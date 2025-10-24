Aktual24|INTERVIU Testul lui Dănileț: ”România stă pe o bombă/ Se deschide prima dată aragazul și apoi se aprinde bricheta sau întâi se aprinde bricheta și apoi dăm drumul la aragaz? Dacă nu știți răspunsul exact la această întrebare, avem o problemă”
PressHub, 24 octombrie 2025 18:50
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru aktual24.ro, fostul judecător Cristi Danileț a analizat cauzele sistemice care au dus la explozia devastatoare din cartierul Rahova, soldată cu victime omenești și distrugeri masive și care a creat un nou val de indignare publică. Magistratul ne-a vorbit despre „boala iresponsabilității” care macină instituțiile statului și companiile de utilități, […] Articolul Aktual24|INTERVIU Testul lui Dănileț: ”România stă pe o bombă/ Se deschide prima dată aragazul și apoi se aprinde bricheta sau întâi se aprinde bricheta și apoi dăm drumul la aragaz? Dacă nu știți răspunsul exact la această întrebare, avem o problemă” apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum 30 minute
18:50
Aktual24|INTERVIU Testul lui Dănileț: ”România stă pe o bombă/ Se deschide prima dată aragazul și apoi se aprinde bricheta sau întâi se aprinde bricheta și apoi dăm drumul la aragaz? Dacă nu știți răspunsul exact la această întrebare, avem o problemă” # PressHub
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru aktual24.ro, fostul judecător Cristi Danileț a analizat cauzele sistemice care au dus la explozia devastatoare din cartierul Rahova, soldată cu victime omenești și distrugeri masive și care a creat un nou val de indignare publică. Magistratul ne-a vorbit despre „boala iresponsabilității” care macină instituțiile statului și companiile de utilități, […] Articolul Aktual24|INTERVIU Testul lui Dănileț: ”România stă pe o bombă/ Se deschide prima dată aragazul și apoi se aprinde bricheta sau întâi se aprinde bricheta și apoi dăm drumul la aragaz? Dacă nu știți răspunsul exact la această întrebare, avem o problemă” apare prima dată în PRESShub.
Acum o oră
18:40
CITY INDEX 2025: Cluj-Napoca rămâne cel mai performant oraș din România și în 2025. Peste 80% dintre municipii se află în top 3 național la cel puțin un indicator # PressHub
Institutul pentru Orașe Vizionare lansează cea de-a doua ediție a CITY INDEX, analiza comparativă care măsoară performanța celor 41 de municipii reședință de județ din România sub trei dimensiuni principale – Calitatea locului, Prosperitate și Vibrație. Raportul din acest an consolidează datele pentru perioada noiembrie 2023– iulie 2025, oferind o imagine asupra progresului orașelor, bazată […] Articolul CITY INDEX 2025: Cluj-Napoca rămâne cel mai performant oraș din România și în 2025. Peste 80% dintre municipii se află în top 3 național la cel puțin un indicator apare prima dată în PRESShub.
18:20
Parchetul European a descoperit o fraudă de peste 48 de milioane de euro. Percheziții în zece state, inclusiv România # PressHub
Parchetul European, a declarat, vineri, că șapte persoane au fost arestate în Spania, Olanda și Germania: Pe lângă aceste arestări, procurorii au efectuat percheziții în 10 state membre, prntre acare și România. Acțiunea face parte dintr-o anchetă a Parchetului, ce include acuzații de fraudarea TVA de către o rețea care comercializa dispozitive electronice, relatează HotNews. […] Articolul Parchetul European a descoperit o fraudă de peste 48 de milioane de euro. Percheziții în zece state, inclusiv România apare prima dată în PRESShub.
Acum 2 ore
18:00
Suedezii cumpără „dosarul” celei mai mari baterii din Estul Europei – legăturile afacerii cu odraslele a doi deputați PSD # PressHub
O firmă din Suedia a cumpărat proiectul pentru cea mai mare unitate de stocare a energiei din Europa de Est. Proiectul de stocare a energiei în baterii (BESS) are o capacitate de 202 MW/404 MWh. Un beneficiar al vânzării este partener de afaceri cu energie în trei firme cu fata lui Rădulescu „Mitralieră” și cu […] Articolul Suedezii cumpără „dosarul” celei mai mari baterii din Estul Europei – legăturile afacerii cu odraslele a doi deputați PSD apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
16:40
Președintele Nicușor Dan respinge ideea unui referendum pe pensiile magistraților: „Nuanțele nu poți să le tranșezi” # PressHub
Președintele Nicușor Dan a afirmat vineri că nu consideră oportun un referendum pe tema pensiilor magistraților, argumentând că nu există o dezbatere reală sau opinii fundamental opuse în societate pe acest subiect. Potrivit șefului statului, citat de Agerpres, chestiunile rămase în discuție sunt „de nuanță” și trebuie rezolvate prin dialog instituțional, în special după recenta […] Articolul Președintele Nicușor Dan respinge ideea unui referendum pe pensiile magistraților: „Nuanțele nu poți să le tranșezi” apare prima dată în PRESShub.
Acum 6 ore
14:10
Parlamentul European apără „excepția culturală”: UE nu vrea să includă sectorul audiovizual în negocierile comerciale cu SUA # PressHub
Parlamentul European avertizează Comisia Europeană să nu cedeze presiunilor comerciale în viitoarele discuții cu Statele Unite privind liberalizarea pieței, cerând excluderea totală a sectorului audiovizual și cinematografic din acordurile transatlantice. Eurodeputații susțin că eliminarea „excepției culturale” ar periclita diversitatea culturală, independența industriei de film europene și mecanismele publice de sprijin care au permis Europei să […] Articolul Parlamentul European apără „excepția culturală”: UE nu vrea să includă sectorul audiovizual în negocierile comerciale cu SUA apare prima dată în PRESShub.
14:00
Activele rusești înghețate nu vor fi utilizate, momentan, pentru a sprijini Ucraina. Belgia cere asigurări solide # PressHub
Premierul belgian Bart de Wever s-a opus sprijinirii Ucrainei cu activele rusești înghețate, până când nu vor fi acordate asigurări legale statului său, informeză Belga News Agency. Activele, în valoare de aprox. 200 de miliarde de euro, sunt deținute de firma belgiană Euroclear. Guvernul belgian se opune în continuare planului de a trimite Ucrainei sprijin […] Articolul Activele rusești înghețate nu vor fi utilizate, momentan, pentru a sprijini Ucraina. Belgia cere asigurări solide apare prima dată în PRESShub.
13:20
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunță că a avut o întâlnire cu șefii sistemului judiciar pe tema pensiilor magistraților. Fără partenerii de coaliție, Grindeanu spune că a avut un „dialog constructiv” cu „actorii relevanți din justiție”. Grindeanu spune că „a inițiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile […] Articolul Întâlnire PSD cu Costache, Savonea și Florența pe legea pensiilor magistraților apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
12:30
În contextul apropierii alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei, programate pentru 7 decembrie, președintele Nicușor Dan a intervenit vineri în dezbaterea publică, subliniind calitățile esențiale pe care ar trebui să le dețină viitorul edil. În esență, fostul primar al capitalei își dorește un urmaș, care să continue ceea ce el a început. Deși a admis […] Articolul Nicușor Dan schițează portretul primarului ideal al Capitalei apare prima dată în PRESShub.
12:10
Rețeaua franceză de supermarket-uri „Carrefour” dorește să se retragă din Europa Centrală și de Est, iar România nu face excepție. Compania a delegat o bancă de afaceri care să evalueze preferințele potențialilor cumpărători, relatează L’Informé. Compania franceză, care operează 450 de magazine în 113 orașe ale României, intenționează să părăsească România. În acest scop, a […] Articolul Carrefour anunță vânzarea magazinelor din România apare prima dată în PRESShub.
11:20
Joi, 23 octombrie 2025, a avut loc la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” din București prima zi a atelierului multimedia din cadrul proiectului „Ecranul memoriei: Tinerii în fața istoriei”. Acesta a întâmpinat elevi din cinci școli ale Sectorului 1. În cadrul primei zile de atelier, elevii au participat la discuții și activități despre: „Introducere în limbaj […] Articolul Freedom House a demarat atelierul media „Ecranul memoriei: Tinerii în fața istoriei” apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
10:30
Președintele Nicușor Dan, prezent la zilele Universității Alexandru Ioan Cuza. Cea mai veche universitate din țară împlinește 165 de ani # PressHub
Între 24 și 29 octombrie au loc manifestații dedicate Universității Al. I. Cuza din Iași. Cea mai veche universitate din țară împlinește 165 de ani de existență. Președintele Nicușor Dan va fi prezent, relatează Ziarul de Iași. Cea mai veche universitate modernă din România marchează momentul jubiliar printr-un amplu program dedicat tradiției, excelenței și colaborării […] Articolul Președintele Nicușor Dan, prezent la zilele Universității Alexandru Ioan Cuza. Cea mai veche universitate din țară împlinește 165 de ani apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
21:40
Un brăilean a condus de șapte ori cu permisul suspendat, de două ori cu polițiștii pe urme. A primit arest la domiciliu pentru că natura faptelor este „nonviolentă” # PressHub
Un brăilean de 39 de ani, prins de șapte ori la volan cu permisul suspendat, a reușit performanța de a sfida, pe rând, polițiștii și procurorii. În cele din urmă, a ajuns în arest la domiciliu, judecătoarea care s-a ocupat de caz respingând propunerea de arestare preventivă. Un caz-școală despre sfidarea legii, scrie De Brăila. […] Articolul Un brăilean a condus de șapte ori cu permisul suspendat, de două ori cu polițiștii pe urme. A primit arest la domiciliu pentru că natura faptelor este „nonviolentă” apare prima dată în PRESShub.
21:20
Seleușul este prima comună din România unde se va renunța la încălzirea tradițională, pe bază de lemne sau cărbuni, gospodăriile urmând să fie racordate la o centrală termică nouă, pe bază de biogaz și biomasă. Inaugurarea ar urma să aibă loc la finalul anului, scrie Special Arad. Proiectul este în valoare de 8,6 milioane de […] Articolul Prima comună din România cu încălzire pe biogaz apare prima dată în PRESShub.
21:10
Roberta Metsola, în fața liderilor UE: „Parlamentul European va livra rezultate concrete, făcând lucrurile mai bune, mai simple și mai ușoare” # PressHub
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat, în fața Consiliului European reunit la Bruxelles, că instituția „va livra rezultate concrete”, pledând pentru soluții mai simple și mai eficiente la nivelul Uniunii Europene. „Parlamentul va livra, făcând lucrurile mai bune, mai simple și mai ușoare”, a spus Metsola în deschiderea intervenției sale, salutând adoptarea celui de-al […] Articolul Roberta Metsola, în fața liderilor UE: „Parlamentul European va livra rezultate concrete, făcând lucrurile mai bune, mai simple și mai ușoare” apare prima dată în PRESShub.
20:40
”Frumoasa adormită”, Reforma, din castelul culturii s-a trezit sau a fost trezită. Nu știu câți își mai aduc aminte de hilarul episod, de pe vremea doamnei ministru al Culturii Raluca Turcan, care voia să convingă lumea că unificarea Centrului „Tinerimea Română” cu Opera Națională București este cea mai genială găselniță din ultimii, atunci, 35 de […] Articolul CULTURĂ_ „Niciun moment de plictiseală”, regia Ministerul Culturii apare prima dată în PRESShub.
20:20
Numeroase reacții de furie ale brașovenilor pe rețelele de socializare după ce primăria condusă de George Scripcaru a tăiat castanii de pe aleea de sub Tâmpa, o zona intens frecventată de iubitorii de natură. Printre cei care își exprimă foarte dur furia este și un fost parlamentar, fostul senator Tudor Benga. ”Fir-ați ai dracu’ de […] Articolul Aktual24 | Furie la Brașov, după ce primăria a tăiat castanii de pe aleea de sub Tâmpa apare prima dată în PRESShub.
19:30
Efecte secundare: piețele din Romania si Moldova ar putea fi afectate serios de sancțiunile americane împotriva companiei rusești Lukoil # PressHub
După ce Statele Unite au anunțat miercuri noapte sancțiuni dure împotriva companiilor rusești de petrol Lukoil și Rosnefti, inclusiv a filialelor lor, pentru „lipsa de interes a Rusiei în procesul de pace” în Ucraina, Ion Sturza, fost premier al R. Moldova dar si fost director general adjunct al Rompetrol, a avertizat că România și R. Moldova vor fi serios […] Articolul Efecte secundare: piețele din Romania si Moldova ar putea fi afectate serios de sancțiunile americane împotriva companiei rusești Lukoil apare prima dată în PRESShub.
Ieri
19:10
De la anti-comunism la euroscepticism: cum este instrumentalizată Revoluția maghiară din 1956 # PressHub
În Ungaria au loc manifestări marcând 69 de ai de la Revoluției din 1956. Acestea sunt însă marcate de apropierea alegerilor generale, iar concurența Orban-Magyar este cât se poate de evidentă. La Budapesta au loc astăzi două marșuri. „Parada Păcii”, condusă de actualul premier, Viktor Orban și „Parada Națională”, în frunte cu principalul candidat al […] Articolul De la anti-comunism la euroscepticism: cum este instrumentalizată Revoluția maghiară din 1956 apare prima dată în PRESShub.
18:30
Completul 6 al ÎCCJ, condus de șefa instanței, a achitat un milițian și a deschis calea pentru reabilitarea miliardarului Steinmetz # PressHub
Un complet de judecată condus de Lia Savonea a decis să admită, în principiu, cererea de revizuire a sentinței prin care afaceristul Remus Truică a fost condamnat definitiv la 7 ani închisoare. Tot azi, milițianul care a dirijat minerii în Capitală în iunie 1990 a fost achitat definitiv. Pe fond, Curtea de Apel Ploiești a […] Articolul Completul 6 al ÎCCJ, condus de șefa instanței, a achitat un milițian și a deschis calea pentru reabilitarea miliardarului Steinmetz apare prima dată în PRESShub.
17:20
Președintele american, Donald Trump a aplicat de joi sancțiuni împotriva a două companii majore de petrol ale Federației Ruse. Este vorba despre Rosneft și Lukoil. Concomitent, Uniunea Europeană a adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni, după ce Bratislava și-a retras veto-ul. Anunțul a fost făcut după ce Trump anunțase că anulează întâlnirea cu Putin de […] Articolul Ploaie de sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în PRESShub.
16:30
Mai multe locuinţe din staţiunea Băile Olăneşti au fost evacuate de urgentă, joi după-amiază, după ce o ţeavă de gaze subterană de pe strada Cheia s-a spart în urma unor intervenţii la reţeaua de canalizare, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă (ISU) Vâlcea, informează Agerpres. Potrivit sursei citate, în localitatea a fost transmis şi […] Articolul Zeci de persoane din Băile Olăneşti, evacuate după ce o conductă de gaze a fost spartă apare prima dată în PRESShub.
16:10
Maia Sandu începe consultările cu fracțiunile parlamentare: candidatul PAS la funcția de premier este singura propunere # PressHub
La Chișinău, președinta Maia Sandu a început consultările cu fracțiunile parlamentare din noul legislativ constituit în urma alegerilor din 28 septembrie. Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate, care deține o majoritate de 55 de mandate, și-a anunțat încă de pe 14 octombrie, cu o săptămână înainte de prima ședință a noului legislativ, candidatul la funcția de […] Articolul Maia Sandu începe consultările cu fracțiunile parlamentare: candidatul PAS la funcția de premier este singura propunere apare prima dată în PRESShub.
16:00
Aktual24 | Directorul INSCOP, avertisment despre tensiunile din societatea românească: „O eventuală explozie socială va ridica un val uriaș de ură în populație” # PressHub
Avertisment grav al directorului INSCOP, Remus Ștefureac (foto), în legătură cu tensiunile din societatea românească. ”Este o percepție catastrofală, un foc imens pe care acum, în pragul iernii, se toarnă gaz cu conducta”, transmite Ștefureac. Iată noile constatări din sondaje: ”70% dintre români cred că legea NU este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii. […] Articolul Aktual24 | Directorul INSCOP, avertisment despre tensiunile din societatea românească: „O eventuală explozie socială va ridica un val uriaș de ură în populație” apare prima dată în PRESShub.
15:30
Mizele conflictului din coaliția de guvernământ au legătură cu decredibilizarea premierului Ilie Bolojan, cu o restaurație similară celei din perioada Dragnea, cu bătălia pentru controlul instanțelor și parchetelor. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, e interesat să tergiverseze legea pensionării magistraților, iar graba premierului Ilie Bolojan de a închide acest capitol îl dă peste cap. […] Articolul Ce vrea Sorin Grindeanu? Controlul Justiției? apare prima dată în PRESShub.
15:20
Guvernul a aprobat hotărârea privind data alegerilor pentru Primăria Capitalei, Consiliul Județean Buzău și mai multe primării din țară # PressHub
Guvernul a adoptat, în ședința de joi, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parțiale pentru primarul general al municipiului București, președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primari în mai multe localităţi din ţară. Alegerile locale parțiale vor avea loc duminică, 7 decembrie. Perioada electorală va începe în data de 2 noiembrie 2025, data intrării în vigoare […] Articolul Guvernul a aprobat hotărârea privind data alegerilor pentru Primăria Capitalei, Consiliul Județean Buzău și mai multe primării din țară apare prima dată în PRESShub.
14:30
Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a stabilit că Apele Române au pierdut 450 de milioane de euro din PNRR. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a propus reorganizarea instituției, conform Ministerului Mediului. 500 angajați au încasat sporuri pentru lucrul cu proiecte europene, deși banii au fost pierduți. În urma renegocierilor cu Comisia Euroeană, […] Articolul Peste 450 de milioane de euro pierdute de Apele Române apare prima dată în PRESShub.
14:00
Cea mai amplă cercetare de până acum despre calitatea informațiilor generate de inteligența artificială arată că asistenții AI greșesc aproape jumătate din timp atunci când răspund la întrebări despre actualitate și politică, indiferent de limbă, țară sau platformă. ChatGPT, Copilot, Gemini și Perplexity distorsionează știrile în 45% dintre cazuri, inventează surse sau atribuie declarații false […] Articolul Studiu internațional: Asistenții AI denaturează conținutul jurnalistic în 45% din cazuri apare prima dată în PRESShub.
13:00
Seri simfonice de excepție la Ateneul Român: dirijorul Sesto Quatrini și pianistul Nikolai Luganski sunt invitații speciali ai Filarmonicii George Enescu în concertele sold-out de pe 23 și 24 octombrie # PressHub
Orchestra Filarmonicii George Enescu, sub bagheta dirijorului Sesto Quatrini, și pianistul de renume internațional Nikolai Luganski vor susține pe scena Ateneului pe 23 și 24 octombrie două concerte sold-out, dedicate virtuozității și expresivității muzicale. Programul serilor reunește Concertul în la minor pentru pian și orchestră de Grieg, poemul dansant Jocuri de Debussy și fastuoasa partitură […] Articolul Seri simfonice de excepție la Ateneul Român: dirijorul Sesto Quatrini și pianistul Nikolai Luganski sunt invitații speciali ai Filarmonicii George Enescu în concertele sold-out de pe 23 și 24 octombrie apare prima dată în PRESShub.
12:50
DNA a anunțat joi că au loc percheziții domiciliare în 18 locații din județul Brașov într-un dosar de corupție ce vizează funcționari publici și complici ai acestora. Surse judiciare au precizat pentru Agerpres că descinderi au loc și la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Brașov, iar printre persoanele vizate de anchetă ar fi și directoarea […] Articolul Percheziții DNA la DSP Brașov. Directoarea instituției, vizată de anchetă (surse) apare prima dată în PRESShub.
11:50
Accident aviatic în Vaslui. Un avion de mici dimensiuni a avut probleme la aterizare. Pilotul a murit # PressHub
Autorităţile au primit, joi dimineaţă, un apel referitor la un posibil accident aviatic în zona comunei Băcani din judeţul Vaslui, informează Agerpres. Potrivit anunţului la numărul de urgenţă 112, un avion ultrauşor ar fi avut probleme la aterizare, iar legătura cu pilotul a fost pierdută. „Detaşamentul Bârlad intervine în zona Băcani, la un posibil accident […] Articolul Accident aviatic în Vaslui. Un avion de mici dimensiuni a avut probleme la aterizare. Pilotul a murit apare prima dată în PRESShub.
11:20
„Va cădea o rachetă pe casa ta azi sau nu?”. Despre realități văzute și nevăzute la Astra Film Festival # PressHub
„Va cădea o rachetă pe casa ta azi sau nu?”, „Încerc să nu trăiesc în trecut, ci să-l privesc cu un zâmbet” sau „Înainte obișnuiam să îmi fac planuri de viitor. Încă mi-e teamă că tot ce am acum îmi poate fi luat. Sper să nu mai fie niciun război”. Acestea sunt câteva dintre mărturisirile […] Articolul „Va cădea o rachetă pe casa ta azi sau nu?”. Despre realități văzute și nevăzute la Astra Film Festival apare prima dată în PRESShub.
10:30
Polițistul ieșean care a ucis un student olimpic în timp ce conducea cu viteză pe contrasens, beat și vorbind la telefon, suspendat din funcție # PressHub
Inspectoratul Județean de Poliție Iași l-a suspendat din funcție pe polițistul care, aflat în timpul liber, a lovit cu mașina un student olimpic la Poiana Brașov. Vlad Roșca era în stare de ebrietate și studentul lovit, Andrei Șerban Ionescu, s-a stins din viața. IPJ Iași a confirmat decizia pentru cei de la Fundația pentru Apărarea […] Articolul Polițistul ieșean care a ucis un student olimpic în timp ce conducea cu viteză pe contrasens, beat și vorbind la telefon, suspendat din funcție apare prima dată în PRESShub.
09:50
Un șofer drogat și cu permisul suspendat a vrut să intre cu mașina în poarta de acces a Ambasadei Rusiei la București. A fost oprit de jandarmi # PressHub
Un șofer cu permisul suspendat, care s-ar fi aflat sub influența drogurilor, ar fi încercat, joi dimineață, să lovească cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din Sectorul 1, a anunțat Jandarmeria Capitalei. Surse judiciare au precizat pentru Agerpres că obiectivul diplomatic ar fi sediul Ambasadei Rusiei. Potrivit Jandarmeriei Capitalei, în data […] Articolul Un șofer drogat și cu permisul suspendat a vrut să intre cu mașina în poarta de acces a Ambasadei Rusiei la București. A fost oprit de jandarmi apare prima dată în PRESShub.
09:10
Dosarul Flux: Mihai Chirica știa că imobilul este ilegal. Primarul Iașului a respins autorizația în 2015 din cauza etajelor în plus și a aprobat edificarea în 2018 # PressHub
În procesul de corupție în care sunt inculpați, printre alții, Mihai Chirica, primarul Iașului, și Gabriel Harabagiu, fostul viceprimar, judecătorul a admis audierea martorului protejat al DNA. Acesta a depus mărturie în fața procurorilor, a depus probe la Parchet și i-a incriminat pe Chirica și Harabagiu, scrie Reporter de Iași. Judecătorul l-a audiat în luna […] Articolul Dosarul Flux: Mihai Chirica știa că imobilul este ilegal. Primarul Iașului a respins autorizația în 2015 din cauza etajelor în plus și a aprobat edificarea în 2018 apare prima dată în PRESShub.
07:00
EXCLUSIV: Programul „Școală după școală” ar putea fi generalizat cu începere din 2027 – 2028. Irineu Darău, noul președinte al Comisiei pentru Învățământ, despre planuri concrete pentru reducerea abandonului și revitalizarea universităților # PressHub
Senatorul USR Irineu Darău, proaspăt instalat la conducerea Comisiei pentru Învățământ, Știință și Inovare din Senat, explică în exclusivitate pentru PRESShub cum vrea să transforme conversația despre educație în politici palpabile: de la programul „Școală după școală” (8:00–17:00) cu masă caldă — menită să scadă abandonul școlar spre media UE — la măsuri pentru integrarea […] Articolul EXCLUSIV: Programul „Școală după școală” ar putea fi generalizat cu începere din 2027 – 2028. Irineu Darău, noul președinte al Comisiei pentru Învățământ, despre planuri concrete pentru reducerea abandonului și revitalizarea universităților apare prima dată în PRESShub.
22 octombrie 2025
22:40
Noul parlament se constituie astăzi la Chișinău ca urmare a alegerilor din 28 septembrie. Partidul pro-european PAS are majoritate și poate forma singur noul guvern, iar blocul pro-rus deja s-a destrămat. O analiză de Vitalie Călugăreanu. A fost constituită comisia care se ocupă de organizarea votării secrete a președintelui Parlamentului. Cel mai probabil, în această […] Articolul Parlamentul integrării europene a Moldovei | Analiză Deutsche Welle apare prima dată în PRESShub.
22:20
Noi reguli pentru soluționarea mai rapidă a cazurilor GDPR, votate de Parlamentul European # PressHub
Noi reguli menite să accelereze și să clarifice aplicarea transfrontalieră a Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) au fost votate de Parlamentul European. Noua lege, aprobată cu o largă majoritate, introduce termene clare pentru investigații și consolidează drepturile cetățenilor care depun plângeri, răspunzând astfel problemelor de lungă durată legate de lentoarea procedurilor în cazurile care […] Articolul Noi reguli pentru soluționarea mai rapidă a cazurilor GDPR, votate de Parlamentul European apare prima dată în PRESShub.
20:50
Vladimir Putin a mutat din nou jocul în favoarea sa, manevrându-l pe liderul american Donald Trump, scrie Aktual24. Întâlnirea care ar fi trebuit să duc mai departe procesul de pace din Ucraina s-a amânat. Și era logic să se amâne din moment ce ea pornește de la obiective imposibil de obținut în acest moment, adică […] Articolul Aktual24 | Amânarea întâlnirii cu Trump, o nouă păcăleală a lui Putin apare prima dată în PRESShub.
20:30
A început competiția Destinația Anului 2026. Înscrierile și nominalizările sunt deschise pe site-ul concursului # PressHub
Ai un loc unde iubești să călătorești în România? Poate fi următoarea Destinație a Anului! Campania națională care inspiră românii să descopere frumusețea țării a fost lansată la Iași, în cadrul Conferinței Destinația Anului. România pornește din nou în căutarea celor mai iubite locuri din țară. Lansarea oficială a competiției Destinația Anului 2026 a avut […] Articolul A început competiția Destinația Anului 2026. Înscrierile și nominalizările sunt deschise pe site-ul concursului apare prima dată în PRESShub.
20:00
Comisia Europeană a aprobat varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), a anunțat miercuri seara ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru (foto). Potrivit ministrului, documentele oficiale sunt publicate oficial pe site-ul Comisiei Europene, iar următorul pas este aprobarea formală în următoarea reuniune a Consiliului ECOFIN. După ajustările negociate, valoarea […] Articolul Dragoș Pîslaru: Comisia Europeană a aprobat azi varianta finală a PNRR-ului României apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
„Întrebarea era pe buzele tuturor la Iordache, la Bristol, Princiar, Enescu: cine este acest August von Mackensen? Și‑a făcut repede obiceiul să apară zilnic pe bulevarde, la aceleași ore, însoțit de un alai de călăreți. Făcea impresie. Clienții din cafenele ieșeau din local să aplaude, să facă semne de curtoazie, alții să huiduie, dar ultimii […] Articolul Lansare de carte: „Mustățile feldmareșalului Mackensen – antiroman” de Stelian Tănase apare prima dată în PRESShub.
18:20
Ucraina „europenizează” achizițiile militare: Suedia ar putea vinde Kievului până la 150 de avioane de vânătoare Gripen # PressHub
Suedia negociază vânzarea a între 100 și 150 de avioane de luptă JAS Gripen, produse de compania Saab, către Ucraina, a anunțat miercuri premierul Ulf Kristersson, cu ocazia vizitei în Suedia a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. La rândul sau, Zelenski a declarat că Ucraina își propune să primească și să înceapă utilizarea avioanelor suedeze Gripen […] Articolul Ucraina „europenizează” achizițiile militare: Suedia ar putea vinde Kievului până la 150 de avioane de vânătoare Gripen apare prima dată în PRESShub.
17:20
Un senator AUR a fost de mai multe ori în ultimii doi ani în Rusia sub diferite pretexte, el ținând să sublinieze că preferă Rusia în locul Uniunii Europene. Cu toate acestea, el a fost prezent până recent în Comisia pentru Afaceri Europene. Numele lui este Cristian Vântu. Una dintre vizitele în Rusia cu care […] Articolul Aktual24 | Un senator AUR merge des în Rusia: ”Mie îmi place Putin și nu-mi place UE” apare prima dată în PRESShub.
17:00
Parlamentul de la Chișinău, în prima ședință: puterea vorbește despre Legislativul aderării la UE, opoziția lansează ironii și populisme # PressHub
Principalele responsabilități pe care le are noul Parlament de la Chișinău sunt de a păstra pacea, de a continua parcursul european și de a crește bunăstarea economică a cetățenilor, printr-o modernizare care să cuprindă și o reformă administrativ-teritorială. Acestea sunt obiectivele principale trasate de președinta Maia Sandu în deschiderea primei ședințe a noului Legislativ ales […] Articolul Parlamentul de la Chișinău, în prima ședință: puterea vorbește despre Legislativul aderării la UE, opoziția lansează ironii și populisme apare prima dată în PRESShub.
16:40
O acțiune a Europol a dus la descoperirea unei rețele de crimă organizată ce activa în spațiul online. Peste 49 de milioane de conturi false au fost descoperite. Acțiunile grupării au vizat patru țări UE și au generat un prejudiciu estimat la câteva milioane de euro. Operațiunea denumită „SIMCARTEL” a constat în 26 de percheziții […] Articolul Peste 49 de milioane de conturi false, descoperite de Europol apare prima dată în PRESShub.
16:30
Un fals căpitan SRI care a creat o rețea de colectare de informații, prins de DIICOT. A recrutat foști combatanți în teatre de operații pe care i-a trimis în „misiuni” în mai multe județe # PressHub
Un fals căpitan SRI care a recrutat persoane deținătoare de armament de autoapărare și pază, inclusiv foști combatanți în teatrele de operații, este anchetat de procurorii DIICOT. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au pus în aplicare miercuri șapte mandate de percheziție domiciliară, […] Articolul Un fals căpitan SRI care a creat o rețea de colectare de informații, prins de DIICOT. A recrutat foști combatanți în teatre de operații pe care i-a trimis în „misiuni” în mai multe județe apare prima dată în PRESShub.
15:50
Explozia blocului din București. Anchetatorii iau în calcul o fisură la o conductă de gaze, cauza producerii exploziei # PressHub
Principala ipoteză luată în calcul de anchetatori privind cauza producerii exploziei la blocul de locuințe din Cartierul Rahova este o fisură care ar fi apărut la o conductă de gaze, a anunțat, miercuri, chestorul de poliție Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, informează Agerpres. Reprezentanții Poliției au oferit miercuri mai multe […] Articolul Explozia blocului din București. Anchetatorii iau în calcul o fisură la o conductă de gaze, cauza producerii exploziei apare prima dată în PRESShub.
15:30
Incident în Arad. Un tramvai a pornit singur din depou și a lovit o garnitură cu pasageri # PressHub
Un incident mai puțin obișnuit s-a petrecut, miercuri dimineață, pe Calea Aurel Vlaicu din municipiul Arad, unde un tramvai care pornise automat, fără vatman, din depoul Companiei de Transport Public (CTP) a cauzat un accident, ciocnindu-se de un alt tramvai aflat pe traseu și de un autoturism. Contactat de Special Arad, directorul Claudiu Godja susține […] Articolul Incident în Arad. Un tramvai a pornit singur din depou și a lovit o garnitură cu pasageri apare prima dată în PRESShub.
15:10
Spoiler alert: câștigăm puțin și cheltuim și mai puțin. Secretul traiului mai bun în România # PressHub
Sunt voci care spun că românii nu au dus-o niciodată mai bine ca în ultimii ani… Hai să vedem cât este de adevărat. La sfârșitul anului 2024, salariul mediu din România era al doilea cel mai mic din UE (43% din media europeană); asta după ce a crescut în ultimii 20 de ani de 6 […] Articolul Spoiler alert: câștigăm puțin și cheltuim și mai puțin. Secretul traiului mai bun în România apare prima dată în PRESShub.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.