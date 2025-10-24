EXCLUSIV ZF. Cumpără Ahold Delhaize, proprietarul Profi şi Mega Image, operaţiunile Carrefour în România? Claude Sarrailh, CEO al Ahold Delhaize pentru Europa şi Indonezia: „Nu comentăm informaţiile legate de M&A. Ce pot spune e că...”
Ziarul Financiar, 24 octombrie 2025 17:30
EXCLUSIV ZF. Cumpără Ahold Delhaize, proprietarul Profi şi Mega Image, operaţiunile Carrefour în România? Claude Sarrailh, CEO al Ahold Delhaize pentru Europa şi Indonezia: „Nu comentăm informaţiile legate de M&A. Ce pot spune e că...”
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
17:30
17:30
Acum 30 minute
17:15
Bucureşti, Iaşi, Cluj, Braşov, Ilfov şi Prahova sunt judeţele cu cele mai multe locuri de muncă pentru candidaţii fără studii superioare # Ziarul Financiar
Bucureşti, Iaşi, Cluj, Braşov, Ilfov, Prahova, Craiova şi Timiş oferă cele mai multe şanse de angajare candidaţilor care nu au studii superioare, conform datelor de la platforma de recrutare eJobs.
Acum o oră
16:45
Populaţia României continuă să îmbătrânească. Una din cinci persoane are peste 65 de ani. România are o pondere de 20% a populaţiei cu vârsta peste 65 de ani, faţă de 21,6% media Uniunii Europene # Ziarul Financiar
România intră tot mai clar în clubul ţărilor europene cu populaţie îmbătrânită, chiar dacă se află uşor sub media Uniunii Europene, după cum arată datele de la Eurostat, oficiul european de statistică.
16:45
Acum 2 ore
15:45
15:45
Acum 4 ore
15:30
15:30
15:15
15:15
15:15
15:15
14:45
14:30
14:30
Una dintre cele mai importante tranzacţii din istoria fotbalului mondial: Proprietarii celebrului club spaniol Atlético Madrid au bătut palma cu fondul american Apollo. Puţină lume ştie, dar unul dintre acţionarii actuali ai Atletico Madrid este Idan Ofer, fiul lui Sammy Ofer, care pornind din Galaţi, a ajuns cel mai bogat om din Israel # Ziarul Financiar
14:30
14:15
14:00
13:45
Acum 6 ore
13:15
12:45
12:45
12:15
12:15
12:00
12:00
11:45
Acum 8 ore
11:30
ZF IT Generation. Start-up Update. Antonia Dumitriu, CEO, Irisphera: Ţinta noastră este să ajungem la 100 de clienţi într-un an # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Irisphera, care a dezvoltat un stilist virtual bazat pe inteligenţă artificială pentru brandurile de modă, a încheiat un parteneriat strategic cu un grup de modă pentru bărbaţi din Orientul Mijlociu, activ în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită şi Qatar
11:30
11:30
11:15
Răzvan Nica, CEO & Co-Founder, BuildGreen & CarbonTool: Companiile mari vor fi obligate să raporteze aspectele legate de ESG, iar companiile mici, furnizorii lor, trebuie să se alinieze la cerinţele clienţilor, să fie eficiente şi să-şi adapteze produsele. Este o legătură pe lanţ în toată economia # Ziarul Financiar
11:15
Ştefan Iorgulescu, ControlF5 Software: Pe piaţa locală am simţit o prudenţă mai mare a clienţilor în a începe proiecte majore de dezvoltare software din cauza contextului economic local. Nevoia de inovare, de optimizare a proceselor, de soluţii software există, însă investiţiile au stagnat în această perioadă # Ziarul Financiar
Contextul economic incert a adus mai multă prudenţă în rândul companiilor locale atunci când vine vorba de investiţii în digitalizare şi dezvoltare software. Deşi cererea pentru soluţii tehnologice care eficientizează procesele şi susţin inovaţia este constantă, multe proiecte majore au fost amânate sau redimensionate, susţin reprezentanţi ai companiei locale de dezvoltare de software ControlF5 Software.
11:00
10:45
10:30
10:15
Camelia Taină, director general Direcţia Generală Antreprenoriat şi Finanţări pentru IMM-uri din Ministerul Economiei: Avem în desfăşurare un program fanion, Startup Nation, şi peste 25.000 de persoane s-au înscris pentru cursuri de antreprenoriat, iar ulterior pot aplica pentru o finanţare nerambursabilă # Ziarul Financiar
10:15
10:00
10:00
09:45
Interviu ZF. Horia Cardoş, Agroland: Avem planificate investiţii de 35 mil. euro în următorii ani, investiţii care ne vor permite să ne triplăm businessul până în 2030, la peste 200 mil. euro. România are mult potenţial # Ziarul Financiar
Grupul Agroland, fondat de antreprenorul Horia Cardoş acum 28 de ani, are planificate investiţii de circa 35 mil. euro în următorii ani, bani care vor merge atât către deschideri de magazine, cât şi către noi facilităţi de producţie şi noi ferme. Iar aceste investiţii îi vor permite grupului să îşi tripleze businessul până în 2030, la peste 200 mil. euro.
Acum 12 ore
09:30
09:15
Richard Leopold, Bentley: România este pentru noi o „piaţă medie“, volumele s-au dublat la Bucureşti în ultimii zece ani, motiv pentru care venim acum cu o ediţie limitată dedicată – Mulliner Athenaeum Collection # Ziarul Financiar
Prezentarea Mulliner Athenaeum Collection la Bucureşti este rezultatul unui proces care depăşeşte o simplă iniţiativă de marketing şi arată modul în care brandurile de lux îşi regândesc relaţia cu pieţele emergente. Richard Leopold, regional director EMEA în cadrul Bentley Motors, explică faptul că ideea s-a născut în urma unui dialog direct cu echipa Bentley Bucureşti, cu scopul de a crea un produs care să fie „relevant local“ şi să spună o poveste ancorată în identitatea culturală a României.
08:45
Gábor Mozga, CEO al MOL România: Pentru perioada 2025–2026 ne concentrăm pe creştere organică şi modernizarea infrastructurii. Avem în plan deschiderea a 15 noi staţii de servicii la nivel naţional. Avem încredere în capacitatea României de a se adapta, de a se dezvolta şi de a prospera # Ziarul Financiar
MOL România este o subsidiară a MOL Group şi una dintre cele mai importante companii petroliere din România, cu o prezenţă de 30 ani pe piaţa autohtonă. Compania a terminat anul trecut cu o cifră de afaceri de 9,5 mld. lei, plus 4%, şi un profit net de 166 mil. lei. Firma avea la finalul anului trecut 278 de angajaţi şi 237 de staţii de servicii la nivel naţional.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Update. Antonia Dumitriu, CEO, Irisphera: Am semnat cu un grup de fashion care are peste 10 branduri din Orientul Mijlociu. Ţinta este să ajungem la 100 de clienţi într-un an # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Irisphera, care a dezvoltat un stilist virtual bazat pe inteligenţă artificială pentru brandurile de modă, a încheiat un parteneriat strategic cu un grup de modă pentru bărbaţi din Orientul Mijlociu, activ în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită şi Qatar, care deţine peste 10 branduri şi mai mult de 30 de magazine fizice.
07:45
Bursă. Viitorul începe astăzi. Brokerul ceh Wood & Company estimează un preţ-ţintă de 115 lei pentru Hidroelectrica, sub cotaţiile actuale # Ziarul Financiar
Casa de brokeraj Wood & Company, cu sediul la Praga şi cu activitate şi la Bursa de Valori Bucureşti, unde are anul acesta tranzacţii intermediate de 2,6 mld. lei, a reluat acoperirea acţiunilor Hidroelectrica cu recomandarea de „vânzare“ şi un preţ-ţintă estimat a fi atins în următoarele 12 luni de 115,4 lei pe acţiune, ceea ce implică un potenţial de scădere de circa 5% faţă de valorile actuale de tranzacţionare, potrivit unui raport analizat de ZF.
07:15
Bursă. Investitorii pariază pe Romgaz şi Petrom după sancţiunile americane impuse companiilor ruseşti şi duc acţiunile la noi maxime. „Romgaz, principal beneficiar al unei reconfigurări regionale a pieţei gazelor“. Acţiunile Romgaz s-au apreciat joi cu până la 5%, ajungând la 9,7 lei. Cele ale Petrom, plus 2% # Ziarul Financiar
Acţiunile producătorului de gaze naturale Romgaz (SNG) şi cele ale liderului de carburanţi OMV Petrom (SNP) au atins joi noi maxime istorice, după ce administraţia Donald Trump a anunţat sancţiuni împotriva giganţilor energetici ruşi Lukoil şi Rosneft, măsură care a declanşat o reacţie imediată pozitivă pe pieţele de energie şi de capital.
07:15
Acum 24 ore
02:30
VIDEO. Val Mureşan, cofondator ABQ Institute, consilier al primarului din Timişoara: Cred că suntem în stare cu un pic de curaj să răsturnăm această poză în care din alte locuri ale planetei ne vin contracte şi noi suntem o maşinărie de outsourcing şi luăm şi noi acolo un 10% # Ziarul Financiar
România ar trebui să-şi calculeze strategic şansele de a atrage fonduri din bugetul care va fi alocat de UE pentru proiectele de deep tech şi să mizeze pe acele zone în care poate concura şi atrage resurse, este de părere Val Mureşan, cofondator al ABQ Institute şi consilier pentru digitalizare şi smart city al primarului din Timişoara.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.