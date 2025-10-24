Operațiuni intense ale avioanelor Franței și Turciei deasupra României și Mării Negre. Ce misiune?

Newsweek.ro, 24 octombrie 2025 18:50

La 24 octombrie a avut loc operațiuni intense de supraveghere și sprijin ale avioanelor NATO deasupr...

Acum 5 minute
19:10
Goana după aur contribuie la creșterea vânzărilor cu amănuntul în Marea Britanie, la un nivel record Newsweek.ro
Goana după aur, prin creşterea cererii la bijuterii şi iPhone 17, contribuie la creșterea vânzărilor...
Acum 30 minute
18:50
Operațiuni intense ale avioanelor Franței și Turciei deasupra României și Mării Negre. Ce misiune? Newsweek.ro
La 24 octombrie a avut loc operațiuni intense de supraveghere și sprijin ale avioanelor NATO deasupr...
Acum o oră
18:40
Ceaiul pe care, dacă îl bei noaptea, te ajută să slăbești. Cercetătorii confirmă acest lucru Newsweek.ro
Ceaiul pe care, dacă îl bei noaptea, te ajută să slăbești. Cercetătorii confirmă acest lucru. Ceaiul...
18:20
Nou atac SUA, în Caraibe, asupra unei presupuse ambarcațiuni de contrabandă cu droguri Newsweek.ro
Un nou atac al SUA a avut loc, acum puţin timp, în Caraibe, asupra unei presupuse ambarcațiuni de co...
Acum 2 ore
18:10
Moment dezgustător într-o brutărie din București: Șobolanul din „Ratatouille” inspecta pâinile Newsweek.ro
Clienții unei brutării din București au avut parte de o scenă dezgustătoare. Un șobolan se plimba pr...
18:10
Navă de debarcare a Rusiei, ancorată lângă coasta Germaniei. Suspectă că a lansat drone în Danemarca Newsweek.ro
Nava de debarcare Aleksandr Șabalin, aparținând Flotei Baltice Ruse, a ancorat lângă intrarea în Gol...
17:50
Croația reintroduce stagiul militar obligatoriu. Rezerviștii vor face 2 luni de instrucție Newsweek.ro
Parlamentul Croației a votat vineri reintroducerea serviciului militar obligatoriu, eliminat în 2008...
17:40
Doi tineri și-au comandat produse de 100000 lei. Unul dintre s-a angajat la firmă să le poată fura Newsweek.ro
Doi tineri de 21 și 26 de ani au pus la cale o schemă inedită: au comandat pe conturi false produse ...
17:40
New York Times: Lipsa de comunicare împinge SUA și China spre un conflict armat Newsweek.ro
Înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping din Coreea de Sud, experții îndeamnă Washingto...
17:20
George Simion a pierdut procesul în care contesta că a colaborat cu servicii secrete ruse Newsweek.ro
George Simion este colaborator al serviciile secrete de la Moscova, potrivit unei decizii definitive...
Acum 4 ore
17:10
Zelenski s-a întâlnit cu regele Charles al III-lea. O forță multinațională de menținere în UE Newsweek.ro
Președintele Volodimir Zelenski a sosit la Londra pe 24 octombrie, în contextul pregătirilor pentru ...
17:00
România, prima țară UE căreia Bentley îi dedică o colecție specială de mașini: Mulliner Athenaeum Newsweek.ro
Bentley a prezentat prima colecție specială realizată de divizia sa de manufactură și personalizare ...
16:50
Un sârb a oferit mită unui polițist de frontieră pentru a intra în România. Care a fost suma Newsweek.ro
Un sârb a oferit mită unui polițist de frontieră pentru a intra în România. Care a fost suma. Un pol...
16:50
Cele mai bune cizme de damă pentru sezonul rece Newsweek.ro
Gata, s-a dus vara, ne-am luat la revedere de la sandale și espadrile, și am intrat oficial în sezon...
16:40
Patru morți și 12 răniți într-o gară din nordul Ucrainei, după ce un bărbat a detonat o bombă Newsweek.ro
Patru morți și 12 răniți într-o gară din nordul Ucrainei, după ce un bărbat a detonat o bombă. Un bă...
16:20
Poșta din Suedia renunță la flota de 400 de mașini electrice. Se întoarce la diesel! Care e problema Newsweek.ro
Producătorul a promis o autonomie garantată de 280 km cu un plin de baterie, dar iarna poștașii pot ...
16:20
Doar 600.000 de români au accesat platforma pentru voucherele de energie, față de 2,1 milioane Newsweek.ro
Doar 600.000 de români au accesat platforma pentru voucherele de energie, față de 2,1 milioane. Mini...
16:10
Ce program este anunțat pentru sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului din această duminică Newsweek.ro
Ce program este anunțat pentru sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului din această duminică. Evenime...
16:10
Cât vor fi noile pensiile speciale negociate de magistrați cu Grindeanu? Vor depăși 20.000 lei net Newsweek.ro
PSD ar fi negociat cu magistrații pentru a păstra cuantumul de 70% din valoarea pensiilor speciale. ...
16:00
Sorin Grindeanu, despre salariul minim: „Am cerut toate datele la Finante să vedem care e impactul” Newsweek.ro
Șeful PSD, Sorin Grindeanu a spus, vineri, că a solicitat Ministerului de Finanțe datele despre imap...
16:00
Premieră înfricoșătoare: Mașină electrică chinezească, vândută cu siglă Opel în Europa Newsweek.ro
Criza din industria auto, generată în principal de costurile electrificării, naște monștrii. Gigantu...
16:00
Indemnizații lunare de 65.000 lei la Antibiotice, Romatsa, Teletrans, Aeroporturi București Newsweek.ro
Directorii şi membrii Consiliilor de Administraţie din companiile controlate de stat câștigîă sume f...
15:50
Marele horoscop al iubirii, banilor și de sănătate, 26 octombrie - 1 noiembrie. Vin mari încercări! Newsweek.ro
Aevm Marele horoscop al iubirii, bani și sănătate, 26 octombrie - 1 noiembrie. Se anunță o săptămână...
15:40
Putin promite un răspuns „copleșitor” dacă Rusia va fi atacată de rachete Tomahawk furnizate de SUA Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a promis că va continua „dialogul” în ciuda faptului că omologul său...
15:30
Fraudă cu TVA de 48.000.000 €, achetată de Parchetul European. 7 arestări, inclusiv în România Newsweek.ro
Parchetul European, condus de Laura Codruța Kövesi, anchetează o fraudă cu TVA de 48.000.000 € în ma...
15:20
Inspector de la ANAF, prins în flagrant primind 3.000 de lei mită de la administratoarea unei firme Newsweek.ro
Un inspector antifraudă din cadrul ANAF - Direcția Regională Antifraudă Fiscală București a fost pla...
Acum 6 ore
14:50
RECALCULARE Pensionar cu grupe pierde 1.400 lei la pensie. Altul câștigă 1.500 în condiții normale Newsweek.ro
Recalcularea pensiilor a stârnit reacții aprinse. Este sau nu corectă? Prezentăm azi cazul unui pens...
14:50
Salariul minim, motiv de ceartă în Coaliție. Economist: „E un fel de „maradona” financiară” Newsweek.ro
Salariul pentru peste 1.000.000 de angajați din România nu va crește anul viitor, a anunțat premieru...
14:40
Blindatul amfibiu de la Moreni care vrea să cucerească lumea. E 6X6 și oferă protecție nucleară Newsweek.ro
UZINA Automecanica Moreni a făcut publică fișa tehnică a unui transportor blindat amfibiu conceput c...
14:30
Femeie de 70 ani, decedată într-un incendiu pornit de la jar căzut din sobă. Mesajul autorităților Newsweek.ro
O femeie de 70 de ani a murit, vineri dimineaţă, într-un incendiu produs în judeţul Dâmboviţa, iar p...
14:00
Studiu: Ce efecte secundare au antidepresivele asupra sănătății fizice? Diferențele sunt uriașe Newsweek.ro
Antidepresivele au efecte secundare extrem de diferite asupra sănătății fizice, relevă un studiu ino...
13:50
Studenții vor protesta din nou în fața Guvernului, din cauza tăierilor în Educație Newsweek.ro
Studenții ies în stradă pe 29 octombrie, într-un nou protest care se organizează, ca să ceară mai mu...
13:40
Povestea tinerilor găsiți împușcați în mașină. Legiști: Au murit cu două zile înainte să fie găsiți Newsweek.ro
Au venit concluziile necropsiei celor doi tineri găsiți decedați în mașină lângă o pădure. Legiștii ...
13:30
Daniel David anunță că vor fi reintroduse bursele pentru olimpici. Când va fi implementată măsura Newsweek.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a făcut un anunț neașteptat joi, când a anunțat că își dorește să...
Acum 8 ore
13:10
Sorin Grindeanu anunță că PSD a avut un dialog constructiv la Parlament privind pensiile speciale Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a anunțat că social-democrații au avut un dialog const...
12:50
De ce Rusia a bătut monedă de o rublă cu chipul lui Eminescu? Poetul era contra Imperiului țarist Newsweek.ro
În 1989, Uniunea Sovietică a bătut 2.000.000 de monezi de o rublă cu chipul lui Eminescu. O decizie ...
12:50
Nicușor Dan afirmă că România ar putea impune sancţiuni Lukoil. Rușii au afaceri de 2 miliarde $ Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că în discuțiile din cadrul Consiliului European privind sancțiu...
12:40
România, pas important în procesul de aderare la OCDE. Am primit al 16-lea Aviz Formal. Ce înseamnă? Newsweek.ro
România a făcut un pas important în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltar...
12:30
Putin ironizează sancțiunile SUA. Trump: „Vorbim peste șase luni, să vedem cine are dreptate” Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, i-a răspuns lui Vladimir Putin după ce liderul rus a ironizat efecte...
12:20
Carrefour iese de piața din România. În 2024, a avut o cifră de afaceri de 12,5 miliarde de lei Newsweek.ro
Grupul francez Carrefour vinde magazinele din România și iese de pe piață. De asemenea, gigantul rat...
12:10
Laptopul tău se supraîncălzește și rulează greu? Trucuri simple care îi redau performanța inițială Newsweek.ro
Un laptop bine întreținut nu doar că funcționează mai rapid, dar are și o durată de viață mult mai l...
12:10
Carrefour iese de piața din România. În 2024, a avut o cifră de afaceri de 17,6 miliarde de lei Newsweek.ro
Grupul francez Carrefour vinde magazinele din România și iese de pe piață. De asemenea, gigantul rat...
11:50
România pregătește un proiect care va aduce miliarde în economie. Punte între Ucraina de Occident Newsweek.ro
România pregătește un proiect foarte important care leagă Orientul dar și Ucraina de Occident. Acest...
11:50
Coreea de Nord a furat criptomonede de 1.500.000.000$ să facă bombe nucleare. Metoda hackerilor Newsweek.ro
Hackerii nord-coreeni au furat miliarde de dolari prin spargerea burselor de criptomonede și crearea...
11:40
VIDEO Atac cu drone la Moscova. Explozii la un bloc de 14 etaje. 1500 de familii fără curent electic Newsweek.ro
A fost teroare în Rusia noaptea trecută după ce un roi de drone kamikaze au lovit mai multe blocuri ...
11:20
Cum ții șoarecii departe de casă toamna? Ai nevoie de ingrediente banale din bucătărie Newsweek.ro
Atunci când observi prezența unui șoarece în casă, apar imediat îngrijorarea și disconfortul, mai al...
Acum 12 ore
11:10
Daniel Băluță, despre lucrările de la Planșeul Unirii: „Suntem într-un ușor avans” Newsweek.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că lucrările de reabilitare la Planșeul Unirii sunt ...
11:00
Siguranța trenurilor, în pericol. Hoții au furat cabluri de la sistemul de dirijare. Le-au aruncat Newsweek.ro
Doi tineri au pus traficul feroviar în pricol. Ei au furat cabluri ale instalaţiei de siguranţă şi d...
10:40
METEO Rafale puternice de vânt „mătură” România. Până când e valabilă alerta de vreme rea? Newsweek.ro
Meteorologii au prelungit alerta de vânt puternic și spun că vor fi rafale de 120 km/oră. Sunt vizat...
10:40
Sfințirea Catedralei Naționale, construită în 15 ani. 100.000 de oameni, așteptați la eveniment Newsweek.ro
Catedrala Națională va fi sfințită pe 26 octombrie de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantin...
