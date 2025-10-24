Decizie fără precedent în lumea crypto: JPMorgan, cea mai mare bancă din SUA, permite pentru prima oară să se folosească deţinerile de Bitcoin şi Ether ca şi colateral pentru clienţi

07:45

Casa de brokeraj Wood & Company, cu sediul la Praga şi cu activitate şi la Bursa de Valori Bucureşti, unde are anul acesta tranzacţii intermediate de 2,6 mld. lei, a reluat acoperirea acţiunilor Hidroelectrica cu recomandarea de „vânzare“ şi un preţ-ţintă estimat a fi atins în următoarele 12 luni de 115,4 lei pe acţiune, ceea ce implică un potenţial de scădere de circa 5% faţă de valorile actuale de tran­zacţionare, potrivit unui raport analizat de ZF.