Virusul gripei aviare se răspândește rapid în Europa
Profit.ro, 24 octombrie 2025 15:50
Un mare număr de țări, cel mai mare din ultimul deceniu, raportează focare de gripă aviară, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la repetarea crizelor anterioare care au dus la sacrificarea a zeci de milioane de păsări și la creșterea prețurilor la alimente, transmite Reuters.
