Decizie fără precedent în lumea crypto: JPMorgan, cea mai mare bancă din SUA, permite pentru prima oară să se folosească deţinerile de Bitcoin şi Ether ca şi colateral pentru clienţi

Ziarul Financiar, 24 octombrie 2025 17:30

Decizie fără precedent în lumea crypto: JPMorgan, cea mai mare bancă din SUA, permite pentru prima oară să se folosească deţinerile de Bitcoin şi Ether ca şi colateral pentru clienţi

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 15 minute
17:30
EXCLUSIV ZF. Cumpără Ahold Delhaize, proprietarul Profi şi Mega Image, operaţiunile Carrefour în România? Claude Sarrailh, CEO al Ahold Delhaize pentru Europa şi Indonezia: „Nu comentăm informaţiile legate de M&A. Ce pot spune e că...” Ziarul Financiar
17:30
Decizie fără precedent în lumea crypto: JPMorgan, cea mai mare bancă din SUA, permite pentru prima oară să se folosească deţinerile de Bitcoin şi Ether ca şi colateral pentru clienţi Ziarul Financiar
Acum 30 minute
17:15
Bucureşti, Iaşi, Cluj, Braşov, Ilfov şi Prahova sunt judeţele cu cele mai multe locuri de muncă pentru candidaţii fără studii superioare Ziarul Financiar
Bucureşti, Iaşi, Cluj, Braşov, Ilfov, Prahova, Craiova şi Timiş oferă cele mai multe şanse de angajare candidaţilor care nu au studii superioare, conform datelor de la platforma de recrutare eJobs.
Acum o oră
16:45
Populaţia României continuă să îmbătrânească. Una din cinci persoane are peste 65 de ani. România are o pondere de 20% a populaţiei cu vârsta peste 65 de ani, faţă de 21,6% media Uniunii Europene Ziarul Financiar
România intră tot mai clar în clubul ţărilor europene cu populaţie îmbătrânită, chiar dacă se află uşor sub media Uniunii Europene, după cum arată datele de la Eurostat, oficiul european de statistică.
16:45
Companiile vor şi mai mulţi muncitori străini: IMM România cere Guvernului să acorde 150.000 de noi avize de muncă în 2026. „Cererea reală a depăşit semnificativ această limită de 100.000” Ziarul Financiar
Acum 2 ore
15:45
Suedezii de la Repono AB cumpără un proiect de stocare a energiei în baterii, de 200 MW, din judeţul Argeş. Parteneriatul cu dezvoltatorii locali vizează proiecte suplimentare de până la 1,4 GW Ziarul Financiar
15:45
Ce spune grupul Carrefour despre informaţiile apărute în presa din Franţa despre un exit din România? “ Grupul a desfăşurat o analiză a portofoliului de activităţi, a tuturor verticalelor de business şi modelelor organizaţionale”. Ce a decis? Ziarul Financiar
Acum 4 ore
15:30
Banca Naţională a scos la vânzare o monedă colorată cu Lucian Blaga, la un preţ de 260 de lei Ziarul Financiar
15:30
PwC România: Afacerile de familie care îmbină tradiţia cu inovaţia şi agilitatea cu viziunea vor performa cel mai bine în următorul deceniu Ziarul Financiar
15:15
Statele Unite închid robinetul Kremlinului: Trump lansează sancţiuni fără precedent împotriva petrolului rusesc Ziarul Financiar
15:15
Conferinţa „Cities of Tomorrow”, organizată de AHK România: Oraşele trebuie să investească în inovaţie, mobilitate şi cooperare pentru a rămâne „locuibile” în faţa crizelor climatice şi geopolitice Ziarul Financiar
15:15
​Aeroporturile Otopeni şi Băneasa ar avea nevoie de investiţii de 2 mld. euro pentru a face faţă traficului de pasageri în creştere. Cine finanţează? Ziarul Financiar
15:15
Istanbulul, o destinaţie turistică populară printre români: peste 160.000 de turişti români au vizitat oraşul în primele opt luni din 2025 Ziarul Financiar
14:45
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 27 octombrie 2025, ora 09.30 cu Liviu Popescu şi Eduard Ivanovici, jurnalişti Ziarul Financiar Ziarul Financiar
14:30
Carrefour vrea să iasă din România, presa franceză confirmând ceea ce ZF a anunţat din iulie: Retailerul francez a mandat banca de investiţii BNP Paribas să testeze interesul potenţialilor cumpărători Ziarul Financiar
14:30
Una dintre cele mai importante tranzacţii din istoria fotbalului mondial: Proprietarii celebrului club spaniol Atlético Madrid au bătut palma cu fondul american Apollo. Puţină lume ştie, dar unul dintre acţionarii actuali ai Atletico Madrid este Idan Ofer, fiul lui Sammy Ofer, care pornind din Galaţi, a ajuns cel mai bogat om din Israel Ziarul Financiar
14:30
Europa ezită în faţa Kremlinului: Belgia blochează împrumutul de 140 de miliarde pentru Ucraina din activele ruseşti îngheţate Ziarul Financiar
14:15
Artmark: Valoarea totală a obiectelor vândute în cadrul licitaţiilor de toamnă din România, Bulgaria şi Croaţia s-a apropiat de 2 mil. euro, în creştere cu 16% faţă de sezonul din vară. În România, vânzările au depăşit 1,1 mil. euro Ziarul Financiar
14:00
Războiul cipurilor AI ia foc: Anthropic pune mâna pe 1 milion de procesoare Google şi un contract de zeci de miliarde de dolari Ziarul Financiar
13:45
Bogdan Clipici, Bolt Business România: Vedem un trend clar de accelerare a adopţiei soluţiilor de mobilitate electrică, mai ales în rândul companiilor corporate Ziarul Financiar
Acum 6 ore
13:15
Clujul accelerează pe harta investiţiilor imobiliare: finanţare record de 400 mil. euro şi proiecte de peste 1,3 mld. euro în dezvoltare plus cea mai mare tranzacţie cu terenuri – Hexagon a cumpărat platforma de 32 ha Ziarul Financiar
12:45
Raluca Cruţu, Lead Analyst Sustainalytics: Investiţiile pentru aplicarea ESG implică o serie de costuri pentru companii, de achiziţionare de software, de training, de know-how, dar pe termen mediu şi lung rezultatele se vor vedea prin obţinerea acelui avantaj competitiv Ziarul Financiar
12:45
Una dintre cele mai importante tranzacţii din istoria fotbalului spaniol este pe cale să se concretizeze: Proprietarii Atlético Madrid au bătut palma cu fondul american Apollo pentru intrarea acestuia în acţionariatul clubului, printr-o majorare de capital Ziarul Financiar
12:15
Presa franceză confirmă ceea ce ZF a anunţat din Iulie: Retailerul francez Carrefour vrea să iasă din România şi a mandatat BNP Paribas pentru a testa interesul potenţialilor cumpărători Ziarul Financiar
12:15
Gabriel Ţecheră, TTS: Ca să faci raportare ESG, trebuie să cheltui cel puţin 100.000 de euro pe an Ziarul Financiar
12:00
Andrei Toniuc, General Manager Via Transilvanica: Via Transilvanica este un circuit economic şi social, are această componentă de economie circulară. Pe măsură ce numărul de drumeţi creşte, cu atât există o şansă mai mare de regenerare a mediului rural Ziarul Financiar
12:00
Ion Ţiriac a cumpărat trei dintre cele patru Bentley-uri dedicate Ateneului Român. Ce înseamnă pentru piaţa auto de lux din România Ziarul Financiar
11:45
ZFLive. Ce proiecte de marketing au mallurile pentru a atrage vizitatori? Cum merg vânzările magazinelor din malluri, cum se anunţă perioada sărbătorilor pentru shopping? Ziarul Financiar
Acum 8 ore
11:30
ZF IT Generation. Start-up Update. Antonia Dumitriu, CEO, Irisphera: Ţinta noastră este să ajungem la 100 de clienţi într-un an Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Irisphera, care a dezvoltat un stilist virtual bazat pe inteligenţă artificială pentru bran­du­rile de modă, a încheiat un parte­neriat strategic cu un grup de modă pentru bărbaţi din Orientul Mijlociu, activ în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită şi Qatar
11:30
Ana Zagor, Head of Legal, AJ BRAND: Am vândut tot ce era finalizat ca ready to build şi în România avem 4 santiere în construcţie. Urmează etapa de storage în energie Ziarul Financiar
11:30
Banca Naţională lansează în circuitul numismatic o monedă din tombac cuprat cu tema 130 de ani de la naşterea lui Lucian Blaga, cu un preţ de vânzare de 260 lei Ziarul Financiar
11:15
Răzvan Nica, CEO & Co-Founder, BuildGreen & CarbonTool: Companiile mari vor fi obligate să raporteze aspectele legate de ESG, iar companiile mici, furnizorii lor, trebuie să se alinieze la cerinţele clienţilor, să fie eficiente şi să-şi adapteze produsele. Este o legătură pe lanţ în toată economia Ziarul Financiar
11:15
Ştefan Iorgulescu, ControlF5 Software: Pe piaţa locală am simţit o prudenţă mai mare a clienţilor în a începe proiecte majore de dezvoltare software din cauza contextului economic local. Nevoia de inovare, de optimizare a proceselor, de soluţii software există, însă investiţiile au stagnat în această perioadă Ziarul Financiar
Contextul economic incert a adus mai multă prudenţă în rândul companiilor locale atunci când vine vorba de investiţii în digitalizare şi dezvoltare software. Deşi cererea pentru soluţii tehnologice care eficientizează procesele şi susţin inovaţia este constantă, multe proiecte majore au fost amânate sau redimensionate, susţin reprezentanţi ai companiei locale de dezvoltare de software ControlF5 Software.
11:00
Românii devin mai prudenţi de Black Friday: 4 din 10 îşi taie bugetul chiar la jumătate, iar 2 din 10 renunţă complet la cumpărături Ziarul Financiar
10:45
Liderii UE eşuează în încercarea de a ajunge la un acord pentru un împrumut de 140 mld. euro destinat Ucrainei, garantat din activele ruseşti îngheţate. Belgia se opune şi cere garanţii clare, de teama că va trebui să plătească înapoi banii ruşilor Ziarul Financiar
10:30
Criză comercială între Washington şi Ottawa. SUA pune capât negocierilor tarifare cu Canada, după o campanie publicitară anti-tarif apărută pe teritoriul canadian. Donald Trump: „Toate negocierile comerciale cu Canada sunt încetate!” Ziarul Financiar
10:15
Camelia Taină, director general Direcţia Generală Antreprenoriat şi Finanţări pentru IMM-uri din Ministerul Economiei: Avem în desfăşurare un program fanion, Startup Nation, şi peste 25.000 de persoane s-au înscris pentru cursuri de antreprenoriat, iar ulterior pot aplica pentru o finanţare nerambursabilă Ziarul Financiar
10:15
Nou incident în spaţiul NATO: Două avioane militare ruseşti au intrat în spaţiul aerian al Lituaniei Ziarul Financiar
10:00
Bursă. Meta Estate Trust reia propunerea de acordare a dividendelor de aproape 6 mil.lei din profitul anului trecut. Randament, 8% Ziarul Financiar
10:00
Reacţia premierului Ilie Bolojan la decizia CCR privind pensiile speciale: Imediat ce Curtea Constituţională îşi va motiva această decizie, trebuie reluată procedura. Avizul CSM este unul consultativ, nu înseamnă că acea propunere este neconstituţională Ziarul Financiar
09:45
Interviu ZF. Horia Cardoş, Agroland: Avem planificate investiţii de 35 mil. euro în următorii ani, investiţii care ne vor permite să ne triplăm businessul până în 2030, la peste 200 mil. euro. România are mult potenţial Ziarul Financiar
Grupul Agroland, fondat de antreprenorul Horia Cardoş acum 28 de ani, are planificate investiţii de circa 35 mil. euro în urmă­torii ani, bani care vor merge atât către deschi­deri de magazine, cât şi către noi facilităţi de producţie şi noi ferme. Iar aceste investiţii îi vor permite grupului să îşi tripleze businessul până în 2030, la peste 200 mil. euro.
Acum 12 ore
09:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie cu GABRIEL ALDEA, Director General Adjunct, Investimental Ziarul Financiar
09:15
Richard Leopold, Bentley: România este pentru noi o „piaţă medie“, volumele s-au dublat la Bucureşti în ultimii zece ani, motiv pentru care venim acum cu o ediţie limitată dedicată – Mulliner Athenaeum Collection Ziarul Financiar
Prezentarea Mulliner Athenaeum Collection la Bucureşti este rezultatul unui proces care depăşeşte o simplă iniţiativă de marketing şi arată modul în care brandurile de lux îşi regândesc relaţia cu pieţele emergente. Richard Leopold, regional director EMEA în cadrul Bentley Motors, explică faptul că ideea s-a născut în urma unui dialog direct cu echipa Bentley Bucureşti, cu scopul de a crea un produs care să fie „relevant local“ şi să spună o poveste ancorată în identitatea culturală a României.
08:45
Gábor Mozga, CEO al MOL România: Pentru perioada 2025–2026 ne concentrăm pe creştere organică şi modernizarea infrastructurii. Avem în plan deschiderea a 15 noi staţii de servicii la nivel naţional. Avem încredere în capacitatea României de a se adapta, de a se dezvolta şi de a prospera Ziarul Financiar
MOL România este o subsidiară a MOL Group şi una dintre cele mai importante companii petroliere din România, cu o prezenţă de 30 ani pe piaţa autohtonă. Compania a terminat anul trecut cu o cifră de afaceri de 9,5 mld. lei, plus 4%, şi un profit net de 166 mil. lei. Firma avea la finalul anului trecut 278 de angajaţi şi 237 de staţii de servicii la nivel naţional.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Update. Antonia Dumitriu, CEO, Irisphera: Am semnat cu un grup de fashion care are peste 10 branduri din Orientul Mijlociu. Ţinta este să ajungem la 100 de clienţi într-un an Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Irisphera, care a dezvoltat un stilist virtual bazat pe inteligenţă artificială pentru bran­du­rile de modă, a încheiat un parte­neriat strategic cu un grup de modă pentru bărbaţi din Orientul Mijlociu, activ în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită şi Qatar, care deţine peste 10 branduri şi mai mult de 30 de magazine fizice.
08:15
ANUNT ORGANIZARE LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE Ziarul Financiar
07:45
Bursă. Viitorul începe astăzi. Brokerul ceh Wood & Company estimează un preţ-ţintă de 115 lei pentru Hidroelectrica, sub cotaţiile actuale Ziarul Financiar
Casa de brokeraj Wood & Company, cu sediul la Praga şi cu activitate şi la Bursa de Valori Bucureşti, unde are anul acesta tranzacţii intermediate de 2,6 mld. lei, a reluat acoperirea acţiunilor Hidroelectrica cu recomandarea de „vânzare“ şi un preţ-ţintă estimat a fi atins în următoarele 12 luni de 115,4 lei pe acţiune, ceea ce implică un potenţial de scădere de circa 5% faţă de valorile actuale de tran­zacţionare, potrivit unui raport analizat de ZF.
07:15
Bursă. Investitorii pariază pe Romgaz şi Petrom după sancţiunile americane impuse companiilor ruseşti şi duc acţiunile la noi maxime. „Romgaz, principal beneficiar al unei reconfigurări regionale a pieţei gazelor“. Acţiunile Romgaz s-au apreciat joi cu până la 5%, ajungând la 9,7 lei. Cele ale Petrom, plus 2% Ziarul Financiar
Acţiunile pro­ducă­to­rului de gaze naturale Romgaz (SNG) şi cele ale liderului de carburanţi OMV Petrom (SNP) au atins joi noi maxime istorice, după ce administraţia Donald Trump a anunţat sancţiuni împotriva giganţilor energetici ruşi Lukoil şi Rosneft, măsură care a declanşat o reacţie imediată pozitivă pe pieţele de energie şi de capital.
07:15
Verdict dur al unui şef din fotbalul românesc. Echipele au pierdut legătura emoţională cu suporterii, spune Justin Ştefan, secretarul general al LPF: Cluburile de fotbal trebuie să reia legătura cu comunitatea locală, oamenii vor să fie parte a unui destin comun Ziarul Financiar
Acum 24 ore
02:30
VIDEO. Val Mureşan, cofondator ABQ Institute, consilier al primarului din Timişoara: Cred că suntem în stare cu un pic de curaj să răsturnăm această poză în care din alte locuri ale planetei ne vin contracte şi noi suntem o maşinărie de outsourcing şi luăm şi noi acolo un 10% Ziarul Financiar
România ar trebui să-şi calculeze strategic şansele de a atrage fonduri din bugetul care va fi alocat de UE pentru proiectele de deep tech şi să mizeze pe acele zone în care poate concura şi atrage resurse, este de părere Val Mureşan, cofondator al ABQ Institute şi consilier pentru digitalizare şi smart city al primarului din Timişoara.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.