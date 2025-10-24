Premieră: Trump amenință că va retrage finanțarea acordată Israelului

14:30

Prețurile la benzină ar putea scădea până la 3 dolari per galon pentru prima dată în patru ani, pe fondul creșterii ofertei de petrol care determină o scădere bruscă a prețurilor la țiței, potrivit unei analize recente realizate de AAA și citate de FoxNews. 3 dolari per galon înseamană aproximativ 3 lei și 50 de bani per litru.