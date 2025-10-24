4 milioane de euro pentru viitorul tinerilor din județul Covasna
Covasna Media, 24 octombrie 2025 12:50
4 milioane de euro pentru viitorul tinerilor din județul Covasna
Acum 30 minute
12:50
4 milioane de euro pentru viitorul tinerilor din județul Covasna
Acum o oră
12:40
Polițiștii covăsneni, alături de elevi – activități preventive pentru un mediu școlar sigur
Polițiștii covăsneni, alături de elevi – activități preventive pentru un mediu școlar sigur
Acum 2 ore
12:10
Restricții de circulație, sâmbătă, la Sfântu Gheorghe, de Ziua Armatei
Acum 4 ore
11:00
Cod galben de vânt în peste trei sferturi din țară, vineri; intensificări în 12 județe,...
Cod galben de vânt în peste trei sferturi din țară, vineri; intensificări în 12 județe,...
Acum 8 ore
07:00
De la apel la intervenție: cât durează până ajunge ambulanța la pacient, în județul Covasna
De la apel la intervenție: cât durează până ajunge ambulanța la pacient, în județul Covasna
06:50
Mașini vechi, debuturi noi și o săptămână plină
06:50
Horoscop vineri, 24 octombrie 2025
Acum 24 ore
18:50
Monument în memoria a 21 de oameni care s-au autoincendiat în semn de protest faţă de dictatura...
Monument în memoria a 21 de oameni care s-au autoincendiat în semn de protest faţă de dictatura...
16:00
Accident mortal la o școală din Sfântu Gheorghe; Un muncitor a căzut de pe o schelă în timp ce...
Accident mortal la o școală din Sfântu Gheorghe; Un muncitor a căzut de pe o schelă în timp ce...
14:40
Intervențiile jandarmilor din județul Covasna pentru înlăturarea animalelor periculoase au...
Intervențiile jandarmilor din județul Covasna pentru înlăturarea animalelor periculoase au...
14:30
Tânărul de 16 ani, implicat în accidentul de pe strada Ciucului, a fost rănit grav și...
Tânărul de 16 ani, implicat în accidentul de pe strada Ciucului, a fost rănit grav și...
Ieri
12:20
Vânt puternic în peste jumătate din țară, până vineri seara
09:10
Accident în Sfântu Gheorghe: tânăr de 16 ani, lovit de o mașină în timp ce se afla pe o...
Accident în Sfântu Gheorghe: tânăr de 16 ani, lovit de o mașină în timp ce se afla pe o...
07:00
Felician Ursache - covăsneanul care a pus Sfântu Gheorghe pe harta cerului
06:50
Screening gratuit pentru depistarea cancerului de prostată, la Spitalul Județean din Sfântu Gheorghe
Screening gratuit pentru depistarea cancerului de prostată, la Spitalul Județean din Sfântu Gheorghe
06:50
Asigurare RCA obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice; proiectul a fost adoptat de...
Asigurare RCA obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice; proiectul a fost adoptat de...
06:40
Horoscop joi, 23 octombrie 2025: Soarele în Scorpion
22 octombrie 2025
18:40
Parteneriat între CJ Covasna şi Asociaţia Via Mariae pentru promovarea traseului de pelerinaj...
Parteneriat între CJ Covasna şi Asociaţia Via Mariae pentru promovarea traseului de pelerinaj...
14:20
Gest care salvează vieți. Campanie de donare de sânge în stațiunea Covasna
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Intrare liberă în seara asta la Casa Orășenească de Cultură Covasna: spectacolul „Toldi"
Intrare liberă în seara asta la Casa Orășenească de Cultură Covasna: spectacolul „Toldi”
07:00
Denis Bobeș: „Încerc să dau voce ideilor și emoțiilor care pot schimba ceva în liceu și, poate, chiar în oraș"
Denis Bobeș: „Încerc să dau voce ideilor și emoțiilor care pot schimba ceva în liceu și, poate, chiar în oraș”
06:40
Horoscop miercuri, 22 octombrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
21 octombrie 2025
18:30
Olteni: Fetiță de 4 ani, înțepată cu un cuțit de propriul tată. Bărbatul a fost arestat
Olteni: Fetiță de 4 ani, înțepată cu un cuțit de propriul tată. Bărbatul a fost arestat
18:20
„Parada cârnaţilor”, la Castelul Mikes din Zăbala; 17 echipe înscrise
16:20
Rampa de la lacul de la Gară: soluție sau improvizație? Ce spune Sepsi ReKreativ și ce spun...
Rampa de la lacul de la Gară: soluție sau improvizație? Ce spune Sepsi ReKreativ și ce spun...
15:40
Electra Gărăiacu a luat medalia de aur la Cupa României, la lupte libere
15:20
Mișcarea #alergarela6am ajunge la ziua 2000: Fitness Tribe lansează o nouă provocare
Mișcarea #alergarela6am ajunge la ziua 2000: Fitness Tribe lansează o nouă provocare
13:10
„Câinii eliberați din lanț sunt trimiși direct la moarte" – Forró Béla specialist în...
„Câinii eliberați din lanț sunt trimiși direct la moarte” – Forró Béla specialist în...
12:10
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
07:00
Cât de sănătos e, de fapt, ceea ce credem că e sănătos? De vorbă cu dieteticianul Zsidó Szabolcs
Cât de sănătos e, de fapt, ceea ce credem că e sănătos? De vorbă cu dieteticianul Zsidó Szabolcs
06:50
Horoscop marți, 21 octombrie 2025
20 octombrie 2025
18:20
Placă memorială dedicată fotografului Andre de Dienes, care a imortalizat celebre staruri...
Placă memorială dedicată fotografului Andre de Dienes, care a imortalizat celebre staruri...
17:10
„Cascadă" de radare pe DN11: 80 de șoferi amendați în trei ore, șase au rămas fără...
„Cascadă” de radare pe DN11: 80 de șoferi amendați în trei ore, șase au rămas fără...
16:50
Două persoane prinse cu briceaguri asupra lor în localuri din Târgu Secuiesc și Turia
Două persoane prinse cu briceaguri asupra lor în localuri din Târgu Secuiesc și Turia
12:10
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
07:00
De pe patul de spital, la patul pacienților – povestea unei tinere asistente de la SJU Sfântu Gheorghe
De pe patul de spital, la patul pacienților – povestea unei tinere asistente de la SJU Sfântu Gheorghe
07:00
Ultimul eveniment retromobilistic al anului, la Sfântu Gheorghe
07:00
Întâlnire cu directorii unităților de învățământ din județ – parteneriat pentru...
06:50
Șoferul care a urcat băut la volan și a lovit un indicator rutier în Sfântu Gheorghe a fost identificat de polițiști
Șoferul care a urcat băut la volan și a lovit un indicator rutier în Sfântu Gheorghe a fost identificat de polițiști
06:40
Horoscop luni, 20 octombrie 2025
19 octombrie 2025
07:30
La pas zi de zi!
07:20
Când consumul de alcool devine o problemă?
18 octombrie 2025
15:00
Sepsi OSK, victorioasă la Bacău
13:20
O familie cu doi copii mici din Zagon are nevoie de ajutor după ce casa le-a fost mistuită de un...
O familie cu doi copii mici din Zagon are nevoie de ajutor după ce casa le-a fost mistuită de un...
07:00
Ce nu știai despre dovleac
06:50
Horoscop de weekend: 18-19 octombrie 2025
17 octombrie 2025
17:00
Minor de 15 ani, băut și la volanul unei mașini furate, arestat preventiv la Sfântu Gheorghe
Minor de 15 ani, băut și la volanul unei mașini furate, arestat preventiv la Sfântu Gheorghe
15:40
Scurtcircuit fatal pentru o gospodărie din Zagon
13:40
Începe votul pentru finaliştii Best of Sepsi 2025 – alege-i pe eroii de zi cu zi din Sfântu...
Începe votul pentru finaliştii Best of Sepsi 2025 – alege-i pe eroii de zi cu zi din Sfântu...
