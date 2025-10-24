Susținătorii occidentali ai Kievului se întâlnesc cu Zelenski după ce SUA au impus sancțiuni Rusiei

17:20

Regiunea Donbas din estul Ucrainei este una dintre prioritățile politice și militare ale Kremlinului. Importanța sa – economică, culturală, istorică – datează de zeci de ani, dacă nu chiar de secole. De ce această obsesie?Într-o întâlnire tensionată la Casa Albă cu Volodimir Zelenski, președintele SUA, Donald Trump, i-a spus liderului ucrainean că va trebui, probabil, să cedeze porțiuni din teritoriul Ucrainei pentru a pune capăt războiului cu Rusia.„Credem că ceea ce ar trebui să facă...