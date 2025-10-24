BNR prezintă documente de arhivă despre Tezaurul de la Moscova

11:50

Un primar de oraş din Maramureş s-a deplasat, săptămâna trecută, la Bruxelles, la Parlamentul European. Asta pentru a verifica dacă politicile guvernamentale nu tocmai bune din ţara noastră sunt impuse sau nu de forul european, precum i s-a tot spus. A constatat că adevărul e diferit faţă de ceea ce transmit guvernanţii.