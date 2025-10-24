Un șofer român de TIR a distrus un monument din Spania, vechi de peste 240 de ani (Foto & Video)

21:10

Un profesor de la o școală din Ilfov a fost filmat în timp ce țipa și jignea mai mulți copii de clasa I. Instituția a anunțat că a demarat o anchetă. Potrivit unor surse, profesorul și-a dat demisia la scurt timp după ce incidentul a ajuns în atenția inspectoratului școlar. Incidentul, filmat de un trecător, …