Grupul francez Carrefour anunță că este pregătit să vândă magazinele din România

MainNews.ro, 24 octombrie 2025 14:30
Grupul francez Carrefour anunță că este pregătit să vândă magazinele pe care le deține în România. Compania este prezentă pe piața din țara noastră din 2001, relatează Wall-Street.ro. În vederea vânzării celor 450 de magazine din România, Carrefour a angajat banca de investiții BNP Paribas pentru a evalua interesul potențialilor cumpărături. Compania intenționează să se
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
14:40
Mită de 3.000 de lei: inspector antifraudă prins în timp ce încerca să acopere nereguli la o firmă # MainNews.ro
Un inspector antifraudă din Bucureşti a fost prins în flagrant de procurorii DNA în momentul în care primea 3.000 de lei de la administratorul unei firme pe care o verificase anterior. Ancheta a scos la iveală mai multe nereguli, iar suma solicitată ar fi avut ca scop restrângerea controlului doar la anumite aspecte și aplicarea
14:40
Primarul interimar Stelian Bujduveanu: Verificăm conductele de gaz din București pentru a preveni tragedii # MainNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că autoritățile vor demara, în perioada următoare, controale la rețelele de gaze din București, împreună cu ANRE și Distrigaz, pentru a preveni incidente similare celui petrecut recent în Rahova. „Vom face controale cu ANRE și Distrigaz în perioada următoare, pentru a depista dacă mai există asemenea
Acum 15 minute
14:30
Acum 2 ore
13:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care Alexandru Munteanu este desemnat în funcția de premier al țării. „În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, am semnat astăzi decretul prin care l-am desemnat pe domnul Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova. Îi urez succes în formarea unui
13:00
Avocat din Olt, reținut pentru trafic de influență: Promitea locuri de muncă la spitalul din Caracal # MainNews.ro
Un avocat din Baroul Olt a fost reținut de procurorii DNA pentru două infracțiuni de trafic de influență, în formă continuată, fiind acuzat că a pretins și primit bani pentru a „aranja" angajări în sistemul medical. Potrivit anchetatorilor, bărbatul i-ar fi cerut unui martor sume de bani pentru a interveni pe lângă funcționari responsabili de
Acum 4 ore
12:30
Zelenski participă la reuniunea „Coaliţiei de voinţă” de la Londra. Premierul britanic cere măsuri dure împotriva Rusiei și mai mult sprijin pentru Ucraina # MainNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa la o reuniune a „Coaliţiei de voinţă", organizată vineri la Londra de premierul britanic Keir Starmer, la care vor lua parte mai mulţi lideri occidentali. Discuțiile vor fi axate pe consolidarea sprijinului militar și economic pentru Ucraina, precum și pe noi măsuri de presiune împotriva Rusiei. Reuniunea are loc
12:00
Un tânăr de 20 de ani este cercetat penal pentru tăierea mai multor cabluri din sistemul feroviar # MainNews.ro
Un tânăr de 20 de ani din comuna Șieu-Măgheruș a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiștii din județul Bistrița-Năsăud în urma unor percheziții. El este suspectat că, la începutul lunii septembrie, ar fi tăiat și secționat mai multe cabluri din sistemul feroviar în apropierea gării din Sărățel. Potrivit poliției, acesta, împreună cu
Acum 6 ore
10:30
Ilie Bolojan îl indică pe Ciprian Ciucu drept candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Municipiului București # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a indicat pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, drept candidatul PNL la alegerile anticipate pentru funcția de primar general al Bucureștiului. „Acum aproximativ două luni de zile am făcut un sondaj de opinie. Au fost trei colegi testați. Cel mai bine plasat a fost domnul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care va
09:40
Bolojan: Eu pot să plec mâine. Dar să mi se spună care sunt soluţiile geniale, care corectează lucruri şi nu deranjează pe nimeni # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că poate în orice moment să renunţe la funcţie, dar solicită să i se spună care sunt "soluţiile geniale" prin care deficitul bugetar poate fi corectat. "Orice partid consideră că Guvernul nu-şi face datoria are posibilitatea să depună moţiuni de cenzură şi să facă o majoritate în Parlament, în aşa fel
Acum 24 ore
21:40
Zelenski speră la o decizie pozitivă a Uniunii Europene în privinţa folosirii activelor ruseşti blocate # MainNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat joi speranţa într-o "decizie favorabilă" a Uniunii Europene în privinţa folosirii activelor ruseşti blocate pe teritoriul UE, în vederea finanţării unui împrumut în valoare de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei, relatează AFP. "Sper că ei vor lua o decizie politică, o decizie pozitivă într-un fel sau altul,
20:50
Directorul Termocentrale Constanţa, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat, joi, în propria locuinţă. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat că poliţiştii Secţiei 3 au fost sesizaţi, joi, printr-un apel la 112, de către o femeie, cu privire la faptul că soţul ei a decedat. "Din
19:40
Scandal la conducerea Primăriei Ploieşti. Primarul şi viceprimarul se acuză reciproc de fapte penale # MainNews.ro
Primarul Ploieştiului, Mihai Poliţeanu, anunţă că l-a reclamat la Parchet pe viceprimarul oraşului, Alexandru Săraru, şi că i-a retras acestuia atribuţiile, după ce viceprimarul şi-ar fi folosit funcţia pentru a împiedica o executare silită care îl vizează. În replică, viceprimarul susţine că acţiunea este una pur politică şi are la bază dorinţa primarului de a-l
18:30
Argeș: Aproximativ 80 de persoane și o școală evacuate la Mioveni din cauza mirosului puternic de gaz / Distrigaz: Supraodorizare accidentală # MainNews.ro
Zece echipaje de pompieri intervin, joi după-amiază, după ce s-a semnalat miros de gaz în patru scări ale unui bloc de locuinţe din oraşul Mioveni. Din clădire au fost evacuate aproximativ 80 de persoane. Totodată, au fost evacuaţi circa 600 de elevi şi angajaţii unei unităţi de învăţământ din apropiere. Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele afirmă
16:50
Şef din cadrul ADP Sector 6, reţinut pentru delapidare: ar fi însuşit peste 330.000 de lei şi i-ar fi pierdut la pariuri sportive # MainNews.ro
Un şef de biroul din cadrul ADP Sector 6 a fost reţinut, joi, fiind acuzat de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată. În perioada decembrie 2024 – august 2025, şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei din banii instituţiei, după ce ar fi întocmit borderouri de predare
16:30
Nicuşor Dan: Zi extrem de încărcată la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles. Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles, că este important să se avanseze în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO şi să se găsească un echilibru între politicile de climă şi menţinerea competitivităţii economiilor noastre astfel încât impactul asupra firmelor şi cetăţenilor să fie cât mai
16:10
Anca Alexandrescu, realizatoarea-vedetă a postului Realitatea PLUS, a anunțat joi că foarte probabil va candida pentru funcția de primar general al Capitalei. Realitatea Plus l-a susținut puternic pe Călin Georgescu, fiind sancționat în mai multe rânduri de Consiliul Național al Audiovizualului pentru falsurile pe care le-a promovat în context electoral. „Este cert! Acum vom avea
16:00
Cei doi ucraineni, acuzați că au încercat să saboteze sediul din București al celei mai mari firme de curierat din Ucraina, contestă arestul preventiv # MainNews.ro
Cei doi cetățeni ucraineni acuzați de tentativă la acte de diversiune, după ce ar fi încercat să incendieze sediul unei firme de curierat din București, au contestat măsura arestului preventiv. Dosarul, înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție sub numărul 6535/2/2025, are termen de judecată stabilit pentru 28 octombrie. Cei doi sunt acuzaţi
15:50
Sorin Grindeanu: PSD va decide candidatul la Primăria Capitalei la începutul săptămânii viitoare # MainNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat joi că, în weekend, va avea mai multe întâlniri cu reprezentanţii Organizaţiei PSD Bucureşti, iar la începutul săptămânii viitoare ar putea fi convocat Biroul Permanent Naţional, unde urmează să fie stabilit candidatul partidului pentru Capitală. Grindeanu a subliniat că decizia de desemnare nu este încă finalizată şi
15:50
Radu Miruță a dispus sesizarea DNA după controalele la SALROM și alte companii de stat din subordine # MainNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a dispus demiterea conducerilor și chiar sesizarea Direcției Naționale Anticorupție după controale la mai multe companii de stat și instituții din subordine, printre care se numără SALROM, Fabrica de Pulberi Făgăraș, sau Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Deciziile de demitere a conducerii SALROM, precum și de sesizare a DNA, au fost
15:40
Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de licență: „Informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare” # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a publicat joi copii ale celor două diplome de licență – mecanică și matematică, obținute la Timișoara, după mai multe speculații apărute în spațiul public. Șeful executivului a explicat că, înainte de începerea studiilor universitare, a efectuat stagiul militar, fapt ce explică „pauza" de după terminarea liceului. Totodată, Bolojan susține că, la
15:40
Panică în Râmnicu Vâlcea: O conductă de gaze a fost spartă în timpul lucrărilor la canalizare. Zeci de oameni au fost evacuați # MainNews.ro
Momente de panică, marți dimineață, în Râmnicu Vâlcea, după ce o conductă de gaze a fost avariată în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare. Incidentul a provocat o scurgere importantă de gaz, iar autoritățile au fost nevoite să evacueze zeci de persoane din zonă. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, muncitorii care
15:30
Viktor Orbán încearcă să consolideze sprijinul intern după anularea summit-ului de la Budapesta dintre Donald Trump și Vladimir Putin # MainNews.ro
Zeci de mii de susținători ai premierului maghiar Viktor Orbán au mărșăluit pe străzile din Budapesta cu ocazia comemorării Revoluției din 1956. Liderul guvernului din Ungaria, aflat la putere continuu de 15 ani, se confruntă cu cea mai mare amenințare la adresa conducerii sale odată cu apropierea alegerilor parlamentare din 2026, relatează Reuters. Comemorarea din
15:20
Dezastrul găsit în timpul controlului la „Apele Române”: Peste 450 milioane de euro, pierduți din fondurile europene # MainNews.ro
Ministerul Mediului a anunțat joi rezultatele controlului efectuat de Corpul de Control la Administrația Națională „Apele Române". Inspectorii au descoperit deficiențe de management extrem de grave, investiții blocate și finanțări europene pierdute în valoare totală de peste 450 milioane de euro. „Peste 450 milioane de euro pierduți, investiții blocate și o gestiune defectuoasă a celor
15:00
Trei persoane bănuite că au ajutat serviciul de spionaj al Rusiei au fost arestate în Marea Britanie # MainNews.ro
Trei bărbați au fost reținuți joi în Marea Britanie, în urma unei anchete extinse derulate de Poliția antiteroristă din Londra, fiind acuzați că ar fi oferit sprijin serviciului de spionaj al Rusiei, potrivit publicației The Guardian. Cei trei, în vârstă de 48, 45 și 44 de ani, au fost arestați în urma unor descinderi desfășurate
Ieri
14:30
Dmitri Medvedev susține că acțiunile lui Donald Trump sunt precum un act de război împotriva Rusiei # MainNews.ro
Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că acum este absolut clar că Statele Unite sunt adversarul țării sale și că recentele acțiuni ale președintelui american Donald Trump în privința Ucrainei au constituit un act de război împotriva Rusiei, relatează Reuters. Donald Trump a declarat în timpul campaniei electorale americane că va pune capăt
14:30
Rusia amenință cu un „răspuns dureros” dacă Uniunea Europeană îi confiscă activele pentru a finanța Ucraina # MainNews.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a transmis că orice tentativă a UE de a confisca activele ruse echivalează cu „furtul" banilor statului rus și va fi urmată de măsuri severe. Declarația vine după ce mai mulți oficiali europeni au sugerat că veniturile generate de activele înghețate ar putea fi folosite
14:00
DNA face percheziții la DSP Brașov. Procurorii suspectează săvârșirea mai multor fapte de corupție # MainNews.ro
Procurorii DNA fac percheziții și la Spitalul Județean Brașov și Spitalul pentru Copii Brașov. Directorul Direcției de Sănătate Publică Brașov, Ofelia Ancuța Blănaru, este bănuită că ar fi primit mai multe foloase din partea mai multor societăți în schimbul acceptării simulării unor programe de instruire în domeniul sănătății publice. Mai multe detalii pe Gândul.ro.
13:40
Guvernul a stabilit data pentru alegerile locale parțiale din București, Buzău și alte localități din țară # MainNews.ro
Guvernul a decis în ședința de joi ca alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei, președinte al Consiliului Județean Buzău și primării din mai multe localități din țară să aibă loc duminică 7 decembrie, a anunțat purtătorul de cuvânt al executivului, Ioana Dogioiu. Perioada electorală va începe în 2 noiembrie data intrării
13:00
Un bărbat în vârstă de 53 ani, aflat sub influența a două substanțe psihoactive, a încercat în noaptea de miercuri spre joi să intre cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei din București, potrivit autorităților. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 3:15, iar bărbatul a fost oprit și imobilizat de jandarmi și de un echipaj
12:50
Reacție halucinantă a lui Robert Negoiță la îngrijorările cetățenilor față de drumurile construite peste magistrala de gaze: „Au venit aici cu o «temă»” # MainNews.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, i-a acuzat pe cetățenii care și-au exprimat îngrijorările față de drumurile construite de către primărie peste o magistrală de gaz că au venit cu o „temă”. Edilul a solicitat Transgaz să închidă drumurile dacă este de părere că este un pericol. Recorder a publicat o investigație în care a documentat … Articolul Reacție halucinantă a lui Robert Negoiță la îngrijorările cetățenilor față de drumurile construite peste magistrala de gaze: „Au venit aici cu o «temă»” apare prima dată în Main News.
11:10
Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European. Ce subiecte vor discuta liderii celor 27 de state membre ale UE # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan ia parte la reuniunea Consiliului European. Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor avea drept principale teme de discuție evoluțiile din Ucraina și Orientul Mijlociu, apărarea europeană, competitivitatea blocului comunitar, locuințele și migrația. Participanții vor discuta despre continuarea sprijinului pentru Ucraina, o atenție sporită urmând să fie acordată celui … Articolul Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European. Ce subiecte vor discuta liderii celor 27 de state membre ale UE apare prima dată în Main News.
11:10
Fostul premier Marcel Ciolacu a anunțat că va cere sâmbătă votul organizației PSD Buzău pentru a candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, relatează G4Media. Până în acest moment, Ciolacu nu are contracandidat în cursa internă. Postul de președinte al CJ Buzău a rămas vacant după demisia lui Lucian Romașcanu, ales în 2024, care … Articolul Marcel Ciolacu vrea să candideze pentru șefia Consiliului Județean Buzău apare prima dată în Main News.
10:20
Bulgaria acuză România de blocarea proiectelor de infrastructură pe Dunăre. Vicepremierul Grozdan Karadzhov: „Nu vor nici măcar să semneze acordurile pentru noi poduri” # MainNews.ro
Vicepremierul și ministrul transporturilor din Bulgaria, Grozdan Karadzhov, a lansat critici dure la adresa României, acuzând autoritățile de la București că obstrucționează sistematic extinderea infrastructurii de transport peste Dunăre, relatează Dunav Most. Aflat într-o vizită de lucru la Ruse, Karadzhov a declarat că, deși Sofia și Comisia Europeană depun eforturi pentru dezvoltarea conectivității nord–sud, România … Articolul Bulgaria acuză România de blocarea proiectelor de infrastructură pe Dunăre. Vicepremierul Grozdan Karadzhov: „Nu vor nici măcar să semneze acordurile pentru noi poduri” apare prima dată în Main News.
09:50
Noi tensiuni în coaliție din cauza reformei pensiilor speciale ale magistraților. Sorin Grindeanu a transmis că a avut informații „pe surse” privind decizia CCR. Ce i-a răspuns Raluca Turcan # MainNews.ro
Tensiunile din coaliție au continuat și după ședința de marți, pe care PSD a părăsit-o după un dezacord privind noul proiect de lege privind pensiile speciale ale magistraților. Miercuri, Sorin Grindeanu a transmis că a avut informații „pe surse” privind decizia CCR. Raluca Turcan a criticat modul în care acesta a obținut informațiile despre verdictul … Articolul Noi tensiuni în coaliție din cauza reformei pensiilor speciale ale magistraților. Sorin Grindeanu a transmis că a avut informații „pe surse” privind decizia CCR. Ce i-a răspuns Raluca Turcan apare prima dată în Main News.
08:40
Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri primele sancțiuni impuse Federeației Ruse în al doilea său mandat, vizând giganții energetici Lukoil și Rosneft, pe fondul impasului în care se află negocierile privind încheierea războiului din Ucraina, relatează Reuters. Decizia vine la scurt timp după ce Uniunea Europeană a aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva … Articolul SUA impune sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere din Federația Rusă apare prima dată în Main News.
22 octombrie 2025
20:50
Trei şefi din IPJ Timiş, audiaţi la DIICOT Caraş-Severin / Sunt suspectaţi că ar fi sprijinit o grupare implicată în contrabandă – surse # MainNews.ro
Trei şefi din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, între care şi adjunctul instituţiei, sunt cercetaţi de DIICOT Caraş-Severin, după ce ar fi sprijinit o grupare care se ocupa cu contrabanda unor mărfuri, afirmă surse din rândul anchetatorilor. În acelaşi dosar mai sunt cercetaţi foşti şefi ai IPJ Timiş. Procurorii DIICOT Caraş-Severin au făcut percheziţii … Articolul Trei şefi din IPJ Timiş, audiaţi la DIICOT Caraş-Severin / Sunt suspectaţi că ar fi sprijinit o grupare implicată în contrabandă – surse apare prima dată în Main News.
19:30
Dragoş Pîslaru: E oficial – Comisia Europeană a aprobat azi varianta finală a PNRR-ului României/ După ajustările negociate, valoarea finală a PNRR-ului este de 21,41 miliarde euro, din care 13,57 miliarde euro granturi şi 7,84 miliarde euro împrumuturi # MainNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că varianta finală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) al României a fost aprobată, miercuri, de Comisia Europeană. ”După ajustările negociate, valoarea finală a PNRR-ului României este de 21,41 miliarde euro, dintre care 13,57 miliarde euro granturi şi 7,84 miliarde euro împrumuturi”, a arătat el, … Articolul Dragoş Pîslaru: E oficial – Comisia Europeană a aprobat azi varianta finală a PNRR-ului României/ După ajustările negociate, valoarea finală a PNRR-ului este de 21,41 miliarde euro, din care 13,57 miliarde euro granturi şi 7,84 miliarde euro împrumuturi apare prima dată în Main News.
17:30
Primarul suspendat al Mangaliei, plasat în arest la domiciliu / Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă # MainNews.ro
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, a fost plasat în arest la domiciliu de către Tribunalul Constanţa, dar decizia magistraţilor nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Constanţa. Tribunalul Constanţa a judecat, miercuri, dacă prelungeşte măsura arestului preventiv cu încă 30 de zile pentru Cristian Radu, primarul suspendat al municipiului Mangali, … Articolul Primarul suspendat al Mangaliei, plasat în arest la domiciliu / Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă apare prima dată în Main News.
16:30
Moscova a reiterat miercuri că pregătirile pentru întâlnirea dintre preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump „continuă”, în ciuda declaraţiei făcute marţi de liderul american, care sugera o amânare indefinită a summitului, transmite AFP. „Afirmăm că pregătirile pentru summit continuă”, a declarat Serghei Riabkov, ministru adjunct al afacerilor externe, citat de agenţia de stat TASS. Oficialul … Articolul Moscova: Pregătirile pentru summitul Trump-Putin sunt în plină desfășurare apare prima dată în Main News.
16:00
Autoritățile din regiunea Cernăuți au decis închiderea a numeroase licee cu predare în limba română. Măsura a fost aspru criticată de către comunitatea română # MainNews.ro
Secretara pentru învățământ a Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Aurica Bojescu, a declarat că de la 1 septembrie 2027 vor fi închise numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, din Ucraina. Decizia oficialilor regiunii a fost aspru criticată de către comunitatea română din statul vecin, relatează Agerpres. În prezent, în regiunea … Articolul Autoritățile din regiunea Cernăuți au decis închiderea a numeroase licee cu predare în limba română. Măsura a fost aspru criticată de către comunitatea română apare prima dată în Main News.
16:00
Forțele ruse au lovit cu 3 drone o grădiniță din Harkov. 48 de copii erau înăuntru. Șapte persoane au fost rănite, iar un bărbat de 40 de ani a murit, anunță autoritățile ucrainene. O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite în urma atacului rusesc care a lovit miercuri dimineață o grădiniță privată … Articolul Forțele ruse au lovit cu 3 drone o grădiniță din Harkov. 48 de copii erau înăuntru apare prima dată în Main News.
15:30
Proiectul privind introducerea stagiului militar voluntar, aprobat de Camera Deputaților # MainNews.ro
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, cu o largă majoritate, legea care va permite cetățenilor români cu vârsta între 18 și 35 de ani să participe, voluntar, la un program de pregătire militară de bază cu durata de până la 4 luni. Pe timpul participării la programul de pregătire militară de bază, participanţii beneficiază gratuit de … Articolul Proiectul privind introducerea stagiului militar voluntar, aprobat de Camera Deputaților apare prima dată în Main News.
15:20
Trump este mai degrabă un „dictator periculos”, susțin americanii. Un sondaj recent arată nemulțumirea populației SUA # MainNews.ro
Un nou sondaj realizat de Public Religion Research Institute (PRRI), în parteneriat cu Brookings Institution, arată o creștere semnificativă a pesimismului în rândul americanilor. Cu un an înainte de alegerile intermediare din 2026, majoritatea respondenților spun că țara se îndreaptă într-o direcție greșită și că activitatea președintelui Donald Trump nu îi mulțumește. Pesimism tot mai … Articolul Trump este mai degrabă un „dictator periculos”, susțin americanii. Un sondaj recent arată nemulțumirea populației SUA apare prima dată în Main News.
14:50
Cseke Attila: Statul va reconstrui blocul afectat de explozia din Rahova, însă noile locuințe vor fi ocupate cu chirie # MainNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat luni, 21 octombrie, că statul va reconstrui blocul afectat de explozia din cartierul Rahova, București. Însă, deși locuințele noi vor fi ridicate pe același amplasament, foștii proprietari nu vor primi automat noile apartamente în proprietate – ci le vor putea ocupa doar cu chirie. Potrivit ministrului, există deja un … Articolul Cseke Attila: Statul va reconstrui blocul afectat de explozia din Rahova, însă noile locuințe vor fi ocupate cu chirie apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Cătălin Drulă a depus o inițiativă pentru transpunerea în lege a referendumului lui Nicușor Dan privind reorganizarea financiară a Bucureștiului # MainNews.ro
Deputatul Cătălin Drulă, candidatul USR pentru primăria Bucureștiului, a depus un proiect de lege pentru transpunerea rezultatului referendumului inițiat în 2024 de către fostul primar Nicușor Dan. În cadrul plebiscitului, bucureștenii au decis ca repartizarea impozitului pe venit și taxelor locale între Primăria Municipiului București și primăriile de sector să fie aprobată de Consiliul General … Articolul Cătălin Drulă a depus o inițiativă pentru transpunerea în lege a referendumului lui Nicușor Dan privind reorganizarea financiară a Bucureștiului apare prima dată în Main News.
13:50
Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri legea prin care spitalele publice și private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienților. Totodată, managerii unităților vor fi obligați să instaleze sisteme de supraveghere video în secțiile ATI și UPU. „Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul sănătății și care va … Articolul Butoane de panică și camere video în spitale. Nicușor Dan a promulgat legea apare prima dată în Main News.
13:10
Ministerul Mediului publică radiografia dezastrului de la „Apele Române”: inspecții blocate, amenzi neîncasate și surplus de personal în aparatul central # MainNews.ro
Corpul de Control al Ministerului Mediului a finalizat verificările la „Apele Române” (ANAR), iar concluziile arată o situație alarmantă. Numărul controalelor a scăzut scăzut constant, în timp ce gradul de încasare a amenzilor a scăzut sub 20%, au anunțat, miercuri, reprezentanții instituției. Potrivit raportului, în ultimii cinci ani, personalul din sediul central al ANAR a … Articolul Ministerul Mediului publică radiografia dezastrului de la „Apele Române”: inspecții blocate, amenzi neîncasate și surplus de personal în aparatul central apare prima dată în Main News.
13:00
Una dintre victimele dosarului „Pantelimon” este deshumată la Cimitirul Metalurgiei, după mai bine de un an și jumătate de la înmormântare. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, măsura este una dintre cele mai intruzive. „În cimitirul Metalurgiei se desfășoară deshumarea uneia dintre victimele din dosarul Pantelimon. Deși, în acest moment, nu se cunosc exact beneficiile probatorii, iar … Articolul Deshumare în dosarul „Pantelimon”. Medicii sunt acuzați de omor apare prima dată în Main News.
12:30
Parlamentul European a aprobat noi reguli privind permisele de conducere. Ce trebuie să știe șoferii # MainNews.ro
Parlamentul European a aprobat varianta finală convenită în martie cu Consiliul Uniunii Europene a modificărilor la directiva permiselor europene de conducere. Potrivit noilor reguli, permisul de conducere va putea fi obținut de la vârsta de 17 ani, cu obligativitatea conducerii însoțit de un șofer experimentat, actul va fi emis și în format digital, iar sancțiunile … Articolul Parlamentul European a aprobat noi reguli privind permisele de conducere. Ce trebuie să știe șoferii apare prima dată în Main News.
12:20
Ministrul Apărării, replică pentru Călin Georgescu: „Fără lecții de patriotism de la subordonații Kremlinului” # MainNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat ferm la criticile lansate de Călin Georgescu, fost candidat prezidențial, care i-a cerut demisia în urma exercițiului de mobilizare desfășurat recent în București și Ilfov. „România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului”, a transmis Moșteanu, făcând aluzie directă la pozițiile publice … Articolul Ministrul Apărării, replică pentru Călin Georgescu: „Fără lecții de patriotism de la subordonații Kremlinului” apare prima dată în Main News.
