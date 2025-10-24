Șobolan filmat printre pâinile unei brutării din București. „Era plin de șoareci și gândaci”
Adevarul.ro, 24 octombrie 2025 13:00
Un șobolan a fost surprins în timp ce alerga speriat prin vitrina unei brutării din București, în timp ce angajații încercau să-l alunge cu un băț.
Acum 5 minute
13:15
Trei ani de suspendare pentru dopaj. Scuza halucinantă a deținătoarei recordului mondial la maraton. Nu a convins anchetatorii # Adevarul.ro
Campioana mondială la maraton și triplă câștigătoare a Maratonului din Chicago, Ruth Chepngetich, a fost suspendată pentru dopaj.
13:15
Hackerii au lovit Formula 1! Site-ul piloților, compromis - FIA a intervenit de urgență # Adevarul.ro
Hackerii care au descoperit o breșă în site-ul oficial al piloților de Formula 1 au anunțat că, în teorie, ar fi putut accesa și datele din pașaportul lui Max Verstappen, campionul mondial en-titre.
13:15
Nicușor Dan, vizită la Iași. Șeful statului se întâlnește cu primarul Mihai Chirica și președintele de CJ Costel Alexe # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan merge vineri, 24 octombrie, într-o vizită de lucru la Iași, de unde va participa prin videoconferință la reuniunea „Coaliției de Voință”. Potrivit agendei oficiale, între altele, se va întâlni cu primarul Mihai Chirica și președintele Consiliului Județean, Costel Alexe.
Acum 15 minute
13:00
Acum 30 minute
12:45
Trump, încurcat de întrebarea unei jurnaliste: „Nu înțeleg ce spune, dar are accent frumos” # Adevarul.ro
Donald Trump a devenit vizibil iritat joi, după ce o jurnalistă franceză l-a întrebat despre un proiect legislativ controversat din Israel.
12:45
Cum au zădărnicit partizanii ucraineni planurile Rusiei de a conecta centrala nucleară de la Zaporojie la rețeaua rusă # Adevarul.ro
Tentativa Rusiei de a conecta centrala nucleară de la Zaporijie la rețeaua electrică rusească pentru ziua de naștere a lui Vladimir Putin, la începutul acestei luni, a fost zădărnicită de forțele ucrainene din spatele liniilor inamice, relatează The Guardian.
Acum o oră
12:30
„Tăurașul Emi” a făcut circ înainte de audieri. „Se plângea că moare, apoi își revenea și devenea agresiv”. Ce acuzaţii îi aduc procurorii # Adevarul.ro
Emil Munteanu, cunoscut în lumea mondenă drept „Tăurașul Emi”, a fost dus vineri dimineață la audieri, după o noapte petrecută la spital. Întregul „spectacol” ar fi fost făcut în încercarea de a evita interogatoriul, prin simularea de probleme medicale.
12:30
Maimuță pe bănci și șerpi pe holurile unei școli din Focșani: ce riscă elevii care au speriat profesorii cu imaginile AI # Adevarul.ro
Fotografii generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care arătau o maimuță în incinta școlii, au provocat panică printre profesori.
12:30
Enzo Fernandez este implicat într-un triunghi amoros alături de soția sa, Valentina Cervantes, și celebra Wanda Nara, fosta parteneră a lui Mauro Icardi.
Acum 2 ore
12:15
Grindeanu anunță „un dialog constructiv” pe tema pensiilor speciale: „Este singura cale prin care poți obține rezultate” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că a avut vineri, 24 octombrie, la Parlament, un dialog constructiv cu toți actorii relevanți din justiție pe tema proiectului care modifică condițiile de pensionare ale magistraților.
12:15
Avocat reținut de DNA după ce a cerut 30.000 de euro pentru a facilita angajări la Spitalul Municipal Caracal # Adevarul.ro
Un avocat din Olt a fost reținut vineri, 24 octombrie, de procurorii DNA, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată. De asemenea, a fost reținută o altă persoană, „fără calitate specială”, considerată complice.
12:00
Un şofer român a distrus cu TIR-ul un monument istoric din Spania, vechi de peste două secole # Adevarul.ro
Un șofer român de TIR a distrus parțial un monument istoric din Spania, vechi de peste 240 de ani. Incidentul nu s-a soldat cu victime, dar a afectat grav una dintre cele mai importante structuri istorice ale orașului Algeciras.
12:00
Bolojan, răspuns corect lui Grindeanu: nu-ţi convine actualul guvern, semnează o moţiune de cenzură cu AUR! # Adevarul.ro
Grindeanu face la fel cu mai toți şefii PSD de a lungul timpului: ţipă şi critică în spaţiul public, pentru a-şi menţine simpatizanţii, acum în prag de Congres al PSD.
11:45
Cine îl vrea pe Trump alături de Putin și cine ține partea Ucrainei. Expert român din Washington: „Victoria lui Marco Rubio ar avantaja România” # Adevarul.ro
Două tabere importante s-au conturat la Casa Albă, iar fiecare se luptă pentru mintea și deciziile președintelui american. Politologul Antonia Pup, de la Georgetown University, explică, pentru „Adevărul”, cine e în fruntea acestor tabere și cine ține partea Ucrainei și cine pe cea a Rusiei.
11:30
Doi turiști „temerari”, salvați după o misiune de zece ore. Unul purta pungi de plastic drept parazăpezi # Adevarul.ro
Doi turiști din Miercurea Ciuc, blocați pe traseul din Vârful Ascuțit spre Plaiul Foii, au fost recuperați de salvamontiștii din Zărnești joi noapte, 23 octombrie. Misiunea de salvare a durat 10 ore.
Acum 4 ore
11:15
Economia românească va intra într-o nouă etapă în 2026: companiile accelerează în ciuda crizelor # Adevarul.ro
Economia românească va intra, de anul viitor, într-o nouă etapă a evoluției sale, definită de antreprenoriat dinamic și o viteză de adaptare semnificativă.
11:15
Mulți profesioniști din domeniul sănătății consideră în mod eronat că nicotina în sine este nocivă, iar literatura științifică prezintă adesea o viziune distorsionată asupra efectelor nicotinei, ceea ce contribuie la aceste percepții eronate, crede Profesorul Giovanni Li Volti.
11:15
Președintele american Donald Trump i-a oferit joi o replică scurtă dar mușcătoare omologului său rus Vladimir Putin, care a respins impactul noilor sancțiuni americane de amploare asupra sectorului energetic al Rusiei, relatează Kyiv Post.
11:15
Probleme în paradis. Biaram a trântit uși și l-a provocat pe Mirel Rădoi. Cum a sfârșit, de fapt, în tribună: „Nu se înțelege nimeni cu el/ Nu-i garantez titularizarea” # Adevarul.ro
Universitatea Craiova a înregistrat o remiză, 1-1, cu Noah, în etapa a doua a competiției de fotbal Conference League.
11:15
România, sub cod galben de vânt: zonele care scapă de avertizarea meteo. Rafalele ating 120 km/h # Adevarul.ro
Meteorologii au prelungit avertizarea de cod galben de vânt pentru aproape întreaga țară. În următoarele ore, rafalele vor atinge viteze mari, mai ales în zonele montane, unde se pot înregistra valori de până la 120 km/h.
11:15
Viktor Orban încearcă să ocolească sancțiunile impuse de Trump companiilor petroliere ruse # Adevarul.ro
Viktor Orban a anunțat că Budapesta încearcă să găsească căi de a „ocoli” sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse.
11:00
„Alege între soț și fiu”. Povestea femeii care a supraviețuit după ce și-a văzut familia executată de soldați ruși # Adevarul.ro
O femeie din satul Zvanivka, regiunea Donețk, este singura supraviețuitoare a unei crime odioase comise de soldați ruși în casa sa. Militarii și-au executat soțul și copiii, însă femeia a scăpat cu viață după ce un glonț i-a străpuns obrazul și a ieșit prin partea cealaltă.
10:45
Elevii intră vineri în vacanța de toamnă. Calendarul complet al anului școlar 2025-2026 # Adevarul.ro
După o lună și jumătate de cursuri, elevii din toată țara intră în vacanța de toamnă. Aceasta marchează prima pauză din anul școlar 2025-2026 și va fi urmată de o nouă perioadă de studiu până la vacanța de iarnă, cea mai lungă din an.
10:45
O nouă planetă locuibilă, descoperită în apropierea sistemului nostru solar: „O țintă promițătoare pentru explorările viitoare” # Adevarul.ro
Astronomii au descoperit o planetă de tip „super-Pământ”, aflată în zona locuibilă a unei stele pitice roșii.
10:30
Ciuca bătăilor în FCSB-Bologna. Italienii l-au taxat dur pe jucătorul campioanei României. „A făcut ca defensiva lui FCSB să se prăbușească!/ Un inconștient” # Adevarul.ro
FCSB nu s-a putut impune în fața Bologniei, ocupanta locului #5 în clasamentul din Serie A, joi seară.
10:30
Marius Budăi: Trebuie să menținem scutirea de taxe pentru cei 300 de lei din salariul minim brut # Adevarul.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a făcut vineri un apel public către guvernanți, angajați și mediul de afaceri, cerând măsuri concrete de susținere a angajaților, inclusiv prin menținerea scutirii de taxe pentru cei 300 de lei din salariul minim brut.
10:30
Când Donald Trump a revenit la Casa Albă, mulți au crezut că se va reinstala o Americă docilă, aceeași care îl ridicase la putere în 2016.
10:15
Antropologul italian Giuseppe Tateo vorbește despre semnificațiile, controversele și impactul social al Catedralei Naționale din București.
10:15
Pentru Liviu Popescu, noul HUAWEI WATCH Ultimate 2 este partener în business și în viața de zi cu zi: „A devenit un instrument esențial în rutina mea zilnică, atât pentru sănătate, cât și pentru eficiență.” # Adevarul.ro
Să fii om de afaceri înseamnă să-ți explorezi mereu limitele și să depășești constant obstacole neprevăzute. Poate nu e un sport de performanță, dar are în comun cu acesta nevoia de strategie, ambiție și capacitate de a nu renunța indiferent de barierele care apar.
10:00
Motivul pentru care PNL merge cu Ciprian Ciucu la alegerile din Capitală. Primarul Sectorului 6, favorit să câștige în mai multe scenarii analizate # Adevarul.ro
Joi seară, premierul României și președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat în direct la Antena 3 CNN că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, va fi candidatul liberalilor la Primăria Capitalei.
09:45
Blocaj la summitul UE: liderii nu se înțeleg asupra folosirii activelor rusești pentru Ucraina # Adevarul.ro
Liderii Uniunii Europene nu au reuşit să ajungă la un acord privind utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru a sprijini financiar Ucraina.
09:45
Descoperire terifiantă în vestul Mexicului: 48 de saci cu resturi umane. Autorităţile încearcă să-şi dea seama câte victime sunt # Adevarul.ro
Autoritățile mexicane au anunţat că s-a descoperit o groapă de gunoi clandestină în suburbiile orașului Guadalajara, unde au fost găsiți 48 de saci plini cu resturi umane.
09:30
Ucraina a lansat un atac cu drone asupra regiunii Moscova în noaptea de miercuri spre joi.
09:30
Incendiu la o firmă de valorificare a deşeurilor din Prahova. Garda de Mediu a anunţat un control # Adevarul.ro
Incendiul care a izbucnit joi după-amiază, 23 octombrie, la o firmă de valorificare a deşeurilor nepericuloase din comuna Ariceştii Rahtivani, județul Prahova, este încă nestins după 16 ore.
Acum 6 ore
09:00
Celebra tenismenă a golit halbele la Oktoberfest. Cu berea pe cap, tânăra i-a lăsat pe toți cu gurile căscate. Fanii au reacționat imediat # Adevarul.ro
Nimeni nu ar fi crezut. Eva Lys a profitat din plin de atmosfera de la Oktoberfest, în pauza competițională.
09:00
Kim Kardashian a suferit un anevrism cerebral. Vedeta consideră că a fost provocat de divorțul de Kanye West # Adevarul.ro
Vedeta americană Kim Kardashian, în vârstă de 44 de ani, a suferit un anevrism cerebral care, conform spuselor sale, „ar fi fost provocat de stresul cauzat de controversatul divorț din 2022 de rapperul Kanye West”.
09:00
Fostul iubit al Alinei Kabaeva, amanta lui Putin, urmărit internațional. Cum a devenit David Museliani dușmanul statului rus # Adevarul.ro
David Museliani, fostul iubit al gimnastei Alina Kabaeva, este acuzat de autorităţile de la Moscova de delapidare și dat în urmărire internațională. El riscă până la cinci ani de închisoare dacă va fi extrădat.
08:45
Nicușor Dan respinge ideea unui referendum pe tema pensiilor magistraților: „Nu există o dezbatere în societate” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că nu susține ideea organizării unui referendum privind pensiile speciale ale magistraților.
08:30
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că are o preferință în ceea ce privește candidații la Primăria Capitalei.
08:30
Comisia Europeană insistă pentru renunțarea la schimbarea orei de iarnă. „Ne enervează pe cei mai mulţi dintre noi” # Adevarul.ro
Weekendul acesta, europenii se pregătesc să treacă la ora de iarnă.
08:15
Pedeapsa primită de un angajat de la Kaufland, acuzat că primea șpaga cu elicopterul de la un cunoscut afacerist # Adevarul.ro
Un controlor de calitate legume-fructe de la centrul logistic Kaufland Turda a fost inculpat pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, furnizorul de fructe și legume îi ducea banii cu elicopterul.
08:15
La 45 de ani, prea provocatoare pentru arbitraj. I-au interzis fluierul pentru că fermeca fotbaliștii: „Mă abordau în vestiar/ Antrenorii strigau «te vom omorî»” # Adevarul.ro
Arbitra italo-franceză a condus peste 200 de meciuri, inclusiv finala Cupei Mondiale feminine din 2019.
07:45
Studiu EPSAD: Românii sunt înnebuniți după păcănele online. Ocupă primul loc în Europa la tineri de 15 și 16 ani # Adevarul.ro
În România nu există niciun studiu de amploare despre dependența de jocuri de noroc la nivel național, dar Ambasada Franței la București, prin Institutul Francez, s-a încumetat și a sondat recent cât a putut de mult în profunzime tineretul român. ESPAD prezintă cel mai complet tablou de până acum.
07:45
Aripa de Est a Casei Albe a fost pusă la pământ complet, pentru a face loc sălii de bal dorită de Donald Trump # Adevarul.ro
Aripa de Est a Casei Albe a fost demolată complet joi, 23 octombrie, în locul ei fiind construită o nouă sală de bal, potrivit unui proiect inițiat de președintele Donald Trump.
07:45
Taxe de școlarizare de zeci de mii de lire. Studii de lux pentru Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase: „Ești nebună, dai bani pe școli” # Adevarul.ro
Emma, fiica cea mică a Amaliei și Ilie Năstase, își desfășoară studiile în cadrul unei prestigioase universități din Scoția.
Acum 8 ore
07:15
Descoperă cum vaccinul anti-COVID de tip ARNm poate stimula sistemul imunitar și crește supraviețuirea pacienților cu cancer și cum studiile ar putea transforma tratamentele oncologice.
07:00
Toate zborurile companiei Alaska Airlines au rămas la sol, în noaptea de joi spre vineri, 23-24 octombrie, din cauza unei pene IT.
07:00
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun” # Adevarul.ro
Prevalența teoriilor conspirației și ascensiunea extremismului reprezintă fenomene îngrijorătoare în societatea românească contemporană, potrivit analizei lui Theodor Paleologu.
07:00
Trump anunță „încetarea” negocierilor comerciale cu Canada, din cauza „comportamentului lor revoltător” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat joi, 23 octombrie, că pune capăt imediat tuturor negocierilor comerciale cu Canada.
06:30
Studiu EPSAD: Românii sunt disperați după păcănele online. Ocupă primul loc în Europa la tineri de 15 și 16 ani # Adevarul.ro
În România nu există niciun studiu de amploare despre dependența de jocuri de noroc la nivel național, dar Ambasada Franței la București, prin Institutul Francez, s-a încumetat și a sondat recent cât a putut de mult în profunzime tineretul român. ESPAD prezintă cel mai complet tablou de până acum.
