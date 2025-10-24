Surpriza lui Mircea Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

22:20

U Craiova - Noah. Ștefan Baiaram (22 de ani) nu a fost inclus în echipa de start pentru meciul din Conference League. Fotbalistul a fost vizibil supărat pe decizia tehnicianului Mirel Rădoi (44 de ani) U Craiova - Noah se va juca astăzi, de la ora 22:00, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.