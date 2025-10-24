România, soluţia pe termen lung a Serbiei
24 octombrie 2025 15:50
România, soluţia pe termen lung a Serbiei
Acum 10 minute
16:00
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, vine la Insider politic, sâmbătă, de la ora 12:00
Acum 30 minute
15:50
România, soluţia pe termen lung a Serbiei
15:50
Ministrul Bogdan Ivan: O să prezint în CSAT o radiografie a situaţiei actuale din sistemul energetic, cu riscuri şi soluţii
Acum o oră
15:30
Grindeanu: Exclud total o alianţă cu AUR
15:20
Romgaz şi-a înfiinţat trader de gaze naturale în Republica Moldova. Ţinteşte până la 30% din piaţa de peste Prut
15:10
SURSE. PSD acceptă cererile magistraţilor privind pensiile şi vârsta de pensionare
15:10
Patriarhul Bartolomeu a sosit la Bucureşti pentru aniversările Bisericii Ortodoxe Române
Acum 2 ore
15:00
SURSE. PSD cedează la presiunea magistraţilor. Vrea să majoreze pensia specială la 75% din salariul net şi să crească la 15 ani perioada de tranziţie privind vârsta de pensionare
15:00
Statele membre nu vor să cedeze Uniunii Europene dreptul de a decide vârsta minimă pentru reţele sociale
14:40
BNR prezintă documente de arhivă despre Tezaurul de la Moscova
14:40
Prima Sport 1, în topul audienţelor cu FCSB - Bologna
14:30
Ghinea, atac dur la sistemul judiciar: Am vrut justiţie europeană şi am ajuns la o oligarhie mai oribilă decât orice politician ales
14:30
Concluziile lui Nicuşor Dan după Consiliul European: România s-a aliniat poziţiei europene privind competitivitatea, tranziţia verde şi sprijinul pentru Ucraina şi Moldova
Acum 4 ore
14:00
Nicuşor Dan nu consideră oportun un referendum în chestiunea pensiilor magistraţilor
13:00
Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcţia de prim-ministru
Acum 6 ore
12:00
Eşec la summitul UE. Liderii nu au ajuns la o înţelegere şi amână planul de îngheţare a activelor ruseşti destinate finanţării Kievului
11:00
Bruxellesul consideră că a venit timpul să se pună capăt schimbării orei
Acum 8 ore
10:00
Bolojan: Am căzut cu toţii de acord, hai să încercăm să ţinem salariul minim la acelaşi nivel
09:00
Nicuşor Dan, despre alegerile de la Primăria Capitalei: Am o preferinţă
Acum 12 ore
07:30
Bolojan: „Foarte probabil, Ciprian Ciucu va fi candidatul PNL la Primăria Capitalei”
Acum 24 ore
00:10
Casa Albă: Trump ar putea avea o nouă întâlnire cu Putin, dacă Moscova face paşi reali spre încetarea războiului
23 octombrie 2025
22:30
VIDEO. Constantin Toma, primarul Buzăului, întrebat la Prima News dacă îl va vota pe Ciolacu: "Sunt membru PSD. Sincer nu trebuia să candideze"
22:30
Bolojan anunţă reluarea reformei pensiilor magistraţilor: „E anormal să te pensionezi la 48 de ani. Nu îţi poţi bate joc de cetăţeni”
19:10
VIDEO. Nicuşor Dan, la Bruxelles, despre un atac al Rusiei: Suntem mult mai puternici economic
17:40
Liderii UE vor să confişte activele îngheţate ale Moscovei. Rusia ameninţă cu un răspuns „dureros”.
Ieri
15:50
Ucigaşul lui John Lennon, la 45 de ani de la crimă, în faţa comisiei de eliberare condiţionată: Am făcut-o ca să fiu cineva
15:20
Republica Moldova nu mai depinde de resursele energetice ale Rusiei
15:10
ANALIZĂ. 11 subiecte de urmărit la summitul liderilor UE, în timp ce se desfăşoară
15:00
Băluţă, despre cursa pentru primăria Capitalei: Dacă partidul, şi sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla, va fi de acord, cel mai probabil voi candida
14:20
Ultimatum de la UE şi noi tensiuni în coaliţie după verdictul CCR pe pensiile magistraţilor
14:00
PSD decide sâmbătă candidatura lui Marcel Ciolacu la şefia CJ Buzău
13:50
Bulgaria acuză România că blochează proiectele de infrastructură peste Dunăre
13:50
Cristiano Bergodi este noul antrenor al Universităţii Cluj
13:20
Cătălin Drulă, despre campania pentru Capitală: Mă bazez pe susţinerea lui Nicuşor Dan
13:10
Gazzetta dello Sport, analiză amplă înainte de FCSB - Bologna. Cum a fost numită campioana şi ce spun jurnaliştii italieni despre conflictul dintre clubul lui Becali şi cel al Armatei
13:00
VIDEO. Nicuşor Dan, la Bruxelles, despre un atac al Rusiei: Suntem mult mai puternici economic şi, dacă ne pregătim, nu există acest pericol
12:50
VIDEO. Guvernul a stabilit oficial organizarea alegerilor în Capitală pe 7 decembrie
12:40
ANALIZĂ. Trump sancţionează marile companii petroliere ruseşti, provocând creşterea preţului petrolului
12:20
UE adoptă al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, dar utilizarea activelor îngheţate pentru Ucraina rămâne în dezbatere
12:00
Accident aviatic în Vaslui. Pilotul a fost găsit decedat
11:50
Fostul ambasador Mihai Gribincea: Ca să aibă loc unirea trebuie să se dorească nu numai la Chişinău, dar şi la Bucureşti
11:20
VIDEO. Un bărbat a încercat să intre cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei din Bucureşti
02:20
VIDEO. Emilian Imbri, despre maternitatea privată care funcţiona ilegal la Constanţa: "Există un singur corp de control şi mii şi mii de situaţii de genul ăsta pentru că atât privatul cât si statul sunt finanţate din acelaşi fond"
22 octombrie 2025
21:00
Planul Naţional de Redresare al României, aprobat de Comisia Europeană: 21,4 miliarde de euro pentru investiţii şi locuri de muncă
21:00
Ilie Bolojan: România are acum un PNRR realist, care sprijină economia şi comunităţile locale
21:00
Guvernul va aproba în şedinţa de joi data şi calendarul alegerilor parţiale
20:50
Franţa se pregăteşte pentru un posibil conflict în Europa: „Armata trebuie să fie gata de şoc în 3-4 ani”, avertizează şeful Statului Major
20:10
Comisia Europeană a aprobat forma finală a PNRR-ului României: 21,41 miliarde euro, din care peste 13 miliarde granturi. Pîslaru: „Mergem mai departe cu un PNRR realist, construit pe rezultate”
18:00
Cursa internă din PSD pentru Capitală. Firea şi Băluţă, în cărţi pentru candidatură
17:50
VIDEO. Ministrul energiei, după negocierile cu Comisia Europeană: România va putea menţine în funcţiune trei grupuri energetice pe cărbune până în 2029
