Rezilienţa la schimbările climatice şi la cele geopolitice - provocările actuale ale oraşelor

Pensia a fost, este şi va fi un subiect de interes major în România, indiferent de perioada în care ne-am afla, de condiţiile socio-economice, de contextul politic sau de modul de trai. Ce reprezintă pensia, cum se calculează şi cum poate fi accesată, cine, când, cât şi cum contribuie la stagiul de pensie şi, totodată, cine, când, cât şi cum poate beneficia de pensie? Astfel de întrebări vor fi mereu pe buzele românilor. De aceea, ne-am propus ca prin acest material să trecem în revistă cele mai relevante informaţii despre sistemul de pensii din România şi, de asemenea, să subliniem şi cum pot fi pensiile influenţate de fiscalitate.