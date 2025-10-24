Berlin: referendum pentru restricționarea circulației de mașini în centrul capitalei

15:40

În 2018, numele Cupra a fost transformat dintr-un nume de versiune de performanță pentru modelele Seat într-o marcă de sine stătătoare. După 7 ani de existență ca marcă separată, Cupra a atins acum borna de un milion de mașini produse.Exemplarul cu numărul 1 milion este Formentor, cel mai popular model al mărcii, produs în Spania la uzina din Martorell. Pentru a marca această reușită, marca spaniolă le oferă angajaților săi drept recompensă șansa de a...