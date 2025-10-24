Kim Kardashian, acuzații grave la aproape 5 ani de la divorțul de fostul soț, Kanye West. Cu ce probleme medicale s-a ales din cauza mariajului
Fanatik, 24 octombrie 2025 17:20
Kim Kardashian îl învinovățește pe fostul partener de viață, Kanye West, la aproape 5 ani de la divorț. Frumoasa brunetă spune ce i-a provocat artistul.
Acum 5 minute
17:40
Cristi Chivu a prefațat partida dintre Napoli și Inter, din etapa a 8-a din Seria A. Antrenorul român a avut o reacție controversată la conferința de presă premergătoare duelului.
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
17:10
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un funcționar neglijent # Fanatik
Cu puțin timp înainte să moară, milionarul sucevean Ioan Pavel, victima accidentului aviatic din județul Vaslui, a trăit pe propria piele lecția umilinței de a face afaceri în România
17:00
Cel mai așteptat duel din fotbalul spaniol, El Clasico, programează la finalul acestei săptămâni un nou episod din istorica rivalitate a cluburilor Real Madrid și FC Barcelona, primele două clasate în La Liga în acest […]
17:00
Lovitură pentru România?! Israelienii vor să-l deturneze pe Lisav Eissat: „Federația e convinsă”. Ce spune regulamentul FIFA # Fanatik
Echipa națională a României ar putea primi o lovitură în plin din cauza lui Lisav Eissat. Israelienii vor să îl deturneze pe fundașul central care tocmai a debutat sub tricolor
Acum 2 ore
16:40
Crainicul ultras de la Dinamo! Bătut de jandarmi, după ce a invadat terenul: „M-au frăgezit! Au dat în mine cu scutul” # Fanatik
Cine este celebrul crainic-ultras de la Dinamo?! A fost bătut de jandarmi pe terenul de fotbal. Dezvăluiri explozive ale controversatului announcer din „Ștefan cel Mare”
16:20
Stadionul plin de dinamoviști la Argeș – Dinamo? Dani Coman: “Trei sferturi vor ține cu ei!” Aroganță supremă a piteștenilor. Foto # Fanatik
Dani Coman a oferit ultimele detalii înainte de FC Argeș - Dinamo. Care va fi atmosfera la meci și cum i-au ironizat piteștenii pe „câini” înaintea confruntării directe.
16:10
Oldies but Goldies, sâmbătă, 25 octombrie, ora 10:30! Horia Ivanovici și Andrei Vochin, ediție de colecție despre viața de film a lui Marcel Răducanu # Fanatik
Sâmbătă, de la ora 10:30, live pe Fanatik.ro o ediţie de colecţie a emisiunii Oldies but Goldies. Horia Ivanovici şi Andrei Vochin vorbesc despre cariera de excepţie a lui Marcel Răducanu.
15:50
Andrei Vochin dezvăluie motivul pentru care scandalul de la Craiova a venit la momentul potrivit pentru Mirel Rădoi: „Baiaram chiar merită o primă” # Fanatik
Andrei Vochin știe cauzele scandalului de la Craiova, dintre antrenorul Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram. De ce consideră editorialistul că jucătorul merită o primă.
Acum 4 ore
15:30
Giovanni Becali, întâlnire de 5 stele cu șefii „călăului” FCSB la București: „La noi, câteva milioane de euro în plus înseamnă aer curat” # Fanatik
Giovanni Becali, alături de oameni importanți la București. Ce a făcut înaintea meciului FCSB - Bologna și ce secret a dezvăluit despre echipa din Serie A.
15:20
Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 14-a din SuperLiga. Ce a pariat la FC Argeș – Dinamo și CFR Cluj – Farul # Fanatik
SuperGigi a oferit în direct la FANATIK SUPERLIGA un bilet de cotă 33.56 pe meciurile din etapa a 14-a din SuperLiga. Ce vede la FC Argeș - Dinamo și CFR Cluj - Farul.
15:10
Aflat pe lista lui Mircea Lucescu, Radu Drăgușin a dat detalii despre cel mai greu moment al carierei sale: ”S-a schimbat un pic formatul zilei mele” # Fanatik
Radu Drăgușin face dezvăluiri despre una dintre cele mai tensionate perioade din cariera sportivă. Fundașul central al celor de la Tottenham a dat cărțile pe față.
15:00
SuperLiga, etapa 14. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Rezultate Superliga, etapa 14. Află scorurile finale, cine a făcut spectacol pe teren și unde poți urmări rezumatele meciurilor care vor avea loc în această rundă.
14:40
Gigi Becali intervine în scandalul finului Mirel Rădoi cu Ștefan Baiaram! Ce spune patronul FCSB de situația de la Craiova # Fanatik
Gigi Becali a comentat scandalul produs înainte de Universitatea Craiova - Noah, din cauza căruia Mirel Rădoi a decis să îl lase în tribună pe Ștefan Baiaram. Ce a declarat patronul FCSB-ului despre decizia antrenorului.
14:20
Gigi Becali și-a distrus vedeta de la FCSB: „Fotbalist de sală! Ți-am dat eu, ca prostu’, salariu mare” # Fanatik
Gigi Becali l-a distrus pe Octavian Popescu după FCSB - Bologna 1-2. Latifundiarul din Pipera nu crede că tânărul mijlocaș își mai poate reveni și îl consideră „pariu pierdut”
14:10
Surprize de proporții! Mircea Lucescu a anunțat lista stranierilor pentru „dubla” decisivă cu Bosnia și San Marino # Fanatik
A apărut lista convocărilor preliminare pentru dubla” pe care România o are cu Bosnia și San Marino, decisivă pentru calificarea la Mondial. Ce surprize a ales Mircea Lucescu.
14:00
„Baiaram a ratat un salariu de 3 milioane de euro!” Mihai Rotaru, dezvăluiri despre situația vedetei Universității Craiova # Fanatik
Mihai Rotaru a comentat situația în care se află Ștefan Baiaram, lăsat în tribună de Mirel Rădoi pentru meciul cu Noah din Conference League. Patronul Universității Craiova a analizat și remiza contra echipei din Armenia
13:50
Șoc în fotbalul englez! Clubul cu o istorie de peste 150 de ani, aproape de faliment. A cerut intrarea în insolvență # Fanatik
Fotbalul englez este în stare de șoc. Unul dintre cele mai vechi cluburi din Anglia, cu o istorie de peste 150 de ani, este la un pas de faliment. Decizie de urgență.
Acum 6 ore
13:40
Adrian Porumboiu nu are niciun dubiu. FCSB a fost dezavantajată clar de arbitrul leton de la meciul cu Bologna. Campioana României merita să primească un penalty la Bîrligea
13:40
Fosta soție a lui Mauro Icardi, implicată într-un nou scandal amoros. I-a trimis mesaj unui fotbalist mai mic cu 14 ani # Fanatik
Fosta parteneră a lui Mauro Icardi este amestecată într-un nou conflict sentimental. Vedeta l-a contactat pe un jucător din Premier League, în vârstă de 24 de ani.
13:20
Cine a greșit, Rădoi sau Baiaram? “Lipsă de inteligență a lui Mirel!”. Contre în direct după scandalul care zguduie Universitatea Craiova # Fanatik
Partida dintre Universitatea Craiova și Noah, 1-1, a adus un nou scandal între Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram, care a făcut ca jucătorul să fie trimis în tribună.
13:00
HUAWEI continuă colaborarea cu sportivi de elită: Patru campioni explorează potențialul smartwatch-urilor de ultimă generație # Fanatik
[București, 22 octombrie 2025] HUAWEI anunță extinderea parteneriatelor cu sportivii de înaltă performanță, prin colaborarea cu Denisa Dragomir, campioană mondială la skyrunning, Darius Râpă, vicecampion mondial și european U20 la escaladă, Marian Florian Enache, campion […]
13:00
„Cel mai periculos”. Antrenorul lui Noah are un remarcat surpriză de la Universitatea Craiova # Fanatik
Sandro Perkovic (41 de ani), antrenorul lui Noah, a comentat rezultatul din Bănie, scor 1-1, cu Universitatea Craiova. Tehnicianul a avut un remarcat surpriză din tabăra oltenilor
13:00
Sorin Grindeanu, decizie de ultimă oră pentru deblocarea problemelor din justiție. Liderul PSD i-a chemat la Parlament pe șefii magistraţilor # Fanatik
PSD s-a implicat direct pentru deblocarea problemelor care planează asupra sistemului de justiție din România. Sorin Grindeanu a avut o întâlnire importantă la Parlament. Cine a participat
13:00
„FCSB are probleme mari și să intre în play-off”. Adrian Ilie și Marian Aliuță, necruțători cu campioana României # Fanatik
FCSB este în pericol să rateze play-off-ul în SuperLiga! Campioana României a primit critici din partea foștilor ei jucători, Adrian Ilie și Marian Aliuță
12:40
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu” # Fanatik
Scandalul de la Craiova dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram produce reacții după reacții. Ce a spus Giovanni Becali, de fapt, despre cum trebuie soluționat conflictul din tabăra oltenilor.
12:20
N-a ținut cont că e în direct! Jucătorul l-a făcut praf pe fostul antrenor al lui Drăgușin. Video # Fanatik
Derapaj incredibil al unui fotbalist după meciul de Europa League. N-a ținut cont că e în direct la TV și l-a făcut praf pe fostul antrenor al lui Radu Drăgușin
12:10
O veste tristă pentru suporterii Universității Cluj și ai lui Dinamo a venit din Italia, acolo unde un suporter înfocat al celor două formații și-a pierdut viața.
11:50
Cât costă Stoinov, noua vedetă de la Dinamo! Suma de transfer, anunțată în direct de Andrei Nicolescu # Fanatik
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat în direct ce preț are Nikita Stoinov, tânărul fundaș care impresionează în tricoul „câinilor”. Oficialul lui Dinamo a vorbit și despre calitățile fotbalistului.
Acum 8 ore
11:30
S-a scris istorie în cupele europene: campioana țării cu 40.000 de locuitori, victorie de prestigiu cu o echipă importantă # Fanatik
Etapa a doua din Conference League a adus un rezultat notabil pentru campiona din Gibraltar, care a obținut prima victorie din istoria țării în faza grupelor a unei cupe europene.
11:30
Giovanni Becali, tiradă în direct după o nouă prestație excelentă a lui Ștefan Târnovanu: „La națională nu e bun”. Ce transfer a ratat portarul FCSB # Fanatik
Giovanni Becali, indignat de situația lui Ștefan Târnovanu la echipa națională. Ce a spus agentul de jucători, de fapt, despre statutul portarului de la FCSB.
11:10
Marele artist italian a venit la FCSB – Bologna și a „gafat-o” la interviu: „Steaua s-a schimbat de tot” # Fanatik
Unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din Italia a venit la meciul dintre FCSB și Bologna, iar la finalul partidei a făcut o "gafă" în momentul declarațiilor.
10:50
Scandal uriaș la meciul lui Răzvan Lucescu. Președintele a mers peste arbitri, iar presa din Grecia cere intervenția UEFA # Fanatik
Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK, a învins-o pe Lille, 4-3, în grupa principală de Europa League, meci care nu s-a terminat însă fără scandal la adresa arbitrajului.
10:40
Ce șanse mai au FCSB și Universitatea Craiova la primăvara europeană. Ce spun calculele specialiștilor # Fanatik
FCSB și Universitatea Craiova au încheiat fără victorie o nouă seară europeană care e mai degrabă de uitat pentru microbiștii români, iar șansele de calificare mai departe s-au diminuat semnificativ.
10:20
Rafa Benitez semnează cu un gigant din Grecia și va câștiga de două ori mai mult decât Răzvan Lucescu # Fanatik
Investițiile în campionatul Greciei sunt la un nivel mult superior celor din SuperLiga României, iar acum Rafa Benitez a fost convins să semneze cu un salariu uriaș.
10:10
Ce a spus Ștefan Baiaram imediat după U Craiova – Noah 1-1 când a fost întrebat de conflictul cu Mirel Rădoi # Fanatik
Ștefan Baiaram a oferit o primă reacție despre noul conflict cu Mirel Rădoi, care a avut loc la partida U Craiova - Noah 1-1. Vedeta oltenilor a rostit doar două cuvinte
09:50
Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a fost interesată de Albion Rrahmani înainte ca atacantul să ajungă la Rapid. Pentru ce sumă ar fi putut „câinii” să îl transfere pe fotbalistul din Kosovo.
Acum 12 ore
09:40
Alegerile pentru Primăria București schimbă data derby-ului FCSB – Dinamo. Când are loc, de fapt, meciul. Anunțul LPF # Fanatik
Partida dintre FCSB și Dinamo, din returul SuperLigii, nu se va putea disputa la data anunțată inițial, precizează FRF, asta pentru că un alt eveniment important va avea loc în București.
09:20
S-a terminat telenovela transferului pe care Neluțu Varga și-l dorea cu ardoare la CFR Cluj. Fotbalistul a semnat și va încasa nu mai puțin de 2.000.000 de euro
09:10
Top trei fotbaliști de la FCSB scoși în evidență de presa din Italia după meciul cu Bologna. Improvizația lui Gigi Becali a fost extrem de apreciată # Fanatik
Italienii au pus ochii pe trei jucători de la FCSB după meciul cu Bologna din UEFA Europa League. Improvizația lui Gigi Becali a primit una dintre cele mai mari note din meci
08:50
Cel mai bun din Liga Europa! Un fotbalist de la FCSB este lider în topul competiției continentale în care participă echipa sa # Fanatik
FCSB a fost învinsă, pe teren propriu, și de Bologna, scor 1-2, dar are un jucător, titular în echipa patronată de Gigi Becali, care se află în topul premianților europeni
08:40
Care este ocupația fostului oficial al Universității Craiova. E prezent la cele mai sofisticate evenimente # Fanatik
Ce face astăzi fostul oficial al Universității Craiova, Dan Șendrea. S-a retras de multă vreme din fotbalul românesc, iar acum este nelipsit de la evenimente stilate.
08:10
Gigi Becali pregătește trei transferuri stelare la FCSB după înfrângerea cu Bologna! Mihai Stoica se ocupă personal # Fanatik
Gigi Becali a anunțat care este noua strategie a FCSB în perioada de mercato. Patronul roș-albaștrilor așteaptă trei noi jucători, iar Mihai Stoica urmează să aibă această misiune.
07:50
Aryna Sabalenka, aproape să doboare un record deținut de Serena Williams. Ce trebuie să facă jucătoarea de tenis # Fanatik
Aryna Sabalenka se află la un pas să depășească un record stabilit de Serena Williams. Demersul pe care trebuie să-l facă sportiva în vârstă de 27 de ani.
07:40
“Când ai așa ceva, Dumnezeu ajută!” Ce a spus Răzvan Lucescu după meciul catalogat de greci ca fiind biblic, în care PAOK a obținut o victorie uriașă # Fanatik
PAOK Salonic a învins cu 4-3 echipa franceză Lille, după ce a avut 3-0 la pauză, a ratat un penalty și era cât pe ce să piardă victoria, francezii având un gol anulat în prelungiri
07:20
El este durul Superligii! Are cele mai multe faulturi în acest sezon și e un fotbalist greu de subordonat # Fanatik
Clasamentul faulturilor din Superliga României este dominat de un fotbalist cu mare experiență, care a apărat culorile echipei naționale și care nu dă semne de oboseală la 36 de ani
07:10
Reacția genială a comentatorilor englezi la eurogolul lui Dennis Man. Atacantul de la PSV l-a lăsat fără cuvinte pe Jamie Carragher. „My man!”. Video # Fanatik
Cum au reacționat comentatorii britanici la golul de 4-1 înscris de Dennis Man în PSV - Napoli. Fostul mare fotbalist, Jamie Carragher, a făcut show în studio.
05:50
Palatul Victoria, verificat de radiații electromagnetice. Motivul pentru care Ilie Bolojan vrea să afle cât de ”toxice” sunt birourile de la guvern # Fanatik
Măsurători de câmpuri electromagnetice la Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan. Cât costă și care este motivul pentru care Palatul Victoria va fi expertizat de specialiști
Acum 24 ore
01:10
Fotbalistul Universității Craiova, dus cu salvarea direct la spital după meciul cu Noah! Foto exclusiv # Fanatik
Unul dintre jucătorii pregătiți de Mirel Rădoi a fost dus cu ambulanța direct la spital după Universitatea Craiova - FC Noah 1-1. Despre cine este vorba.
01:10
Mihai Rotaru, nemulțumit după U Craiova – Noah 1-1. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu nocturna și ce a spus despre conflictul Baiaram – Rădoi # Fanatik
Mihai Rotaru s-a arătat nemulțumit de rezultatul Universității Craiova din Conference League contra armenilor de la Noah. El a dezvăluit care a fost problema la nocturnă și a comentat scoaterea din lot a lui Baiaram
