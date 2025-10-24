Mobilizare generală în sectorul 6 al capitalei pentru un nou drum important VIDEO

10:50

Cluj-Napoca este în centrul atenției în 2025 la nivel național după ce IULIUS și Atterbury Europe au obținut cel mai mare credit de dezvoltare imobiliară pentru RIVUS: 400 de milioane de Euro, iar Hexagon a definitivat de curând cea mai mare tranzacție de terenuri prin achiziția fostei platforme CUG (Combinatul de Utilaj Greu) în suprafață de 32 de hectare, unde investiția în dezvoltare este estimată pentru 1 miliard de euro.