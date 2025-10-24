PSNews Watchlist – Top 10 știri din România, 23 Octombrie 2025
PSNews.ro, 24 octombrie 2025 14:20
București, 24 Octombrie 2025 – Agenda zilei este dominată de oficializarea datei 7 decembrie pentru alegerile locale parțiale (PMB & CJ Buzău), mișcări de poziționare în coaliție (PNL îl împinge pe Ciprian Ciucu), precum și ecourile deciziei CCR privind pensiile magistraților. Pe fundal, presiuni economice (carburanți în creștere, date INS) și un dosar extern cu
• • •
Acum 30 minute
14:20
Nicușor Dan, apel la calm în coaliție: „Declarațiile au mers mult prea departe. Să ne comportăm instituțional” # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, atrage atenția asupra escaladării tonului în interiorul coaliției de guvernare și îi îndeamnă pe liderii politici să renunțe la atacuri publice și la replici cu subînțeles. Aflat la Bruxelles, șeful statului a declarat că așteptările românilor sunt clare: rezolvarea problemelor economice și asumarea unor decizii responsabile, nu schimburi de mesaje ironice
14:20
Consilierul general REPER Cătălin Teniță atrage atenția într-un interviu la RFI asupra pericolului legat de avansul extremismului în București. El spune că era mai bine dacă alegerile pentru Primăria Capitalei ar fi avut loc în două tururi. Cătălin Teniță, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: "Să nu credem că Bucureștiul este teoretic ferit de extremism, doar pentru că
14:20
14:20
Negocierile pentru pensiile speciale se mută în tabăra PSD. Grindeanu anunță posibilul plan B # PSNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, pare să fi preluat frâiele reformei pensiilor speciale ale magistraților, în locul lui Ilie Bolojan (PNL). Grindeanu a anunțat public că a avut „un dialog constructiv (…) cu toți actorii relevanți din justiție", în vederea elaborării unui nou proiect de lege privind pensiile magistraților. „Demersul meu vizează două obiective clare: deblocarea
14:20
UE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Belgia se opune planului privind activele înghețate # PSNews.ro
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat formal joi, în ziua Consiliului European de la Bruxelles, al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Discuțiile liderilor europeni s-au blocat în momentul în care premierul belgian Bart de Wever a anunțat că nu este de acord cu ideea ca banii Rusiei aflați la compania Euroclear la Bruxelles
14:20
VIDEO PS News la Strasbourg – Mircea Hava: „Supra-coordonarea” Bruxelles-ului frânează proiectele și duce la risipă # PSNews.ro
Mircea Hava, europarlamentar PNL, analizează amendamentele aduse bugetului Uniunii Europene pentru 2026, subliniază riscul „supra-coordonării" și pledează pentru programe naționale pe termen lung și pentru responsabilitate locală. „Protestele sunt pentru ceea ce se dorește să fie. Știți acea discuție cu programul, cu planul de țară, cu banii de dezvoltare regională, locală, ca fiecare țarã
14:20
Daniel Băluță, critică dură la adresa suveranismului: Promovează ura și polarizarea excesivă a societății # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a criticat ideologia suveranistă, pe care o consideră bazată pe ură și diviziunea socială. „Cea mai mare problemă a celor care se numesc suveraniști, și mai sunt și alte entități politice care au această abordare, este că se ocupă în mod deosebit cu promovarea urii, cu polarizarea excesivă a societății",
14:20
Nicuşor Dan, despre situaţia locuinţelor afectate: Este un cadru juridic care trebuie inventat, pentru că nu există # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan s-a referit la situaţia locuinţelor afectate de explozia din cartirul Rahova, apreciind că "este un cadru juridic care trebuie inventat, pentru că nu există la momentul ăsta". Ministerul Dezvoltării a propus ca blocul să fie reconstruit cu banii statului, dar ca locatarii să devină chiriaşi, ceea ce a dus la nemulţumirea oamenilor.
Acum 2 ore
13:20
VIDEO PS News la Strasbourg: Victor Negrescu propune folosirea activelor rusești înghețate pentru Apărare europeană # PSNews.ro
Victor Negrescu a detaliat, la Puterea Știrilor, măsurile de securitate discutate în Parlamentul European, pledând pentru crearea unui scut anti-dronă și pentru folosirea profitului din activele rusești înghețate în scopuri de apărare. „Paralel cu demersurile pentru întărirea apărării europene, sunt discuții pe câteva componente importante. De exemplu, crearea acelui scut european împotriva dronelor
13:20
Ilie Bolojan: România este, în Europa, penultima țară ca număr de populație activă angajată în economie # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan susţine că România este, la nivel european, după Italia, ţara în care cele mai multe persoane cu vârste cuprinse între 55 şi 64 de ani nu sunt angrenate în economie. El afirmă că, din acest motiv, „orice guvernare, dacă nu însănătoşeşte economia, nu are cum să rezolve problemele ţării", potrivit agenției de
13:20
Premierul Ilie Bolojan afirmă că România cheltuie în fiecare an 150 de miliarde de lei mai mult decât încasează, suma fiind echivalentă cu totalul salariilor plătite în fiecare an pentru sistemul public. El precizează că nu este normal ca de anul viitor să fie majorate taxe, iar banii să se ducă în salariile unor aparate
13:20
Nicușor Dan, la summitul UE cu un telefon vechi. Specialiștii avertizează asupra riscurilor de securitate # PSNews.ro
În ciuda faptului că a ajuns în cea mai importantă funcție din stat, președintele Nicușor Dan pare să nu fi renunțat la stilul său sobru și pragmatic. În imaginile surprinse recent la o reuniune internațională, șeful statului a fost fotografiat folosind un telefon vizibil depășit tehnologic, iar într-o altă secvență apare lucrând cu un laptop
13:20
Ilie Bolojan, reacție după atacul lui Sorin Grindeanu: Orice partid poate depune moțiune de cenzură # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a reacționat joi seară, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a sugerat public să demisioneze din funcție, spunând că orice partid are posibilitatea să depună moțiune de cenzură, conform Mediafax. „Orice partid consideră că guvernul nu-și face datoria, are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament,
13:20
Patru evenimente blochează traficul în Bucureşti. Harta completă a restricţiilor de circulaţie # PSNews.ro
Capitala se pregăteşte de un weekend aglomerat, cu multiple evenimente care vor afecta circulaţia în mai multe zone ale oraşului. Ziua Armatei Române va aduce ceremonii militare şi o retragere cu torţe, iar cursa „Trofeul Bucureşti" va închide Calea Victoriei. Sâmbătă, Ministerul Apărării Naţionale va desfăşura o seribucuresti, restrictii, evenimente, trafice de ceremonii militare şi
13:20
Rareș Hopincă îl susține pe Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei. Cum își argumentează opțiunea # PSNews.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, și-a exprimat preferința pentru Daniel Băluță ca potențial candidat PSD la Primăria Capitalei, apreciind că Bucureștiul are nevoie de un primar experimentat capabil să gestioneze problemele administrative complexe ale orașului. Hopincă a precizat, la Antena 3 CNN, că este vorba despre o opinie personală și că susținerea oficială va veni
Acum 4 ore
12:10
Două ședințe CSAT în noiembrie. Nicușor Dan pregătește Strategia Națională de Apărare. Ce decizii vizează # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan urmează să intre, în următoarele săptămâni, într-una dintre cele mai importante etape ale mandatului său: definirea direcției de apărare și securitate a României pentru următorii ani. Surse din Administrația Prezidențială au confirmat pentru Antena 3 CNN că vor avea loc două ședințe consecutive ale CSAT, ambele cu miză strategică. Dronele, noua prioritate
12:10
Ilie Bolojan atrage atenția asupra dezinformărilor: „România nu va genera situații care să ne atragă într-un război” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan atrage atenția asupra multitudinii de dezinformări pe subiectul intrării României în război. Șeful Executivului dă asigurări că România nu va genera situații care să ne atragă în război. „Exclus! România nu va genera situații care să ne atragă într-un război. Tot ceea ce face și a făcut România a fost să apere
12:10
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că lucrătorii străini nu le „iau locurile de muncă" românilor, însă a subliniat că în anumite circumstanțe, guvernul ar trebuia măsuri care să sprijine mai întâi cetățenii români. Întrebat dacă străinii iau locurile de muncă ale românilor, Manole a afirmat: „Nu. Nu le iau străinii locurile de muncă, pentru
12:10
Barometrul Securității Energetice, ediția a cincea. Preferințele românilor privind achiziția de automobile se schimbă # PSNews.ro
Conform ultimului Barometru al Securității Energetice realizat de INSCOP Research, în perioada 29 septembrie – 7 octombrie 2025, la comanda Strategic Thinking Group, dacă ar avea suficienți bani, 30,9% dintre români ar alege să achiziționeze un automobil hibrid, 19,9% unul pe motorină, 18,6% electric, unul pe benzină 18,1%, 6,3% pe GPL, iar 3,7% nu știu. 2,5%
11:10
Bolojan: Ciprian Ciucu va fi foarte probabil desemnat săptămâna viitoare candidatul PNL la Primăria Capitalei # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat, joi, că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, va fi "foarte probabil" desemnat, săptămâna viitoare, candidatul PNL la Primăria Capitalei, potrivit Agerpres. "Acum aproximativ două luni de zile am făcut un sondaj de opinie. Au fost trei colegi testaţi. Cel mai bine plasat a fost domnul Ciprian Ciucu, primarul
11:10
Nodul rutier A7–DN2, aproape de finalizare. Traficul pe bretelele de legătură se va deschide în câteva zile # PSNews.ro
Breteaua de descărcare a Lotului 2 al Autostrăzii A7 în DN2, în zona Spătaru – Buzău Vest, va fi deschisă traficului în următoarele zile, împreună cu celelalte bretele ale nodului rutier, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu. Potrivit acestuia, lucrările au fost realizate în paralel cu deschiderea circulației pe Lotul
11:10
Vasile Dîncu: Europa își reconstruiește industria de armament. EDIP marchează „începutul unei noi ere” # PSNews.ro
Europarlamentarul român Vasile Dîncu a anunțat că Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord provizoriu privind Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP), un instrument financiar în valoare de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027. Programul reprezintă un pas esențial în construirea unei capacități europene unite de producție și achiziție în
11:10
Investiție de peste 700 milioane lei pentru noul Centru Chirurgical Cardiovascular din Târgu Mureș # PSNews.ro
Ministerul Sănătății a anunțat, miercuri, că va construi noul Centru Chirurgical Cardiovascular al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, potrivit Gândul. „Un alt proiect major pentru sănătatea din România prinde contur. Lucrările avansează conform graficului de execuție, iar construcția a depășit deja jumătatea drumului către finalizare", a transmis ministerul pe
11:10
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că furtuna fiscal-bugetară din zona educaţiei a fost depăşită, cu multe nemulţumiri, dar s-a reuşit salvarea salariilor şi burselor până la sfârşitul acestui an, informează news.ro. Potrivit lui Daniel David, pentru prima parte a anului 2026 ministerul pe care îl conduce are ca ţintă "ameliorarea" măsurilor fiscal-bugetare. "Am trecut de
11:10
R. Moldova. Maia Sandu a semnat decretul: Alexandru Munteanu, desemnat candidat la funcția de prim-ministru # PSNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat astăzi, printr-o postare pe Facebook, că a semnat decretul de desemnare a lui Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Șefa statului a precizat că decizia vine în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, subliniind că viitorul premier va avea misiunea de a forma un Guvern
11:10
VIDEO PS News la Strasbourg, Mircea Hava: Solidaritatea celor 30 de europarlamentari români, o necesitate pentru țară # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL, Mircea Hava, subliniază necesitatea unității și compromisului printre europarlamentarii români pentru a servi interesele țării. Pentru a maximiza impactul deciziilor în beneficiul României, interesele naționale trebuie să fie mai presus de divergențele politice interne. „Din punctul meu de vedere, și cred că am un pic de experiență aici, lucrurile trebuie văzute unitar. Nu poți
Acum 6 ore
09:40
Calendarul oficial al alegerilor din Capitală de pe 7 decembrie. Până când se pot depune candidaturile # PSNews.ro
Guvernul a adoptat, în ședința de joi, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parțiale pentru primarul general al municipiului București și președintele Consiliului Județean Buzău. Alegerile locale parțiale vor avea loc duminică, 7 decembrie, iar perioada electorală va începe pe 2 noiembrie, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, într-o conferință de presă susținută
09:40
Stelian Bujduveanu: Proprietatea, o prioritate. Soluții pentru familiile afectate de explozia din Rahova # PSNews.ro
Primăria Capitalei solicită guvernului cadrul legal pentru reconstrucția blocului afectat de explozie din Rahova și asigură relocarea celor 148 de persoane afectate. Primarul general a transmis, pe pagina de Facebook, un mesaj ferm de susținere pentru familiile din Rahova afectate de explozie, subliniind principiul esențial conform căruia cetățenii trebuie să-și păstreze dreptul de proprietate asupra
09:40
Lia Olguța Vasilescu denunță eșecul guvernului și anunță construcția noii termocentrale de la Craiova # PSNews.ro
Lia Olguța Vasilescu a expus situația critică a Electrocentrale Craiova, societate care a fost desprinsă din Complexul Energetic Oltenia (CEO) fără capitalul de lucru necesar, fiind lăsată să eșueze sub povara amenzilor de mediu și a lipsei de investiții. Acest lucru a generat o criză financ
Acum 24 ore
22:50
PE SCURT: ChatGPT ar putea intra sub incidența celor mai stricte reguli ale UE privind platformele digitale, după ce a depășit 120 de milioane de utilizatori în Europa. În Grecia, poliția a arestat zeci de persoane acuzate că au fraudat fonduri agricole europene, iar în Ungaria, Viktor Orbán își mobilizează susținătorii să participe comemorarea revoltei […] Articolul Știri din capitalele Europei, 23 octombrie apare prima dată în PS News.
20:40
Rogobete anunţă reluarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist în Medicina de Urgenţă # PSNews.ro
Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Medicină de Urgenţă va fi reluat în data de 28 octombrie, la ora 10:00, a anunţat joi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. ”Am luat această decizie în urma numeroaselor contestaţii depuse, începând cu 17 octombrie, de către candidaţii care au semnalat nereguli în organizarea probei scrise. S-au […] Articolul Rogobete anunţă reluarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist în Medicina de Urgenţă apare prima dată în PS News.
20:40
VIDEO PS News la Strasbourg: Negocierile pe capitole privind aderarea R. Moldova ar trebui începute imediat – Negrescu # PSNews.ro
Victor Negrescu susține accelerarea aderării R. Moldova la Uniunea Europeană, întrucât procesul trebuie să se bazeze pe meritele individuale ale fiecărui stat candidat. „Noi susținem continuarea negocierilor cu R. Moldova și Ucraina și evident că această evaluare și acest proces trebuie să fie realizat în baza meritelor fiecărui stat. După alegerile din R. Moldova, […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg: Negocierile pe capitole privind aderarea R. Moldova ar trebui începute imediat – Negrescu apare prima dată în PS News.
19:40
VIDEO PS News la Strasbourg – Vlad Voiculescu, despre inechitatea pensiilor speciale: Nu putem avea clase privilegiate # PSNews.ro
Vlad Voiculescu, europarlamentar, critică virulent inechitatea pensiilor speciale și avertizează că, pe fondul celui mai mare deficit din UE, țara riscă să piardă fondurile europene viitoare. „Cred că până să discutăm despre condiționalitățile Uniunii, ale Comisiei Europene, cred că avem o datorie față de noi înșine, ca societate, să respectăm niște principii de bază”, […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg – Vlad Voiculescu, despre inechitatea pensiilor speciale: Nu putem avea clase privilegiate apare prima dată în PS News.
19:40
Ciolacu candidează la localele din 7 decembrie. Constantin Toma: „Îmi va fi greu să spun ‘Votați-l că e baiat bun’” # PSNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu urmează să fie confirmat, sâmbătă, drept candidat al Partidului Social Democrat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Buzău, la alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Decizia va fi oficializată în cadrul Conferinței Extraordinare a PSD Buzău. Alegerile locale din județ, precum și cele din București, se vor desfășura pe […] Articolul Ciolacu candidează la localele din 7 decembrie. Constantin Toma: „Îmi va fi greu să spun ‘Votați-l că e baiat bun’” apare prima dată în PS News.
19:40
VIDEO PS News la Strasbourg – Victor Negrescu: PSD trebuie „să redevină vioara întâi a politicii românești” # PSNews.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu și-a anunțat candidatura la funcția de prim-vicepreședinte al PSD la Congresul din 7 noiembrie. Obiectivul său este de a uni partidul, de a-l face mai curajos și de a demonstra că AUR reprezintă un „pericol” la adresa stabilității în România. „Am considerat că este oportun în acest moment să fiu […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg – Victor Negrescu: PSD trebuie „să redevină vioara întâi a politicii românești” apare prima dată în PS News.
19:40
PS News la Strasbourg. Mircea Hava: Alianța electorală cu PSD a fost toxică. Reformă nu înseamnă să mărești pensii # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL Mircea Hava a exclus, joi, în cadrul emisiunii „Puterea Știrilor”, transmisă din Parlamentul European, un eventual candidat comun PNL-PSD la Primăria Capitalei. Reacția vine după ce europarlamentarul Victor Negrescu a declarat miercuri, în emisiunea Puterea Știrilor, că PSD și PNL „ar fi dispuși să stea de vorbă pentru un candidat comun la […] Articolul PS News la Strasbourg. Mircea Hava: Alianța electorală cu PSD a fost toxică. Reformă nu înseamnă să mărești pensii apare prima dată în PS News.
19:40
Cristela Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o firmă implicată în exporturi petroliere către Tiraspol # PSNews.ro
O firmă implicată în exporturi de motorină către zona separatistă Tiraspol ar fi plătit 40.000 de lei Cristelei Georgescu, soția fostului candidat la Președinție Călin Georgescu, fără a putea dovedi prestarea serviciilor. Descoperirea ANAF: contract fără dovadă a prestației Un raport al administratorului judiciar al companiei Marsala Koncept SRL, firmă cu sediul în incinta Portului […] Articolul Cristela Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o firmă implicată în exporturi petroliere către Tiraspol apare prima dată în PS News.
19:40
VIDEO PS News la Strasbourg: Finalizarea hidrocentralelor din comunism, o „prostie politicianistă”- europarlamentar # PSNews.ro
Vlad Voiculescu, membru al Comisiei pentru Climă din Parlamentul European, critică aspru legea hidrocentralelor, afirmând că proiectele din comunism nu mai au sens economic și că sacrificarea legislației de mediu este o „prostie” politicianistă. Vlad Voiculescu a semnalat că dezbaterea despre finalizarea hidrocentralelor începute în perioada comunistă a devenit extrem de politizată, existând o […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg: Finalizarea hidrocentralelor din comunism, o „prostie politicianistă”- europarlamentar apare prima dată în PS News.
18:10
Bărbat din Cluj, trimis în judecată pentru instigare la violență și promovarea simbolurilor fasciste online # PSNews.ro
Un bărbat a fost trimis în judecată de procurorii din Cluj, după ce a realizat un filmuleţ pe TikTok în care a îndemnat oamenii la revolte sociale şi la forme extreme de protest, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din 2024. De asemenea, bărbatul a postat pe Facebook simboluri legionare, o fotografie în care apar Ion […] Articolul Bărbat din Cluj, trimis în judecată pentru instigare la violență și promovarea simbolurilor fasciste online apare prima dată în PS News.
18:10
Gabriel Biriș: Noua propunere de modificare a Codului Fiscal, o risipă legislativă care adâncește haosul fiscal # PSNews.ro
Expertul fiscal Gabriel Biriș critică dur noua inițiativă legislativă de modificare a Codului Fiscal, pe care o numește ironic „Cooperativa Munca în Zadar”. Într-o amplă analiză publicată pe Curs de guvernare, Biriș avertizează că, în lipsa unor măsuri reale de restabilire a încrederii investitorilor, România riscă să rămână captivă într-o „fundătură bugetară” creată de politicile […] Articolul Gabriel Biriș: Noua propunere de modificare a Codului Fiscal, o risipă legislativă care adâncește haosul fiscal apare prima dată în PS News.
18:10
VIDEO PS News la Strasbourg – Vlad Voiculescu: Războiul din Gaza a devenit un „genocid”. Diferența față de Ucraina # PSNews.ro
Vlad Voiculescu, europarlamentar, a descris, în cadrul ediției speciale Puterea Știrilor, transmise de la Strasbourg, evoluția conflictului din Gaza și a vorbit despre diferențele față de războiul din Ucraina. „Avem o rezoluție a Parlamentului European, votată cu majoritate, care vorbește despre ceea ce s-a întâmplat acum 2 ani, pe 7 octombrie 2023, respectiv atacul […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg – Vlad Voiculescu: Războiul din Gaza a devenit un „genocid”. Diferența față de Ucraina apare prima dată în PS News.
18:10
VIDEO PS News la Strasbourg. PSD garantează că salariul minim va crește. Mircea Hava anunță: „O declarație electorală!” # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL Mircea Hava a declarat, joi, în cadrul emisiunii „Puterea Știrilor”, transmisă din Parlamentul European, că discuțiile privind creșterea salariului minim în România au, în prezent, mai degrabă o componentă electorală, și nu una realistă din punct de vedere economic. Hava a explicat că, deși ideea unui salariu minim european „sună bine și prinde […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg. PSD garantează că salariul minim va crește. Mircea Hava anunță: „O declarație electorală!” apare prima dată în PS News.
18:10
Un șef de birou la ADP Sector 6 a jucat la pariuri 331.000 lei din taxele pentru mașinile ridicate # PSNews.ro
Un șef de birou din cadrul ADP Sector 6 și-a însușit 331.000 lei din taxele pe care bucureștenii le plăteau pentru a-și recupera mașinile ridicate de pe domeniul public. Banii furați timp de nouă luni i-a jucat pe un site de pariuri. Polițiștii din București au făcut joi două percheziții, în București și în județul […] Articolul Un șef de birou la ADP Sector 6 a jucat la pariuri 331.000 lei din taxele pentru mașinile ridicate apare prima dată în PS News.
18:10
VIDEO PS News la Strasbourg – Fonduri de peste 100 de milioane de euro pentru Via Transilvanica și o fabrică de IA # PSNews.ro
Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor transmisă de la Strasbourg, Victor Negrescu, a anunțat obținerea a 1,5 milioane de euro pentru promovarea rutei Via Transilvanica la nivel european, dar și construirea, în România, a unei fabrici de Inteligență Artificială, de 100 de milioane de euro, esențială pentru competitivitatea digitală. „În primul rând, eu cred […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg – Fonduri de peste 100 de milioane de euro pentru Via Transilvanica și o fabrică de IA apare prima dată în PS News.
17:10
VIDEO Vlad Voiculescu, despre aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană: Decuplarea de Ucraina nu este o opțiune # PSNews.ro
Invitat în ediția specială a emisiunii Puterea Știrilor, transmisă de la Strasbourg, Vlad Voiculescu a vorbit despre speculațiile privind decuplarea R. Moldova de Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „În Parlamentul European, poate să aibă loc orice fel de discuţie. Ce pot să vă spun este că e eminamente o decizie politică. […] Articolul VIDEO Vlad Voiculescu, despre aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană: Decuplarea de Ucraina nu este o opțiune apare prima dată în PS News.
17:10
VIDEO PS News la Strasbourg. Liberalul Mircea Hava vrea referendum pe tema pensiilor speciale # PSNews.ro
Liberalul Mircea Hava vrea referendum pe tema pensiilor speciale. Într-o ediție specială a emisiunii „Puterea Știrilor”, transmisă de la Parlamentul European, europarlamentarul Mircea Hava a anunțat că un referendum privind pensiile speciale ar fi unica soluție după decizia judecătorilor Curții Constituționale. Revenim cu declarațiile Ideea unui referendum național, dar în ceea ce privește vârsta de […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg. Liberalul Mircea Hava vrea referendum pe tema pensiilor speciale apare prima dată în PS News.
17:10
Bolojan explică „pauza” dintre liceu și facultate: „Speculațiile pot fi lămurite prin documente” # PSNews.ro
Ilie Bolojan a publicat joi diploma sa de inginer și cea care atestă faptul că a absolvit Facultatea de Matematică de la Universitatea din Timișoara. Demersul vine după ce presa a scris că la facultatea pe care a absolvit-o premierul durata studiilor trebuia să fie de 5 ani, însă el a urmat cursurile doar 3 ani. […] Articolul Bolojan explică „pauza” dintre liceu și facultate: „Speculațiile pot fi lămurite prin documente” apare prima dată în PS News.
17:10
Gigantul sud-corean Hanwha extinde producția de apărare în România: fabrică nouă în Dâmbovița # PSNews.ro
Compania sud-coreeană Hanwha va construi, în doi ani, o fabrică de armament în județul Dâmbovița. Construcția fabricii va începe în primul trimestru al anului 2026. Perspectiva este ca aceasta să devină un hub regional pentru sisteme, a transmis recent Michael Coulter, CEO Hanwha Global Defense, conform Profit.ro. Ministrul Economiei, Radu Miruță, se află în vizită […] Articolul Gigantul sud-corean Hanwha extinde producția de apărare în România: fabrică nouă în Dâmbovița apare prima dată în PS News.
17:10
Percheziții DNA de amploare în Brașov. Sunt vizați funcționari publici, inclusiv conducerea DSP, și complicii acestora # PSNews.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, joi, percheziții în județul Brașov într-un dosar în care mai mulți funcționari publici sunt acuzați de corupție. Surse judiciare au precizat pentru Agerpres că descinderi au loc și la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Brașov, iar printre persoanele vizate de anchetă ar fi și directoarea instituției. Sursele menționate au […] Articolul Percheziții DNA de amploare în Brașov. Sunt vizați funcționari publici, inclusiv conducerea DSP, și complicii acestora apare prima dată în PS News.
17:10
VIDEO PS News la Strasbourg: Victor Negrescu: Salariul minim european, cea mai bună armă împotriva extremismului # PSNews.ro
Victor Negrescu, reales vicepreședinte al PES (Partidul Socialiștilor Europeni), a vorbit, în emisiunea Puterea Știrilor, transmisă de la Strasbourg, despre introducerea unui salariu minim la nivelul blocului comunitar și despre obiectivele noii structuri. Acesta a evaluat recentul congres al Partidului Socialiștilor Europeni (PES), subliniind că obiectivul principal al social-democraților nu este doar de […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg: Victor Negrescu: Salariul minim european, cea mai bună armă împotriva extremismului apare prima dată în PS News.
