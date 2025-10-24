FOTO | Mașină avariată de un copac imens pe Șoseaua Nordului din București. ANM a emis o avertizare de cod galben de vânt pentru Capitală
B365.ro, 24 octombrie 2025 15:50
În urmă cu puțin timp, un copac a căzut peste o mașină pe Șoseaua Nordului, din Sectorul 1 al Capitalei. Din imagini se vede cum arborele a fost doborât de vânt, chiar smuls din rădăcinile […] Articolul FOTO | Mașină avariată de un copac imens pe Șoseaua Nordului din București. ANM a emis o avertizare de cod galben de vânt pentru Capitală apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 10 minute
16:00
Nou capăt de linie pentru autobuzele 619 și 627. De mâine vor merge până la Metrou Nicolae Teclu # B365.ro
STB transmite călătorilor că autobuzele 619 și 627 vor opri la un nou capăt de linie, acesta se numește „Metrou Nicoleu Teclu”. Modificarea va intra în vigoare de mâine, 25 octombrie 2025. Autobuzele vor opri […] Articolul Nou capăt de linie pentru autobuzele 619 și 627. De mâine vor merge până la Metrou Nicolae Teclu apare prima dată în B365.
Acum 30 minute
15:50
FOTO | Mașină avariată de un copac imens pe Șoseaua Nordului din București. ANM a emis o avertizare de cod galben de vânt pentru Capitală # B365.ro
În urmă cu puțin timp, un copac a căzut peste o mașină pe Șoseaua Nordului, din Sectorul 1 al Capitalei. Din imagini se vede cum arborele a fost doborât de vânt, chiar smuls din rădăcinile […] Articolul FOTO | Mașină avariată de un copac imens pe Șoseaua Nordului din București. ANM a emis o avertizare de cod galben de vânt pentru Capitală apare prima dată în B365.
15:50
„Parcarea roșie” o înlocuiește pe cea galbenă de-acum, în Sectorul 4. Locurile pot fi folosite gratuit pe timp de noapte de cei care plătesc taxa Băluță # B365.ro
Mobilitate Urbană Sector 4 a anunțat bucureștenii că o mare parte a parcărilor galbene au fost transformate în parcări roșii. Locuitorii Sectorului 4 trebuie să știe că pe timpul zilei, între orele 08.00 – 20.00, […] Articolul „Parcarea roșie” o înlocuiește pe cea galbenă de-acum, în Sectorul 4. Locurile pot fi folosite gratuit pe timp de noapte de cei care plătesc taxa Băluță apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
15:00
Dispar magazinele Carrefour din București și restul țării. Compania vinde locațiile din România în urma măsurilor fiscale de austeritate din ultimul an # B365.ro
Magazinele Carrefour din România se vor vinde în perioada următoare, nu vor mai fi în București șicelelalte orașe. Lanțul francez de magazine se retrage de pe piața din țară în urma noilor măsuri fiscale de […] Articolul Dispar magazinele Carrefour din București și restul țării. Compania vinde locațiile din România în urma măsurilor fiscale de austeritate din ultimul an apare prima dată în B365.
14:50
Restricții de circulație în weekend ⛔ Străzi și bulevarde închise pentru sfințirea Catedralei Naționale, Ziua Armatei Române, West Side Hallo Fest și Trofeul București # B365.ro
Avem parte de un nou weekend plin de evenimente în București, iar Brigada Rutieră anunță străzile și bulevardele care sunt vizate de restricții de circulație. În perioada 25-26 octombrie 2025, în Capitală au loc, printre […] Articolul Restricții de circulație în weekend ⛔ Străzi și bulevarde închise pentru sfințirea Catedralei Naționale, Ziua Armatei Române, West Side Hallo Fest și Trofeul București apare prima dată în B365.
14:40
Sprijin suplimentar pentru bucureștenii care locuiau în blocul din Rahova distrus de explozie. Primăria Capitalei alocă 1,1 milioane de lei pentru măsuri de urgență # B365.ro
Primăria Capitalei va acorda sprijin suplimentar bucureștenilor afectați de explozia din Rahova. Decizia a fost luată astăzi, 24 octombrie, în ședința Consiliului General. Sprijin suplimentar pentru bucureștenii afectați de explozia din Rahova Stelian Bujduveanu, primarul […] Articolul Sprijin suplimentar pentru bucureștenii care locuiau în blocul din Rahova distrus de explozie. Primăria Capitalei alocă 1,1 milioane de lei pentru măsuri de urgență apare prima dată în B365.
14:40
Uneori, nu ai nevoie de o poveste care să vândă produsul. Poți fi doar un tip trecut de 40 de ani, care nu vrea decât să-și facă damblaua și să hrănească oamenii cartierului cu bunătățile […] Articolul Am găsit mâncare cu pasiune ca-n Balkani, în București, la Gastronomika Food Station 23 apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
14:10
Plângere penală împotriva lui Robert Negoiță privind șoselele construite fără avize pe magistrale de gaze. Vlad Gheorghe: A comis un atentat direct la viața bucureștenilor # B365.ro
Vlad Gheorghe, fost europarlamentar, spune că depune plângere penală împotriva lui Robert Negoiță, primar Sector 3. Plângerea este legată de șoselele construite de primăria Sectorului 3 peste magistrale de gaze, dar care nu aveau avizele […] Articolul Plângere penală împotriva lui Robert Negoiță privind șoselele construite fără avize pe magistrale de gaze. Vlad Gheorghe: A comis un atentat direct la viața bucureștenilor apare prima dată în B365.
14:00
Un deputat PNL îi cere demisia lui Robert Negoiță. „Pe 7 decembrie locuitorii din S3 ar putea alege un nou primar”. Peste 7.000 de bucureșteni cer același lucru printr-o petiție # B365.ro
Deputatul PNL Andrei Baciu spune, despre primarul Sectorului 3, Robert Negoiță (PSD), că „în mod normal, în urma unor asemenea fapte, un om cu bun-simț și-ar da demisia”. Astfel că pe 7 decembrie, când se […] Articolul Un deputat PNL îi cere demisia lui Robert Negoiță. „Pe 7 decembrie locuitorii din S3 ar putea alege un nou primar”. Peste 7.000 de bucureșteni cer același lucru printr-o petiție apare prima dată în B365.
13:40
HARTA | Noi străzi cu sens unic în București, în zona Str. Cuțitul de Argint/Șos. Viilor. Anunțul PS5 # B365.ro
Bucureștenii și șoferii care locuiesc/tranzitează zona Strada Cuțitul de Argint/Șoseaua Viilor trebuie să știe că noi străzi cu sens unic au intrat în vigoare. Anunțul a fost făcut de Primăria Sectorului 5, prin Dezvoltare Urbană […] Articolul HARTA | Noi străzi cu sens unic în București, în zona Str. Cuțitul de Argint/Șos. Viilor. Anunțul PS5 apare prima dată în B365.
13:30
O profesoară de la Școala Centrală din București, acuzată că a lovit un copil și amenință alți elevi. Părinte: Școala vrea să mușamalizeze cazul # B365.ro
O profesoară de la Școala Centrală din București este acuzată că a lovit un copil și că este agresivă cu elevii de la orele de limba română. Un părinte spune că nu se iau măsuri […] Articolul O profesoară de la Școala Centrală din București, acuzată că a lovit un copil și amenință alți elevi. Părinte: Școala vrea să mușamalizeze cazul apare prima dată în B365.
13:20
VIDEO | Se lucrează la sistemul rutier de la Drumul Roții din S6. Când ar urma să fie gata șantierul, anunțul făcut de Ciucu # B365.ro
Ciprian Ciucu a transmis bucureștenilor că a început lucrările la sistemul rutier de la Drumul Roții. Edilul speră ca acestea să fie finalizate până anul viitor. Noutăți de pe șantierul de la Drumul Roții Primarul […] Articolul VIDEO | Se lucrează la sistemul rutier de la Drumul Roții din S6. Când ar urma să fie gata șantierul, anunțul făcut de Ciucu apare prima dată în B365.
13:00
VIDEO | Nou program de curățenie în cartierul 23 August din Sectorul 3. Kind reminder de la Negoiță: Mutați mașinile pentru un # B365.ro
Primarul Robert Negoiță, anunță un nou program de curățenie în cartierul 23 August, din Sectorul 3. Locuitorii de aici au cerut să nu mai fie de două ori pe săptămână, ci doar o dată. Mașinile […] Articolul VIDEO | Nou program de curățenie în cartierul 23 August din Sectorul 3. Kind reminder de la Negoiță: Mutați mașinile pentru un apare prima dată în B365.
12:40
Nicușor Dan are un preferat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce calități trebuie să aibă cel care îl urmează în funcție la PMB, lista Președintelui # B365.ro
Nicușor Dan a declarat că are un candidat preferat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Fostul edil al Capitalei, actualul Președinte al României a spus ce calități are trebui să aibă viitorul primar general al Bucureștiului. […] Articolul Nicușor Dan are un preferat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce calități trebuie să aibă cel care îl urmează în funcție la PMB, lista Președintelui apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
12:00
FOTO | Noile alei ale Parcului Tudor Arghezi, care se extinde cu 4 hectare, prind contur. Lucrările ar urma să fie gata în 2 ani # B365.ro
La o lună de la începerea lucrărilor, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță că noile alei din Parcul Tudor Arghezi încep să se contureze. Conform edilului, parcul se va extinde cu 4 hectare, iar lucrările […] Articolul FOTO | Noile alei ale Parcului Tudor Arghezi, care se extinde cu 4 hectare, prind contur. Lucrările ar urma să fie gata în 2 ani apare prima dată în B365.
12:00
Actualizare METEO | Cod galben de vânt în București și aproape în toată țara. ANM: Va ploua în această după-amiază, temperatura maximă va fi de 20 de grade în Capitală # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat transmis prognoza specială pentru Capitală. Aceasta este valabilă în perioada 24-25 octombrie. Mteorologii au transmis că, în intervalul 24 octombrie, ora 10 – 24 octombrie, ora 21, municipiul […] Articolul Actualizare METEO | Cod galben de vânt în București și aproape în toată țara. ANM: Va ploua în această după-amiază, temperatura maximă va fi de 20 de grade în Capitală apare prima dată în B365.
11:30
FOTO | Trotuarul cu „acces interzis” pentru pietoni e în Sectorul 3 ⛔ Bucureștenii ironizează situația: „Cine a fost primul: semnul rutier sau trotuarul?” # B365.ro
Semnul „Interzis pentru pietoni” e în Sectorul 3. Un indicator „Accesul interzis” a fost montat în mijlocul unui trotuar, îngreunând circulația bucureștenilor care trec prin zonă. Un bucureștean întreabă ironic: „Aici este țeava cui? Strada […] Articolul FOTO | Trotuarul cu „acces interzis” pentru pietoni e în Sectorul 3 ⛔ Bucureștenii ironizează situația: „Cine a fost primul: semnul rutier sau trotuarul?” apare prima dată în B365.
11:10
FOTO | Cățelul abuzat într-un restaurant din Sectorul 3 e acum în grija celor de la ASPA. Pe numele stăpânului său a fost deschis dosar penal # B365.ro
Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a anunțat joi, 23 octombrie, că blănosul abuzat de stăpânul lui la un restaurant din Sectorul 3 al Capitalei se află acum în custodia lor. Serviciul pentru Protecția Animalelor […] Articolul FOTO | Cățelul abuzat într-un restaurant din Sectorul 3 e acum în grija celor de la ASPA. Pe numele stăpânului său a fost deschis dosar penal apare prima dată în B365.
10:50
Linii STB deviate și trafic restricționat duminică, cu ocazia Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Liniile 63, 385 și N101 vor circula pe trasee modificate # B365.ro
Liniile STB 63, 385 și N101 vor funcționa pe trasee deviate, iar traficul rutier va fi restricționat în mai multe zone ale Bucureștiului, duminică, 26 octombrie 2025, ca urmare a evenimentului religios dedicat Sfințirii Catedralei […] Articolul Linii STB deviate și trafic restricționat duminică, cu ocazia Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Liniile 63, 385 și N101 vor circula pe trasee modificate apare prima dată în B365.
10:50
Tricicleta ideală pentru copilul tău: între distracție, echilibru și dezvoltare motorie (P) # B365.ro
Descoperă tricicleta ideală pentru copilul tău și transformă fiecare zi într-o aventură plină de bucurie! Proiectată cu atenție la detalii, tricicleta oferă o experiență de neuitat, combinând distracția cu siguranța. Materialele de înaltă calitate și […] Articolul Tricicleta ideală pentru copilul tău: între distracție, echilibru și dezvoltare motorie (P) apare prima dată în B365.
10:30
Articol susținut de Kaufland Rahova e un cartier care are personalitate și viață. Niciodată liniște completă, dar niciodată plictiseală. E locul unde diminețile încep cu claxoane, dar și cu miros de cafea de la geamurile […] Articolul Povestea inelului pierdut printre legume în Kaufland Rahova apare prima dată în B365.
10:20
VIDEO | Ratatouille a ajuns într-o brutărie de pe Bd. Basarabia. Șobolanul s-a infiltrat printre pâinile din vitrină, angajații au încercat să-l gonească cu un băț # B365.ro
Un șobolan a fost filmat în timp ce se plimba prin vitrina unei brutării de pe Bulevardul Basarabia. Imaginile au ajuns virale pe TikTok, iar oamenii s-au arătat îngrijorați de faptul că pâinea atinsă de […] Articolul VIDEO | Ratatouille a ajuns într-o brutărie de pe Bd. Basarabia. Șobolanul s-a infiltrat printre pâinile din vitrină, angajații au încercat să-l gonească cu un băț apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
09:00
Liniile 17 și 36 vor fi comasate, autobuzele navetă 636 vor avea traseul modificat, de sâmbătă. Se fac lucrări la rețeaua de termoficare pe Bd. Lacul Tei # B365.ro
Liniile de tramvai 17 și 36 vor fi comasate în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie, ca urmare a desfășurării unor lucrări la rețeaua de termoficare de pe Bulevardul Lacul Tei. Din același motiv, TPBI […] Articolul Liniile 17 și 36 vor fi comasate, autobuzele navetă 636 vor avea traseul modificat, de sâmbătă. Se fac lucrări la rețeaua de termoficare pe Bd. Lacul Tei apare prima dată în B365.
08:50
Ciprian Ciucu va fi candidatul PNL la Primăria Capitalei, anunță premierul. Bolojan: „În sondajele noastre e cel mai bine plasat dintre candidați” # B365.ro
Ilie Bolojan a spus că potrivit sondajelor Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, este liberarul cel mai bine clasat în preferințele electoratului. Premierul, a spus că primarul de sector va fi, foarte probabil săptămâna viitoare, desemnat […] Articolul Ciprian Ciucu va fi candidatul PNL la Primăria Capitalei, anunță premierul. Bolojan: „În sondajele noastre e cel mai bine plasat dintre candidați” apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
05:10
Plăcuțele caselor din vechiul București, o istorie urbană uitată. Micile bucăți emailate ne spun azi poveștile unei lumi dispărute # B365.ro
De la culorile vechilor sectoare (Verde, Roșu, Negru, Galben și Albastru) la plăcuțele socialistei Întreprinderi de Administrare Locativă, din fațadele Bucureștiului, de pe ziduri măcinate, se desprinde povestea unui oraș pierdut și regăsit. Sub straturile […] Articolul Plăcuțele caselor din vechiul București, o istorie urbană uitată. Micile bucăți emailate ne spun azi poveștile unei lumi dispărute apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
19:20
ESENȚIAL | Primăria Capitalei vrea să reconstruiască blocul din Rahova distrus de explozie. Bucureștenii care locuiau aici vor rămâne proprietarii apartamentelor, spune Bujduveanu # B365.ro
Răsturnare de situație în cazul blocului din Rahova care a fost distrus de explozia puternică: Primăria Capitalei vrea să-l reconstruiască, iar Stelian Bujduveanu anunță că oamenii care locuiau aici vor rămâne proprietari. Anterior, purtătorul de […] Articolul ESENȚIAL | Primăria Capitalei vrea să reconstruiască blocul din Rahova distrus de explozie. Bucureștenii care locuiau aici vor rămâne proprietarii apartamentelor, spune Bujduveanu apare prima dată în B365.
18:20
Anca Alexandrescu candidează la Primăria Capitalei: „99% răspunsul este da!”. Susținătoarea lui C.G. spune că „forța bucureștenilor va învinge” # B365.ro
Anca Alexandrescu este încântată că s-a stabilit data alegerilor și anunță că 99% candidează la Primăria Capitalei. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, spune că este pregătită pentru această aventură și mai spune […] Articolul Anca Alexandrescu candidează la Primăria Capitalei: „99% răspunsul este da!”. Susținătoarea lui C.G. spune că „forța bucureștenilor va învinge” apare prima dată în B365.
17:10
Restricții temporare de trafic în București, începând de azi: Drumul Roții din Sectorul 6 devine cu sens unic. Se fac lucrări în zonă # B365.ro
Șoferii din București trebuie să știe că noi restricții temporare de trafic se instituie în oraș, începând de azi, 23 octombrie: Drumul Roții devine cu sens unic. Primăria Sectorului 6 lucrează la reabilitarea și modernizarea […] Articolul Restricții temporare de trafic în București, începând de azi: Drumul Roții din Sectorul 6 devine cu sens unic. Se fac lucrări în zonă apare prima dată în B365.
Ieri
16:00
Sfânta împărțire de la sfințirea Catedralei Mântuirii: înăuntru, doar credincioșii pe bază de invitație, iar bucureștenii stau afară, după gard. „Clasamentul” anunțat de BOR # B365.ro
Catedrala Mântuirii Neamului este sfințită duminica aceasta, 26 octombrie, iar credincioșii din București și din țară, care nu vin cu autocarele și care vor să vadă slujba, au fost lăsați în spate de tot, deși […] Articolul Sfânta împărțire de la sfințirea Catedralei Mântuirii: înăuntru, doar credincioșii pe bază de invitație, iar bucureștenii stau afară, după gard. „Clasamentul” anunțat de BOR apare prima dată în B365.
15:40
FOTO | 200 de mașini istorice participă la Retroparada Toamnei din weekend. Are loc în rotonda din Parcul Lumea Copiilor din București # B365.ro
200 de autovehicule istorice participă la Retroparada Toamnei organizată de Retromobil Club România în rotonda din Parcul Lumea Copiilor. Bucureștenii sunt invitați să participe la cea mai mare reuniune de mașini fabricate între anii ‘20 […] Articolul FOTO | 200 de mașini istorice participă la Retroparada Toamnei din weekend. Are loc în rotonda din Parcul Lumea Copiilor din București apare prima dată în B365.
15:40
Linia 312 își modifică temporar traseul, de sâmbătă. Autobuzele vor întoarce la Piața de Gros, în loc de Arcade Berceni # B365.ro
O linie STB va avea traseul modificat temporar de sâmbătă, 25 octombrie. TPBI a precizat că autobuzele liniei 312 vor întoarce la „la „Piața de Gros”, în loc de „Arcade Berceni”. Linia STB linia 312, […] Articolul Linia 312 își modifică temporar traseul, de sâmbătă. Autobuzele vor întoarce la Piața de Gros, în loc de Arcade Berceni apare prima dată în B365.
15:00
„E sfâșietor să-mi privesc bunicii încercând să-și adune puterile și să meargă înainte”. Despre doi bătrânei care au pierdut tot în explozia blocului din Rahova # B365.ro
Un bucureștean a povestit cât de semnificativă a fost explozia din Rahova pentru familia lui. Bunicii lui au 74 și 76 de ani și au trăit șocul vieții lor. După o viață în care au […] Articolul „E sfâșietor să-mi privesc bunicii încercând să-și adune puterile și să meargă înainte”. Despre doi bătrânei care au pierdut tot în explozia blocului din Rahova apare prima dată în B365.
14:50
HARTA | Noi restricții de circulație în Rahova, în zona blocului distrus de explozie. Noul perimetru rutier, avizat în regim de urgență # B365.ro
Bucureștenii care locuiesc în Rahova, în zona blocului care a sărit în aer, trebuie să știe că în zonă au fost instituite noi restricții de circulație. Anunțul a fost făcut joi, 23 octombrie, de către […] Articolul HARTA | Noi restricții de circulație în Rahova, în zona blocului distrus de explozie. Noul perimetru rutier, avizat în regim de urgență apare prima dată în B365.
14:20
Tramvaie blocate pe Șoseaua Olteniței, după un accident cu două mașini și-un livrator. Liniile 1 și 10, deviate # B365.ro
Un accident cu două mașini și o motocicletă s-a produs pe Șoseaua Olteniței, în această după-amiază. Tramvaiele 1 și 10 sunt blocate, anunță Spcietatea de Transport București. Accident cu două mașini și livrator pe Șoseaua […] Articolul Tramvaie blocate pe Șoseaua Olteniței, după un accident cu două mașini și-un livrator. Liniile 1 și 10, deviate apare prima dată în B365.
14:10
Promisiuni pentru trei noi căi de acces spre Greenfield, orășelul izolat de la marginea Bucureștiului. Dezvoltatorul o să înceapă lucrările cum primește autorizațiile # B365.ro
Vești bune pentru cei care locuiesc în cartierul Greenfield, dacă promisiunile vor fi respecte: dezvoltatorul spune că o să construiască trei noi căi de acces. Firma așteaptă autorizațiile necesare, apoi spune că se va apuca […] Articolul Promisiuni pentru trei noi căi de acces spre Greenfield, orășelul izolat de la marginea Bucureștiului. Dezvoltatorul o să înceapă lucrările cum primește autorizațiile apare prima dată în B365.
14:00
Linia 205 revine pe traseul de bază de sâmbătă, 25 octombrie. Traficul rutier pe Splaiul Independenţei se reia pe două din cele trei benzi existente # B365.ro
Linia 205 revine pe traseul de bază. Autobuzele liniei STB vor circula pe Splaiul Independenței în zona Pieței Unirii, pe sensul spre capătul „Piața Unirii 2”. Revenirea pe acest traseu va fi din data de […] Articolul Linia 205 revine pe traseul de bază de sâmbătă, 25 octombrie. Traficul rutier pe Splaiul Independenţei se reia pe două din cele trei benzi existente apare prima dată în B365.
13:50
Statul și-a dat seama că a plătit prea mult pentru exproprierile pentru calea ferată București Nord – Otopeni. Acum vrea bani înapoi și cere 80.000 de lei # B365.ro
Statul român a plătit prea mult pentru exproprierile necesare pentru proiectul privind calea ferată București Nord – Otopeni, iar acum cere înapoi o parte din bani. Un proiect de hotărâre se află pe ordinea de […] Articolul Statul și-a dat seama că a plătit prea mult pentru exproprierile pentru calea ferată București Nord – Otopeni. Acum vrea bani înapoi și cere 80.000 de lei apare prima dată în B365.
13:20
O porțiune din pista de alergare de pe Lacul Morii, închisă până luni pentru pregătirile West Side Hallo Fest. Unde altundeva pot să alerge bucureștenii din S6 # B365.ro
Pista de alergare de pe Lacul Morii din Sectorul 6 va fi închisă din seara asta până luni, 27 octombrie. Această măsură este luată pentru amenajarea promenadei pentru West Side Hallo Fest care are loc […] Articolul O porțiune din pista de alergare de pe Lacul Morii, închisă până luni pentru pregătirile West Side Hallo Fest. Unde altundeva pot să alerge bucureștenii din S6 apare prima dată în B365.
13:10
Bulgaria se plânge că România îi pune bețe-n roate și refuză să construiască noi poduri peste Dunăre. „E clar că Bucureștiul nu vrea decât trecerea Giurgiu – Ruse” # B365.ro
Bulgaria își dorește să aibă mai multe poduri peste Dunăre, însă spune despre România că este clar că nu își dorește acest lucru și se mulțumește cu singurul punct Ruse – Giurgiu. Amintim că toată […] Articolul Bulgaria se plânge că România îi pune bețe-n roate și refuză să construiască noi poduri peste Dunăre. „E clar că Bucureștiul nu vrea decât trecerea Giurgiu – Ruse” apare prima dată în B365.
12:30
Trotuarul ilegal de lângă Parcul IOR, o nouă explozie de „Pavele Negoiță”, trebuie să dispară. Garda de Mediu a amendat cu 50.000 de lei firma PS3 care l-a construit # B365.ro
Trotuarul construit de Primăria Sectorului 3 lângă Parcul IOR trebuie să dispară, a decis Garda Națională de Mediu, care a aplicat și o amendă de 50.000 de lei societății care a desfășurat lucrările. Trotuarul ilegal […] Articolul Trotuarul ilegal de lângă Parcul IOR, o nouă explozie de „Pavele Negoiță”, trebuie să dispară. Garda de Mediu a amendat cu 50.000 de lei firma PS3 care l-a construit apare prima dată în B365.
12:30
Procesiunea „Calea Sfinților” blochează acum 6 linii STB. Nu se circulă pe Bulevardul Regina Maria # B365.ro
Călătorii trebuie să știe că 6 linii STB (tramvaie și autobuze) sunt blocate pe Bulevardul Regina Maria, joi, la prânz, pentru procesiunea religioasă „Calea Sfinților”. Traficul în centrul Capitalei este restricționat. Societatea de Transport București […] Articolul Procesiunea „Calea Sfinților” blochează acum 6 linii STB. Nu se circulă pe Bulevardul Regina Maria apare prima dată în B365.
12:20
Prefectul Capitalei, despre felul în care Distrigaz a intervenit înainte de explozia din Rahova, în ziua în care oamenii au dat telefoane disperate. “Este o problemă” # B365.ro
Din informațiile de până acum, la aproape o săptămână de la explozia din Rahova, am aflat oficial că tragedia pare a fi rezultatul unui lanț fatal de erori, intervenție neglijent și legislație cel puțin interpretabilă. […] Articolul Prefectul Capitalei, despre felul în care Distrigaz a intervenit înainte de explozia din Rahova, în ziua în care oamenii au dat telefoane disperate. “Este o problemă” apare prima dată în B365.
11:30
Actualizare METEO | Vremea în București se răcește la început de weekend. Prognoza specială pentru Capitală, emisă de ANM # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat transmis prognoza specială pentru Capitală. Aceasta este valabilă în perioada 23-24 octombrie. Se pare că, vremea se răcește în Capitală. Temperatura minimă va fi de 8 grade Celsius, […] Articolul Actualizare METEO | Vremea în București se răcește la început de weekend. Prognoza specială pentru Capitală, emisă de ANM apare prima dată în B365.
11:30
ESENȚIAL | Bujduveanu, despre conducta de gaz din Rahova, îngropată lângă cabluri electrice și fisurată de un scurtcircuit (INSEMEX): Cine a racordat blocul n-a respectat legea # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, dacă conducta de gaz fisurată era aproape de cablurile de electricitate, după cum arată primele date ale anchetei, atunci acea lucrare „sigur a fost făcută cu […] Articolul ESENȚIAL | Bujduveanu, despre conducta de gaz din Rahova, îngropată lângă cabluri electrice și fisurată de un scurtcircuit (INSEMEX): Cine a racordat blocul n-a respectat legea apare prima dată în B365.
11:10
FOTO | Cum arată pe dinăuntru Catedralei Mântuirii, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică. 2.500 de invitați oficiali și mii de pelerini vin la București # B365.ro
Biserica Ortodoxă publică azi cele mai noi imagini cu interiorul Catedralei Mântuirii Neamului din București, care duminică va fi sfințită. Slujba de pe 27 octombrie va începe la ora 7:30, iar până pe 31 octombrie, […] Articolul FOTO | Cum arată pe dinăuntru Catedralei Mântuirii, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică. 2.500 de invitați oficiali și mii de pelerini vin la București apare prima dată în B365.
10:30
După o anumită vârstă, fiecare femeie ajunge la o etapă în care frumusețea capătă alte valențe. Nu mai este vorba doar despre aparențe, ci despre cum te simți în propria piele. Însă oglinda, uneori, îți […] Articolul Injectarea cu botox pentru estomparea ridurilor: tot ce trebuie să știi (P) apare prima dată în B365.
10:20
FOTO | Stâlpi prăbușiți pe șosea, pe Prelungirea Ghenchea, după ce o basculantă a agățat, cu bena, cabluri electrice. Pompierii la fața locului, trafic îngreunat # B365.ro
O basculantă a agățat, cu bena, mai multe fire de electricitate pe Prelungirea Ghencea. Traficul în zonă este îngreunat, pompierii intervin. O basculantă a agățat mai multe fire de electricitate pe Prelungirea Ghencea Un șofer […] Articolul FOTO | Stâlpi prăbușiți pe șosea, pe Prelungirea Ghenchea, după ce o basculantă a agățat, cu bena, cabluri electrice. Pompierii la fața locului, trafic îngreunat apare prima dată în B365.
10:00
BREAKING | Negoiță, reacție halucinantă la investigația Recorder, care arată că a făcut Drumul Brățării peste o magistrală Transgaz. „Nu strada noastră e pe țeava lor, țeava lor e sub strada noastră” # B365.ro
Robert Negoiță a reluat întâlnirile periodice de toamnă din Sectorul 3. Primarul s-a întâlnit cu cetățenii și au dezbătut teme diverse. Data la care aceste întâlniri au fost reluate s-a sincronizat cu materialul de ivestigația […] Articolul BREAKING | Negoiță, reacție halucinantă la investigația Recorder, care arată că a făcut Drumul Brățării peste o magistrală Transgaz. „Nu strada noastră e pe țeava lor, țeava lor e sub strada noastră” apare prima dată în B365.
09:00
Constructorul care a blocat, cu șantierul de la Arcul de Triumf, un sfert de București, va fi amendat. Brigada Rutieră: Trebuia să termine lucrările până la ora 6 # B365.ro
Lucrările de asfaltare din intersecția de la Arcul de Triumf din București au provocat blocaje în lanț în traficul din oraș, atât pe sensul dinspre Piața Romană, cât și dinspre Piața Presei. Constructorul care asfaltează […] Articolul Constructorul care a blocat, cu șantierul de la Arcul de Triumf, un sfert de București, va fi amendat. Brigada Rutieră: Trebuia să termine lucrările până la ora 6 apare prima dată în B365.
08:50
VIDEO | 2.000 de lei amendă pentru un bucureștean care și-a bătut câinele într-un restaurant din oraș. Alți clienți l-au filmat, imaginile s-a viralizat, poliția animalelor a văzut # B365.ro
Un bărbat din București și-a lovit cu brutalitate câinele. Iar aceste imagini au circulat peste tot pe rețelele de sopcializare. Videoclipul a ajuns și în atenția polițiștilor de la Serviciul pentru Protecția Animalelor au declanșat […] Articolul VIDEO | 2.000 de lei amendă pentru un bucureștean care și-a bătut câinele într-un restaurant din oraș. Alți clienți l-au filmat, imaginile s-a viralizat, poliția animalelor a văzut apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.