un controlor de calitate legume-fructe de la centrul logistic Kaufland Turda a fost inculpat pentru luare de mită în formă continuată, anunță Bihoreanul. Potrivit anchetatorilor,...   © G4Media.ro.
11:30
Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova G4Media
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru al...   © G4Media.ro.
11:20
Aripa de Est a Casei Albe a fost demolată pentru a construi o nouă sală de bal G4Media
Aripă de Est a Casei Albe a fost demolată, iar echipele de construcții se concentrează acum pe îndepărtarea resturilor, a declarat un oficial al Casei...   © G4Media.ro.
11:20
BREAKING Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România și a mandatat banca BNP să caute cumpărător – presa franceză G4Media
Lanțul francez de supermarketuri Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România și a mandatat banca BNP Paris Bas să caute cumpărător, transmite publicația franceză...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:00
FOTO Noul Porsche Macan GTS, 571 CP și 586 km autonomie. Rival pentru Tesla Model Y Performance G4Media
Porsche extinde gama SUV-ului electric Macan cu o nouă versiune de performanță: Macan GTS. Modelul adoptă sistemul de propulsie al versiunii Turbo, dar într-o configurație ușor...   © G4Media.ro.
11:00
România a trecut de un nou obstacol în procesul de aderarea la OCDE. 16 avize formale primite, 9 rămase de negociat G4Media
România a primit vineri cel de-al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la OCDE – cel al Comitetului pentru Statistică și Politicile de Statistică,...   © G4Media.ro.
10:50
Ungaria încearcă să ocolească sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse G4Media
Ungaria încearcă să găsească o modalitate de a „ocoli” sancţiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse, a declarat vineri premierul Viktor Orban într-un interviu...   © G4Media.ro.
10:50
Furnizarea de gaze naturale, sistată la 176 de scări de bloc cu circa 3.600 de consumatori din Mioveni, în urma verificărilor făcute de Distrigaz G4Media
Distrigaz Sud Reţele anunţă, vineri, că, în timpul verificărilor făcute la Mioveni, s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, fiind necesară sistarea...   © G4Media.ro.
10:30
VIDEO FOTO | Rețetele Juanitei | Dulceață de smochine întregi, plină de savoare mediteraneeană și foarte ușor de preparat / Fructele sunt tari, dulci și aromate G4Media
Dulceața de smochine este una dintre cele mai rafinate și parfumate dulcețuri de toamnă. Textura perfectă a fructelor, gustul lor dulce-natural și aromele fine o...   © G4Media.ro.
10:30
Un condamnat a fost executat prin inhalare de azot în statul american Alabama, o metodă considerată de experții ONU drept o formă de „tortură” G4Media
Un bărbat condamnat pentru răpire şi omucidere a fost executat joi în Alabama, în sudul SUA, prin inhalare de azot, metodă comparată de experţi ai...   © G4Media.ro.
10:30
Turişti salvaţi la limită din Piatra Craiului, după o acţiune dificilă şi periculoasă de zece ore a salvamontiştilor din Zărneşti / „Temerarii” erau echipaţi „rudimentar”, unul dintre turişti având înfăşurate pungi da plastic pe post de parazăpezi G4Media
Salvamontiştii din Zărneşti au reuşit să recupereze, după o acţiune extrem de dificilă şi riscantă, care a durat zece ore, doi turişti din Miercurea Ciuc,...   © G4Media.ro.
10:20
Deranjat de un spot publicitar, Trump anunţă că pune capăt negocierilor comerciale cu Canada G4Media
Preşedintele Donald Trump a anunţat joi seara pe reţelele sociale că întrerupe „toate negocierile comerciale” cu Canada din cauza unui spot publicitar apărut la televiziune...   © G4Media.ro.
10:10
Președintele Nicușor Dan are azi întâlniri cu cei doi lideri din Iași trimiși în judecată în mai multe dosare de corupție – primarul Mihai Chirica și președintele CJ Costel Alexe G4Media
Președintele Nicușor Dan face vineri o vizită în Iași, unde participă la ceremonia festivă organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înființarea...   © G4Media.ro.
10:10
Aston Martin, sub lupa FIA – Echipa din F1 admite o încălcare a reglementărilor plafonului de costuri G4Media
Aston Martin a recunoscut oficial că a încălcat reglementările FIA privind plafonul de costuri. Echipa din Formula 1 transmite că o eroare procedurală a fost...   © G4Media.ro.
10:00
Unde a dispărut „geniul” lui Putin? – Analiză Corriere Della Sera G4Media
Analiză Corriere Della Sera (Italia) via Rador: Poate pentru că liderii democrați le expun toate defectele, uneori monstruoase, tindem în mod reflexiv să supraestimăm dictatorii....   © G4Media.ro.
09:50
Cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional s-au ridicat anul trecut la aproape 2% din PIB, conform INS G4Media
Cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional s-au ridicat în anul 2024 la 28 miliarde lei, reprezentând 1,9% din PIB, arată datele Institutului Naţional de...   © G4Media.ro.
09:50
Șeful serviciului secret moldovenesc SIS a vizitat Găgăuzia, iar Adunarea Populară a regiunii autonome a reluat activitatea unui grup de lucru cu Parlamentul Republicii Moldova după doi ani de întrerupere G4Media
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Musteața, a făcut joi o vizită la Comrat, capitala regiunii autonome Găgăuzia – o...   © G4Media.ro.
09:40
Ducati respinge ideea motocicletelor de mică cilindree: „Nu vom construi niciodată o motocicletă mică” G4Media
Într-un moment în care tot mai mulți producători de motociclete își extind oferta în segmentul modelelor de mică cilindree, Ducati își reafirmă poziția de a...   © G4Media.ro.
09:40
Jumătate dintre elevii din România sunt în risc de dependență digitală: fetele de social media, băieții de gaming. Opt din zece adolescenți consumă alcool – raport european G4Media
Jumătate dintre elevii din România declară că nu își mai poate controla timpul petrecut pe rețelele de socializare. Fetele sunt mai afectate de dependența de...   © G4Media.ro.
09:40
Turneul Campioanelor 2025: Cele opt jucătoare calificate și povestea revenirii Elenei Rybakina G4Media
Elena Rybakina a întregit lista jucătoarelor calificate la Turneul Campioanelor, ediția din 2025. Tabloul de concurs de simplu este complet pentru competiția care va avea...   © G4Media.ro.
09:40
Agenția Europeană de Mediu: România are cel mai poluat aer din Europa / Aici e cea mai ridicată concentrație medie anuală de PM2.5, particule fine de reziduri / Suntem pe locul 6 în UE la numărul de decese cauzate de boli ale sistemului respirator G4Media
România conduce UE în ceea ce privește poluarea aerului, cu niveluri medii de PM2,5 semnificativ mai ridicate, potrivit unei analize a Agenției Europene de Mediu....   © G4Media.ro.
09:40
Organizaţia Mondială a Sănătăţii se confruntă cu reduceri bugetare drastice pentru urgențele umanitare G4Media
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat miercuri că se confruntă cu reduceri bugetare drastice pentru urgenţele umanitare în acest an, iar perspectivele pentru 2026...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:10
Grecia, poartă de intrare a gazelor naturale din SUA în Europa. Cum se poate schimba aprovizionarea continentului după interdicția de a cumpăra gaz rusesc G4Media
Analiză a publicației elene MONEY REVIEW via Rador: Interesul strategic declarat al SUA de a face din Grecia o „poartă de intrare” pentru transportul de GNL...   © G4Media.ro.
