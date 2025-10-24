Sfântul Constantin Sârbu a fost cinstit în localitatea sa natală din județul Galați

09:10

5 știri importante de miercuri, pentru ca tu să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Revista „Binele de știut”: Luna septembrie 2025 În Patriarhia Română, anul bisericesc a început cu slujba de Te Deum, oficiată în bisericile din întreaga țară. Luna aceasta, când se împlinesc 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte…