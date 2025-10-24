11:10

Biserica Ortodoxă publică azi cele mai noi imagini cu interiorul Catedralei Mântuirii Neamului din București, care duminică va fi sfințită. Slujba de pe 27 octombrie va începe la ora 7:30, iar până pe 31 octombrie, […] Articolul FOTO | Cum arată pe dinăuntru Catedralei Mântuirii, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică. 2.500 de invitați oficiali și mii de pelerini vin la București apare prima dată în B365.