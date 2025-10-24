Unul din trei români ar cumpăra un automobil hibrid dacă ar avea destui bani

22:40

Prim-ministrul Ilie Bolojan susţine că România este, la nivel european, după Italia, ţara în care cele mai multe persoane cu vârste cuprinse între 55 şi 64 de ani nu sunt angrenate în economie. El afirmă că, din acest motiv, ”orice guvernare, dacă nu însănătoşeşte economia, nu are cum să rezolve problemele ţării”, potrivit agenției de presă News.ro, care citează postul TV Antena 3 CNN.