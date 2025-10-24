Mircea Lucescu a anunțat LOTUL pentru meciurile din noiembrie! Urmează „decisivul” Bosnia – România

10:20

Preşedintele României ar avea pe ordinea de zi, potrivit unor surse Antena 3 CNN, două şedinţe ale Consilului Superior de Apărare a Ţării(CSAT). Reuniunile ar urma să aibă loc la mijlocul lunii noiembrie. Surse din Administraţia Prezidenţială, consultate de Antena 3 CNN, spun că una dintre şedinţe va fi informală şi va avea loc până […]