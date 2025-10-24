POLITICA LA IAȘI / Lumea lui Trump, lumea lui Dan
IasiTV Life, 24 octombrie 2025 15:50
INVITAT / C.S. II. dr. LIVIU BRĂTESCU – Institutul de Istorie „A.D. Xenopol" al Academiei Române
INVITAT / LIVIU ZANFIRESCU – Director general Poliția Locală Iași
CTP Iași – Locul II la nivel național pentru Eficiență în Transportul Urban la Gala Tranzit 2025
Compania de Transport Public Iași a fost distinsă cu Premiul pentru Eficiență în Transportul Urban, ocupând locul al II-lea la nivel național, în cadrul Galei Tranzit 2025 – evenimentul de premiere al Operatorilor de Transport Persoane, desfășurată la Cluj-Napoca. Vedeți și Antibiotice oferă cursuri de prim ajutor studenților ieșeni Gala Tranzit este unul dintre cele [...] mai importante evenimente din domeniul transportului public din România.
În preajma Zilei Europene a Resuscitării, compania Antibiotice Iași a organizat o nouă ediție a cursului „Plus pentru viață", oferind studenților și profesorilor ieșeni oportunitatea de a învăța manevre esențiale de prim ajutor și resuscitare. Vedeți și Cine preia șefia secției ATI de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria" Iași Cursurile au fost susținute de specialiști în domeniu.
Se decide soarta Maternității „Elena Doamna": Pas decisiv pentru preluarea de către CJ Iași
Maternitatea „Elena Doamna" va reveni în proprietatea Consiliului Județean (CJ) Iași. Instituția a aprobat alocarea sumei de 2,15 milioane de euro pentru răscumpărarea clădirilor și a terenului pe care funcționează spitalul. Trecerea în proprietatea județului vizează un imobil istoric, situat în centrul municipiului. Proprietatea, care include 14 clădiri (unele din 1841) pe o suprafață de peste 10.000 mp.
Vă invităm să redescoperiți bucuria unui trai autentic, departe de stresul cotidian, dar chiar în inima celui mai iubit cartier din Iași. La Copou Garden Residence, fiecare zi începe cu o promisiune: aceea că veți fi întâmpinat de o grădină spectaculoasă, de 20.000 de metri pătrați. Aici, spațiul verde nu este un detaliu, ci sufletul proiectului.
O singură zi de acțiuni în forță a Poliției Iași s-a soldat cu un bilanț impresionant, concentrat pe menținerea ordinii publice și siguranța rutieră. Miercuri, 22 octombrie, polițiștii ieșeni au intervenit la peste 90 de evenimente la nivelul întregului județ, majoritatea fiind sesizate prin apelul de urgență 112. Amenzi de aproape 165.000 de lei În total, au fost aplicate 350 de sancțiuni contravenționale și au fost retrase 38 de permise de conducere.
Secția de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic de Copii „Sfânta Maria" Iași are un nou șef. Conducerea interimară a unității medicale l-a numit în această funcție pe dr. Valentin Munteanu, medic primar anestezie și terapie intensivă, scrie 7iasi.ro. Inițial cel nominalizat a fost Valentin Olaru, dar acesta a refuzat să preia funcția, din motive personale.
Un accident grav, în care au fost implicate trei autoturisme, a avut loc pe raza localității Gălănești. O persoană și-a pierdut viața în urma coliziunii. La fața locului au intervenit de urgență pompierii cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). Echipajele medicale au constatat decesul victimei la fața locului.
O tragedie a avut loc joi dimineață în localitatea Racova, comuna Gârceni. În jurul orei 8:30, autoritățile au fost alertate cu privire la un incendiu izbucnit la o locuință. La fața locului au intervenit de urgență pompierii de la Punctul de Lucru Ivănești cu o autospecială, SVSU Gârceni, precum și un echipaj suplimentar de la Detașamentul Târgu Neamț. Din păcate, un bărbat de 51 de ani a fost găsit decedat în interior.
Asociația Colorează Bucovina celebrează succesul proiectului „Bucovina în culori moldovenești"
Asociația Colorează Bucovina anunță finalizarea proiectului cultural „Bucovina în culori moldovenești", finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (D.R.R.M.). Inițiativa a avut ca obiectiv principal promovarea patrimoniului cultural comun dintre România și Republica Moldova, prin explorarea tradițiilor, meșteșugurilor și identității spirituale împărtășite de comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului. Rezultatul final al proiectului este un documentar care prezintă bogăția culturală a regiunii.
INVITAT / Prof.univ.dr. LIVIU GEORGE MAHA – Rector Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
INVITAT / Alexandru-Bogdan CALANCE – Consilier județean PNL
Asociația Profesioniștilor pentru Dezvoltare Durabilă celebrează succesul proiectului „Podul de cuvinte"
Asociația Profesioniștilor pentru Dezvoltare Durabilă anunță finalizarea cu succes a proiectului „Podul de cuvinte: Povestea limbii române în Basarabia", finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (D.R.R.M.). Proiectul a avut ca scop promovarea și consolidarea identității lingvistice românești în Republica Moldova, prin realizarea unui film documentar cu durata de 90 de minute care surprinde evoluția și importanța limbii române în regiune.
Judecătorii din Iași pun capăt protestului. Toate cauzele reintră pe rol la Curtea de Apel și Tribunal
După aproape două luni de suspendare a activității, sistemul judiciar din Iași revine la normalitate. Adunarea Generală a judecătorilor de la Curtea de Apel Iași a decis suspendarea protestului și reluarea activității de judecată în toate dosarele începând de astăzi, miercuri, 22.10.2025. Decizia a fost urmată imediat și de magistrații de la Tribunalul Iași, care au votat în unanimitate reluarea activității.
Durere de rinichi apărută brusc și care crește în intensitate, dificultate la urinare, sânge în urină și nevoia de a urina frecvent sunt câteva dintre semnele care pot indica o afecțiune a aparatului urinar, numită litiază renală. În unele cazuri, aceste manifestări clinice pot fi însoțite și de febră, frisoane, greață și vărsături. În lipsa unui tratament adecvat, litiaza renală poate duce la complicații grave.
Elicopterul SMURD Iași a fost mobilizat de urgență în județul Vaslui pentru a prelua un copil de 6 ani rănit grav într-un accident rutier. Incidentul a avut loc în comuna Tătărăni, unde micuțul a fost lovit de o mașină care a trecut cu roata peste abdomenul său. După ce a primit primul ajutor de la echipajele locale, copilul a fost transportat cu elicopterul la spital pentru îngrijiri de specialitate.
Un bărbat de 53 de ani din Mădârjești, județul Iași, acuzat de omor calificat asupra unui membru de familie, a fost predat autorităților române și încarcerat în Arestul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași. Pe numele său, Tribunalul Iași a emis un mandat de arestare preventivă pe 22 septembrie. La doar trei zile distanță, pe 25 septembrie, bărbatul a fost localizat și arestat în Spania.
INVITAT / EDUARD RUSU – Manager cultural Arhiepiscopia Iașilor
INVITAȚI / YVONA MARDARE – Somelier și organizator festival; CRISTIAN AMARANDEI – Partener principal al evenimentului
Campanie anticontrabandă în România și Republica Moldova Pe 1 octombrie a fost lansată o nouă campanie publică anticontrabandă cu mesajul „Contrabanda aduce infractori în comunitate", derulată în parteneriat cu Autoritatea Vamală Română, Poliția de Frontieră Română, Poliția Română, Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, cu sprijinul JTI. Campania se desfășoară pe o perioadă de trei luni și vizează creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la impactul negativ al contrabandei.
Pentru eliminarea avariilor pe circuit primar, magistrala 5, în ziua de miercuri, 22 octombrie, între orele 8.00 – 22.00, se va sista furnizarea energiei termice la aproape jumătate de oraș. Vedeți și Bătaie generală între fete în parcul din Hârlău: Polițiștii au intervenit de două ori, în aceeași zi Iată lista zonelor afectate: PT Pompe Cerna și zonele deservite de aceasta.
165 de ani de învățământ superior la Iași: UAIC și Universitatea de Arte, la ceas aniversar
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași și Universitatea Națională de Arte „George Enescu" din Iași celebrează în acest an un moment aniversar cu profunde semnificații: 165 de ani de la înființare. Ceremonia aniversară „165 de ani de învățământ universitar modern în România" va avea loc vineri, 24 octombrie 2025, la ora 14.00, în Sala Mare a Palatului Culturii din Iași.
Bătaie generală între fete în parcul din Hârlău: Polițiștii au intervenit de două ori, în aceeași zi
Poliția Orașului Hârlău s-a autosesizat după ce patru adolescente au transformat parcul din localitate în ring de box. Pe 16 octombrie, polițiștii au înregistrat nu mai puțin de două răfuieli separate. Prima bătaie a avut loc în jurul orei 13:20, când două minore de 15 și 16 ani s-au agresat reciproc. La doar două ore distanță, alte două fete, de 14 și 15 ani, s-au bătut în același loc.
Avertisment pentru toți călătorii! Compania Națională CFR SA anunță suspendarea temporară a zeci de trenuri operate de CFR Călători. Măsura drastică se aplică începând de marți, 21 octombrie 2025, ora 00:01, din cauza restanțelor de peste 100 de milioane de lei la Tariful de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.). Restricțiile afectează inițial rute Regio (R) din mai multe regiuni ale țării.
Patru dintre cele mai
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Carmen Dorobăț – Medic primar Boli Infecțioase The post DEZBATEREA ZILEI / A DEBUTAT SEZONUL VIROZELOR first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Lucian EVA – Manager Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” The post DEZBATEREA ZILEI / Investiții la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” first appeared on IasiTV Life.
În zilele în care zeci de mii de pelerini au venit să se închine la Sfânta Cuvioasă Parascheva, la punctul de informare Pro Vita s-a petrecut un moment cu totul deosebit: o tânără mamă, aflată în criză de sarcină, a ales viața pentru copilul ei de doar 7 săptămâni. Vedeți și Viața și minunile Sfântului [...] The post Sfânta Cuvioasă a salvat viața unui bebeluș nenăscut first appeared on IasiTV Life.
Deputatul Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, îl critică pe premierul Ilie Bolojan. Ieșeanul spune că prim-ministrul nu se gândește deloc la Moldova, deși aceasta regiune este una foarfte importantă. Cojocare a mai avut reproșuri și la adresa măsurilor luate de Bolojan.„Patru luni în fruntea Guvernului României și Ilie Bolojan nu a transmis niciun mesaj Moldovei, [...] The post Paradoxalul domn Bolojan: ctitor la Bihor, zero interes pentru Moldova first appeared on IasiTV Life.
VIDEO. DN 17 Suceava: Un șofer inconștient a fost la un pas să provoace un accident grav # IasiTV Life
Un șofer de 56 de ani, originar din Mangalia, a fost la un pas să provoace o tragedie pe DN 17, în județul Suceava, după ce a efectuat o depășire fără a se asigura. Incidentul, surprins de o cameră de bord, arată cum autoturismul care venea de pe contrasens a fost nevoit să intre pe [...] The post VIDEO. DN 17 Suceava: Un șofer inconștient a fost la un pas să provoace un accident grav first appeared on IasiTV Life.
Top european: Economia Iașiului, dinamică; Bucureștiul atrage cele mai mari investiții # IasiTV Life
Un studiu recent realizat de Oxford Economics plasează două orașe din România, Bucureștiul și Iașiul, printre aglomerările urbane cu cea mai spectaculoasă creștere economică din Europa. Această performanță este notabilă, având în vedere seria de șocuri succesive prin care a trecut continentul în ultimii 15 ani. Iașiul, al treilea oraș ca mărime din țară, s-a [...] The post Top european: Economia Iașiului, dinamică; Bucureștiul atrage cele mai mari investiții first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / Prof. Dr. Ioana Madi Dumitrescu – Practicant al metodelor șamanice de vindecare The post PODCASTUL LUI RADU PRISĂCARU / Trăiește-ți viziunea! first appeared on IasiTV Life.
INVITAȚI / Dr. VALERICA ILIEȘ – Dr. VALERICA ILIEȘ -Medic specialist Medicina de Familie – Cu competențe în acupunctură și apifitoterapie, master în psihoterapieIRINA CALCEV – Reprezentant educațional regional Pharma Nord – Farmacist-laborant cu master în Biotehnologie The post EU SĂNĂTOS / Articulații sănătoase – baza pentru o viață activă și echilibrată first appeared on IasiTV Life.
O tânără în vârstă de 18 ani, aflată pe motocicletă, a fost implicată într-un accident rutier, după ce a intrat în coliziune cu spatele unui autoturism. Din fericire, victima a suferit doar răni ușoare. La scurt timp de la producerea evenimentului, la fața locului au ajuns de urgență echipaje ale Poliției și un echipaj SMURD. [...] The post Impact autoturism-motocicletă în Copou first appeared on IasiTV Life.
Bogdan Cojocaru, deputat și președinte PSD Iași: AUR confundă opoziția cu spectacolul fără soluții # IasiTV Life
În contextul noii moțiuni simple anunțate de AUR împotriva ministrului Agriculturii, care va fi dezbătută luni, 20 octombrie, PSD Iași atrage atenția că inflația de moțiuni nu ține loc de soluții pentru fermieri și pentru economia reală. În ultimele săptămâni, AUR a depus patru moțiuni simple consecutive împotriva unor miniștri ai Cabinetului Bolojan – Educație, [...] The post Bogdan Cojocaru, deputat și președinte PSD Iași: AUR confundă opoziția cu spectacolul fără soluții first appeared on IasiTV Life.
Doliu în lumea Rock: Basistul Limp Bizkit, Sam Rivers, a încetat din viață la 48 de ani # IasiTV Life
Lumea muzicii rock este în doliu: Sam Rivers, basistul și unul dintre membrii fondatori ai trupei Limp Bizkit, a murit la vârsta de 48 de ani. Cauza decesului nu a fost dezvăluită public. Vestea a fost confirmată chiar de formație pe rețelele de socializare, într-un mesaj sfâșietor. „Astăzi ne-am pierdut fratele. Colegul nostru de trupă. [...] The post Doliu în lumea Rock: Basistul Limp Bizkit, Sam Rivers, a încetat din viață la 48 de ani first appeared on IasiTV Life.
Dosar penal după moartea celor doi copii din Vaslui. Ancheta scoate la iveală cauze diferite ale deceselor # IasiTV Life
Medicii legiști au stabilit cauzele exacte ale deceselor în cazul celor doi copii, de 4 și 8 ani, găsiți fără suflare într-o baltă din localitatea Docăneasa, comuna Vinderei. Potrivit rezultatelor necropsiei, băiețelul în vârstă de 4 ani ar fi decedat în urma unui șoc hipotermic, în timp ce fata, în vârstă de 8 ani, a [...] The post Dosar penal după moartea celor doi copii din Vaslui. Ancheta scoate la iveală cauze diferite ale deceselor first appeared on IasiTV Life.
Nicușor Dan, în vizită la Iași: Președintele urmează să participe la aniversarea UAIC și UNAGE # IasiTV Life
Președintele României, Nicușor Dan, este așteptat la Iași la sfârșitul săptămânii viitoare, potrivit unor surse politice citate de News.ro. Șeful statului urmează să participe la o serie de evenimente care marchează 165 de ani de la înființarea Universităților „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) și Națională de Arte „George Enescu” (UNAGE). Vizita este programată să înceapă vinerea [...] The post Nicușor Dan, în vizită la Iași: Președintele urmează să participe la aniversarea UAIC și UNAGE first appeared on IasiTV Life.
Captură DIICOT: Un cetățean albanez a încercat să introducă în țară 22 de kilograme de canabis # IasiTV Life
Un bărbat de 35 de ani, cetățean albanez, a fost reținut de procurorii DIICOT – Structura Centrală sub acuzațiile de trafic internațional și trafic de droguri de risc, după ce a fost prins în flagrant pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Incidentul a avut loc pe 17 octombrie 2025. Inculpatul a călătorit pe ruta aeriană Atena [...] The post Captură DIICOT: Un cetățean albanez a încercat să introducă în țară 22 de kilograme de canabis first appeared on IasiTV Life.
O mobilizare a echipajelor de urgență a avut loc sâmbătă seara pe strada Cerna din Iași, după ce un incendiu a izbucnit în bucătăria unui apartament. Flăcările au pornit, se pare, de la o oală lăsată nesupravegheată pe aragaz. Proprietara locuinței, o femeie de peste 70 de ani, a fost intoxicată cu fum și a [...] The post Incendiu provocat de oala uitată. Proprietara, scoasă din fum și internată first appeared on IasiTV Life.
Acuzații grave după dezastrul din Rahova: O firmă privată ar fi dat drumul la gaz, ignorând sigiliul Distrigaz # IasiTV Life
Noi indicii ar putea schimba direcția anchetei privind explozia devastatoare din Rahova. În timp ce sute de locatari au petrecut o noapte plină de griji, cazați la rude sau hoteluri, o mărturie cheie sugerează că dezastrul ar fi putut fi cauzat de intervenția unei firme private. Locatarii afectați, care au reușit să recupereze bunuri de [...] The post Acuzații grave după dezastrul din Rahova: O firmă privată ar fi dat drumul la gaz, ignorând sigiliul Distrigaz first appeared on IasiTV Life.
Tragedie în Vaslui: Doi copii, de 4 și 8 ani, găsiți înecați în mod misterios într-o baltă # IasiTV Life
O tragedie uriașă a lovit vineri seară comunitatea din Docăneasa, județul Vaslui, unde un băiețel de patru ani și o fetiță de opt ani au fost găsiți morți într-o baltă la marginea satului. Descoperirea macabră a fost făcută în jurul orei 19:00 de mama băiețelului, care își căuta disperată fiul dispărut de pe o străduță [...] The post Tragedie în Vaslui: Doi copii, de 4 și 8 ani, găsiți înecați în mod misterios într-o baltă first appeared on IasiTV Life.
Un bărbat în vârstă de 88 de ani a fost găsit decedat lângă gospodăria sa, la marginea unei păduri din județul Neamț. S-a stabilit că decesul survenise cu aproximativ 12 ore înainte de a fi descoperit de un localnic. Medicii legiști au ridicat suspiciunea unui atac de urs, ipoteză confirmată de Prefectură pe baza primelor [...] The post Alertă în Neamț: Bărbat găsit mort; autoritățile suspectează un atac de urs first appeared on IasiTV Life.
Poli Iași a continuat seria de rezultate slabe, remizând pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), cu CS Dinamo, o nou-promovată aflată într-o formă modestă. Rezultatul a adâncit criza de la echipă și a pus din nou în pericol postul antrenorului Tony da Silva. Ieșenii au deschis scorul prin Darius Ghindovean (min. 66), dar au fost [...] The post Egal dezamăgitor pentru Poli Iași: Doar 1-1 acasă, contra celor de la CS Dinamo first appeared on IasiTV Life.
Începând de vineri, șoferii pot circula pe un nou tronson din Autostrada Moldovei (A7), completând astfel legătura rutieră de mare viteză de la București până aproape de Buzău. Un lot de aproape 30 de kilometri din A7 a fost dat în folosință, deși era finalizat de mai multe luni. Inaugurarea a fost decalată din cauza [...] The post Un nou tronson de autostradă a fost dat în folosință. Proiectul, finalizat cu succes first appeared on IasiTV Life.
Ce a spus Trump despre intenția lui Putin de a trage de timp în conflictul din Ucraina # IasiTV Life
Președintele american Donald Trump l-a primit vineri pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă, ocazie cu care a făcut o serie de declarații importante despre conflictul din Ucraina și sprijinul militar american. Trump a recunoscut că președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina, declarând presei: [...] The post Ce a spus Trump despre intenția lui Putin de a trage de timp în conflictul din Ucraina first appeared on IasiTV Life.
Nicușor Dan a cerut măsuri urgente după explozia din Capitală: „Nu putem aştepta ani de zile” # IasiTV Life
Președintele Nicușor Dan a reacționat vineri la explozia devastatoare dintr-un bloc de pe Calea Rahovei, soldată cu trei morți și 15 răniți. Liderul statului a criticat vehement modul în care a fost pusă în pericol siguranța cetățenilor, arătând că dezastrul ar fi putut fi evitat. „Este revoltător şi inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranţa [...] The post Nicușor Dan a cerut măsuri urgente după explozia din Capitală: „Nu putem aştepta ani de zile” first appeared on IasiTV Life.
