Japonia: Sanae Takaichi reafirmă importanţa relaţiilor cu SUA, îndeamnă la un dialog cu China şi se opune xenofobiei

Financial Intelligence, 24 octombrie 2025 14:30

Noua şefă a guvernului nipon Sanae Takaichi a declarat vineri că vrea să aducă pe "noi culmi" relaţiile […]

Acum 10 minute
14:40
Sauna Fest 2025: festivalul care te învață să respiri, să te bucuri și să te regăsești
De câte ori într-o zi, într-o săptămână sau într-o lună uiți să te relaxezi? Cât de mult ar […]
14:40
Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 75 de milioane lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi
Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi, […]
Acum 30 minute
14:30
Comisia Europeană acuză Facebook, Instagram şi TikTok de încălcarea reglementărilor UE
Un raport preliminar publicat vineri de Comisia Europeană consemnează că platformele online Facebook, Instagram şi TikTok încalcă reglementările […]
14:30
14:30
Răspândirea rapidă a gripei aviare în Europa provoacă îngrijorări privind o nouă criză
Virusul gripei aviare se răspândeşte rapid în Europa, cel mai mare număr de ţări din ultimul deceniu raportând […]
14:20
Bujduveanu: Scopul PNL este să câştige Primăria Capitalei
Edilul general interimar, Stelian Bujduveanu, a declarat că scopul PNL este să câştige alegerile locale pentru Primăria Capitalei […]
Acum 4 ore
11:50
Niculescu (MAE): România a primit al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la OCDE – al Comitetului pentru Statistică
România a primit cel de-al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare […]
11:10
Kim Jong Un declară că relaţiile militare dintre Coreea de Nord şi Rusia vor avansa neîncetat
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că fraternitatea militară dintre ţara sa şi Rusia va avansa neîncetat, […]
Acum 6 ore
10:10
Bolojan: Ciprian Ciucu va fi foarte probabil desemnat săptămâna viitoare candidatul PNL la Primăria Capitalei
Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat, joi, că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, va fi "foarte probabil" […]
09:40
Donald Trump anunţă că a 'rupt toate negocierile' cu Canada asupra tarifelor vamale
Preşedintele american Donald Trump a decis joi seara să rupă toate negocierile comerciale cu Canada, acuzând autorităţile canadiene […]
09:30
Ungaria încearcă să ocolească sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse
 Ungaria încearcă să găsească o modalitate de a "ocoli" sancţiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse, a […]
09:00
Bolojan: Supravegherea companiilor de gaz sau electricitate trebuie făcută mult mai serios
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că este necesară mai multă responsabilitate din partea autorităţilor şi a companiilor […]
08:50
Preţul aurului a crescut joi cu peste 1%, pe fondul tensiunilor geopolitice şi al aşteptărilor privind inflaţia din SUA
Preţul aurului a urcat joi cu peste 1%, după două sesiuni consecutive de scăderi, pe fondul revenirii cererii […]
Acum 8 ore
08:40
Trump se va întâlni cu Xi în Coreea de Sud, anunță Casa Albă
Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping în Coreea de Sud pe […]
08:10
Diana DOBROMIR, Mușat & Asociații – Restructuring\ Insolvency: Cerințele suplimentare de transparență și competitivitate din legea insolvenței vor prelungi procedurile și vor crește costurile
Noile reglementări din legea insolvenței au un impact imediat asupra relației bănci-debitor, a spus Diana DOBROMIR, Managing Associate […]
07:30
Bolojan susţine că în coaliţie s-a căzut de acord ca salariul minim să fie menţinut la acelaşi nivel
Premierul Ilie Bolojan declară că în coaliţie au existat discuţii privind menţinerea salariului minim la acelaşi nivel. Decizia […]
07:30
Starmer, pregătit să le ceară aliaţilor Kievului să mărească donaţiile de arme cu rază lungă de acţiune
Premierul britanic Keir Starmer intenţionează să facă apel vineri la ţările membre ale Coaliţiei de Voinţă care susţine […]
07:30
Donald Trump l-a graţiat pe fondatorul Binance, Changpeng Zhao
Preşedintele american Donald Trump l-a graţiat pe fondatorul companiei de criptomonede Binance, Changpeng Zhao, condamnat anterior pentru încălcarea […]
07:20
Liderii UE fac un prim pas spre utilizarea activelor ruseşti în beneficiul Ucrainei
Un prim pas foarte prudent: liderii europeni au cerut joi Comisiei să exploreze modalităţile de finanţare a Ucrainei […]
07:20
Nicuşor Dan: Până acum, România s-a alăturat pachetelor de sancţiuni împotriva Rusiei; vom face la fel
România a acţionat solidar cu ţările din UE în ceea ce priveşte sancţiunile împotriva Rusiei, a afirmat, vineri, […]
Acum 24 ore
19:10
Consiliul de Administrație al ROMGAZ a aprobat Strategia de Decarbonizare a companiei
Consiliul de Administrație al SNGN ROMGAZ SA a aprobat Strategia de Decarbonizare a companiei, potrivit unui comunicat, transmis […]
19:10
Virgil Popescu: Cărbunele a fost salvat temporar, cu granturi de miliarde de euro, dar viitorul Olteniei energetice nu mai este în cărbune, ci în gaz şi regenerabile
Cărbunele a fost salvat temporar, cu granturi de miliarde de euro, dar viitorul Olteniei energetice nu mai este […]
19:10
Ucraina: Sancţiunile impuse de Washington companiilor de petrol ruseşti depind de India şi China (expert)
Eficacitatea sancţiunilor SUA împotriva companiilor de petrol ruseşti Rosneft şi Lukoil depinde de faptul dacă principalii importatori, India […]
19:00
CCIB a celebrat rezultatele companiilor din sectoarele 2 și 5 ale Capitalei
Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) a premiat performanțele mediului de afaceri din sectoarele 2 […]
19:00
Bursa de la Bucureşti a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de joi
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de tranzacţionare de joi, iar […]
18:50
OPEC este gata să majoreze producţia de petrol, dacă va fi nevoie, după sancţiunile impuse Rusiei
Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) este gata să îşi majoreze producţia de petrol, dacă va fi nevoie […]
18:50
Marile companii petroliere de stat din China suspendă achizițiile de petrol rusesc din cauza sancțiunilor, potrivit unor surse (Reuters)
Sancțiunile SUA afectează cele mai mari două companii petroliere din Moscova India se pregătește să reducă drastic importurile […]
18:30
Distrigaz a sistat alimentarea cu gaze la Mioveni după ce echipele au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare
Echipele Distrigaz Sud Reţele prezente la Mioveni au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, fiind […]
18:10
Niculescu (ANRE): Securitatea energetică înseamnă şi securitate informaţională; România trebuie să fie pregătită să-şi apere infrastructura critică
Securitatea energetică înseamnă şi securitate informaţională, iar România trebuie să fie pregătită să-şi apere infrastructura critică, dar şi […]
17:30
Rusia caută alternative la sancţiunile americane pentru a compensa impactul bugetar
Rusia se aşteaptă ca bugetul statului să înregistreze o lovitură de pe urma sancţiunilor americane impuse primilor doi […]
17:10
Grindeanu: Am propus în coaliţie constituirea rapidă a unui grup de lucru pentru elaborarea legii pensiilor magistraţilor
Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Galaţi, că a propus în coaliţia […]
16:50
Miruţă: Firma israeliană invocă forţa majoră în contractul cu Avioane Craiova; i s-ar fi solicitat să înceteze orice proiecte ca să ajute Ucraina
Compania Avioane Craiova a fost notificată de firma israeliană cu care are contract pentru livrarea unui soft destinat […]
16:30
Nicuşor Dan: Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că este necesară implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare […]
16:10
Miruţă: La Salrom, perla coroanei acum este grafitul; căutăm cea mai bună metodă de exploatare
Perla coroanei la Salrom este grafitul şi suntem în discuţii pentru a vedea cum putem să-l exploatăm şi […]
16:00
Vulpescu(BVB): România are nevoie de investiţii de 40-50 miliarde de euro pentru sectorul energetic, până în 2030
România are nevoie de investiţii de 40-50 miliarde de euro pentru sectorul energetic, până în 2030, sumă care […]
16:00
„Să nu ucizi." – o campanie a Ştirilor Kanal D împotriva femicidului
O urgenţă naţională, care are nevoie de o lege pe măsură În fiecare an, zeci de femei din […]
15:50
Verchere, OMV Petrom: Ne propunem să menținem un echilibru sănătos între distribuirea valorii create și continuarea proiectelor majore de investiții pe care le avem în derulare
*Dividendele totale acordate în 2025 se ridică la 0,0644 lei/acțiune, ceea ce se traduce printr-un randament al dividendului […]
15:40
Acționarii OMV Petrom au aprobat modificarea și actualizarea Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere al Societății; statul nu a
Acționarii OMV Petrom au decis azi aprobarea modificării și actualizării Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere al Societății, […] The post Acționarii OMV Petrom au aprobat modificarea și actualizarea Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere al Societății; statul nu a votat pentru acest punct appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Germania se va confrunta cu deficite bugetare, deşi veniturile din taxe vor fi peste aşteptări până în 2029 Financial Intelligence
Germania se va confrunta cu un deficit bugetar de peste 140 de miliarde de euro până în 2029 […] The post Germania se va confrunta cu deficite bugetare, deşi veniturile din taxe vor fi peste aşteptări până în 2029 appeared first on Financial Intelligence.
15:40
România a obținut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA și a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026 (MFP) Financial Intelligence
În urma unor negocieri purtate de Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, cu reprezentanții Comisiei Europene, jalonul privind reducerea gap-ului […] The post România a obținut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA și a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026 (MFP) appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Şeful Nokia compară avansul Inteligenţei Artificiale cu boom-ul internetului din anii 1990 Financial Intelligence
Directorul general de la grupul finlandez Nokia, Justin Hotard, a declarat joi că Inteligenţa Artificială alimentează o tendinţă […] The post Şeful Nokia compară avansul Inteligenţei Artificiale cu boom-ul internetului din anii 1990 appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Piața neagră a țigaretelor a scăzut în septembrie până la 9,6% din totalul consumului (studiu Novel) Financial Intelligence
Piața neagră a țigaretelor a scăzut în septembrie până la 9,6% din totalul consumului, comparativ cu 11,9% în […] The post Piața neagră a țigaretelor a scăzut în septembrie până la 9,6% din totalul consumului (studiu Novel) appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Ministerul Energiei caută aliaţi în negocierea cu CE pentru a finanţa reactoarele 3 şi 4 din Fondul pentru Modernizare (ministru) Financial Intelligence
Ministerul Energiei caută aliaţi în regiune, în negocierea cu Comisia Europeană, pentru finanţarea reactoarelor 3 şi 4 de […] The post Ministerul Energiei caută aliaţi în negocierea cu CE pentru a finanţa reactoarele 3 şi 4 din Fondul pentru Modernizare (ministru) appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Guvernul a aprobat un proiect de lege referitor la retragerea României din Tratatul privind Carta Energiei Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, printr-un proiect de lege, retragerea României din Tratatul privind Carta Energiei […] The post Guvernul a aprobat un proiect de lege referitor la retragerea României din Tratatul privind Carta Energiei appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
14:20
Rusia promite „un răspuns dureros” dacă UE îi confiscă active pentru a finanţa Ucraina Financial Intelligence
Orice acţiune a UE de confiscare a activelor ruseşti din conturile Euroclear va avea ca rezultat un „răspuns […] The post Rusia promite „un răspuns dureros” dacă UE îi confiscă active pentru a finanţa Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Ioana Dogioiu: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor dispare în cazul demolării blocului din Rahova Financial Intelligence
Dreptul de proprietate asupra apartamentelor din blocul afectat de explozie dispare în cazul în care autorităţile decid demolarea […] The post Ioana Dogioiu: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor dispare în cazul demolării blocului din Rahova appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Eurostat: Rata sărăciei subiective în Uniunea Europeană a scăzut la 17,4% în 2024 Financial Intelligence
Anul trecut, 17,4% din populaţia UE se considera în mod subiectiv săracă, o îmbunătăţire faţă de nivelul de […] The post Eurostat: Rata sărăciei subiective în Uniunea Europeană a scăzut la 17,4% în 2024 appeared first on Financial Intelligence.
13:00
După sancţiunile impuse de SUA, Dmitri Medvedev avertizează că Trump este “pe picior de război” cu Moscova Financial Intelligence
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi că deciziile administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a anula […] The post După sancţiunile impuse de SUA, Dmitri Medvedev avertizează că Trump este “pe picior de război” cu Moscova appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Nicuşor Dan: Fiecare dintre pachetele de sancţiuni a afectat economic Rusia Financial Intelligence
Fiecare dintre pachetele de sancţiuni a afectat economic Rusia, a afirmat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, înainte de a […] The post Nicuşor Dan: Fiecare dintre pachetele de sancţiuni a afectat economic Rusia appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Percheziții DNA la DSP Brașov; directoarea instituției – vizată de anchetă (surse) Financial Intelligence
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, joi, percheziții în județul Brașov într-un dosar în care mai mulți funcționari […] The post Percheziții DNA la DSP Brașov; directoarea instituției – vizată de anchetă (surse) appeared first on Financial Intelligence.
