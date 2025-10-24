Mesajul Patriarhului Ecumenic la sosirea în România: Venim cu inima plină de bucurie

09:20

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, își serbează vineri ziua de naștere. Cu acest prilej, la Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” de la Reședința Mitropolitană din Chișinău vor fi oficiate Sfânta Liturghie și un Te Deum, slujbă de mulțumire. La momentul festiv de după rugăciune, vor fi transmise mesaje de felicitare din partea clericilor,…