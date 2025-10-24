Donald Trump ar putea să se întâlnească săptămâna viitoare cu Kim Jong Un. Unde ar fi întrevederea
Digi24.ro, 24 octombrie 2025 14:20
Ministrul sud-coreean al Unificării a declarat vineri că estimează că şansele sunt „mari” ca preşedintele american Donald Trump să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul vizitei sale în peninsulă, săptămâna viitoare.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
14:30
Un inspector antifraudă din Bucureşti a fost prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce primea 3.000 de lei de la administratorul unei firme la care efectuase un control. Funcționarul ar fi cerut mita pentru a limita verificările doar la anumite aspecte și pentru a aplica o simplă amendă.
Acum 30 minute
14:20
Donald Trump ar putea să se întâlnească săptămâna viitoare cu Kim Jong Un. Unde ar fi întrevederea # Digi24.ro
Ministrul sud-coreean al Unificării a declarat vineri că estimează că şansele sunt „mari” ca preşedintele american Donald Trump să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul vizitei sale în peninsulă, săptămâna viitoare.
14:20
Avertismentul Kremlinului după sancțiunile impuse de Occident: „Acționăm în propriul nostru interes” # Digi24.ro
Rusia analizează cele mai recente sancțiuni occidentale și va acționa în conformitate cu interesele sale, a transmis vineri, 24 octombrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Reuters.
14:20
Donald Trump, derapaj la adresa unui reporter francez: „Nu înțeleg o vorbă din ce spune. Însă are accent frumos” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a fost criticat de presa de peste ocean, după ce joi, într-o conferință de presă, ar fi făcut o remarcă „sarcastică” și „nepoliticoasă” la adresa unei jurnaliste al cărei accent, spunea el, nu îl înțelegea. Liderul de la Washington a părut enervat de intervenția reporterului din Franța, afirmând „Nu înțeleg nimic din ce spune” atunci când acesta i-a pus o întrebare despre Cisiordania. Ulterior, a venit și răspunsul președintelui SUA: „nu-ți face griji pentru Cisiordania”, anunță HuffPost.
14:10
Fostul ministru care l-a acuzat pe George Simion că a colaborat cu serviciile de la Moscova a câștigat procesul și la Curtea de Apel # Digi24.ro
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, a anunțat vineri, 24 octombrie, că Curtea de Apel Centru a respins apelul lui George Simion împotriva hotărârii judecătorești, care constata că acuzațiile lui Șalaru privind colaborarea liderului Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) cu agenții Moscovei sunt reale.
14:10
De ce a blocat premierul Belgiei planul „nebunesc” al UE de a da un împrumut Ucrainei de 140 de miliarde de euro din activele ruseşti # Digi24.ro
Împrumutul de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei de Uniunea Europeană rămâne în continuare incert ― şi se pare că va rămâne aşa cel puţin încă două luni ― după ce liderul celei de-a opta ţări ca mărime din blocul comunitar, Belgia, s-a opus categoric utilizării activelor ruseşti confiscate pentru a-l finanţa, relatează Politico.
Acum o oră
14:00
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că are o preferinţă în ceea ce priveşte candidaţii în alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie.
13:50
Instagram și Facebook, acuzate că au încălcat legislația UE privind raportarea conținutului ilegal # Digi24.ro
Comisia Europeană a constatat că platformele Instagram și Facebook au încălcat legislația Uniunii Europene, deoarece nu oferă utilizatorilor modalități simple și eficiente de a semnala conținut ilegal, inclusiv materiale care implică abuzuri sexuale asupra copiilor și conținut terorist.
13:40
Primele rezultate ale necropsiei celor doi tineri găsiți morți într-o mașină, în Harghita. Ce suspectează anchetatorii # Digi24.ro
Necropsia în cazul celor doi tineri morţi într-o maşină ce a fost văzută într-o zonă împădurită din judeţul Harghita a stabilit că decesul a survenit cu două zile înainte de a fi găsiţi. Legiştii cred că leziunile de pe corpul fete şi al băiatului ar fi fost autoprovocate.
Acum 2 ore
13:30
Președintele Ecuadorului susține că a fost vizat de o tentativă de otrăvire prin bomboane de ciocolată și gem: „Am depus plângere” # Digi24.ro
Președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a declarat că cineva a încercat să-l otrăvească, introducând trei substanțe toxice foarte concentrate în cadouri constând în bomboane ciocolată și gem, relatează BBC.
13:20
„Cadou pentru Putin”: câți bani au strâns cehii pentru a cumpăra o rachetă ucraineană care poate lovi Moscova # Digi24.ro
O campanie de strângere de fonduri din Cehia a strâns peste 500.000 de euro în două zile pentru a cumpăra o rachetă ucraineană Flamingo capabilă să lovească ținte aflate în adâncul Rusiei, inclusiv Moscova, relatează TVP World.
13:10
Controale la conductele de gaze din București. Cum sunt verificate posibilele scurgeri de gaz # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a dat asigurări că va verifica conductele de gaz din București pentru a evita, pe viitor, astfel de tragedii. Bucureștiul are aproximativ 5.500 de km de tevi de gaze, iar în jur de 750 de blocuri au rețea comună de gaze naturale.
13:00
Dan Cîmpean, directorul DNSC: Putem face față ca stat la două incidente de securitate majore simultan, din două domenii diferite # Digi24.ro
Securitatea cibernetică nu ţine doar de tehnologie, ci şi de oameni. Oricât de avansate ar fi sistemele de protecţie, cea mai importantă barieră împotriva atacurilor online rămâne vigilenţa utilizatorilor. Discutăm despre toate acestea cu Dan Cîmpean, directorul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică.
13:00
Premieră în India: ploaie artificială deasupra New Delhi contra poluării. Niveluri de 24 de ori mai mari decât cele admise de OMS # Digi24.ro
India a provocat, joi, pentru prima dată în istoria țării, o ploaie artificială deasupra capitalei New Delhi, prin „însămânţarea” norilor cu ajutorul unui avion, scopul fiind de a disipa ceaţa de poluare toxică care învăluie oraşul de câteva zile, relatează AFP.
13:00
Un bărbat de 26 de ani din Târgu Jiu, urmărit internațional pentru mai multe furturi comise în Germania, a fost reținut de polițiști. Pe numele lui fusese emis un mandat european de arestare de către autoritățile germane.
12:40
Stelian Bujduveanu, lămuriri despre blocul explodat: „Sunt cinci scări, una singură a fost afectată”. Ce măsuri a anunțat primarul # Digi24.ro
Primăria Capitalei va lua măsuri pentru punerea în siguranţă a imobilului din Calea Rahovei şi pentru expertizarea acestuia, conform unor hotărâri aprobate, vineri, de Consiliul General al Capitalei.
Acum 4 ore
12:30
Sorin Grindeanu anunță că a discutat cu liderii din Justiție pentru elaborarea unui proiect privind pensiile magistraților # Digi24.ro
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD și președintele Camerei Deputaților, a anunțat, vineri, că a avut un „dialog constructiv cu toți actorii relevanți din justiție” pentru a elabora „rapid” un proiect de lege privind pensiile magistraților „care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie”.
12:30
Avocat reținut de DNA după ce a pretins zeci de mii de euro pentru angajări la Spitalul din Caracal # Digi24.ro
Un avocat din Baroul Olt a fost reţinut pentru trafic de influenţă, fiind acuzat că a pretins şi primit bani de la un bărbat căruia i-a dat de înţeles că ar avea influenţă asupra unor funcţionari responsabili de organizarea unor examene pentru a-i angaja pe el şi pe soţia sa în posturi de asistenţi medicali la Spitalul Municipal din Caracal.
12:30
34 de ani de când Ucraina a renunțat la armele nucleare pentru pace și garanții de securitate: ce s-ar întâmpla dacă s-ar reînarma # Digi24.ro
Acum 34 de ani, Ucraina a făcut o alegere istorică — a renunțat la armele nucleare, deși avea al treilea arsenal ca putere din lume. Atunci, acest pas a fost perceput ca un simbol al păcii și al încrederii în garanțiile internaționale. Astăzi, după ani de agresiune din partea Rusiei, se pune din ce în ce mai des întrebarea: nu a fost această renunțare prea costisitoare? Publicația Focus a analizat dacă Ucraina este într-adevăr capabilă să-și refacă potențialul nuclear, ce este necesar pentru aceasta și ce consecințe ar putea avea pentru stat.
12:20
Patriarhul Ecumenic, așteptat în Capitală pentru slujba de sfințire a Catedralei Naționale. Zborul său, amânat în urma unor defecțiuni # Digi24.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului ajunge vineri la București pentru a oficia, duminică, împreună cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Zborul său, programat să ajungă pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” în jurul orei 12.00, a fost însă amânat, pe fondul unor defecțiuni tehnice, anunță Digi24.
12:20
Ce efect vor avea în Europa sancțiunile impuse de SUA asupra petrolului rusesc. Expert: „România va fi afectată doar indirect” # Digi24.ro
Noile sancțiuni impuse de Statele Unite ale Americii (SUA) asupra exporturilor de petrol rusesc pot influența prețurile globale la energie, însă impactul asupra Europei „este limitat”, a explicat, pentru Digi24.ro, Alexandru Georgescu, expert în relații internaționale.
12:10
Dacă ar avea bani, trei români din zece ar cumpăra un automobil hibrid. Cine preferă mașinile pe motorină (Sondaj INSCOP) # Digi24.ro
Conform ultimului Barometru al Securității Energetice realizat de INSCOP Research, dacă ar avea suficienți bani, 30,9% dintre români ar alege să achiziționeze un automobil hibrid, 19,9% unul pe motorină, 18,6% electric, unul pe benzină 18,1%, 6,3% pe GPL, iar 3,7% nu știu. 2,5% reprezintă procentul non-răspunsurilor.
12:00
În războiul împotriva Ucrainei a murit Semen Karmanov, un invalid de gradul III în vârstă de 27 de ani din Kemerovo. Din copilărie a fost diagnosticat cu o întârziere în dezvoltarea intelectuală, de aceea nu a înțeles ce face când a semnat contractul cu Ministerul Apărării în octombrie 2023, spun rudele sale.
11:50
În războiul împotriva Ucrainei a murit Semen Karmanov, un invalid de gradul III în vârstă de 27 de ani din Kemerovo. Din copilărie a fost diagnosticat cu o întârziere în dezvoltarea intelectuală, de aceea nu a înțeles ce face când a semnat contractul cu Ministerul Apărării în octombrie 2023, spun rudele sale.
11:50
Oraș din apropierea capitalei ruse, bombardat: 5 răniți, printre care și un copil. „Dronele ucrainene ținteau, de fapt, Moscova” # Digi24.ro
Un atac cu drone a lovit, vineri dimineața, un bloc de locuințe din orașul Krasnogorsk, în regiunea Moscova, rănind cinci persoane, printre care și un copil, a declarat guvernatorul regional Andrei Vorobiov, citat de Kyiv Independent. Autoritățile locale susțin că dronele ar fi vizat, de fapt, capitala rusă, înainte de a fi interceptate..
11:40
Alertă în Mioveni după semnalarea unui miros de gaz: furnizarea pentru 176 de scări de bloc, sistată. Care ar fi cauza incidentului # Digi24.ro
Distrigaz Sud Reţele a anunţat, vineri, că, în timpul verificărilor făcute la Mioveni, s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării cu gaze naturale pentru punerea în siguranţă a acestora. A fost sistată furnizarea pentru 176 scări de bloc, fiind afectaţi un număr de aproximativ 3.600 de consumatori. Proprietarii de locuinţe trebuie să contacteze firme autorizate ANRE pentru remedierea defecţiunilor.
11:30
Incendiul din județul Prahova, departe de a fi stins: flăcările se manifestă pe o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați # Digi24.ro
La o zi de la izbucnirea incendiului din comuna prahoveană Ariceştii Rahtivani, pompierii încă se luptă cu flăcările, care se manifestă pe o suprafață de 3.500 de metri pătrați.
11:20
Liderul brazilian Lula da Silva are un mesaj ferm pentru Trump la summitul din Malaysia: „Îi voi spune că tarifele sunt o greșeală” # Digi24.ro
Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat vineri că îi va spune liderului american Donald Trump, în cadrul unei întâlniri la summitul din Malaezia, care începe în acest weekend, că tarifele impuse țării sale sunt o „greșeală”, anunță France24.
11:20
Mită livrată cu elicopterul. Un controlor de calitate de la un hipermarket a luat șpagă pentru a aproba vânzarea de produse neconforme # Digi24.ro
Un controlor de calitate de la un cunoscut hipermarket a fost prins în timp ce lua șpagă de la un producător care-i livra fructe și legume neconforme, informează Digi24.
11:10
„Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”. Scandal uriaș în armata australiană: femei militare acuză abuzuri # Digi24.ro
Patru femei din armata australiană au intentat un proces colectiv fără precedent împotriva Forțelor de Apărare Australiene, acuzând abuzuri sexuale, hărțuire și discriminare. Ele povestesc că au fost agresate fizic, umilite și tratate inegal de superiori, într-un climat dominat de sexism și tăcere. Avocații spun că mii de alte femei ar putea să li se alăture în cel mai mare proces de acest fel din istoria Australiei.
11:00
Summitul ASEAN 2025: de la negocieri comerciale între SUA și China la armistițiul dintre Thailanda și Cambodgia # Digi24.ro
Liderii celor 10 membri ai Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est și partenerii lor de dialog, inclusiv președintele SUA Donald Trump, se vor întâlni în capitala Malaeziei, Kuala Lumpur, în perioada 26-28 octombrie, și se așteaptă să abordeze probleme care variază de la comerț la conflicte globale, relatează Reuters.
11:00
Maia Sandu l-a desemnat oficial pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de premier al Guvernului de la Chișinău # Digi24.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. S-a întâmplat în urma consultărilor pe care le-a avut cu fracțiunile parlamentare.
11:00
Trump a demolat Aripa de Est a Casei Albe. „Auziți? Este zgomotul magnific al şantierului” # Digi24.ro
Aripa de Est a Casei Albe a fost demolată - în întregime - joi, în vederea unor lucrări mai „colosale” decât se prevedea, lansate luni, după ce Donald Trump a anunţat că vrea să demoleze această aripă pentru a putea construi o sală de bal uriaşă, relatează The Associated Press, care publică imagini satelitare din septembrie şi octombrie, conform News.ro.
11:00
Nicușor Dan, despre scandalul din Coaliție: „E simplu să vii cu declarații împotriva celuilalt. Să construiești ceva e mai greu” # Digi24.ro
Președintele Nicusor Dan a comentat situația tensionată din Coaliția de guvernare. „Este simplu să vii cu declarații unul împotriva celuilalt, dar să construiești este mai greu”, a transmis șeful statului, într-o conferință de presă organizată la Bruxelles. Nicusor Dan a lansat, în acest context, și un îndemn pentru politicieni.
10:50
Noi imagini cu jaful de la Luvru: „Am văzut ceva foarte violent”. Hoții, filmați când au coborât cu macaraua și au fugit pe scutere # Digi24.ro
Noi detalii ies la iveală despre jaful spectaculos de la Muzeul Luvru. Înregistrările video surprind momentul în care unul dintre hoți sparge vitrinele din galeria Apollo, apoi coboară cu o macara și fuge, alături de un complice, pe scutere, la doar câteva secunde înainte de sosirea poliției. O angajată care a asistat la scenă descrie „o izbucnire foarte violentă”. Directoarea muzeului, Laurence des Cars, cere instalarea unui comisariat de poliție în interiorul celebrului edificiu.
Acum 6 ore
10:30
HARTĂ Noi alerte meteo: cod galben de vânt puternic în aproape toată țara. Cum va fi vremea în București # Digi24.ro
Meteorologii au prelungit avertizarea cod galben de vânt puternic până sâmbătă dimineaţă, fiind vizate mai multe zone: Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, vestul şi centrul Munteniei, Dobrogea şi zonele de munte.
10:20
OMS avertizează asupra unei „crize existențiale”: „Europa trebuie să aibă singură grijă de ea însăși după reducerea ajutorului SUA” # Digi24.ro
Reducerile drastice ale ajutoarelor, în special din partea Statelor Unite, au făcut ca Europa să fie nevoită să-și gestioneze mai bine resursele din domeniul sănătății, a declarat directorul OMS Europa, citat de France24.
10:20
O săptămână de la explozia din Rahova: ce știm până acum despre cauza deflagrației și ce se va întâmpla cu blocul distrus # Digi24.ro
Se împlinește o săptămână de la explozia devastatoare din Rahova și încă sunt multe întrebări fără răspuns. Primăria promite că va reconstrui blocul distrus, iar cei păgubiți vor rămâne proprietari. De cealaltă parte, Guvernul susține că, odată reconstruite din bani publici, apartamentele nu vor putea fi date la cheie locatarilor, pentru că nu există cadrul legal. Între timp, municipalitatea anunță controale în lanț în Capitală pentru a descoperi eventuale nereguli.
10:10
Cum a fost decisă candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Sondaj INSCOP cu Ciucu, Burduja şi Bujduveanu. Scenarii # Digi24.ro
Anunţul preşedintelui PNL Ilie Bolojan, conform căruia primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului, acesta urmând să fie desemnat candidatul PNL la Primăria Capitalei, s-a bazat pe un sondaj INSCOP, realizat în luna august, care a luat în calcul şase scenarii.
10:10
Zelenski merge la Londra pentru o reuniune a „Coaliției de voință”. Starmer: „Trebuie să intensificăm presiunea asupra Rusiei” # Digi24.ro
Vineri, Marea Britanie a cerut adoptarea unor măsuri împotriva Rusiei pentru a consolida poziția Ucrainei înaintea oricăror viitoare negocieri de pace, în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski merge la Londra pentru discuții cu aliații cheie, relatează Reuters.
10:00
Președintele venezuelean Nicolas Maduro, apel către SUA: „Vă rog, fără război nebunesc!”. Trump, hotărât să înlăture „narcotraficanții” # Digi24.ro
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a pledat joi împotriva unui „război nebunesc”, pe fondul escaladării tensiunilor provocate de intensificarea campaniei militare americane. Comentariul lui Maduro a venit după ce președintele american Donald Trump a declarat că a autorizat acțiuni secrete împotriva națiunii sud-americane, în cadrul unei campanii militare care vizează ceea ce Washingtonul numește „traficanți de droguri din Caraibe și Pacific”, anunță France24.
09:50
Situație bizară în Bistrița: doi foști parteneri s-au ales cu ordine de protecție, unul împotriva celuilalt. Ce s-a întâmplat # Digi24.ro
Doi foști parteneri din Bistrița s-au ales cu ordine de protecție unul împotriva celuilalt, după ce femeia, inițial considerată victimă, și-a agresat fostul concubin și pe mama acestuia. Polițiștii vorbesc despre un caz de ordin de protecție încrucișat, întâlnit rar.
09:30
Dependența Rusiei de China. Operațiunea militară a Moscovei „ar arăta ca un gunoi” fără ajutorul Beijingului # Digi24.ro
Mașinăria de război a Moscovei din Ucraina, aflată acum în al patrulea an, supraviețuiește datorită unui flux precar de componente și finanțări oferit printr-o alianță tot mai strânsă cu China, Iran și Coreea de Nord, informează Kyiv Post. Dacă acest sprijin ar dispărea, consecințele ar fi devastatoare, avertizează experții Atlantic Council, potrivit cărora efortul militar al Rusiei ar arăta ca „un gunoi”.
09:20
În Donețk, soldații ruși au executat o familie în propria casă. „Un masacru ce cele comise de Gestapo” # Digi24.ro
Într-o atrocitate similară celei din Bucea, soldații ruși au ucis o familie în propria casă, dar mama, care a fost împușcată în față și lăsată să moară, a mers pe jos până în Ucraina neocupată și a povestit poliției ce s-a întâmplat.
09:10
Ultimele pregătiri pentru sfințirea Catedralei Naționale. Zeci de mii de oameni participă duminică la evenimentul istoric # Digi24.ro
Doar două zile îi mai despart pe creștinii români de momentul sfințiii Catedralei Naționale. Evenimentul istoric pentru ortodoxie va aduna zeci de mii de oameni, oficiali și pelerini veniți din toată colțurile țării. 15 ani a durat construcția celui mai mare lăcaș de cult ortodox din lume, anunță Digi24.
09:10
Nicușor Dan nu susține un referendum pe tema pensiilor magistraților. „Există chestiuni de nuanțe” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat vineri că nu crede într-un referendum pe tema pensiilor magistraților.
09:10
Microsoft încearcă să facă interacțiunea cu inteligența artificială mai personală și mai intuitivă. Compania lansează Mico, o „față” prietenoasă pentru AI Copilot, menită să îi ofere o identitate vizuală și o personalitate caldă, care să creeze o legătură mai naturală cu utilizatorul. Noul asistent digital va reacționa la comenzi, își va schimba culoarea în funcție de interacțiune și chiar se poate transforma în Clippy, simbolul nostalgic al Office-ului.
09:00
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA: „Mai vedem peste șase luni” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a oferit joi o replică succintă și provocatoare omologului său rus, Vladimir Putin. Acesta respinsese impactul noilor sancțiuni radicale impuse de SUA asupra sectorului energetic al Rusiei.
08:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 24 octombrie
08:40
Trump amenință că va pune capăt tuturor negocierilor comerciale cu Canada. „Mărul discordiei”: o reclamă care critică tarifele vamale # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va încheia imediat toate negocierile comerciale cu Canada. Într-o postare pe Truth Social, Trump a scris că țara a difuzat un spot publicitar în care fostul președinte american Ronald Reagan vorbea negativ despre tarife, anunță BBC.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.