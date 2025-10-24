Marele horoscop al iubirii, banilor și de sănătate, 26 octombrie - 1 noiembrie. Vin mari încercări!

Newsweek.ro, 24 octombrie 2025 15:50

Aevm Marele horoscop al iubirii, bani și sănătate, 26 octombrie - 1 noiembrie. Se anunță o săptămână...

Acum 10 minute
16:00
Sorin Grindeanu, despre salariul minim: „Am cerut toate datele la Finante să vedem care e impactul” Newsweek.ro
Șeful PSD, Sorin Grindeanu a spus, vineri, că a solicitat Ministerului de Finanțe datele despre imap...
16:00
Premieră înfricoșătoare: Mașină electrică chinezească, vândută cu siglă Opel în Europa Newsweek.ro
Criza din industria auto, generată în principal de costurile electrificării, naște monștrii. Gigantu...
16:00
Indemnizații lunare de 65.000 lei la Antibiotice, Romatsa, Teletrans, Aeroporturi București Newsweek.ro
Directorii şi membrii Consiliilor de Administraţie din companiile controlate de stat câștigîă sume f...
Acum 30 minute
15:50
15:40
Putin promite un răspuns „copleșitor” dacă Rusia va fi atacată de rachete Tomahawk furnizate de SUA Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a promis că va continua „dialogul” în ciuda faptului că omologul său...
Acum o oră
15:30
Fraudă cu TVA de 48.000.000 €, achetată de Parchetul European. 7 arestări, inclusiv în România Newsweek.ro
Parchetul European, condus de Laura Codruța Kövesi, anchetează o fraudă cu TVA de 48.000.000 € în ma...
15:20
Inspector de la ANAF, prins în flagrant primind 3.000 de lei mită de la administratoarea unei firme Newsweek.ro
Un inspector antifraudă din cadrul ANAF - Direcția Regională Antifraudă Fiscală București a fost pla...
Acum 2 ore
14:50
RECALCULARE Pensionar cu grupe pierde 1.400 lei la pensie. Altul câștigă 1.500 în condiții normale Newsweek.ro
Recalcularea pensiilor a stârnit reacții aprinse. Este sau nu corectă? Prezentăm azi cazul unui pens...
14:50
Salariul minim, motiv de ceartă în Coaliție. Economist: „E un fel de „maradona” financiară” Newsweek.ro
Salariul pentru peste 1.000.000 de angajați din România nu va crește anul viitor, a anunțat premieru...
14:40
Blindatul amfibiu de la Moreni care vrea să cucerească lumea. E 6X6 și oferă protecție nucleară Newsweek.ro
UZINA Automecanica Moreni a făcut publică fișa tehnică a unui transportor blindat amfibiu conceput c...
14:30
Femeie de 70 ani, decedată într-un incendiu pornit de la jar căzut din sobă. Mesajul autorităților Newsweek.ro
O femeie de 70 de ani a murit, vineri dimineaţă, într-un incendiu produs în judeţul Dâmboviţa, iar p...
Acum 4 ore
14:00
Studiu: Ce efecte secundare au antidepresivele asupra sănătății fizice? Diferențele sunt uriașe Newsweek.ro
Antidepresivele au efecte secundare extrem de diferite asupra sănătății fizice, relevă un studiu ino...
13:50
Studenții vor protesta din nou în fața Guvernului, din cauza tăierilor în Educație Newsweek.ro
Studenții ies în stradă pe 29 octombrie, într-un nou protest care se organizează, ca să ceară mai mu...
13:40
Povestea tinerilor găsiți împușcați în mașină. Legiști: Au murit cu două zile înainte să fie găsiți Newsweek.ro
Au venit concluziile necropsiei celor doi tineri găsiți decedați în mașină lângă o pădure. Legiștii ...
13:30
Daniel David anunță că vor fi reintroduse bursele pentru olimpici. Când va fi implementată măsura Newsweek.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a făcut un anunț neașteptat joi, când a anunțat că își dorește să...
13:10
Sorin Grindeanu anunță că PSD a avut un dialog constructiv la Parlament privind pensiile speciale Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a anunțat că social-democrații au avut un dialog const...
12:50
De ce Rusia a bătut monedă de o rublă cu chipul lui Eminescu? Poetul era contra Imperiului țarist Newsweek.ro
În 1989, Uniunea Sovietică a bătut 2.000.000 de monezi de o rublă cu chipul lui Eminescu. O decizie ...
12:50
Nicușor Dan afirmă că România ar putea impune sancţiuni Lukoil. Rușii au afaceri de 2 miliarde $ Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că în discuțiile din cadrul Consiliului European privind sancțiu...
12:40
România, pas important în procesul de aderare la OCDE. Am primit al 16-lea Aviz Formal. Ce înseamnă? Newsweek.ro
România a făcut un pas important în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltar...
12:30
Putin ironizează sancțiunile SUA. Trump: „Vorbim peste șase luni, să vedem cine are dreptate” Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, i-a răspuns lui Vladimir Putin după ce liderul rus a ironizat efecte...
12:20
Carrefour iese de piața din România. În 2024, a avut o cifră de afaceri de 12,5 miliarde de lei Newsweek.ro
Grupul francez Carrefour vinde magazinele din România și iese de pe piață. De asemenea, gigantul rat...
12:10
Laptopul tău se supraîncălzește și rulează greu? Trucuri simple care îi redau performanța inițială Newsweek.ro
Un laptop bine întreținut nu doar că funcționează mai rapid, dar are și o durată de viață mult mai l...
12:10
Acum 6 ore
11:50
România pregătește un proiect care va aduce miliarde în economie. Punte între Ucraina de Occident Newsweek.ro
România pregătește un proiect foarte important care leagă Orientul dar și Ucraina de Occident. Acest...
11:50
Coreea de Nord a furat criptomonede de 1.500.000.000$ să facă bombe nucleare. Metoda hackerilor Newsweek.ro
Hackerii nord-coreeni au furat miliarde de dolari prin spargerea burselor de criptomonede și crearea...
11:40
VIDEO Atac cu drone la Moscova. Explozii la un bloc de 14 etaje. 1500 de familii fără curent electic Newsweek.ro
A fost teroare în Rusia noaptea trecută după ce un roi de drone kamikaze au lovit mai multe blocuri ...
11:20
Cum ții șoarecii departe de casă toamna? Ai nevoie de ingrediente banale din bucătărie Newsweek.ro
Atunci când observi prezența unui șoarece în casă, apar imediat îngrijorarea și disconfortul, mai al...
11:10
Daniel Băluță, despre lucrările de la Planșeul Unirii: „Suntem într-un ușor avans” Newsweek.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că lucrările de reabilitare la Planșeul Unirii sunt ...
11:00
Siguranța trenurilor, în pericol. Hoții au furat cabluri de la sistemul de dirijare. Le-au aruncat Newsweek.ro
Doi tineri au pus traficul feroviar în pricol. Ei au furat cabluri ale instalaţiei de siguranţă şi d...
10:40
METEO Rafale puternice de vânt „mătură” România. Până când e valabilă alerta de vreme rea? Newsweek.ro
Meteorologii au prelungit alerta de vânt puternic și spun că vor fi rafale de 120 km/oră. Sunt vizat...
10:40
Sfințirea Catedralei Naționale, construită în 15 ani. 100.000 de oameni, așteptați la eveniment Newsweek.ro
Catedrala Națională va fi sfințită pe 26 octombrie de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantin...
10:30
Au fost confirmate primele cazuri de gripă sezonieră. Câți români s-au vaccinat până acum? Newsweek.ro
Au fost confirmate zeci de mii de cazuri de infecții respiratorii, săptămâna trecută, anunță INSP. U...
10:20
Nicușor Dan convoacă două ședințe CAST. Ce subiecte urgente vor fi discutate? Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan convoacă două ședinte CSAT până pe 15 noiembrie. Vor fi discutate aspecte i...
10:10
De ce Georgescu și Simion se „sinucid politic” susținând-o pe nca Alexandrescu la primăria București Newsweek.ro
George Simion și Călin Georgescu trebuie să decidă dacă o susțin pe prietena lor Anca Alexandrescu l...
Acum 8 ore
09:50
SUA trimite bombardiere B-1 la țărmul Caraibelor. Mesajul de forță al lui Trump pentru Maduro Newsweek.ro
Armata Statelor Unite a trimis joi o pereche de bombardiere grele supersonice B-1 Lancer până la țăr...
09:40
Reacția lui Bolojan la propaganda lui Georgescu: Nu intrăm în război și nu timitem trupe în Ucraina Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară că România nu va fi implicată în niciun conflict armat ș...
09:30
Hidroelectrica, anunț pentru clienți. Ce se întâmplă cu plata facturilor? Newsweek.ro
Hidroelectrica a anunțat că, în intervalul 23 – 31 octombrie 2025, va desfășura lucrări de moderniza...
09:20
China îl trădează pe Putin. Pune stop achizițiilor de petrol rusesc pe mare, după sancțiunile SUA Newsweek.ro
După ce SUA au impus sancţiuni împotriva Rosneft şi Lukoil, cele mai mari două companii petroliere a...
09:10
Trump și Xi Jinping, întâlnire de gradul zero în Coreea de Sud. Putin, pe cale să-și piardă aliatul Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping urmează să facă vizite de stat în Co...
08:50
Putin îl amenință pe Trump cu un răspuns „devastator” dacă rachetele Tomahawk vor lovi Rusia Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a amenințat joi cu un răspuns „foarte puternic și devastator” în caz...
08:50
Prima de 1800.000 la pensie pentru judecătorii CCR, anulată. La BNR se ia 500.000 lei la pensionare Newsweek.ro
Pensiile speciale nu au fost tăiate pentru că CCR a respins proiectul de lege al guvernului. În schi...
08:50
Ciprian Ciucu este propunerea PNL pentru candidatul la Primăria București. Ilie Bolojan anunță Newsweek.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu va fi candidatul din partea PNL pentru Primăria Capitalei. Ilie...
08:30
UE a aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Nicușor Dan confirmă sprijinul României Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, după reuniunea Consiliului European, că România va rămâ...
08:30
Două avioane militare rusești au violat spațiul aerian al Lituaniei. Au fost ridicate avioane NATO Newsweek.ro
Două avioane militare ruse au intrat joi în spațiul aerian al Lituaniei pentru aproximativ 18 secund...
08:20
Bolojan, răspuns devastator către Grindeanu: Să facă moțiune cu AUR să mă dea jos Newsweek.ro
Continuă războiul dintre Bolojan și Grindeanu. Grindeanu tocmai a spus că Bolojan va trebui să accep...
Acum 12 ore
08:00
Premierul Ilie Bolojan spune în ce condiții magistrații pot rămâne cu pensiile speciale Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat că proiectul de reformă a pensiilor speciale pentru magistrați adu...
07:50
Când se dau pensia, indemnizația și alocația în noiembrie 2025? Calendar complet al plăților sociale Newsweek.ro
Newsweek România prezintă calendarul complet al plăților sociale din luna noiembrie 2025, cu toate d...
07:40
Cât costă să pui panouri fotovoltaice și să reduci factura la curent? Poți monta și la altă adresă Newsweek.ro
Cum românii plătesc cel mai scump curent din UE raportat la venituri, montarea de panouri fotovoltai...
07:40
Putin a ordonat un lot de rachete Kalibr cu focos nuclear. Vrea să revină în forță în Marea Neagră Newsweek.ro
Biroul de proiectare Novator din Rusia a fost însărcinat să producă un lot de 56 de rachete 3M-14S, ...
07:30
VIDEO Care este impactul crizei economice asupra investițiilor din piața de capital Newsweek.ro
Tot mai mulți români fac investiții în piața de capital. În ultimii ani situația economiei globale a...
