Sector 1 | Primăria vrea să reamenajeze Parcul Bazilescu. Subiectul spațiilor verzi a fost evitat, spun activiștii
Buletin de București, 24 octombrie 2025 14:30
Primăria Sectorului 1 a prezentat, într-o dezbatere publică organizată pe 20 octombrie, proiectul de reamenajare a Parcului Bazilescu, însă fără să atingă un subiect esențial: viitorul spațiilor verzi, după cum au semnalat activiștii, într-un comunicat. Discuția dintre primăria condusă de George Tuță și societatea civilă a fost inițiată de Grupul Civic Parc Bazilescu și au […]
• • •
Acum 30 minute
14:30
Primăria Sectorului 1 a prezentat, într-o dezbatere publică organizată pe 20 octombrie, proiectul de reamenajare a Parcului Bazilescu, însă fără să atingă un subiect esențial: viitorul spațiilor verzi, după cum au semnalat activiștii, într-un comunicat. Discuția dintre primăria condusă de George Tuță și societatea civilă a fost inițiată de Grupul Civic Parc Bazilescu și au […]
14:20
O serie de evenimente restricționează traficul rutier, în weekend. Șoferii trebuie să evite zonele și să aleagă rute ocolitoare. Pe 25 octombrie, Ministerul Apărării Naționale va desfășura o serie de ceremonii militare și religioase, cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei Române după cum urmează: -între orele 08:00-16:00, ceremonie militară și religioasă cu depuneri de coroane și […]
Acum o oră
14:00
„Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă”. Expoziție-eveniment la Mița Biciclista # Buletin de București
O nouă expoziție intitulată „Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă" va avea loc la Mița Biciclista, începând cu 31 octombrie. Evenimentul își propune o explorare a relațiilor autentice, prietenii, iubiri și legături umane care au rezistat războiului, dictaturii și trecerii timpului, printr-o combinație de instalații audio-vizuale, reconstituiri scenografice și obiecte de arhivă. Expoziția […]
Acum 2 ore
13:40
METEO | Cod galben de vânt, în Capitală. Temperaturile rămân ridicate, pentru această perioadă # Buletin de București
Capitala se află sub cod galben de vânt, până în această seară, la ora 21:00. Meteorologii avertizează că vântul va bate cu 50… 70 km/h. Codul galben de vânt va afecta următoarele zone: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei, Dobrogea și în zonele de munte. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul […]
13:40
Proiect pentru îmbunătățirea calității aerului în Sectorul 2. Inițiativa a reunit peste 1.000 de cetățeni și elevi din 10 școli # Buletin de București
În perioada august-octombrie, Asociația Ecopolis a derulat, cu sprijinul Primăriei Sectorului 2, un proiect pentru îmbunătățirea calității aerului. Acesta s-a numit „Împreună pentru aer curat în Sectorul 2" și a urmărit conștientizarea și implicarea comunității locale în privința combaterii poluării, precum și promovarea unui stil de viață sustenabil. Proiectul a început cu Festivalul de Stradă […]
13:20
Ciprian Ciucu, amenințări la adresa redacției BdB: „Partea proastă este că astfel de articole vi se vor întoarce în față și vă vor expune” # Buletin de București
Libertatea presei, deși un pilon fundamental al democrației, a ajuns un simplu moft pentru primarul PNL al Sectorului 6. Cel mai recent exemplu este reacția lui Ciprian Ciucu, la un articol de opinie despre potențialii candidați la Primăria Generală și la dezvăluirile privind eșecul proiectului Trenului Metropolitan din cauza investițiilor la Parcul Liniei, care încurajează […]
Acum 4 ore
12:00
Primăria Capitalei: „Lucrăm la un program de refacere a Bucureștiului în caz de dezastre care nu au legătură cu evenimente naturale” # Buletin de București
Municipalitatea are în vedere crearea unui cadru legislativ nou care să reglementeze reconstrucția Bucureștiului în urma unor calamități care nu sunt evenimente naturale, precum incendiile sau exploziile. Declarația a fost făcută de primarul general interimar Stelian Bujduveanu în deschiderea ședinței de îndată a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), convocată vineri, 24 octombrie și care […]
11:40
Trei linii STB modificate duminică, 26 octombrie, pentru evenimentul dedicat Sfințirii Catedralei Naționale # Buletin de București
Duminică, 26 octombrie, trei linii STB vor circula pe trasee modificate în contextul desfășurării evenimentului dedicat Sfințirii Catedralei Naționale, care vine cu restricții de trafic în centrul Capitalei. Pe 26 octombrie 2025, în intervalul 00:00 – 22:00, traficul rutier va fi restricționat, în ambele sensuri, pe: În intervalul menționat, troleibuzele liniei 63 și autobuzele liniilor […]
Acum 8 ore
08:10
TBPI confirmă că trenul metropolitan „a deraiat” în Parcul Liniei. Reabilitarea drumului de fier, „extrem de dificilă și aproape irealizabilă” din cauza investițiilor asumate de Ciprian Ciucu # Buletin de București
Un tronson-cheie al viitorului tren metropolitan din Sud-Vestul Capitalei a fost oficial „scos din joc" de investițiile publice în amenajările adiacente fostei linii industriale, de-a lungul noilor proiecte imobiliare din Sectorul 6. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov (TPBI) a confirmat oficial ceea ce Buletin de București a arătat în urmă cu două […]
Acum 24 ore
22:00
Slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului va fi oficiată de Patriarhul Constantinopolului # Buletin de București
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului ajunge vineri la București pentru a oficia, duminică, împreună cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Mântuirii Neamului. Evenimentul sosirii în România a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, se va desfășura, vineri, de la ora 11:00, în Salonul Prezidențial […]
21:20
Candidatul PSD la Primăria Capitalei va fi decis săptămâna viitoare, a anunțat Sorin Grindeanu # Buletin de București
Candidatul PSD la Primăria Capitalei va fi decis săptămâna viitoare, a anunțat joi președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu. Decizia va fi luată de Biroul Permanent Național. „Îmi propun să câștigăm Primăria Capitalei, fiindcă avem, în acest moment, primari de sector, trei chiar, foarte buni, și Daniel Băluță și Rareș Hopincă și Robert […]
21:00
Bujduveanu vrea ca Primăria Capitalei să reconstruiască blocul din Rahova și să-l doneze locatarilor. Guvernul a menționat că statul nu poate oferi pe gratis apartamentele refăcute # Buletin de București
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat joi că dorește ca Primăria Capitalei să reconstruiască blocul din Rahova care a explodat, apoi să-l doneze locatarilor sinistrați. Cu o zi înainte, Ministerul Dezvoltării a făcut un anunț similar, că statul se oferă să refacă imobilul, de la zero, dar a precizat că legea nu-i permite […]
17:20
TPBI | Liniile de tramvai 17 și 36 vor circula pe un traseu comun în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025. Schimbări și pentru linia navetă 636 # Buletin de București
În perioada 25 octombrie – 2 noiembrie, liniile de tramvai 17 și 36 vor circula pe un traseu comun. Vor fi schimbări de circulație și pentru linia navetă 636. Cele două linii de tramvai vor fi deviate în contextul lucrărilor de intervenție la rețeaua de termoficare de pe Bulevardul Lacul Tei, în zona intersecției cu […]
15:40
Începând de sâmbătă, 25.10.2025, autobuzele liniei 312 vor întoarce la „Piața de Gros", în loc de „Arcade Berceni", ca până acum. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus această măsură pentru asigurarea unei conexiuni între linia 312 și linia de troleibuz 73. Astfel, de sâmbătă, 25 octombrie, autobuzele liniei 312 va fi următorul: – pe sensul spre […]
15:30
Compania Flyone introduce șapte noi rute din București începând cu 2026. Care sunt tarifele # Buletin de București
Compania aeriană Flyone Airlines introduce șapte noi rute de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă", începând cu primăvara anului 2026. Vor fi operate zboruri către mari orașe din Europa, precum Paris, Dublin, Frankfurt și Londra. În prezent, compania deja operează zboruri către alte țări europene. Flyone introduce șapte noi rute din București către orașe mari din […]
15:00
Șoferii mai câștigă 5 kilometri de autostradă pe A7. Breteaua de descărcare în DN2, la Buzău, gata în câteva zile # Buletin de București
Nodul rutier care face legătura dintre autostrada A7 și drumul național 2 va fi deschis circulației în câteva zile, a anunțat Ministerul Transporturilor. Breteaua de descărcare în DN2 în dreptul localității Spătaru este aproape gata. „Așa cum am promis, la momentul deschideri circulatiei pe lotul 2, antreprenorul a lucrat la finalizarea bretelei de descărcare a […]
14:50
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti" organizează în perioada 24 octombrie – 26 octombrie 2025, un târg de Sfântul Dumitru. Prăznuirea Sfântului Dumitru marchează ultima şi cea mai însemnată sărbătoare a toamnei. De asemenea, sâmbătă 25 octombrie, va avea loc prima ediție a Conferinței Naționale de Muzeologie „Etnomuzeologica – Georgeta Stoica". Meşteri din întreaga ţară […]
Ieri
14:40
Primăria Sectorului 3 a fost amendată de Garda de Mediu pentru lucrări neconforme în Parcul IOR # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 a fost amendată de Garda de Mediu București, cu 50.000 de lei, pentru lucrări neconforme în Parcul IOR, pe spațiul verde din zona străzii Lotrioara. Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Municipiului București au efectuat un control în Parcul IOR, după primirea unor sesizări privind lucrările desfășurate în zona limitrofă parcării […]
14:30
Programul West Side Hallo Fest 2025. Ce poți vedea în weekendul 24 – 26 octombrie la festivalul de pe Lacul Morii # Buletin de București
Programul West Side Hallo Fest 2025 cuprinde, în weekendul 24 – 26 octombrie, mai multe evenimente între străzile Mehadia și Vasile Mohor. Pe parcursul celor trei zile ale evenimentului, vor avea loc diverse ateliere, activități și jocuri pentru copii, dar și concerte. Programul complet West Side Hallo Fest 2025 Festivalul West Side Hallo Fest 2025 […]
14:20
Sector 6 | West Side Hallo Fest închide o porțiune din pista de alergare, de pe Lacul Morii # Buletin de București
O porțiune din pista de alergare de pe Lacul Morii se închide din această noapte, de la ora 23:00, până luni, 27 octombrie, la ora 06:00. Primăria Sectorului 6 a luat această decizie pentru amenajarea promenadei pentru West Side Hallo Fest. Pista nu va mai putea fi folosită, pe zona dintre străzile Mohor și Mehadia. […]
14:10
Două femei reținute de polițiști după ce nu ar fi plătit intervențiile estetice la o clinică din București # Buletin de București
Două femei au fost reținute de polițiștii Capitalei după ce nu ar fi plătit intervențiile achiziționate la o clinică medicală din București. La data de 22 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție au pus în aplicare două mandate de aducere emise pe numele celor două […]
13:40
„Garden of Lights”, la Grădina Botanică din București. Expoziția „Small World” se deschide vineri # Buletin de București
„Garden of Lights – Small World", revine în Grădina Botanică din Capitală, pe 24 octombrie 2025. Evenimentul îmbină arta și tehnologia într-o călătorie în jurul lumii: de la Big Ben-ul londonez și Turnul Eiffel, până la Taj Mahal, Dragonul chinezesc, carnavalul de la Rio și skyline-ul New York-ului. Expoziția „Small World" „Small World oferă vizitatorilor de toate vârstele șansa de a descoperi magia […]
12:40
Sector 2 | Primăria propune creșterea taxei speciale de salubrizare pentru locuitorii fără contracte cu Supercom # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 2 are pe ordinea de zi un proiect privind creșterea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care beneficiază de salubrizare fără a avea contract cu Supercom. Conform proiectului, taxa urmează să fie actualizată de la 1 ianuarie 2026 la 76 de lei pe persoană pe lună pentru utilizatorii casnici și să […]
12:30
Pregătiri de iarnă pe Aeroportul „Henri Coandă”. Cu ce utilaje se va realiza deszăpezirea în sezonul rece # Buletin de București
Se fac pregătiri de iarnă pe Aeroportul „Henri Coandă". Miercuri, 22 octombrie, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a organizat revista de front a utilajelor speciale de intervenție pentru perioada sezonului rece. Evenimentul este organizat anual și marchează începerea pregătirilor pentru iarnă. În cadrul acestuia, au fost prezentate 42 de utilaje multifuncționale performante, care vor fi […]
12:20
METEO | Vremea se menține caldă, în weekend, la București. Vineri plouă în aversă iar vântul bate mai tare # Buletin de București
Vremea se menține caldă, în weekend, în Capitală. Meteorologii anunță ploaie și vânt, vineri 24 octombrie. Vineri, 24 octombrie, valorile termice vor fi mai scăzute față de ziua precedentă, însă se vor situa ușor peste normalul climatologic al datei. Dimineața va fi ceață, iar după-amiaza vor fi înnorări și averse. Seara și noaptea cerul va […]
12:00
CFR Călători trece la ora de iarnă, duminică. Cum va fi afectată circulația trenurilor din Gara de Nord # Buletin de București
România trece la ora oficială de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică. Această măsură, care transformă ora 03:00 în ora 04:00, aduce modificări și în circulația trenurilor de călători. Cu toate acestea, Mersul Trenurilor nu va fi modificat.
10:40
Daniel Băluță despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Cel mai probabil voi candida” # Buletin de București
Primarul Sectorului 4, Danial Băluță, a declarat despre alegerile pentru Primăria Capitalei că cel mai probabil va candida, dacă PSD îl va susține în acest demers. Și fosta primăriță generală Gabriela Firea își dorește să candideze din nou. „Dacă partidul va fi de acord, şi sunt sigur că lucrul ăsta se va întâmpla, cel mai […] The post Daniel Băluță despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Cel mai probabil voi candida” appeared first on Buletin de București.
09:50
Senzori defecți, țevi fisurate și scurgeri de gaze, la Grădinița nr.54 din Sectorul 5. Verificările, abia după tragedia din Rahova # Buletin de București
La doar câteva ore după explozia din Rahova, Grădinița nr. 54 din Sectorul 5 a fost debranșată de la rețeaua de gaze. Unitatea de învățământ de pe Calea Ferentari a fost verificată de Distrigaz în ziua tragediei și au fost descoperite defecțiuni majore la instalație. Potrivit unui amendament atașat la un proiectul de hotărâre consultat […] The post Senzori defecți, țevi fisurate și scurgeri de gaze, la Grădinița nr.54 din Sectorul 5. Verificările, abia după tragedia din Rahova appeared first on Buletin de București.
09:00
Sector 5 | Spațiile verzi aferente blocurilor ar putea trece în administrarea celor 1.500 de asociații de proprietari. Ce prevede noul regulament # Buletin de București
Un proiect de hotărâre al Consiliului Local Sector 5 propune transferul integral al responsabilității pentru întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi dintre blocuri către asociațiile de proprietari. Inițiativa, a cărei formă propusă este contestată chiar de Direcția de specialitate din cadrul Primăriei, vizează un nou regulament care plasează sarcina administrării domeniului public în mâinile cetățenilor. Proiectul […] The post Sector 5 | Spațiile verzi aferente blocurilor ar putea trece în administrarea celor 1.500 de asociații de proprietari. Ce prevede noul regulament appeared first on Buletin de București.
08:20
Trafic paralizat la Arcul de Triumf din cauza unor lucrări. Firma a fost amendată de Brigada de Poliție Rutieră # Buletin de București
Un nou episod de trafic paralizat, în Nordul Capitalei, de data aceasta în zona Pieței Arcul de Triumf. Deși lucrările de înlocuire a covorului asfaltic ar fi trebuit executate pe timp de noapte, firma care se ocupă de lucrări a ales să ignore programul, și a fost amendată de Brigada Rutieră. Potrivit datelor transmise de […] The post Trafic paralizat la Arcul de Triumf din cauza unor lucrări. Firma a fost amendată de Brigada de Poliție Rutieră appeared first on Buletin de București.
08:00
Sector 1 | Piață volantă în cartierul Henri Coandă, în rondul străzii Francisc Munteanu # Buletin de București
Primăria organizează o piață volantă în cartierul Henri Coandă din Sectorul 1 al Capitalei, în weekendul 24-26 octombrie, potrivit unui comunicat de presă al instituției. Aceasta va funcționa în rondul străzii Francisc Munteanu. Astfel, doritorii de produse tradiționale vor găsi aici fructe și legume proaspete, dar și preparate artizanale precum cârnați de oaie, pastramă, salamuri, crenvurști, […] The post Sector 1 | Piață volantă în cartierul Henri Coandă, în rondul străzii Francisc Munteanu appeared first on Buletin de București.
08:00
Cel mai mare „muzeu pe roți” din România revine în Capitală. Unde are loc expoziția automobilelor de epocă # Buletin de București
Retroparada Toamnei 2025 sosește în Capitală sâmbătă, 25 octombrie. Expoziția dedicată automobilelor de epocă va avea loc în Sectorul 4, la rotonda din Parcul Lumea Copiilor. Bucureștenii vor putea vedea mașinile istorice începând cu ora 10:00. Acestea vor defila și vor face parte din expoziția statică până la ora 13:00, când evenimentul va lua sfârșit. […] The post Cel mai mare „muzeu pe roți” din România revine în Capitală. Unde are loc expoziția automobilelor de epocă appeared first on Buletin de București.
07:50
Meciul FCSB – Bologna ar putea devia patru linii STB. TPBI: „Doar dacă situația o impune” # Buletin de București
Meciul FCSB – Bologna ar putea devia patru linii STB, joi seară, potrivit unui comunicat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI). Partida este programată să înceapă la ora 19:45 pe Arena Națională. Astfel, potrivit comunicatului, „numai dacă situația o va impune, la dispoziția Brigăzii Rutiere de Poliție, vehiculele liniilor 86, 90 și […] The post Meciul FCSB – Bologna ar putea devia patru linii STB. TPBI: „Doar dacă situația o impune” appeared first on Buletin de București.
22 octombrie 2025
21:10
Coreea de Nord face afaceri imobiliare în București. Combinații cu un teren primit de la Ceaușescu pe 90 de ani | Rise Project # Buletin de București
Coreea de Nord face afaceri imobiliare cu un bloc de protocol pe care îl deține pe terenul ambasadei sale de la București, scrie Rise Project. A vrut să construiască încă unul, dar nu au primit avizul de la autoritățile române. România este printre puținele state din UE care încă mai găzduiesc ambasade ale Republicii Populare […] The post Coreea de Nord face afaceri imobiliare în București. Combinații cu un teren primit de la Ceaușescu pe 90 de ani | Rise Project appeared first on Buletin de București.
19:30
Parcul Pecineaga, propus pentru extindere. Vecinii, dispuși să vândă terenuri de aproape 5.000 mp Primăriei Sectorului 5 # Buletin de București
Parcul Pecineaga este propus pentru extindere, conform unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Sectorului 5, care va fi discutat joi, 23 octombrie 2025. Este vorba despre două loturi de teren aflate pe strada Pecineaga nr. 71C și 71D, cu suprafețele de 4.191 mp și 791 mp, ambele lipite de […] The post Parcul Pecineaga, propus pentru extindere. Vecinii, dispuși să vândă terenuri de aproape 5.000 mp Primăriei Sectorului 5 appeared first on Buletin de București.
19:30
Sector 5 | Ajutor de 50 lei la facturile de energie electrică pentru persoanele vulnerabile # Buletin de București
Persoanele vulnerabile din Sectorul 5 ar putea primi un ajutor de 50 lei la facturile de energie electrică, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local. În documentația atașată proiectului, au fost precizate categoriile de persoane care pot aplica pentru acest ajutor, dar și condițiile în care suma va putea fi […] The post Sector 5 | Ajutor de 50 lei la facturile de energie electrică pentru persoanele vulnerabile appeared first on Buletin de București.
19:10
Restricții de trafic cu ocazia Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Calea 13 septembrie și Bd. Unirii, pe lista arterelor închise # Buletin de București
În perioada 25 – 31 octombrie, Patriarhia Română va organiza o serie de evenimente dedicate Zilelor Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului și vor fi restricții de trafic. Evenimentele vor fi organizate după următorul program: CITEȘTE ȘI De ce este Catedrala Neamului poleită cu aur. Mărturia unui artist plastic: „Inițial se dorea piatră naturală albă în fundal, […] The post Restricții de trafic cu ocazia Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Calea 13 septembrie și Bd. Unirii, pe lista arterelor închise appeared first on Buletin de București.
16:50
15:50
Un nou loc de joacă, de 3.000 mp, în Grozăvești. Lucrările ar putea fi încheiate mai devreme decât termenul estimat inițial # Buletin de București
Au fost demarate lucrările de amenajare pentru un nou loc de joacă din cartierul Grozăvești, pe Splaiul Independenței nr. 202 E, cu o suprafață de 3.082 mp. Parcul va include două zone distincte pentru copii: una pentru cei cu vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani, iar alta pentru copiii cu vârste între 6 și […] The post Un nou loc de joacă, de 3.000 mp, în Grozăvești. Lucrările ar putea fi încheiate mai devreme decât termenul estimat inițial appeared first on Buletin de București.
15:30
Proiect de lege pentru ca referendumul lui Nicușor Dan să fie implementat: taxele și impozitele locale, colectate de Primăria Generală # Buletin de București
Taxele și impozitele locale, precum și impozitul pe venit, ar putea fi colectate de Primăria Generală și ulterior, distribuite către primăriile de sector, potrivit unui proiect de lege depus de Cătălin Drulă, deputat USR și candidat la Primăria Capitalei din partea aceluiași partid. Proiectul de lege ce presupune centralizarea banilor colectați din taxele bucureștenilor a […] The post Proiect de lege pentru ca referendumul lui Nicușor Dan să fie implementat: taxele și impozitele locale, colectate de Primăria Generală appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Restricții de circulație pentru procesiunile religioase de Sfântul Dimitrie cel Nou # Buletin de București
Patriarhia Română organizează procesiuni religioase pe 23 octombrie 2025, între orele 12.00 – 13.00, cu ocazia sărbătoririi „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor”, iar Poliția Capitalei a anunțat restricții de circulație. Procesiunile religioase vor fi organizate pe următoarele trasee: Unde vor mai fi restricții de circulație Pentru o bună desfășurare a evenimentului, traficul rutier […] The post Restricții de circulație pentru procesiunile religioase de Sfântul Dimitrie cel Nou appeared first on Buletin de București.
14:00
Guvernul schimbă mai multe legi pentru a putea plăti reconstrucția blocului din Rahova. Dar proprietarii devin chiriași # Buletin de București
Ministerul Dezvoltării a anunțat că este dispus să plătească pentru reconstrucția de la zero a blocului din Rahova care a explodat. Dar, pentru a putea face acest lucru, este nevoie de modificarea mai multor legi. Inspectorarul de Stat în Construcții ((ISC)) a stabilit că tronsonul din blocul din Rahova care a explodat nu mai poate […] The post Guvernul schimbă mai multe legi pentru a putea plăti reconstrucția blocului din Rahova. Dar proprietarii devin chiriași appeared first on Buletin de București.
13:50
Protocol de colaborare între Primăria Capitalei și Fundația Centura Verde, pentru implementarea Centurii Verzi București-Ilfov # Buletin de București
Bucureștiul este cu un pas mai aproape de a avea o Centură Verde. Primăria Capitalei și Fundația Centura Verde ar urma să semneze un protocol de colaborare pentru implementarea proiectului, potrivit unui comunicat de presă trimis redacției. Protocolul va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București de la sfârșitul […] The post Protocol de colaborare între Primăria Capitalei și Fundația Centura Verde, pentru implementarea Centurii Verzi București-Ilfov appeared first on Buletin de București.
12:00
Salonul Business „Dacia” de la Aeroportului Otopeni, închis o lună pentru renovare. Ce alternativă au pasagerii # Buletin de București
Salonul Business „Dacia” de la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni va fi închis pentru renovare timp de o lună, după cum a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Potrivit anunțului, salonul urmează să fie închis în perioada 28 octombrie – 28 noiembrie 2025, pentru „o acțiune de renovare și reamenajare”. Lucrări de renovare la salonul Business […] The post Salonul Business „Dacia” de la Aeroportului Otopeni, închis o lună pentru renovare. Ce alternativă au pasagerii appeared first on Buletin de București.
11:10
Pe cine alegem la București? Este întrebarea recurentă în fața unei tăvi electorale mai degrabă supra-ofertante comparativ cu scrutinele anterioare. În ultimii 20 de ani, bucureștenii cu discernământ nu au avut prea multe opțiuni viabile. Mojicii, fripturiștii, neamurile și sinecuriștii au știut de fiecare dată pe cine sau cu cine să pună ștampila. A fost […] The post EDITORIAL | O radiografie la cald: Pe cine alegem la București? appeared first on Buletin de București.
10:10
70 de copii de unu și doi ani au fost internați cu COVID-19 la Spitalul Victor Gomoiu din Capitală. Urmează sezonul de gripă # Buletin de București
70 de copii de unu și doi ani au fost internați cu COVID-19 la Spitalul „Victor Gomoiu” din Capitală, a explicat dr. Cobzariu Claudina, medic infecţionist la această unitate, pentru News.ro. Acești copii de vârstă mică au prezentat ca particularitate erupţii cutanate la nivelul întregului corp, care dispar în decurs de o săptămână, spune Dr. […] The post 70 de copii de unu și doi ani au fost internați cu COVID-19 la Spitalul Victor Gomoiu din Capitală. Urmează sezonul de gripă appeared first on Buletin de București.
06:30
Noul aparat RMN de la Spitalul Județean Ilfov a devenit funcțional. Cine poate folosi echipamentul de de ultimă generație # Buletin de București
Noul aparat RMN de la Spitalul Județean Ilfov a devenit funcțional, a anunțat Consiliul Județean Ilfov. În paralel, continuă construcția noului ambulatoriu, care va costa aproape 4 milioane de euro. Noul echipament de rezonanță magnetică va permite obținerea unor imagini de înaltă rezoluție, mai precise, necesare pentru depistarea precoce a afecțiunilor pacienților, a precizat institituțoa. […] The post Noul aparat RMN de la Spitalul Județean Ilfov a devenit funcțional. Cine poate folosi echipamentul de de ultimă generație appeared first on Buletin de București.
05:40
Sector 4 | Zona roșie de parcare a intrat în vigoare. Care sunt intervalele orare în care tariful este de 4 lei pe oră. Fără excepții pentru plătitorii taxei speciale # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat introducerea unei noi categorii de parcări publice, cu noi tarife și noi reguli. Este vorba despre „zona roșie de parcare”. Hotărârea CL prin care a fost adoptată noua împărțire prevede că în parcările incluse în „zona roșie” ar urma să fie aplicat un tarif diferențiat, în funcție de […] The post Sector 4 | Zona roșie de parcare a intrat în vigoare. Care sunt intervalele orare în care tariful este de 4 lei pe oră. Fără excepții pentru plătitorii taxei speciale appeared first on Buletin de București.
21 octombrie 2025
23:40
O primă concluzie privind cauzele exploziei din Rahova: conductă de gaz fisurată lângă bloc. Pică ipoteza robinetului desigilat # Buletin de București
Explozia din Rahova care a ucis trei persoane și ar fi rănit alte 15 ar fi fost provocată de un scurt circuit electric care a aprins acumularea de la o conductă de gaz fisurată de lângă bloc, arată un raport preliminar al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitatea Mineră și Protecție Antiexplozivă INSEMEX Petroșani. Scurgerile […] The post O primă concluzie privind cauzele exploziei din Rahova: conductă de gaz fisurată lângă bloc. Pică ipoteza robinetului desigilat appeared first on Buletin de București.
22:30
Ciprian Ciucu nu anunță încă dacă va candida. „Sondajul pe care l-am făcut mă arată detașat ca o opțiune pentru Primăria Capitalei” # Buletin de București
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a refuzat să spună dacă va candida sau nu pentru Primăria Capitalei, menționând că așteaptă întâi să vadă dacă va primi sprijinul colegilor săi din PNL. Totuși, a precizat că un sondaj îl plasează ca „prima opțiune”. Coaliția de guvernare a decis ca alegerile parțiale pentru funcția de primar al […] The post Ciprian Ciucu nu anunță încă dacă va candida. „Sondajul pe care l-am făcut mă arată detașat ca o opțiune pentru Primăria Capitalei” appeared first on Buletin de București.
