Kim Jong-un şi Donald Trump au șansa de a se întâlni săptămâna viitoare, a spus un ministru sud-coreean

Mii de copii se confruntă cu un risc iminent de deces, pe măsură ce ratele malnutriției cresc vertiginos în orașul asediat al-Fashir din regiunea Darfur din Sudan, au declarat joi patru agenții ale Națiunilor Unite. Peste un sfert de milion de civili, aproximativ jumătate dintre ei copii, au fost privați de alimente și asistență medicală […]