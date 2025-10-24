Alexandru Munteanu, desemnat candidat la funcția de prim-ministru în Republica Moldova
Euractiv.ro, 24 octombrie 2025 12:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.
Acum 15 minute
13:00
MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Jamaica asupra faptului că autoritățile naționale au emis avertismente referitoare la uraganul Melissa și au activat procedurile de urgență
Acum 30 minute
12:50
Alexandru Munteanu, desemnat candidat la funcția de prim-ministru în Republica Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.
Acum 6 ore
09:10
Ilie Bolojan, cu diplomele pe Facebook: Pauza dintre liceu și facultate, pentru că am făcut armata # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan și-a publicat joi pe Facebook diplomele de absolvire, după ce informații apărute în spațiul public referitoare la studiile sale arătau niște nereguli in CV.
09:00
Bolojan, către Grindeanu: Eu pot să plec mâine. PSD să depună moțiune și să facă Guvern cu AUR # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a răspuns joi seară atacurilor venite din partea șefului interimar al PSD, Sorin Grindeanu
08:40
Răbdarea Parlamentului European cu schimbarea orei a expirat la șase ani după ce propunerea a fost blocată, iar acum cere explicații din partea Comisiei și a Consiliului pentru o paralizie fără sfârșit, scrie „La Razon” (Spania).
08:30
Răsturnare de situație în est: la ce va duce apropierea Uzbekistanului de Uniunea Europeană # Euractiv.ro
Președintele Uzbekistanului, Șavkat Mirziyoev, va vizita pe 24 octombrie Bruxellesul, unde va semna un acord privind cooperarea extinsă cu UE. Autoritățile de la Tașkent cred că după aceasta relațiile republicii cu uniunea vor trece la un nou nivel.
08:20
Regatul Unit: trei bărbați arestați sub suspiciunea de a fi ajutat serviciile de informații rusești # Euractiv.ro
Aceste persoane, în vârstă de 48, 45 și 44 de ani, „au fost arestate sub suspiciunea de a fi ajutat un serviciu de informații străin, încălcând articolului 3 din Legea privind securitatea națională”, potrivit poliției, citată de „Le Figaro” (Franța).
08:10
Trump critică din nou Spania în fața lui Rutte: „Nu este un jucător de echipă” în NATO # Euractiv.ro
Secretarul general al NATO consideră că Spania nu poate îndeplini obiectivele Alianței investind mai puțin de 3,5% din PIB în apărare, scrie „Cadena SER” (Spania).
08:00
Soldații francezi trebuie să se pregătească pentru un șoc „în termen de trei până la patru ani” # Euractiv.ro
Noul șef al Statului Major al Forțelor Armate, generalul Fabien Mandon, a fost audiat pe 22 octombrie de Comisia de Apărare a Adunării Naționale cu privire la proiectul de lege al finanțelor pentru 2026, notează „Le Point” (Franța).
07:50
A treia rafinărie care procesează țiței rusesc a luat foc. Incidente în România, Ungaria și Slovacia # Euractiv.ro
O a treia uzină în Europa care procesează petrol rusesc a luat foc în ultimele două zile. Un incendiu a izbucnit la rafinăria de petrol din Bratislava, deținută de compania maghiară MOL Group, care procesează țiței din conducta Drujba.
07:40
Statele Unite ale Americii își consolidează poziția energetică în Europa de Est, transformând Grecia într-un nod strategic pentru exportul de gaze naturale lichefiate (LNG) americane către regiune, scrie „Money Review” (Grecia).
07:20
Putin: „Sancțiunile sunt un act ostil”. „Răspunsul la atacurile Tomahawk ar fi copleșitor” # Euractiv.ro
„Noile sancțiuni împotriva Rusiei anunțate de Donald Trump reprezintă un act ostil și nu consolidează relațiile ruso-americane”, declară președintele rus Vladimir Putin, citat de Tass și preluat de ANSA (Italia).
Acum 8 ore
07:10
Orbán: Nu vom merge la război și nu vom muri pentru Ucraina, ci vom trăi pentru Ungaria # Euractiv.ro
Nu vom merge la război și nu vom muri pentru Ucraina, ci vom trăi pentru Ungaria, a declarat premierul la ceremonia de comemorare care a avut loc joi, la Budapesta, cu ocazia aniversării Revoluției și luptei pentru libertate din 1956.
07:00
Szijjártó: Pregătirile pentru summitul de la Budapesta continuă, în pofida informațiilor false # Euractiv.ro
Statele Unite nu au renunțat la summitul de pace cu Rusia, planificat la Budapesta, doar data când va avea loc acest summit este discutabil, însă pregătirile sunt în desfășurare, în pofida informațiilor false, scrie Hirado.hu (Ungaria).
06:50
Poate pentru că liderii democrați le expun toate defectele, uneori monstruoase, tindem în mod reflexiv să supraestimăm dictatorii, scrie „Corriere della Sera” (Italia).
06:50
UE și SUA impun noi sancțiuni Moscovei, iar întâlnirea dintre Trump și Putin a fost anulată # Euractiv.ro
Uniunea Europeană și Statele Unite au impus noi sancțiuni împotriva Rusiei, în încercarea de a forța Kremlinul să accepte un armistițiu imediat în Ucraina, notează „Euronews” (Italia).
Acum 24 ore
18:30
Președintele american Donald Trump se află, potrivit lui Dmitri Medvedev, "pe o traiectorie a războiului" cu Rusia.
18:00
Giganții petrolieri de stat din China suspendă achizițiile de petrol rusesc din cauza sancțiunilor # Euractiv.ro
Marile companii petroliere de stat chineze suspendă achizițiile de petrol rusesc transportat pe mare după ce SUA au impus sancțiuni Rosneft și Lukoil, cele mai mari două companii petroliere ale Moscovei, au declarat pentru Reuters mai multe surse.
16:30
Consiliul de Administrație al SALROM a fost demis, iar neregulile identificate au fost transmise DNA # Euractiv.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, a anunțat joi concluziile rapoartelor oficiale întocmite de Corpul de Control al prim-ministrului și de Corpul de Control al a Ministerului.
15:20
UE intenționează să cheltuire 1,1 miliarde de euro pentru renovarea unuia dintre principalele sale centre de putere din Bruxelles, dezvăluie Euractiv.com.
13:50
Guvernul a aprobat noua schemă de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră # Euractiv.ro
Guvernul a adoptat o Hotărâre privind stabilirea noii scheme naționale de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu politicile climatice europene pentru perioada 2026–2030.
13:40
Hotărârea privind organizarea alegerilor în București pe 7 decembrie, aprobată de Guvern # Euractiv.ro
Guvernul a aprobat în ședința de joi Hotărârea privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și pentru primari în unele circumscripții electoral.
Ieri
11:50
Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European, de la Bruxelles.
10:10
Discuții privind folosirea de către Ucraina a activelor înghețate rusești pentru a cumpăra arme # Euractiv.ro
Șefii de start și de guvern din UE se întâlnesc joi la Bruxelles pentru a discuta diverse subiecte, precum războiul din Ucraina, apărarea europeană șl situația din Orientul Mijlociu.
09:50
Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European, de la Bruxelles.
07:40
Pentru premierul Italiei, abordarea ideologică a problemei climatice „a impus obiective care dăunează structurii noastre economice și industriale și slăbesc națiunile europene”, scrie „Avvenire” (Italia).
07:30
Ursula von der Leyen a anunțat luni șefii de stat și de guvern că Wopke Hoekstra, comisarul pentru Mediu, va prezenta o serie de propuneri, după ce mai multe state membre și-au exprimat îngrijorarea în această privință, notează „Le Soir” (Belgia).
07:20
Tucia este îngrijorată pentru aviația sa și face presiuni pentru a obține avioane de luptă # Euractiv.ro
Având ca prioritate maximă consolidarea forțelor sale aeriene, Turcia a transmis o serie de propuneri aliaților săi europeni și SUA cu privire la modul în care ar putea achiziționa rapid avioane de vânătoare moderne, scrie „Proto Thema” (Grecia).
07:10
Coreea de Sud are un plan ambițios de a se transforma în principalul furnizor de arme al Europei, scrie „Politico” (Belgia) sub semnătura lui Joe Gould.
07:00
Este posibil ca informații confidențiale să fi fost transmise companiilor de apărare pentru a facilita atribuirea contractelor publice de armament, scrie „L'Express” (Franța).
06:50
Cu 100.000 de persoane amputate, Ucraina devenit cea mai mare piață de proteze din lume # Euractiv.ro
Pentru a găsi o cifră comparabilă, trebuie să ne întoarcem cu un secol în urmă, când în timpul Primului Război Mondial, 41.000 de soldați britanici și 67.000 de soldați germani și-au pierdut un membru, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
06:40
Fost ofițer CIA dezvăluie adevăratul obiectiv al lui Putin: „Nu se va opri până nu va fi obligat” # Euractiv.ro
Rusia respinge din nou un armistițiu în Ucraina, dezvăluind că acesta ar încălca acordul încheiat între Trump și Putin, scrie „La Razon” (Spania).
06:30
Mihail Saakașvili, fost președinte al Georgiei aflat acum în detenție, comentează pentru „Ukrainska Pravda” (Ucraina), refuzul Statelor Unite de a livra Ucrainei rachete Tomahawk făcând apel la exemplul georgian.
06:10
Fiascoul budapestan demonstrează că presiunea asupra lui Putin funcționează. Rusia a ezitat din nou # Euractiv.ro
Negocierile ruso-americane au eșuat după refuzul Rusiei de a accepta un armistițiu pe actuala linie a frontului. Singura presiune care pare să funcționeze rămâne cea militară – și perspectiva rachetelor Tomahawk, scrie „The Washington Post” (SUA).
06:10
Ungaria rămâne dispusă să găzduiască summitul de pace dintre Statele Unite și Rusia, considerând că doar diplomația poate pune capăt războiului din Ucraina, informează MTI (Ungaria).
22 octombrie 2025
23:50
”Ne aflăm în vreme de pace sau în vreme de război?”/Cine este ”cel mai adaptat” la vremurile tulburi?
20:40
Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul Legii RCA prin care vor intra sub incidența asigurării obligatorii și vehicule care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice și bicicletele electrice.
17:40
România nu închide încă centralele pe cărbune. Ministru: Ne-am asigurat că nu vom avea un blackout # Euractiv.ro
Se păstrează în continuare în funcțiune centralele pe cărbune, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
17:20
Dragoș Pîslaru: Varianta renegociată a PNRR e mai realistă, am eliminat 128 de jaloane # Euractiv.ro
Ministerul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri că Executivul european a aprobat varianta finală a PNRR, după revizuirea cerută de București.
16:00
Testul Papanicolau face parte din rutina multor femei. Când vezi termenul ASCUS menționat în rezultate, pot apărea nelămuriri, mai ales dacă nu ai mai întâlnit această prescurtare.
15:20
Dan a promulgat legea care prevede instalarea în spitale de butoane de panică și camere video # Euractiv.ro
Spitalele publice și private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienților din saloanele obișnuite, respectiv sisteme de supraveghere video în secțiile ATI și UPU.
14:00
Cei doi jurnaliști, încarcerați în Belarus și Georgia, sunt laureații Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din 2025, care urmează să fie decernat de Parlament pe 16 decembrie.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Următoarea dronă rusă în spațiul aerian românesc va fi doborâtă, avertizează ministrul Apărării # Euractiv.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat miercuri, la Parlament, că următoarea dronă a Rusiei care pătrunde în spațiul aerian românesc va fi "cu siguranță dată jos".
12:30
Politehnica și ICI București dezvoltă prima AI Factory din România, parte a rețelei europene EuroHPC # Euractiv.ro
Politehnica și ICI București lansează RO AI Factory, prima infrastructură națională de Inteligență Artificială, parte a programului european EuroHPC. Proiectul va sprijini cercetarea, mediul privat și sectorul public.
12:10
Camera Deputaților a aprobat, în calitate de primă Cameră sesizată, a aprobat miercuri proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare, care introduce conceptul de militar voluntar în termen.
11:40
Drulă fură startul campaniei pentru București: referendumul lui Nicușor Dan ajunge în Parlament # Euractiv.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă și candidat la Primăria Capitalei a depus o inițiativă legislativă pentru transpunerea referendumului inițiat de Nicușor Dan în 2024, când era primar general.
11:20
După luni de tergiversări, contre și amânări, Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a ajuns marți la un acord privind organizarea de alegeri în București. Astfel, pe 7 septembrie, bucureștenii sunt chemați la urne să își aleagă noul edil.
10:50
Discuții privind extinderea cooperării în domeniul apărării între România și Coreea de Sud # Euractiv.ro
Discuțiile au loc cu prilejul vizitei oficiale în Coreea de Sud a ministrului Economiei, Radu Miruță, însoțit de oameni de afaceri.
10:40
Fals căpitan SRI, care recruta deținători de arme și combatanți militari, reținut de DIICOT # Euractiv.ro
Procurorii DIICOT din Alba Iulia au pus în aplicare miercuri 7 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara.
10:00
Testul Papanicolau face parte din rutina multor femei. Când vezi termenul ASCUS menționat în rezultate, pot apărea nelămuriri, mai ales dacă nu ai mai întâlnit această prescurtare.
