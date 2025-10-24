Detalii cutremurătoare în cazul tinerilor găsiți morți în mașină! Bianka și Tony erau decedați de două zile

18:10

Ema are 20 de ani, iar familia ei nu mai știe nimic de ea de o săptămână. Tânăra ar fi plecat la muncă, în Germania, împreună cu o prietenă, iar mai apoi s-ar fi întors în România, dar nu acasă, ci ar fi mers acasă la prietena respectivă. Tânăra ar fi avut și un iubit de care mama ei nu ar fi știut.