Pericol de inundații: furtuna tropicală Melissa poate deveni un „uragan puternic”, avertizează meteorologii din SUA. Unde va lovi
Digi24.ro, 24 octombrie 2025 15:50
Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni „un uragan major” până duminică, a avertizat vineri Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, informează AFP. Zonele cele mai vizate sunt Haiti și Jamaica.
Acum 5 minute
16:10
Un ucrainean s-a aruncat în aer în timp ce era controlat de poliția de frontieră. Alte trei persoane au fost ucise în urma deflagrației # Digi24.ro
Un bărbat a declanşat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări dintr-un oraş din nordul Ucrainei, vineri, în timpul unui control, provocând moartea sa şi a încă trei persoane şi rănind alţi 12 oameni, a declarat poliţia, fără a da mai multe detalii.
Acum 10 minute
16:00
Rusia trimite femei în unități de asalt pentru a compensa pierderile suferite în Ucraina: „Sunt gata să sacrifice pe oricine” # Digi24.ro
Conform mișcării partizane Atesh, comandamentul rus formează trupe de asalt compuse din femei pentru a compensa pierderile grele suferite în apropiere de Pokrovsk, regiunea Donețk, relatează Kyiv Post.
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:30
Premierul nipon Sanae Takaichi, avertisment despre acțiunile militare ale Chinei: „O preocupare serioasă”. Când se va întâlni cu Trump # Digi24.ro
Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat vineri că doreşte să ducă relaţia dintre Tokyo şi Washington pe „noi culmi”, îndemnând totodată la construirea unei „relaţii constructive şi stabile”, însoţită de un „dialog sincer”, cu China, ale cărei acțiuni militare în zona Taiwanului reprezintă „o preocupare serioasă”.
15:30
Trump spune că un donator a oferit 130 de milioane de dolari pentru a acoperi salariile militarilor în timpul crizei bugetare din SUA # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că un donator privat bogat a oferit 130 de milioane de dolari guvernului american pentru a acoperi potenţialele deficite salariale militare cauzate de blocajul administrativ, relatează Reuters.
15:20
Panică la Kremlin: Putin și-a trimis de urgență emisarul la Casa Albă pentru a încerca să-l îmbuneze pe Donald Trump # Digi24.ro
După schimbarea bruscă de poziție a lui Donald Trump, care a impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil și a anulat summitul cu Vladimir Putin de la Budapesta, Kremlinul a trimis de urgență în SUA un negociator cheie pentru Ucraina.
15:20
Viktor Orbán: „Ungaria caută modalități de a ocoli sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc” # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat că țara sa caută modalități de a ocoli sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere rusești.
15:20
Operațiunile antidrog ale SUA ar putea devia rutele cartelurilor spre Europa. Oficial german: „Situația e deja tensionată” # Digi24.ro
Operațiunile Statelor Unite împotriva cartelurilor de droguri din America Latină ar putea redirecționa fluxurile de trafic spre Europa, avertizează comisarul guvernului german pentru problema drogurilor, Hendrik Streeck. Oficialul spune că măsurile mai dure luate de Washington împotriva rețelelor din Columbia și Venezuela pot determina grupările criminale să caute „rute alternative” și noi țări de tranzit, iar „situația pe piața drogurilor este deja tensionată”.
Acum 2 ore
15:10
Un român dintr-o bandă periculoasă de hoți din Madrid a fost arestat. El a furat un ceas de 37.000 de euro # Digi24.ro
Un român, membru al celei mai puternice și periculoase bande de hoți de ceasuri de lux din Madrid, a fost arestat într-o operațiune specială. El acționa de mai mulți ani alături de ceilalți membri și fura ceasuri și accesorii care valorau zeci, chiar sute de mii de euro.
15:10
Pe urmele radiațiilor: mai multe instituții au cumpărat teste pentru „câmpurile electromagnetice”, după ce sporul de antenă s-a redus # Digi24.ro
Prefecturi, inspectorate de poliție, poliție locală și chiar Cancelaria prim-ministrului au achiziționat, în ultimele luni, teste pentru verificarea „câmpurilor electromagnetice” din clădiri. Măsurătorile vin după ce Guvernul a plafonat sporurile pentru condiții vătămătoare, inclusiv sporul de „antenă”, la maximum 300 de lei brut, care în unele cazuri putea ajunge și la 1.500 de lei.
15:10
Sorin Grindeanu: „Dacă și a doua oară apucăm pe același drum, cu același proict de lege, înseamnă că nu ne dorim ca ea să treacă” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus într-o conferință de presă că „dacă și a doua oară o apucăm pe același drum cu același proiect de lege, nu stăm după avize CSM, nu ascultăm ce zice justiția și ne așteptăm să fie o altă finalitate, înseamnă că nu ne dorim să treacă o lege care să reglementeze pensiile, fiindcă va avea același deznodământ”, informează Digi24
15:00
Nicușor Dan, discurs la Teatrul Național din Iași: „O societate este definită de instituțiile pe care le are” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a ținut vineri, 24 octombrie, un discurs la Teatrul Național din Iași, unde participă la ceremonia aniversară a Univeristății „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”. Ambele instituții împlinesc 165 de ani de existență.
14:50
Lanțul francez de retail Carrefour vrea să-și vândă magazinele din România și să iasă astfel de pe piața românească, potrivit publicației franceze L’Informe.
14:30
Un inspector antifraudă din Bucureşti a fost prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce primea 3.000 de lei de la administratorul unei firme la care efectuase un control. Funcționarul ar fi cerut mita pentru a limita verificările doar la anumite aspecte și pentru a aplica o simplă amendă.
14:20
Donald Trump ar putea să se întâlnească săptămâna viitoare cu Kim Jong Un. Unde ar fi întrevederea # Digi24.ro
Ministrul sud-coreean al Unificării a declarat vineri că estimează că şansele sunt „mari” ca preşedintele american Donald Trump să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul vizitei sale în peninsulă, săptămâna viitoare.
14:20
Avertismentul Kremlinului după sancțiunile impuse de Occident: „Acționăm în propriul nostru interes” # Digi24.ro
Rusia analizează cele mai recente sancțiuni occidentale și va acționa în conformitate cu interesele sale, a transmis vineri, 24 octombrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Reuters.
14:20
Donald Trump, derapaj la adresa unui reporter francez: „Nu înțeleg o vorbă din ce spune. Însă are accent frumos” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a fost criticat de presa de peste ocean, după ce joi, într-o conferință de presă, ar fi făcut o remarcă „sarcastică” și „nepoliticoasă” la adresa unei jurnaliste al cărei accent, spunea el, nu îl înțelegea. Liderul de la Washington a părut enervat de intervenția reporterului din Franța, afirmând „Nu înțeleg nimic din ce spune” atunci când acesta i-a pus o întrebare despre Cisiordania. Ulterior, a venit și răspunsul președintelui SUA: „nu-ți face griji pentru Cisiordania”, anunță HuffPost.
Acum 4 ore
14:10
Fostul ministru care l-a acuzat pe George Simion că a colaborat cu serviciile de la Moscova a câștigat procesul și la Curtea de Apel # Digi24.ro
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, a anunțat vineri, 24 octombrie, că Curtea de Apel Centru a respins apelul lui George Simion împotriva hotărârii judecătorești, care constata că acuzațiile lui Șalaru privind colaborarea liderului Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) cu agenții Moscovei sunt reale.
14:10
De ce a blocat premierul Belgiei planul „nebunesc” al UE de a da un împrumut Ucrainei de 140 de miliarde de euro din activele ruseşti # Digi24.ro
Împrumutul de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei de Uniunea Europeană rămâne în continuare incert ― şi se pare că va rămâne aşa cel puţin încă două luni ― după ce liderul celei de-a opta ţări ca mărime din blocul comunitar, Belgia, s-a opus categoric utilizării activelor ruseşti confiscate pentru a-l finanţa, relatează Politico.
14:00
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că are o preferinţă în ceea ce priveşte candidaţii în alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie.
13:50
Instagram și Facebook, acuzate că au încălcat legislația UE privind raportarea conținutului ilegal # Digi24.ro
Comisia Europeană a constatat că platformele Instagram și Facebook au încălcat legislația Uniunii Europene, deoarece nu oferă utilizatorilor modalități simple și eficiente de a semnala conținut ilegal, inclusiv materiale care implică abuzuri sexuale asupra copiilor și conținut terorist.
13:40
Primele rezultate ale necropsiei celor doi tineri găsiți morți într-o mașină, în Harghita. Ce suspectează anchetatorii # Digi24.ro
Necropsia în cazul celor doi tineri morţi într-o maşină ce a fost văzută într-o zonă împădurită din judeţul Harghita a stabilit că decesul a survenit cu două zile înainte de a fi găsiţi. Legiştii cred că leziunile de pe corpul fete şi al băiatului ar fi fost autoprovocate.
13:30
Președintele Ecuadorului susține că a fost vizat de o tentativă de otrăvire prin bomboane de ciocolată și gem: „Am depus plângere” # Digi24.ro
Președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a declarat că cineva a încercat să-l otrăvească, introducând trei substanțe toxice foarte concentrate în cadouri constând în bomboane ciocolată și gem, relatează BBC.
13:20
„Cadou pentru Putin”: câți bani au strâns cehii pentru a cumpăra o rachetă ucraineană care poate lovi Moscova # Digi24.ro
O campanie de strângere de fonduri din Cehia a strâns peste 500.000 de euro în două zile pentru a cumpăra o rachetă ucraineană Flamingo capabilă să lovească ținte aflate în adâncul Rusiei, inclusiv Moscova, relatează TVP World.
13:10
Controale la conductele de gaze din București. Cum sunt verificate posibilele scurgeri de gaz # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a dat asigurări că va verifica conductele de gaz din București pentru a evita, pe viitor, astfel de tragedii. Bucureștiul are aproximativ 5.500 de km de tevi de gaze, iar în jur de 750 de blocuri au rețea comună de gaze naturale.
13:00
Dan Cîmpean, directorul DNSC: Putem face față ca stat la două incidente de securitate majore simultan, din două domenii diferite # Digi24.ro
Securitatea cibernetică nu ţine doar de tehnologie, ci şi de oameni. Oricât de avansate ar fi sistemele de protecţie, cea mai importantă barieră împotriva atacurilor online rămâne vigilenţa utilizatorilor. Discutăm despre toate acestea cu Dan Cîmpean, directorul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică.
13:00
Premieră în India: ploaie artificială deasupra New Delhi contra poluării. Niveluri de 24 de ori mai mari decât cele admise de OMS # Digi24.ro
India a provocat, joi, pentru prima dată în istoria țării, o ploaie artificială deasupra capitalei New Delhi, prin „însămânţarea” norilor cu ajutorul unui avion, scopul fiind de a disipa ceaţa de poluare toxică care învăluie oraşul de câteva zile, relatează AFP.
13:00
Un bărbat de 26 de ani din Târgu Jiu, urmărit internațional pentru mai multe furturi comise în Germania, a fost reținut de polițiști. Pe numele lui fusese emis un mandat european de arestare de către autoritățile germane.
12:40
Stelian Bujduveanu, lămuriri despre blocul explodat: „Sunt cinci scări, una singură a fost afectată”. Ce măsuri a anunțat primarul # Digi24.ro
Primăria Capitalei va lua măsuri pentru punerea în siguranţă a imobilului din Calea Rahovei şi pentru expertizarea acestuia, conform unor hotărâri aprobate, vineri, de Consiliul General al Capitalei.
12:30
Sorin Grindeanu anunță că a discutat cu liderii din Justiție pentru elaborarea unui proiect privind pensiile magistraților # Digi24.ro
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD și președintele Camerei Deputaților, a anunțat, vineri, că a avut un „dialog constructiv cu toți actorii relevanți din justiție” pentru a elabora „rapid” un proiect de lege privind pensiile magistraților „care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie”.
12:30
Avocat reținut de DNA după ce a pretins zeci de mii de euro pentru angajări la Spitalul din Caracal # Digi24.ro
Un avocat din Baroul Olt a fost reţinut pentru trafic de influenţă, fiind acuzat că a pretins şi primit bani de la un bărbat căruia i-a dat de înţeles că ar avea influenţă asupra unor funcţionari responsabili de organizarea unor examene pentru a-i angaja pe el şi pe soţia sa în posturi de asistenţi medicali la Spitalul Municipal din Caracal.
12:30
34 de ani de când Ucraina a renunțat la armele nucleare pentru pace și garanții de securitate: ce s-ar întâmpla dacă s-ar reînarma # Digi24.ro
Acum 34 de ani, Ucraina a făcut o alegere istorică — a renunțat la armele nucleare, deși avea al treilea arsenal ca putere din lume. Atunci, acest pas a fost perceput ca un simbol al păcii și al încrederii în garanțiile internaționale. Astăzi, după ani de agresiune din partea Rusiei, se pune din ce în ce mai des întrebarea: nu a fost această renunțare prea costisitoare? Publicația Focus a analizat dacă Ucraina este într-adevăr capabilă să-și refacă potențialul nuclear, ce este necesar pentru aceasta și ce consecințe ar putea avea pentru stat.
12:20
Patriarhul Ecumenic, așteptat în Capitală pentru slujba de sfințire a Catedralei Naționale. Zborul său, amânat în urma unor defecțiuni # Digi24.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului ajunge vineri la București pentru a oficia, duminică, împreună cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Zborul său, programat să ajungă pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” în jurul orei 12.00, a fost însă amânat, pe fondul unor defecțiuni tehnice, anunță Digi24.
12:20
Ce efect vor avea în Europa sancțiunile impuse de SUA asupra petrolului rusesc. Expert: „România va fi afectată doar indirect” # Digi24.ro
Noile sancțiuni impuse de Statele Unite ale Americii (SUA) asupra exporturilor de petrol rusesc pot influența prețurile globale la energie, însă impactul asupra Europei „este limitat”, a explicat, pentru Digi24.ro, Alexandru Georgescu, expert în relații internaționale.
Acum 6 ore
12:10
Dacă ar avea bani, trei români din zece ar cumpăra un automobil hibrid. Cine preferă mașinile pe motorină (Sondaj INSCOP) # Digi24.ro
Conform ultimului Barometru al Securității Energetice realizat de INSCOP Research, dacă ar avea suficienți bani, 30,9% dintre români ar alege să achiziționeze un automobil hibrid, 19,9% unul pe motorină, 18,6% electric, unul pe benzină 18,1%, 6,3% pe GPL, iar 3,7% nu știu. 2,5% reprezintă procentul non-răspunsurilor.
12:00
În războiul împotriva Ucrainei a murit Semen Karmanov, un invalid de gradul III în vârstă de 27 de ani din Kemerovo. Din copilărie a fost diagnosticat cu o întârziere în dezvoltarea intelectuală, de aceea nu a înțeles ce face când a semnat contractul cu Ministerul Apărării în octombrie 2023, spun rudele sale.
11:50
11:50
Oraș din apropierea capitalei ruse, bombardat: 5 răniți, printre care și un copil. „Dronele ucrainene ținteau, de fapt, Moscova” # Digi24.ro
Un atac cu drone a lovit, vineri dimineața, un bloc de locuințe din orașul Krasnogorsk, în regiunea Moscova, rănind cinci persoane, printre care și un copil, a declarat guvernatorul regional Andrei Vorobiov, citat de Kyiv Independent. Autoritățile locale susțin că dronele ar fi vizat, de fapt, capitala rusă, înainte de a fi interceptate..
11:40
Alertă în Mioveni după semnalarea unui miros de gaz: furnizarea pentru 176 de scări de bloc, sistată. Care ar fi cauza incidentului # Digi24.ro
Distrigaz Sud Reţele a anunţat, vineri, că, în timpul verificărilor făcute la Mioveni, s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării cu gaze naturale pentru punerea în siguranţă a acestora. A fost sistată furnizarea pentru 176 scări de bloc, fiind afectaţi un număr de aproximativ 3.600 de consumatori. Proprietarii de locuinţe trebuie să contacteze firme autorizate ANRE pentru remedierea defecţiunilor.
11:30
Incendiul din județul Prahova, departe de a fi stins: flăcările se manifestă pe o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați # Digi24.ro
La o zi de la izbucnirea incendiului din comuna prahoveană Ariceştii Rahtivani, pompierii încă se luptă cu flăcările, care se manifestă pe o suprafață de 3.500 de metri pătrați.
11:20
Liderul brazilian Lula da Silva are un mesaj ferm pentru Trump la summitul din Malaysia: „Îi voi spune că tarifele sunt o greșeală” # Digi24.ro
Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat vineri că îi va spune liderului american Donald Trump, în cadrul unei întâlniri la summitul din Malaezia, care începe în acest weekend, că tarifele impuse țării sale sunt o „greșeală”, anunță France24.
11:20
Mită livrată cu elicopterul. Un controlor de calitate de la un hipermarket a luat șpagă pentru a aproba vânzarea de produse neconforme # Digi24.ro
Un controlor de calitate de la un cunoscut hipermarket a fost prins în timp ce lua șpagă de la un producător care-i livra fructe și legume neconforme, informează Digi24.
11:10
„Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”. Scandal uriaș în armata australiană: femei militare acuză abuzuri # Digi24.ro
Patru femei din armata australiană au intentat un proces colectiv fără precedent împotriva Forțelor de Apărare Australiene, acuzând abuzuri sexuale, hărțuire și discriminare. Ele povestesc că au fost agresate fizic, umilite și tratate inegal de superiori, într-un climat dominat de sexism și tăcere. Avocații spun că mii de alte femei ar putea să li se alăture în cel mai mare proces de acest fel din istoria Australiei.
11:00
Summitul ASEAN 2025: de la negocieri comerciale între SUA și China la armistițiul dintre Thailanda și Cambodgia # Digi24.ro
Liderii celor 10 membri ai Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est și partenerii lor de dialog, inclusiv președintele SUA Donald Trump, se vor întâlni în capitala Malaeziei, Kuala Lumpur, în perioada 26-28 octombrie, și se așteaptă să abordeze probleme care variază de la comerț la conflicte globale, relatează Reuters.
11:00
Maia Sandu l-a desemnat oficial pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de premier al Guvernului de la Chișinău # Digi24.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. S-a întâmplat în urma consultărilor pe care le-a avut cu fracțiunile parlamentare.
11:00
Trump a demolat Aripa de Est a Casei Albe. „Auziți? Este zgomotul magnific al şantierului” # Digi24.ro
Aripa de Est a Casei Albe a fost demolată - în întregime - joi, în vederea unor lucrări mai „colosale” decât se prevedea, lansate luni, după ce Donald Trump a anunţat că vrea să demoleze această aripă pentru a putea construi o sală de bal uriaşă, relatează The Associated Press, care publică imagini satelitare din septembrie şi octombrie, conform News.ro.
11:00
Nicușor Dan, despre scandalul din Coaliție: „E simplu să vii cu declarații împotriva celuilalt. Să construiești ceva e mai greu” # Digi24.ro
Președintele Nicusor Dan a comentat situația tensionată din Coaliția de guvernare. „Este simplu să vii cu declarații unul împotriva celuilalt, dar să construiești este mai greu”, a transmis șeful statului, într-o conferință de presă organizată la Bruxelles. Nicusor Dan a lansat, în acest context, și un îndemn pentru politicieni.
10:50
Noi imagini cu jaful de la Luvru: „Am văzut ceva foarte violent”. Hoții, filmați când au coborât cu macaraua și au fugit pe scutere # Digi24.ro
Noi detalii ies la iveală despre jaful spectaculos de la Muzeul Luvru. Înregistrările video surprind momentul în care unul dintre hoți sparge vitrinele din galeria Apollo, apoi coboară cu o macara și fuge, alături de un complice, pe scutere, la doar câteva secunde înainte de sosirea poliției. O angajată care a asistat la scenă descrie „o izbucnire foarte violentă”. Directoarea muzeului, Laurence des Cars, cere instalarea unui comisariat de poliție în interiorul celebrului edificiu.
10:30
HARTĂ Noi alerte meteo: cod galben de vânt puternic în aproape toată țara. Cum va fi vremea în București # Digi24.ro
Meteorologii au prelungit avertizarea cod galben de vânt puternic până sâmbătă dimineaţă, fiind vizate mai multe zone: Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, vestul şi centrul Munteniei, Dobrogea şi zonele de munte.
10:20
OMS avertizează asupra unei „crize existențiale”: „Europa trebuie să aibă singură grijă de ea însăși după reducerea ajutorului SUA” # Digi24.ro
Reducerile drastice ale ajutoarelor, în special din partea Statelor Unite, au făcut ca Europa să fie nevoită să-și gestioneze mai bine resursele din domeniul sănătății, a declarat directorul OMS Europa, citat de France24.
