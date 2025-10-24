A promis maşini din Germania, dar a livrat țepe: fiul unui chirurg din Salonta a fost trimis în judecată pentru o escrocherie de peste 2,4 milioane de lei

12:10

A venit, odată cu toamna, un nou sezon de viroze, de la banale infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cu nas înfundat și dureri de gât, până la pneumonii și gripe care ne pot „scoate din circuit”. Ce înseamnă răcelile, cum se deosebesc unele de altele, care sunt cele care pot produce complicații și ce trebuie să facă o persoană care are febră mare ori căreia doar îi „curge nasul”, explică pentru cititorii BIHOREANULUI directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Bihor, dr. Daniela Rahotă.