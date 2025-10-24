Secretele Casei Regale a României, dezvăluite într-o ediție specială a podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”

10:50

În ultimii 10 ani, valoarea locuințelor din Milano a crescut cu 40%. Până și lumina filtrată prin garaj se vinde la preț de aur. Asta se întâmplă și în cazul unui apartament cu două camere la subsol, cu ferestrele la nivelul trotuarului și cu vedere la un canal de scurgere, a ajuns la un preț […]