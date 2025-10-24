Cauză ascunsă a infecțiilor urinare. Specialiștii avertizează asupra riscurilor din bucătărie
Adevarul.ro, 24 octombrie 2025 14:30
Aproape 20% dintre infecțiile urinare studiate ar putea fi legate de consumul de carne de pui, curcan, porc sau vită contaminată cu bacteria E. coli.
Ce investiţii are în plan Nuclearelectrica: doar retehnologizarea reactorului 1 costă aproape 2 miliarde de euro # Adevarul.ro
Nuclearelectrica are în derulare o serie de investiţii majore în sectorul energetic, printre care retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă și construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, Proiectul SMR de la Doicești, dar și instalația de detritiere și proiectul izotopilor medicali.
Cum se vor face controalele la conductele de gaze din București. Bujduveanu: „Avem niște sigilii decorative” # Adevarul.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat controale la conductele de gaze din București, împreună cu ANRE și Distrigaz, pentru a depista eventuale scurgeri, după tragedia din cartierul Rahova.
Inspector ANAF, prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce lua mită pentru limitarea unui control # Adevarul.ro
Un inspector antifraudă din cadrul ANAF a fost prins în flagrant de procurorii anticorupție, în timp ce primea mită de la administratorul unei societăți comerciale, care-i ceruse să limiteze controlul efectuat asupra firmei sale.
Potrivit necropsiei autorităților, cei doi tineri din Bacău, găsiți împușcați într-o mașină în Harghita, au decedat cu două zile înainte de a fi descoperiți.
Sauna Fest 2025: festivalul care te învață să respiri, să te bucuri și să te regăsești # Adevarul.ro
De câte ori într-o zi, într-o săptămână sau într-o lună uiți să te relaxezi? Cât de mult ar conta să te întorci la tine — chiar și pentru o singură zi?
Schimbare în tenisul masculin. După 35 de ani, un nou turneu Masters 1000 apare pe hartă # Adevarul.ro
Arabia Saudită intră pe harta tenisului mare! Din anul 2028, va găzdui un nou turneu Masters 1000.
Kim Jong Un construiește un muzeu dedicat militarilor nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Coreea de Nord construiește un muzeu memorial dedicat militarilor care au participat, alături de Rusia, la operațiunea din Kursk în 2024. Kim Jong-Un a participat la ceremonia de inaugurare.
Când te gândești la o dietă pentru hipertensiune, probabil primul lucru care îți vine în minte este reducerea aportului de sare. Deși sodiul are un rol important în controlul tensiunii arteriale, el nu este singurul vinovat.
Gestul făcut de producătorul scării folosite în jaful de la Muzeul Luvru: „Când trebuie să te miști rapid” # Adevarul.ro
O companie germană a ajuns fără voie în atenția presei după jaful în plină zi de la Muzeul Luvru, după ce una dintre platformele sale a apărut în imaginile cu hoții ce au dispărut cu bijuterii de o valoare inestimabilă.
Trump, decis să meargă până la capăt: „Cred că vom ucide, pur și simplu, oamenii care introduc droguri în țara noastră” # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat că administrația sa va continua să atace cartelurile de droguri și a afirmat că nu intenționează să solicite o declarație formală de război din partea Congresului, afirmând în același timp că „vom ucide pur și simplu” persoanele suspectate că introduc droguri în SUA.
Alegeri pentru Primăria București: veteranii partidelor versus candidații-surpriză care pot răsturna sondajele # Adevarul.ro
Daniel Băluță (PSD) conduce în sondaje pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL). Gabriela Firea e testată intern de PSD, iar Anca Alexandrescu pregătește o candidatură susținută de blocul populist-suveranist, dar și cu sprijinul lui Cristian Popescu Piedone.
Scandal la Vatican: un preot de 81 de ani, acuzat de agresiune sexuală în timpul Conclavului # Adevarul.ro
Un preot spaniol în vârstă de 81 de ani este acuzat de agresiune sexuală asupra unui jurnalist în timpul Conclavului de la Vatican.
Patriarhul Bartolomeu I a aterizat la București pentru sfințirea picturii Catedralei Naționale. Arhiepiscopul Constantinopolului, așteptat de Patriarhul Daniel # Adevarul.ro
Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului, a aterizat la București vineri, 24 octombrie, și urmează să sfințească Catedrala Națională duminică.
Banca Națională a României lansează o nouă secțiune despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova și eforturile de repatriere a acestuia # Adevarul.ro
Rezerva de aur a Băncii Naționale a României, în greutate de 91,5 tone de aur fin (în monede și lingouri), bijuteriile Reginei Maria și importante valori istorice și culturale au fost evacuate în Rusia în două etape, în decembrie 1916 și în august 1917.
Grupul francez de retail Carrefour analizează posibilitatea de a-și retrage operațiunile din România și a mandatat o bancă de investiții pentru a evalua interesul potențialilor cumpărători, scrie presa franceză.
România are astăzi legiferat un sistem de pensii structurat pe mai mulți „piloni”: Pilonul I – aferent sistemului public de pensii, Pilonul II – reprezentând pensia privată obligatorie, Pilonul III – pensia privată facultativă, Pilonul IV – sistemul pensiilor ocupaționale.
Trei ani de suspendare pentru dopaj. Scuza halucinantă a deținătoarei recordului mondial la maraton. Nu a convins anchetatorii # Adevarul.ro
Campioana mondială la maraton și triplă câștigătoare a Maratonului din Chicago, Ruth Chepngetich, a fost suspendată pentru dopaj.
Hackerii au lovit Formula 1! Site-ul piloților, compromis - FIA a intervenit de urgență # Adevarul.ro
Hackerii care au descoperit o breșă în site-ul oficial al piloților de Formula 1 au anunțat că, în teorie, ar fi putut accesa și datele din pașaportul lui Max Verstappen, campionul mondial en-titre.
Nicușor Dan, vizită la Iași. Șeful statului se întâlnește cu primarul Mihai Chirica și președintele de CJ Costel Alexe # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan merge vineri, 24 octombrie, într-o vizită de lucru la Iași, de unde va participa prin videoconferință la reuniunea „Coaliției de Voință”. Potrivit agendei oficiale, între altele, se va întâlni cu primarul Mihai Chirica și președintele Consiliului Județean, Costel Alexe.
Șobolan filmat printre pâinile unei brutării din București. „Era plin de șoareci și gândaci” # Adevarul.ro
Un șobolan a fost surprins în timp ce alerga speriat prin vitrina unei brutării din București, în timp ce angajații încercau să-l alunge cu un băț.
Trump, încurcat de întrebarea unei jurnaliste: „Nu înțeleg ce spune, dar are accent frumos” # Adevarul.ro
Donald Trump a devenit vizibil iritat joi, după ce o jurnalistă franceză l-a întrebat despre un proiect legislativ controversat din Israel.
Cum au zădărnicit partizanii ucraineni planurile Rusiei de a conecta centrala nucleară de la Zaporojie la rețeaua rusă # Adevarul.ro
Tentativa Rusiei de a conecta centrala nucleară de la Zaporijie la rețeaua electrică rusească pentru ziua de naștere a lui Vladimir Putin, la începutul acestei luni, a fost zădărnicită de forțele ucrainene din spatele liniilor inamice, relatează The Guardian.
„Tăurașul Emi” a făcut circ înainte de audieri. „Se plângea că moare, apoi își revenea și devenea agresiv”. Ce acuzaţii îi aduc procurorii # Adevarul.ro
Emil Munteanu, cunoscut în lumea mondenă drept „Tăurașul Emi”, a fost dus vineri dimineață la audieri, după o noapte petrecută la spital. Întregul „spectacol” ar fi fost făcut în încercarea de a evita interogatoriul, prin simularea de probleme medicale.
Maimuță pe bănci și șerpi pe holurile unei școli din Focșani: ce riscă elevii care au speriat profesorii cu imaginile AI # Adevarul.ro
Fotografii generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care arătau o maimuță în incinta școlii, au provocat panică printre profesori.
Enzo Fernandez este implicat într-un triunghi amoros alături de soția sa, Valentina Cervantes, și celebra Wanda Nara, fosta parteneră a lui Mauro Icardi.
Grindeanu anunță „un dialog constructiv” pe tema pensiilor speciale: „Este singura cale prin care poți obține rezultate” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că a avut vineri, 24 octombrie, la Parlament, un dialog constructiv cu toți actorii relevanți din justiție pe tema proiectului care modifică condițiile de pensionare ale magistraților.
Avocat reținut de DNA după ce a cerut 30.000 de euro pentru a facilita angajări la Spitalul Municipal Caracal # Adevarul.ro
Un avocat din Olt a fost reținut vineri, 24 octombrie, de procurorii DNA, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată. De asemenea, a fost reținută o altă persoană, „fără calitate specială”, considerată complice.
Un şofer român a distrus cu TIR-ul un monument istoric din Spania, vechi de peste două secole # Adevarul.ro
Un șofer român de TIR a distrus parțial un monument istoric din Spania, vechi de peste 240 de ani. Incidentul nu s-a soldat cu victime, dar a afectat grav una dintre cele mai importante structuri istorice ale orașului Algeciras.
Bolojan, răspuns corect lui Grindeanu: nu-ţi convine actualul guvern, semnează o moţiune de cenzură cu AUR! # Adevarul.ro
Grindeanu face la fel cu mai toți şefii PSD de a lungul timpului: ţipă şi critică în spaţiul public, pentru a-şi menţine simpatizanţii, acum în prag de Congres al PSD.
Cine îl vrea pe Trump alături de Putin și cine ține partea Ucrainei. Expert român din Washington: „Victoria lui Marco Rubio ar avantaja România” # Adevarul.ro
Două tabere importante s-au conturat la Casa Albă, iar fiecare se luptă pentru mintea și deciziile președintelui american. Politologul Antonia Pup, de la Georgetown University, explică, pentru „Adevărul”, cine e în fruntea acestor tabere și cine ține partea Ucrainei și cine pe cea a Rusiei.
Doi turiști „temerari”, salvați după o misiune de zece ore. Unul purta pungi de plastic drept parazăpezi # Adevarul.ro
Doi turiști din Miercurea Ciuc, blocați pe traseul din Vârful Ascuțit spre Plaiul Foii, au fost recuperați de salvamontiștii din Zărnești joi noapte, 23 octombrie. Misiunea de salvare a durat 10 ore.
Economia românească va intra într-o nouă etapă în 2026: companiile accelerează în ciuda crizelor # Adevarul.ro
Economia românească va intra, de anul viitor, într-o nouă etapă a evoluției sale, definită de antreprenoriat dinamic și o viteză de adaptare semnificativă.
Mulți profesioniști din domeniul sănătății consideră în mod eronat că nicotina în sine este nocivă, iar literatura științifică prezintă adesea o viziune distorsionată asupra efectelor nicotinei, ceea ce contribuie la aceste percepții eronate, crede Profesorul Giovanni Li Volti.
Președintele american Donald Trump i-a oferit joi o replică scurtă dar mușcătoare omologului său rus Vladimir Putin, care a respins impactul noilor sancțiuni americane de amploare asupra sectorului energetic al Rusiei, relatează Kyiv Post.
Probleme în paradis. Biaram a trântit uși și l-a provocat pe Mirel Rădoi. Cum a sfârșit, de fapt, în tribună: „Nu se înțelege nimeni cu el/ Nu-i garantez titularizarea” # Adevarul.ro
Universitatea Craiova a înregistrat o remiză, 1-1, cu Noah, în etapa a doua a competiției de fotbal Conference League.
România, sub cod galben de vânt: zonele care scapă de avertizarea meteo. Rafalele ating 120 km/h # Adevarul.ro
Meteorologii au prelungit avertizarea de cod galben de vânt pentru aproape întreaga țară. În următoarele ore, rafalele vor atinge viteze mari, mai ales în zonele montane, unde se pot înregistra valori de până la 120 km/h.
Viktor Orban încearcă să ocolească sancțiunile impuse de Trump companiilor petroliere ruse # Adevarul.ro
Viktor Orban a anunțat că Budapesta încearcă să găsească căi de a „ocoli” sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse.
„Alege între soț și fiu”. Povestea femeii care a supraviețuit după ce și-a văzut familia executată de soldați ruși # Adevarul.ro
O femeie din satul Zvanivka, regiunea Donețk, este singura supraviețuitoare a unei crime odioase comise de soldați ruși în casa sa. Militarii și-au executat soțul și copiii, însă femeia a scăpat cu viață după ce un glonț i-a străpuns obrazul și a ieșit prin partea cealaltă.
Elevii intră vineri în vacanța de toamnă. Calendarul complet al anului școlar 2025-2026 # Adevarul.ro
După o lună și jumătate de cursuri, elevii din toată țara intră în vacanța de toamnă. Aceasta marchează prima pauză din anul școlar 2025-2026 și va fi urmată de o nouă perioadă de studiu până la vacanța de iarnă, cea mai lungă din an.
O nouă planetă locuibilă, descoperită în apropierea sistemului nostru solar: „O țintă promițătoare pentru explorările viitoare” # Adevarul.ro
Astronomii au descoperit o planetă de tip „super-Pământ”, aflată în zona locuibilă a unei stele pitice roșii.
Ciuca bătăilor în FCSB-Bologna. Italienii l-au taxat dur pe jucătorul campioanei României. „A făcut ca defensiva lui FCSB să se prăbușească!/ Un inconștient” # Adevarul.ro
FCSB nu s-a putut impune în fața Bologniei, ocupanta locului #5 în clasamentul din Serie A, joi seară.
Marius Budăi: Trebuie să menținem scutirea de taxe pentru cei 300 de lei din salariul minim brut # Adevarul.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a făcut vineri un apel public către guvernanți, angajați și mediul de afaceri, cerând măsuri concrete de susținere a angajaților, inclusiv prin menținerea scutirii de taxe pentru cei 300 de lei din salariul minim brut.
Când Donald Trump a revenit la Casa Albă, mulți au crezut că se va reinstala o Americă docilă, aceeași care îl ridicase la putere în 2016.
Antropologul italian Giuseppe Tateo vorbește despre semnificațiile, controversele și impactul social al Catedralei Naționale din București.
Pentru Liviu Popescu, noul HUAWEI WATCH Ultimate 2 este partener în business și în viața de zi cu zi: „A devenit un instrument esențial în rutina mea zilnică, atât pentru sănătate, cât și pentru eficiență.” # Adevarul.ro
Să fii om de afaceri înseamnă să-ți explorezi mereu limitele și să depășești constant obstacole neprevăzute. Poate nu e un sport de performanță, dar are în comun cu acesta nevoia de strategie, ambiție și capacitate de a nu renunța indiferent de barierele care apar.
Motivul pentru care PNL merge cu Ciprian Ciucu la alegerile din Capitală. Primarul Sectorului 6, favorit să câștige în mai multe scenarii analizate # Adevarul.ro
Joi seară, premierul României și președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat în direct la Antena 3 CNN că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, va fi candidatul liberalilor la Primăria Capitalei.
Blocaj la summitul UE: liderii nu se înțeleg asupra folosirii activelor rusești pentru Ucraina # Adevarul.ro
Liderii Uniunii Europene nu au reuşit să ajungă la un acord privind utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru a sprijini financiar Ucraina.
Descoperire terifiantă în vestul Mexicului: 48 de saci cu resturi umane. Autorităţile încearcă să-şi dea seama câte victime sunt # Adevarul.ro
Autoritățile mexicane au anunţat că s-a descoperit o groapă de gunoi clandestină în suburbiile orașului Guadalajara, unde au fost găsiți 48 de saci plini cu resturi umane.
Ucraina a lansat un atac cu drone asupra regiunii Moscova în noaptea de miercuri spre joi.
