ANAF se face din nou de râs. A publicat, în octombrie, o listă cu datornici din august. Primar, scos dator, spune că fiscul are să-i dea lui bani
Gândul, 24 octombrie 2025 12:50
ANAF are să dea bani unei primării din Argeş, însă a uitat cu desărvârşire de acest aspect. În schimb, n-a omis respectiva instituţie de pe lista datornicilor, deşi aceasta figurează fără restanţe, în realitate. Primăria Valea Iaşului din Argeş s-a trezit peste noapte datoare la ANAF, deşi avea toate obligaţiile fiscale achitate la zi. Situaţia […]
Acum 15 minute
13:00
Un alt lider “progresist” are probleme: Starmer suferă o înfrângere istorică în Țara Galilor # Gândul
Partidul Laburist din Marea Britanie, condus de premierul Keir Starmer, a suferit o lovitură politică severă într‐o zonă care i-a aparţinut de decenii: în circumscripţia Caerphilly, sudul Țării Galilor, Laburiştii au căzut pe locul al treilea într-un scrutin pentru parlamentul galez. „Votul pentru Laburiști pur și simplu a dispărut”, a declarat candidatul câștigător, Lindsay Whittle, […]
13:00
(P) Restrucţii de circulaţie impuse de administraţia publică în zona blocului afectat de explozie # Gândul
Primăria Sectorului 5 impune restricţii de circulaţie în zona blocului afectat de explozie. Aceasta a dat publicităţii şi o hartă a rutelor ocolitoare. A fost trasat un perimetru de siguranță în jurul imobilului afectat de explozie. Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, şi angajații Administrației Dezvoltare Urbană Sector 5 au fost prezenți în comisia tehnică […]
Acum 30 minute
12:50
SCHIMBĂRI în Codul Rutier din România. Care sunt noile abateri pentru care riști să fii sancționat și ce amenzi poți să primești # Gândul
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pregătește cea mai amplă actualizare a Codului Rutier din ultimul deceniu, printre modificările propuse aflându-se și introducerea conceptului de „viteză medie”. Aceasta reprezintă un sistem automat de măsurare a vitezei pe tronsoane de drum, care va permite sancționarea șoferilor fără a mai fi nevoie de oprirea în trafic. Prin acest proiect, […]
12:50
ANAF se face din nou de râs. A publicat, în octombrie, o listă cu datornici din august. Primar, scos dator, spune că fiscul are să-i dea lui bani # Gândul
Acum o oră
12:40
Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, și-a amintiti de nii copilăriei. Designerul a mărturisit că a avut parte de o educație spartană. Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât și ca om de afaceri. De-a lungul anilor, designerul […]
12:40
Noul premier al Japoniei, aplaudat de Donald Trump și Nicușor Dan, șochează: vrea tratat de pace cu Rusia # Gândul
Japonia este orientată spre un tratat de pace cu Rusia, în ciuda situației dificile din relațiile bilaterale, a declarat noul prim-ministru al țării, Sanae Takaichi. „Relațiile dintre Japonia și Rusia sunt într-o situație dificilă, dar Guvernul japonez vrea să rezolve problema «teritoriilor nordice» (partea de sud a Insulelor Kurile) și de a încheia un tratat […]
Acum 2 ore
12:10
Carrefour dispare din România. Retailerul francez și-a mandatat banca BNP să caute cumpărător # Gândul
Lanțul francez de magazine Carrefour e pregătit să vândă toate supermarketurile din România și a mandatat banca BNP Paris Bas să caute un cumpărător. Carrefour a vândut deja un magazin din Pitești către lanțul românesc La Cocoș și a cedat spațiul pe care îl deținea în Sun Plaza către Auchan. Carrefour se pregătește se vândă […]
12:10
Grindeanu o ia înaintea lui Bolojan: se întâlnește cu capii Justiției ca să rezolve scandalul pensiilor speciale # Gândul
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că s-a întâlnit vineri la Parlament cu „toți actorii relevanți din justiție” pe tema proiectului de lege privind tăierea pensiilor magistraților, respins de CCR. Întâlnirea a avut loc în contextul în care în coaliție PSD ceruse crearea unui grup de lucru, însă s-a lovit de un refuz […]
12:10
Avocat din Baroul Olt și complicele său, REȚINUȚI pentru trafic de influență. Zeci de mii de euro ceruți în schimbul unor posturi la Spitalul Municipal Caracal # Gândul
Un avocat din Baroul Olt și complicele său în această speță au fost reținuți de DNA Craiova pentru fapte de corupție, fiind acuzați că au pretins în jur de 40.000 de euro, pentru a interveni pe lângă funcționari din Spitalul Municipal Caracal și Serviciul Județean de Ambulanță Olt, în vederea obținerii unor posturi pentru mai […]
12:10
Expertizele blocului, care a explodat în Rahova, vor fi suportate de Primăria Capitalei: „Prima dată, îl punem în siguranţă” # Gândul
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat în ședința de urgență de vineri, de la Primăria Municipiului București, cî au fost alocaţi bani din Fondul de Urgență pentru punerea în siguranță și expertizarea imobilului afecatat de explozie din Rahova. Primăria a stabilit un cuantum de 1.900.000 de lei pentru punerea în siguranţă a […]
12:00
Pe 12 noiembrie judecă CCR sesizarea de neconstituţionalitate semnalată de Nicuşor Dan pe Legea pentru aprobarea OUG 153/2024 # Gândul
Magistraţii Curţii Constituţionale au stabilit termenul pentru sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la neconstituţionalitatea legii referitoare la angajaţii din ministere. Este vorba despre aceea care face referire la aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale. Pe 22 octombrie 2025, Nicușor Dan a trimis Curții […]
12:00
Vești bune! Pământul nu va mai fi atacat în noiembrie. Nava extraterestră era, de fapt, o cometă # Gândul
Au apărut noi imagini cu obiectul interstelar 3I/ATLAS, ele par să încheie disputa cu fanii teoriei care credeau că acest corp ceresc ar fi fost o navă extraterestră care se afla în tranzit prin sistemul nostru solar. Nava extraterestră descoperită era, de fapt, o cometă Susținătorii ideii, printre care erau și oameni de știință, trebuie […]
11:50
Ce a PĂȚIT o pensionară, după ce a lăsat praz și struguri pe stradă. „Am vrut să donez mâncare” # Gândul
O pensionară în vârstă de 80 de ani, care locuiește în capitala Austriei, Viena, a fost amendată după ce a lăsat praz și struguri în stradă. Bătrâna s-a apărat, spunând că nu a vrut să le arunce, ci „să le doneze” pentru cei care nu aveau ce să mănânce. Gestul său, însă, nu a impresionat […]
11:50
Casa Albă ironizează democrații, după ce l-au atacat pe Trump pe tema sălii de bal. Ce scandaluri au ajuns să fie postate pe situl oficial # Gândul
Site-ul oficial al Casei Albe ia peste picior oponenții politici democrați ai președintelui Trump în secțiunea „Cronologia Evenimentelor Majore”, care este menită să prezinte schimbările în construcția Casei Albe. În șirul care începe cu adăugarea Biroului Oval și construcția faimoasei grădini de Trandafiri au apărut și evenimente precum: 1998: Scandalul Bill Clinton 2012: Barack Obama […]
11:40
FOTO. De ce nu a mai făcut parte Paula Seling din juriul ”X Factor”. ”Nu le-a mai plăcut de mine și m-au dat AFARĂ” # Gândul
Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, a explicat de ce nu a mai făcut parte din juriul emisiunii ”X Factor”, de la Antena 1. În urmă cu ani, Paula Seling a Fost jurat la emisiunea ”X Factor” – sezonul 1, de la Antena 1. Ulterior, aceasta nu a mai apărut la show-ul respectiv. […]
11:40
Ungaria caută căi de a „ocoli” SANCȚIUNILE impuse de UE privind livrările de petrol și gaze din Rusia # Gândul
Ungaria va încerca să ocolească sancțiunile impuse de UE asupra livrărilor de petrol și gaze din Rusia și va continua lupta împotriva acestei decizii. Declarația a fost făcută de premierul ungar Viktor Orbán, care participă la summitul UE de la Bruxelles. „Într-adevăr, există sancțiuni împotriva unor companii petroliere rusești. Lucrăm la modalitățile de a ocoli […]
11:30
Proiectul „Fast Danube 2” intră în linie dreaptă. Ciprian Șerban: Vom avea o creștere estimată de 20% a volumului de mărfuri transportate pe Dunăre # Gândul
Ministrul Transporturilor, social-democratul Ciprian Șerban, anunță vineri că a fost lansată licitația pentru proiectarea și execuția proiectului Fast Danube 2 (sectorul româno-bulgar), „unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură fluvială din România”. Proiectul are o valoare totală estimată de aproximativ 170 de milioane de euro. „Fast Danube 2 – Un pas decisiv pentru navigația […]
11:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările pentru perioada 27 octombrie – 24 noiembrie 2025. Vom avea parte de o vreme neobișnuit de caldă pentru perioada din calendar. Temperaturile vor fi mai ridicate decât valorile normale, iar acest fenomen ar putea avea consecințe asupra vegetației și ecosistemului natural. Confuzia ciclului vegetativ Specialiștii atrag atenția […]
Acum 4 ore
11:10
Jaful de la Luvru, ironizat de francezi. Val de meme-uri cu pisici şi câini care trag după ei bijuterii furate, în timp ce ies din muzeu # Gândul
Conducerea Muzeului Luvru din Paris a ajuns de râs după ce patru hoţi deghizaţi în paznici au tăiat un geam la ora 9.30, în văzul tuturor, şi au intrat în celebrul muzeu,de unde au furat bijuteriile expuse în Galeria Apollo. Apoi, au plecat cu o nacelă care i-a scos din clădire. Nici şefa securităţii muzeului […]
11:10
În timpul unei conferințe de presă, un jurnalist din Franța a întrebat: „Ieri a avut loc un vot în Knesset privind anexarea Cisiordaniei. Considerați acest lucru o provocare la adresa eforturilor dumneavoastră de pace?” Trump a întrerupt jurnalistul și s-a adresat procurorului general SUA: „Pam, poți să răspunzi la asta? Nu înțeleg niciun cuvânt din […]
11:10
Zi plină pentru Nicușor Dan la Iași. De acolo va participa prin videoconferință la „Coaliția de voință”. # Gândul
Președintele Nicușor Dan se află vineri, 24 octombrie, în inima Moldovei, la Iași. Șeful statului își începe ziua cu un discurs cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza”, urmând ca tot de la Iași să participe prin videoconferință la „Coaliția de voință”. Programul președintelui: 14:00: Participare la ceremonia […]
11:10
Anda Adam a dat-o în JUDECATĂ pe Oana Zăvoranu. Motivul pentru care concurenta de la Asia Express 2025 și-a căutat dreptatea în instanță # Gândul
Oana Zăvoranu, supranumită „Querida”, a încercat să facă bani de pe urma unor filmulețe postate pe Youtube în care critica vedetele. Doar că, odată cu acest proiect, și-a câștigat dușmani pe bandă rulantă, printre care… Adelina Pestrițu, Oana Roman, Cristina Ich, Alina Ceușan, Andreea Bănică, Anda Adam, dar și multe alte vedete, scrie Cancan. Unele […]
11:10
Alexandru Munteanu este noul premier al Republicii Moldova. Decretul a fost deja semnat de Maia Sandu # Gândul
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, Maia Sandu anunță că a semnat vineri, 23 octombrie, decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. „Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: […]
10:50
10:50
Cu cât se vând două camere sub pământ. Prețul unui apartament de 93 de metri pătrați, într-un subsol din Milano # Gândul
În ultimii 10 ani, valoarea locuințelor din Milano a crescut cu 40%. Până și lumina filtrată prin garaj se vinde la preț de aur. Asta se întâmplă și în cazul unui apartament cu două camere la subsol, cu ferestrele la nivelul trotuarului și cu vedere la un canal de scurgere, a ajuns la un preț […]
10:40
Ion Cristoiu: „Observăm o adevărată BĂTĂLIE împotriva rețelelor sociale. Același lucru este și-n Europa” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum se pregătește o cenzurare a mediului online. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Eu cred că AUR sau poate cineva de la conducere trebuie deja să inițieze o petiție către administrația […]
10:30
Cea mai puternică RUGĂCIUNE pentru izbăvirea de boală și alinarea suferinței. Citește-o cu recunoștință față de Dumnezeu timp de 40 de zile # Gândul
Una dintre cele mai puternice rugăciuni pentru izbăvirea de boală este cea adresată lui Dumnezeu și sfinților tămăduitori, prin care credincioșii cer vindecare, alinare și întărire sufletească. Credioncioșii o rostesc timp de 40 de zile aducând pace și speranță celor aflați în suferință. Rugăciunea pentru izbăvirea de boală este o chemare sinceră către Dumnezeu, prin […]
10:30
Jaful de la Luvru: Peste 150 de probe ADN au fost prelevate la fața locului. Anchetatorii, „optimiști” în ceea ce privește progresul anchetei # Gândul
Peste 150 de probe de ADN, amprente și alte urme, au fost prelevate după spargerea de la Luvru, anunță anchetatorii francezi, potrivit BFMTV. Conform acestora, acum există „o mică speranță” și optimism cu privire la progresul anchetei. Analizele „presupun întârzieri, chiar dacă reprezintă o prioritate pentru laboratoare”, a declarat procurorul Parisului, Laure Beccuau pentru ziarul […]
10:30
Catedrala Mântuirii Neamului, văzută prin ochii unui străin: „Îi lipsește valoarea estetică” # Gândul
Antropologul italian Giuseppe Tateo a vorbit despre semnificațiile, controversele, dar și despre impactul social pe care îl are Catedrala Mântuirii Neamului, care reprezintă în acest moment, cel mai impunător lăcaș ortodox din lume, pe care l-a descris drept „un simbol puternic și controversat” al României contemporane. Catedrala Mântuirii Neamului are 127 de metri înălțime, este […]
10:20
Primul oraș din România cu semafoare inteligente conectate direct la RADAR. Ce pățesc șoferii care depășesc viteza # Gândul
Municipiul Brașov devine primul oraș din România care montează semafoare inteligente conectate la radar, capabile să identifice mașinile care circulă cu viteză peste limita legală. Noul sistem vine cu o funcție inovativă și schimbă automat luminile semaforului atunci când detectează șoferi vitezomani. Brașov, orașul de la poalele Tâmpei, cunoscut drep „inima Transilvaniei” a implementat primul […]
10:20
Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu explică, în „pastila” sa de astăzi de ce „s-a mai făcut un pas către Al Treilea Război Mondial!”. Știre în curs de actualizare…
10:20
Preşedintele României ar avea pe ordinea de zi, potrivit unor surse Antena 3 CNN, două şedinţe ale Consilului Superior de Apărare a Ţării(CSAT). Reuniunile ar urma să aibă loc la mijlocul lunii noiembrie. Surse din Administraţia Prezidenţială, consultate de Antena 3 CNN, spun că una dintre şedinţe va fi informală şi va avea loc până […]
10:10
Ion Cristoiu: „Președintele României a spus că Nicolae CEAUȘESCU a avut un proiect de țară” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat o recentă declarație a președintelui Nicușor Dan, în care acesta afirma că fostul dictator român Nicolae Ceaușescu a avut un proiect de țară. Cristoiu atrage atenția asupra gravității unei astfel de declarații în spațiul media actual și asupra modului sever în care […]
10:10
Potrivit Agenţiei Europene de Mediu, România se situează pe primul loc în clasamentul UE cu cel mai ridicat grad de poluare. Ţara noastră are o concentraţie medie de particule în suspensie de 16, în timp ce ale altor ţări precum Bulgaria, Cipru şi Polonia se află la 15. Cel mai mic grad de poluare este […]
10:00
Ce proprietari de case nu vor mai avea nevoie de autorizație. Riscuri pentru vecinii de la curte # Gândul
Acești proprietari de case nu vor mai avea nevoie de autorizație. Noua lege dezbătută în România va declanșa conflicte cu vecinii de la curte. Este vorba despre un proiect care prevede posibilitatea ridicării, în mediul rural, a locuințelor de până la 150 de metri pătrați fără autorizație de construire. Măsura are scopul de a reduce […]
09:50
Ion Cristoiu: „Rețelele sociale au fost inventate de Occident pentru a lupta împotriva DICTATURII” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum au fost inventate rețelele sociale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Oamenii s-au dus să afle adevărul în online. A interzice înseamnă a bloca formațiunile care n-au acces la marea presă. […]
09:50
Elias Charalambous a acuzat arbitrajul la FCSB – Bologna, 1-2. „De ce de la VAR nu s-a transmis nimic?” # Gândul
Elias Charalambous a spus că eșecul cu Bologna s-a produs în primele 10 minute ale meciului și a acuzat arbitrajul. Cei de la FCSB au cerut un penalty, când la scorul de 1-2 Bîrligea a fost împins de Martin Vitik în careul italienilor. Meciul a fost arbitrat de Andris Treimanis. Asistenți au fost Haralds Gudermanis […]
09:50
Tragedie în Italia. O familie de moldoveni a fost găsită fără suflare în propria casă. Se aflau acolo de cinci zile # Gândul
O tragedie sfâșietoare a cutremurat întreaga comunitate din provincia Rovigo din Italia. În noaptea de miercuri spre joi, o familie de moldoveni, un tată, o mamă și fiica lor, au fost găsiți morți în casa lor, în paturile lor, informează publicația Today.it. Pompierii au stabilit că toate cele trei decese au fost cauzate de o […]
09:40
TRENUL „regal” Orient-Express lansează o nouă rută de lux încărcată de istorie în 2026. Noua experiență va costa 18.000 de dolari # Gândul
Cel mai celebru tren de lux din lume, Venice Simplon-Orient-Express, va lansa în 2026 o rută spectaculoasă de la Paris la Coasta Amalfi, în Italia. Călătoria de trei nopți promite o experiență exclusivistă, cu decor Art Deco, servicii de cinci stele și opriri în locuri legendare precum orașul antic Pompeii. Operat de compania Belmond, trenul […]
09:30
Scandal într-o parohie din Iași. Enoriaș, revoltat pe preot pentru că nu a slujit de Sfântul Vasile și de Crăciun # Gândul
Situație inedită la o parohie din Arhiepiscopia Iașilor. Un enoriaș este în scandal cu preotul paroh de aproape doi ani. Nemulțumirea sa a pornit de la faptul că preotul nu ar fi slujit de Sfântul Vasile și de Crăciun. Astfel, el a depus numeroase plângeri, atât la Mitropolia Moldovei și a Bucovinei, cât și la […]
09:30
FCSB a fost învinsă de Bologna, 1-2, în etapa a treia a Europa League, în partida de pe Arena Națională au marcat Daniel Bîrligea (54), respectiv Jens Odgaard (9), Thijs Dallinga (12). După meci, Gigi Becali a spus că mai mulți jucători vor deveni rezerve și că va face alte transferuri la FCSB în iarnă. […]
09:30
TOP 5 – cele mai mari salarii din România. Domeniul IT nu mai este pe primul loc la nivelul veniturilor # Gândul
Pentru prima dată în ultimul deceniu, domeniul IT nu mai este pe primul loc la nivelul veniturilor, iar topu salariilor din diverse domenii s-a schimbat radical. Potrivit ObservatorNews.ro, anul acesta, transporturile aeriene conduc clasamentul, cu salarii medii nete de aproape 12.500 de lei pe lună, în creștere cu peste 27% față de anul trecut. Sectorul aerian, seși […]
09:20
Mirel Rădoi a tunat după CONFLICTUL cu Baiaram. „Nu va exista niciodată un jucător care să aibă un loc de titular garantat” # Gândul
Universitatea Craiova – Noah s-a încheiat 1-1, în Conference League, marcatori fiind Monday Etim (38), respectiv Nardin Mulahusejnovic (73). Craiova a pierdut în primul meci din grupa de Conference League, 0-2 cu Rakow, și a remizat cu FC Noah, 1-1, iar oltenii vor juca în continuare cu Rapid Viena (6 noiembrie, în deplasare), Mainz (27 […]
09:20
Gigi Becali declanșează REVOLUȚIA la FCSB. „MM pleacă să aducă 3 jucători”. Ce ținte are campioana României # Gândul
FCSB a cedat încă o dată în Europa League, 1-2 pe teren propriu cu Bologna, într-un meci contând pentru etapa a treia din faza grupelor. Campioana României rămâne cu doar trei puncte strânse în tot atâtea jocuri și cu moralul la pământ. La finalul partidei, Gigi Becali a ieșit la rampă cu noi mesaje categorice, […]
Acum 6 ore
09:10
Centrul de zi din Vidra este unul destinat copiilor cu dizabilități, cu vârste între 3 și 18 ani, anunță șeful Consiliului Județean Argeș, Hubert Thuma. În Ilfov, sunt peste 1.800 de copii încadrați în grad de handicap. Noul centru îi va ajuta să își depășească dizabilitățile și să realizeze că pot duce o viață normală, […]
09:10
În ediția din 23 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat situația politică actuală și a vorbit despre premierul Ilie Bolojan, afirmând că acesta nu va demisiona din funcție, în ciuda speculațiilor apărute în spațiul public. Cristoiu a explicat că lipsa de curaj și de asumare a riscului este o […]
09:00
Donald Trump a anunțat că a încheiat toate negocierile cu Canada. Au un comportament scandalos # Gândul
Donald Trump a anunțat că a încheiat toate negocierile comerciale cu Canada, în urma a ceea ce el a numit o reclamă frauduloasă în care fostul președinte Ronald Reagan vorbea neagtiv despre tarife. Astfel el a răspuns campaniei împotriva creșterii acestor tarife navale. Relațiile dintre Statele Unite și Canada sunt din nou la un nivel […]
09:00
UE vrea să creştem salariul minim pentru cei ce muncesc/Roxana Mînzatu: „Felicit România pentru transpunerea directivei în legislația națională” # Gândul
România riscă să intre în infringement dacă nu va creşte salariul minim de la 1 ianuarie 2026. De altfel, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a şi declarat că „a avertizat Guvernul” cu privire la acest aspect. Comisarul european Roxana Minzatu a declarat, pentru Gândul, care sunt implicaţiile în cazul în care România nu va […]
09:00
Sfinții Mucenici Marican și Martirie sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox sâmbătă, 25 octombrie 2025. Sfintii Mucenici Marcian si Martirie au fost secretarii Arhiereului Pavel, Patriarhul Constantinopolului, din timpul împăratului Constantie (337-361). Marcian a fost citet, iar Martirie a fost ipodiacon in marea Aghia Sofia din Constantinopol. Pe cine sărbătorim înainte de Sfântul Dumitru Au […]
09:00
Universitatea Craiova a remizat cu FC Noah, în grupa din Conference League, scor 1-1, partidă disputată joi seară, în Bănie, pe „Ion Oblemenco”. Meciul a fost precedat de un conflict care l-a avut în prim-plan pe Ștefan Baiaram, cel mai mediatizat jucător al Craiovei în momentul de față. Pentru că nu a fost anunțat titular […]
