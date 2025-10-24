Tot mai mulți români sunt preocupați să-și REDUCĂ facturile la energie. Ce soluții au găsit 7 din 10 clienți
Gândul, 24 octombrie 2025 14:20
Șapte din zece români declară că principalul motiv pentru care își schimbă comportamentul de consum este dorința de a-și reduce factura la energie, conform unui studiu recent. Studiul, citat de Hotnews și realizat Leroy Merlin România în colaborare AHA Moments, pe un eșantion de peste 1.000 de persoane, arată că românii s-au orientat, în ultimele […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
14:30
Un inspector antifraudă din București, prins în flagrant de DNA. Cum a fost dejucată operațiunea prin care cerea mită de la administratorul pe care trebuia s-o controleze # Gândul
Un inspector antifraudă din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce procurorii DNA l-au prins în flagrant primind mită 3.000 de lei de la un administrator de firmă. Banii i-ar fi fost oferiți pentru ca acesta să limiteze un control fiscal și să aplice […]
14:30
Secretele Casei Regale a României, dezvăluite într-o ediție specială a podcastului ”Altceva cu Adrian Artene” # Gândul
Sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”, publicul este invitat la o ediție specială dedicată Casei Regale a României. Invitatul lui Adrian Artene este Adrian Buga, doctor în istoria artei, expert al Ministerului Culturii și consultant al Familiei Regale, un om care a avut privilegiul de […]
14:30
Putin atacă masiv în Ucraina: cel puţin patru morţi în Herson. Trupele ruse au lovit pentru prima dată regiunea Odesa cu bombe aeriene KAB # Gândul
Putin atacă masiv în Herson, la această oră: 4 morți, 21 răniți raportează autoritățile ucrainene până acum. Atacul a fost în zone rezidențiale din Ucraina. Trei persoane au murit și 21 au fost rănite, dintre care sunt trei copii, în urma bombardamentului de dimineață asupra orașului Herson, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. Un apartament […]
Acum 30 minute
14:20
Mircea Lucescu a anunțat LOTUL pentru meciurile din noiembrie! Urmează „decisivul” Bosnia – România # Gândul
Naționala României, antrenată de Mircea Lucescu, va disputa ultimele două jocuri din grupa de calificare la Cupa Mondială 2026. Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri, 24 octombrie, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la aceste două jocuri. Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile din noiembrie! […]
14:20
Tot mai mulți români sunt preocupați să-și REDUCĂ facturile la energie. Ce soluții au găsit 7 din 10 clienți # Gândul
14:20
Luiza Luncuța, așa o cheamă pe fetița simpatică din reclama la salam săsesc difuzată în urmă cu aproape 20 de ani. Astăzi, ea duce o viață departe de lumina reflectoarelor, la mii de kilometri distanță de țara natală. O perioadă, Luiza a locuit în Scoția, iar după ce și-a terminat studiile s-a stabilit în Australia, […]
Acum o oră
14:00
Moscova evaluează situația negocierilor privind Ucraina drept o „pauză prelungită”, cauzată de vina Kievului, spune purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „O evaluăm ca pe o pauză – o pauză excesiv de prelungită – , care a apărut din cauza reticenței regimului de la Kiev de a intensifica acest proces de negocieri”, a spus […]
14:00
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a aterizat la București pentru sfințirea Catedralei Neamului # Gândul
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a aterizat vineri, în jurul orei 13:00, pe Aeroportul Henri Coandă din Capitală. Patriarhul Bartolomeu I a fost întâmpinat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, Episcopul Visarion al Tulcii, Episcopul Siluan al Ungariei și Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, anunță basilica.ro. […]
13:50
Comisia Europeană nu renunță la ideea de a fi DESFIINȚATĂ schimbarea orei de vară și de iarnă. „Ne face rău și nu mai genereză economii de energie” # Gândul
În acest weekend, europenii se pregătesc să treacă la ora de iarnă. Între timp, mai exact joi, Comisia Europeană (CE) a apărat decizia de desființare a schimbării orei, un proiect propus încă din 2018, după o consultare la nivel european. Trecerea din şase în şase luni la ora de iarnă sau de vară a fost […]
13:50
Ce mai inventează chinezii? Pentru că nu mai fac față cu traficul, dezvoltă dispozitive personale de zbor # Gândul
Blocajele din trafic au devenit atât de severe în marile orașe chineze, încât autoritățile și mediul academic au decis că soluțiile clasice — drumuri, pasarele și autostrăzi suspendate — nu mai sunt suficiente. China trece acum la nivelul următor: transportul personal aerian. Universitatea Zhenjiang a dezvoltat un astfel de aparat de zbor individual, capabil să […]
13:50
Theodor Paleologu s-a dezlănțuit la adresa lui Călin Georgescu: Eu cred ca este NEBUN. E trădător. E dement # Gândul
Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, a lansat o serie de invective la adresa fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, într-un interviu pentru Adevărul. Supranumit unul dintre „intelectualii lui Băsescu” în epoca vremii, Paleologu s-a dezbrăcat de ținuta diplomatică și a dat drumul la artileria grea. „Nebun”, „fascist”, „dement” sau „trădător” sunt doar câteva dintre […]
13:50
13:40
Nicoleta Luciu, în vârstă de 45 de ani, are o academie de modelling și actorie. S-a aflat care este prețul pentru cursurile respective. Nicoleta Luciu și-a deschis o academie de modelling și actorie la Brașov. Cursurile au început la sfârșitul luni septembrie anul acesta. Potrivit click.ro, pachetul complet de 12 ședințe costă 6.000 de lei […]
13:40
Într-o mişcare care escaladează în lupta împotriva dominaţiei companiilor din domeniul tehnologiei, Comisia Europeană a făcut publice acuzaţii împotriva platformelor TikTok şi Meta, considerând că nu respectă obligaţiile impuse de Digital Services Act (DSA) privind transparenţa reclamelor şi accesul la date. Platformele au acum dreptul de a răspunde la acuzațiile Comisiei în temeiul Legii privind […]
Acum 2 ore
13:30
Începe etapa cu numărul 14 din Superliga. Meciurile sunt transmise în direct de Prima Sport și Digi Sport. Înaintea partidei de vineri, antrenorul lui Dinamo Zeljko Kopic a vorbit despre confruntarea cu FC Argeș. Roș-albii sunt pe locul patru, 23 de puncte, și argeșenii sunt pe locul cinci, 23 de puncte. Începe etapa 14 a […]
13:30
Erdogan vrea să îi “fure” summitul lui Viktor Orban: propune ca întâlnirea Trump – Putin să fie la Istanbul # Gândul
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a insistat pe disponibilitatea de a organiza un summit între Rusia și Statele Unite în Turcia, nu la Budapesta. În cadrul unei întâlniri cu reporerii, la întoarcerea din vizita sa în Golf de săptămâna aceasta, șeful de stat a transmis. „Importanța Turciei, sau Istanbulului, în viziunea păcii a fost încă […]
13:30
Lia Savonea spune că magistraţii „sunt dispuși să contribuie prin soluții responsabile” la reforma pensiilor speciale: „Poate şi trebuie discutată” # Gândul
Reforma pensiilor magistraţilor devine subiect de discuţie în Camera Deputaţilor. Săptămâna trecută, Curtea Constituţională a respins din nou proiectul pensiilor speciale, din cauza lipsei avizului CSM. Şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, a transmis o luare de poyiţie referitor la întâlnirea organizată la Parlament. Referitor la întâlnirea organizată la Camera Deputaților, pe […]
13:20
Dezvăluirea unui diplomat francez. De ce francezii se mută în România la bătrânețe: „Maică-mea a trăit în Franța și de curând s-a mutat în România” # Gândul
Un diplomat francez a dezvăluit de ce tot mai mulți francezi aleg în ultima vreme să își trăiască bătrânețea în România. Chiar și mama acestuia a luat această decizie. Motivul invocat este cel că după ce se pensionează au acces mult mai rapid la serviciile medicale. De ce aleg francezii să se mute în România […]
13:00
Un alt lider “progresist” are probleme: Starmer suferă o înfrângere istorică în Țara Galilor # Gândul
Partidul Laburist din Marea Britanie, condus de premierul Keir Starmer, a suferit o lovitură politică severă într‐o zonă care i-a aparţinut de decenii: în circumscripţia Caerphilly, sudul Țării Galilor, Laburiştii au căzut pe locul al treilea într-un scrutin pentru parlamentul galez. „Votul pentru Laburiști pur și simplu a dispărut”, a declarat candidatul câștigător, Lindsay Whittle, […]
13:00
(P) Restrucţii de circulaţie impuse de administraţia publică în zona blocului afectat de explozie # Gândul
Primăria Sectorului 5 impune restricţii de circulaţie în zona blocului afectat de explozie. Aceasta a dat publicităţii şi o hartă a rutelor ocolitoare. A fost trasat un perimetru de siguranță în jurul imobilului afectat de explozie. Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, şi angajații Administrației Dezvoltare Urbană Sector 5 au fost prezenți în comisia tehnică […]
12:50
SCHIMBĂRI în Codul Rutier din România. Care sunt noile abateri pentru care riști să fii sancționat și ce amenzi poți să primești # Gândul
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pregătește cea mai amplă actualizare a Codului Rutier din ultimul deceniu, printre modificările propuse aflându-se și introducerea conceptului de „viteză medie”. Aceasta reprezintă un sistem automat de măsurare a vitezei pe tronsoane de drum, care va permite sancționarea șoferilor fără a mai fi nevoie de oprirea în trafic. Prin acest proiect, […]
12:50
ANAF se face din nou de râs. A publicat, în octombrie, o listă cu datornici din august. Primar, scos dator, spune că fiscul are să-i dea lui bani # Gândul
ANAF are să dea bani unei primării din Argeş, însă a uitat cu desărvârşire de acest aspect. În schimb, n-a omis respectiva instituţie de pe lista datornicilor, deşi aceasta figurează fără restanţe, în realitate. Primăria Valea Iaşului din Argeş s-a trezit peste noapte datoare la ANAF, deşi avea toate obligaţiile fiscale achitate la zi. Situaţia […]
12:40
Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, și-a amintiti de nii copilăriei. Designerul a mărturisit că a avut parte de o educație spartană. Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât și ca om de afaceri. De-a lungul anilor, designerul […]
12:40
Noul premier al Japoniei, aplaudat de Donald Trump și Nicușor Dan, șochează: vrea tratat de pace cu Rusia # Gândul
Japonia este orientată spre un tratat de pace cu Rusia, în ciuda situației dificile din relațiile bilaterale, a declarat noul prim-ministru al țării, Sanae Takaichi. „Relațiile dintre Japonia și Rusia sunt într-o situație dificilă, dar Guvernul japonez vrea să rezolve problema «teritoriilor nordice» (partea de sud a Insulelor Kurile) și de a încheia un tratat […]
Acum 4 ore
12:10
Carrefour dispare din România. Retailerul francez și-a mandatat banca BNP să caute cumpărător # Gândul
Lanțul francez de magazine Carrefour e pregătit să vândă toate supermarketurile din România și a mandatat banca BNP Paris Bas să caute un cumpărător. Carrefour a vândut deja un magazin din Pitești către lanțul românesc La Cocoș și a cedat spațiul pe care îl deținea în Sun Plaza către Auchan. Carrefour se pregătește se vândă […]
12:10
Grindeanu o ia înaintea lui Bolojan: se întâlnește cu capii Justiției ca să rezolve scandalul pensiilor speciale # Gândul
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că s-a întâlnit vineri la Parlament cu „toți actorii relevanți din justiție” pe tema proiectului de lege privind tăierea pensiilor magistraților, respins de CCR. Întâlnirea a avut loc în contextul în care în coaliție PSD ceruse crearea unui grup de lucru, însă s-a lovit de un refuz […]
12:10
Avocat din Baroul Olt și complicele său, REȚINUȚI pentru trafic de influență. Zeci de mii de euro ceruți în schimbul unor posturi la Spitalul Municipal Caracal # Gândul
Un avocat din Baroul Olt și complicele său în această speță au fost reținuți de DNA Craiova pentru fapte de corupție, fiind acuzați că au pretins în jur de 40.000 de euro, pentru a interveni pe lângă funcționari din Spitalul Municipal Caracal și Serviciul Județean de Ambulanță Olt, în vederea obținerii unor posturi pentru mai […]
12:10
Expertizele blocului, care a explodat în Rahova, vor fi suportate de Primăria Capitalei: „Prima dată, îl punem în siguranţă” # Gândul
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat în ședința de urgență de vineri, de la Primăria Municipiului București, cî au fost alocaţi bani din Fondul de Urgență pentru punerea în siguranță și expertizarea imobilului afecatat de explozie din Rahova. Primăria a stabilit un cuantum de 1.900.000 de lei pentru punerea în siguranţă a […]
12:00
Pe 12 noiembrie judecă CCR sesizarea de neconstituţionalitate semnalată de Nicuşor Dan pe Legea pentru aprobarea OUG 153/2024 # Gândul
Magistraţii Curţii Constituţionale au stabilit termenul pentru sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la neconstituţionalitatea legii referitoare la angajaţii din ministere. Este vorba despre aceea care face referire la aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale. Pe 22 octombrie 2025, Nicușor Dan a trimis Curții […]
12:00
Vești bune! Pământul nu va mai fi atacat în noiembrie. Nava extraterestră era, de fapt, o cometă # Gândul
Au apărut noi imagini cu obiectul interstelar 3I/ATLAS, ele par să încheie disputa cu fanii teoriei care credeau că acest corp ceresc ar fi fost o navă extraterestră care se afla în tranzit prin sistemul nostru solar. Nava extraterestră descoperită era, de fapt, o cometă Susținătorii ideii, printre care erau și oameni de știință, trebuie […]
11:50
Ce a PĂȚIT o pensionară, după ce a lăsat praz și struguri pe stradă. „Am vrut să donez mâncare” # Gândul
O pensionară în vârstă de 80 de ani, care locuiește în capitala Austriei, Viena, a fost amendată după ce a lăsat praz și struguri în stradă. Bătrâna s-a apărat, spunând că nu a vrut să le arunce, ci „să le doneze” pentru cei care nu aveau ce să mănânce. Gestul său, însă, nu a impresionat […]
11:50
Casa Albă ironizează democrații, după ce l-au atacat pe Trump pe tema sălii de bal. Ce scandaluri au ajuns să fie postate pe situl oficial # Gândul
Site-ul oficial al Casei Albe ia peste picior oponenții politici democrați ai președintelui Trump în secțiunea „Cronologia Evenimentelor Majore”, care este menită să prezinte schimbările în construcția Casei Albe. În șirul care începe cu adăugarea Biroului Oval și construcția faimoasei grădini de Trandafiri au apărut și evenimente precum: 1998: Scandalul Bill Clinton 2012: Barack Obama […]
11:40
FOTO. De ce nu a mai făcut parte Paula Seling din juriul ”X Factor”. ”Nu le-a mai plăcut de mine și m-au dat AFARĂ” # Gândul
Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, a explicat de ce nu a mai făcut parte din juriul emisiunii ”X Factor”, de la Antena 1. În urmă cu ani, Paula Seling a Fost jurat la emisiunea ”X Factor” – sezonul 1, de la Antena 1. Ulterior, aceasta nu a mai apărut la show-ul respectiv. […]
11:40
Ungaria caută căi de a „ocoli” SANCȚIUNILE impuse de UE privind livrările de petrol și gaze din Rusia # Gândul
Ungaria va încerca să ocolească sancțiunile impuse de UE asupra livrărilor de petrol și gaze din Rusia și va continua lupta împotriva acestei decizii. Declarația a fost făcută de premierul ungar Viktor Orbán, care participă la summitul UE de la Bruxelles. „Într-adevăr, există sancțiuni împotriva unor companii petroliere rusești. Lucrăm la modalitățile de a ocoli […]
11:30
Proiectul „Fast Danube 2” intră în linie dreaptă. Ciprian Șerban: Vom avea o creștere estimată de 20% a volumului de mărfuri transportate pe Dunăre # Gândul
Ministrul Transporturilor, social-democratul Ciprian Șerban, anunță vineri că a fost lansată licitația pentru proiectarea și execuția proiectului Fast Danube 2 (sectorul româno-bulgar), „unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură fluvială din România”. Proiectul are o valoare totală estimată de aproximativ 170 de milioane de euro. „Fast Danube 2 – Un pas decisiv pentru navigația […]
11:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările pentru perioada 27 octombrie – 24 noiembrie 2025. Vom avea parte de o vreme neobișnuit de caldă pentru perioada din calendar. Temperaturile vor fi mai ridicate decât valorile normale, iar acest fenomen ar putea avea consecințe asupra vegetației și ecosistemului natural. Confuzia ciclului vegetativ Specialiștii atrag atenția […]
11:10
Jaful de la Luvru, ironizat de francezi. Val de meme-uri cu pisici şi câini care trag după ei bijuterii furate, în timp ce ies din muzeu # Gândul
Conducerea Muzeului Luvru din Paris a ajuns de râs după ce patru hoţi deghizaţi în paznici au tăiat un geam la ora 9.30, în văzul tuturor, şi au intrat în celebrul muzeu,de unde au furat bijuteriile expuse în Galeria Apollo. Apoi, au plecat cu o nacelă care i-a scos din clădire. Nici şefa securităţii muzeului […]
11:10
În timpul unei conferințe de presă, un jurnalist din Franța a întrebat: „Ieri a avut loc un vot în Knesset privind anexarea Cisiordaniei. Considerați acest lucru o provocare la adresa eforturilor dumneavoastră de pace?” Trump a întrerupt jurnalistul și s-a adresat procurorului general SUA: „Pam, poți să răspunzi la asta? Nu înțeleg niciun cuvânt din […]
11:10
Zi plină pentru Nicușor Dan la Iași. De acolo va participa prin videoconferință la „Coaliția de voință”. # Gândul
Președintele Nicușor Dan se află vineri, 24 octombrie, în inima Moldovei, la Iași. Șeful statului își începe ziua cu un discurs cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza”, urmând ca tot de la Iași să participe prin videoconferință la „Coaliția de voință”. Programul președintelui: 14:00: Participare la ceremonia […]
11:10
Anda Adam a dat-o în JUDECATĂ pe Oana Zăvoranu. Motivul pentru care concurenta de la Asia Express 2025 și-a căutat dreptatea în instanță # Gândul
Oana Zăvoranu, supranumită „Querida”, a încercat să facă bani de pe urma unor filmulețe postate pe Youtube în care critica vedetele. Doar că, odată cu acest proiect, și-a câștigat dușmani pe bandă rulantă, printre care… Adelina Pestrițu, Oana Roman, Cristina Ich, Alina Ceușan, Andreea Bănică, Anda Adam, dar și multe alte vedete, scrie Cancan. Unele […]
11:10
Alexandru Munteanu este noul premier al Republicii Moldova. Decretul a fost deja semnat de Maia Sandu # Gândul
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, Maia Sandu anunță că a semnat vineri, 23 octombrie, decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. „Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: […]
10:50
10:50
Cu cât se vând două camere sub pământ. Prețul unui apartament de 93 de metri pătrați, într-un subsol din Milano # Gândul
În ultimii 10 ani, valoarea locuințelor din Milano a crescut cu 40%. Până și lumina filtrată prin garaj se vinde la preț de aur. Asta se întâmplă și în cazul unui apartament cu două camere la subsol, cu ferestrele la nivelul trotuarului și cu vedere la un canal de scurgere, a ajuns la un preț […]
10:40
Ion Cristoiu: „Observăm o adevărată BĂTĂLIE împotriva rețelelor sociale. Același lucru este și-n Europa” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum se pregătește o cenzurare a mediului online. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Eu cred că AUR sau poate cineva de la conducere trebuie deja să inițieze o petiție către administrația […]
Acum 6 ore
10:30
Cea mai puternică RUGĂCIUNE pentru izbăvirea de boală și alinarea suferinței. Citește-o cu recunoștință față de Dumnezeu timp de 40 de zile # Gândul
Una dintre cele mai puternice rugăciuni pentru izbăvirea de boală este cea adresată lui Dumnezeu și sfinților tămăduitori, prin care credincioșii cer vindecare, alinare și întărire sufletească. Credioncioșii o rostesc timp de 40 de zile aducând pace și speranță celor aflați în suferință. Rugăciunea pentru izbăvirea de boală este o chemare sinceră către Dumnezeu, prin […]
10:30
Jaful de la Luvru: Peste 150 de probe ADN au fost prelevate la fața locului. Anchetatorii, „optimiști” în ceea ce privește progresul anchetei # Gândul
Peste 150 de probe de ADN, amprente și alte urme, au fost prelevate după spargerea de la Luvru, anunță anchetatorii francezi, potrivit BFMTV. Conform acestora, acum există „o mică speranță” și optimism cu privire la progresul anchetei. Analizele „presupun întârzieri, chiar dacă reprezintă o prioritate pentru laboratoare”, a declarat procurorul Parisului, Laure Beccuau pentru ziarul […]
10:30
Catedrala Mântuirii Neamului, văzută prin ochii unui străin: „Îi lipsește valoarea estetică” # Gândul
Antropologul italian Giuseppe Tateo a vorbit despre semnificațiile, controversele, dar și despre impactul social pe care îl are Catedrala Mântuirii Neamului, care reprezintă în acest moment, cel mai impunător lăcaș ortodox din lume, pe care l-a descris drept „un simbol puternic și controversat” al României contemporane. Catedrala Mântuirii Neamului are 127 de metri înălțime, este […]
10:20
Primul oraș din România cu semafoare inteligente conectate direct la RADAR. Ce pățesc șoferii care depășesc viteza # Gândul
Municipiul Brașov devine primul oraș din România care montează semafoare inteligente conectate la radar, capabile să identifice mașinile care circulă cu viteză peste limita legală. Noul sistem vine cu o funcție inovativă și schimbă automat luminile semaforului atunci când detectează șoferi vitezomani. Brașov, orașul de la poalele Tâmpei, cunoscut drep „inima Transilvaniei” a implementat primul […]
10:20
Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu explică, în „pastila” sa de astăzi de ce „s-a mai făcut un pas către Al Treilea Război Mondial!”. Știre în curs de actualizare…
10:20
Preşedintele României ar avea pe ordinea de zi, potrivit unor surse Antena 3 CNN, două şedinţe ale Consilului Superior de Apărare a Ţării(CSAT). Reuniunile ar urma să aibă loc la mijlocul lunii noiembrie. Surse din Administraţia Prezidenţială, consultate de Antena 3 CNN, spun că una dintre şedinţe va fi informală şi va avea loc până […]
