Nu e un banc! Cel mai neobișnuit record mondial, obținut de un…porc! Câți metri a mers pe skateboard
Cancan.ro, 24 octombrie 2025 19:00
Un porc a captat atenția lumii cu o abilitate complet neobișnuită: skateboardingul. Norbert, un porc în vârstă de cinci ani și cu o greutate de aproximativ 80 de kilograme, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness […]
Acum 5 minute
19:20
Momentul penibil în care o concurentă la Miss a crezut că a fost nominalizată printre câștigătoare: ”Scuze, dar…” # Cancan.ro
O gafă de proporții a făcut valuri pe internet. Personajul principal este chiar Miss Panama, tânăra care a înțeles greșit anunțul despre câștigătoarea din finala Miss Grand International 2025 de la Bangkok, Thailanda. Ce s-a […]
Acum 15 minute
19:10
Pentru mulți, ideea de a conduce o mașină premium rămâne undeva între vis și fantezie. Prețurile ridicate, poveștile despre întreținere costisitoare și teama de țepe par să transforme dorința într-un plan imposibil. Totuși, în ultimii […]
Acum 30 minute
19:00
Acum o oră
18:50
Mihai Bendeac, dezvăluiri despre cea mai ”neagră” perioadă din viața lui. De ce a apelat la psihiatru # Cancan.ro
Mihai Bendeac este unul dintre cele mai transparente personaje din showbiz-ul românesc. Actorul a vorbit mereu deschis despre viața lui personală, în ciuda tuturor criticilor primite. El a atins și un subiect mai sensibil atunci […]
Acum 2 ore
18:20
Furtuna Benjamin devastează vestul Europei și se îndreaptă spre România. Meteorologii anunță scăderi bruște de temperatură și ploi abundente. Europa de Vest a fost lovită în ultimele zile de o furtună puternică ce a produs […]
18:10
Coca-Cola își schimbă rețeta în SUA la cererea lui Donald Trump. Ce ingredient nou va conține băutura # Cancan.ro
Se anunță schimbări importante în rețeta uneia dintre cele mai cunoscute băuturi din lume. După ce Donald Trump a cerut ca în Statele Unite ale Americii să fie produsă o variantă „autentică” de Coca-Cola, similară […]
17:50
“Rivala” Iulianei Beregoi, transformarea cu care a încins internetul! Imaginea cu Mara Ognean a făcut valuri în online # Cancan.ro
Mara Ognean, apariție incendiară! Fosta prietenă a Iulianei Beregoi a încins internetul cu noul ei look roșcat! Iată cum s-a fotografiat tânăra! Mara Ognean a reușit, din nou, să atragă toate privirile. Tânăra care s-a […]
17:50
Alina Crișan, un nou capitol fără Direcția 5. Ce a făcut-o pe artistă să renunțe la colaborare: “Decizia nu a fost una bruscă” | EXCLUSIV # Cancan.ro
După ani întregi în care a fost vocea feminină din piesele Direcția 5 și a bătut țara în lung și-n lat cu celebra trupă, Alina Crișan a decis că a venit timpul să facă o […]
17:50
Gabriela Cristea, criticată pentru că își postează fiicele în mediul online. Ce răspuns a oferit vedeta # Cancan.ro
Vedetele aleg modalități diferite de abordare atunci când vine vorba de expunerea copiilor lor în mediul online. Dacă există persoane din showbiz care preferă să nu îi posteze deloc pe micuți, Gabriela Cristea se numără […]
17:50
Elena Ionescu nu se mai lasă păcălită! Artista, dezvăluiri fără perdea despre “domnul misterios” cu care a fost în Lefkada: “Trebuie să-mi arate că merită” # Cancan.ro
Elena Ionescu pare că și-a găsit liniștea, dar cu prudență. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista a făcut declarații savuroase despre bărbatul cu care a petrecut clipe de vis în vacanța din Lefkada. Domnul misterios are […]
17:40
Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași. Gestul făcut de președintele României # Cancan.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a avut parte de momente tensionate la Iași, unde a fost huiduit de mai mulți protestatari chiar la sosirea sa la Teatrul Național. Cum a reacționat acesta după ce a coborât […]
Acum 4 ore
17:20
Daniela Gyorfi a trecut prin momente cumplite! Vedeta a mărturisit că o problemă de sănătate a necesitat o operație delicată și a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Ce s-a întâmplat? Află în articol! Artista […]
17:10
Emily Burghelea trece prin clipe grele, după ce a născut a treia oară: „Nu știu cum să controlez” # Cancan.ro
Emily Bughelea trece prin momente emoționante după ce a născut al treilea copil. Vedeta trăiește zile pline de emoție după ce a devenit, din nou, mamă. Iată cum s-a fotografiat aceasta! Fosta asistentă TV a […]
16:40
Bianca Drăgușanu a luat foc, după ce o tânără i-a făcut inventarul operațiilor estetice: ”Tot nasoale sunteți” # Cancan.ro
Bianca Drăgușanu este cunoscută pentru numeroasele intervenții estetice pe care și le-a făcut de-a lungul anilor. Deși a vorbit deschis despre ele și mereu a fost sinceră, recent a avut o reacție acidă la adresa […]
16:30
Cine e milionarul celebru cu care s-a afișat Simona Halep? Au apărut la mai multe evenimente # Cancan.ro
Simona Halep și-a luat prin surprindere fanii cu cea mai recentă apariție! Celebra sportivă a apărut alături de fiul unui milionar celebru de la noi. Despre cine este vorba și unde au fost surprinși? Află […]
16:30
O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Nu mai lăsaţi […]
16:20
Test de perspicacitate | Doar 1 dintre 500 de oameni poate identifica 3 pisici printre pinguinii din imagine # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de perspicacitate! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
15:50
Cum arată noua locuință a lui Nicole Cherry. Ce detalii inedite a ales: „Un vis împlinit” # Cancan.ro
Nicole Cherry și soțul ei și-au amenajat noua locuință în care se vor muta în scurt timp! Artista și Florin Popa au ales camere luminoase și spațioase, un living primitor și o baie cu obiecte […]
15:50
Doliu în lumea din online! Emman Atienza, o tânără în vârstă de 19 ani celebră pe TikTok, s-a stins din viață subit. Ce a postat tatăl său în mediul online, după această tragedie? Află în […]
Acum 6 ore
15:20
Primele vești bune pentru locuitorii blocului din Rahova! Anunțul făcut de la Primăria Capitalei # Cancan.ro
Vești bune pentru locatarii blocului din Rahova! Stelian Bujduveanu a declarat joi că Primăria Capitalei va reconstrui clădirea distrusă în urma exploziei. Mai mult, cei păgubiți vor rămâne proprietari. Află în articol! Explozia care a […]
15:20
Gestul pe care l-au facut asistentele drept omagiu pentru o tânără care a ales să salveze alte vieți # Cancan.ro
Asistentele unui spital din Alabama au făcut un gest impresionant pentru o tânără de doar 18 ani, Kimber Mills, care și-a pierdut viața după ce a fost împușcată la o petrecere. Chiar dacă nu a […]
15:10
Mihaela Bilic, în misiune secretă la supermarket! Ghiciți ce caută nutriționista noaptea prin magazine, cu orele, și de ce fuge în pădure! ”Nu mai avem nicio șansă!” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Mihaela Bilic nu mai are încredere în nimic de pe rafturi, așa că merge noaptea în supermarketuri, ca într-un ritual secret, și citește etichetele cu orele. Cumpără brânzeturi expirate „pentru că sunt mai bune” și […]
15:00
Imaginea care o bântuie pe Ioana State. A topit 20 de kilograme, dar unii vor spune că are o ”dublură”! “E diferență de la cer la pământ” # Cancan.ro
Ioana State a slăbit 20 de kilograme, dar aparițiile ei în filmul „Cursa” îi vor bulversa pe fani, pentru că apare cu silueta de odinioară. Actrița este pregătită să răspundă cu umor acuzațiilor cum că […]
14:50
Mai sunt doar două zile până când românii vor putea participa la momentul sfințirii Catedralei Naționale. Acesta este un eveniment istoric pentru ortodoxie. Zeci de mii de oameni, oficiali și pelerini vor veni din toate […]
14:50
Mega scandal amoros! Cum a vrut Wanda Nara să agațe un fotbalist celebru căsătorit! Culmea, îi cunoștea soția # Cancan.ro
Enzo Fernandez, vicecăpitanul lui Chelsea, se află în centrul unui scandal amoros de proporții în țara sa natală, Argentina. Fotbalistul s-a trezit într-un triunghi amoros alături de soția sa, Valentina Cervantes, cu care tocmai se […]
14:20
Secretele Casei Regale a României, dezvăluite într-o ediție specială a podcastului ”Altceva cu Adrian Artene” # Cancan.ro
Sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”, publicul este invitat la o ediție specială dedicată Casei Regale a României. Invitatul lui Adrian Artene este Adrian Buga, […]
14:20
Reacția Cătălinei Ponor când gimnasta din Rusia a câștigat medalia de aur la Jakarta. Tânăra a candidat sub steag neutru # Cancan.ro
După o absență de patru ani impusă de suspendarea sportivilor ruși din cauza conflictului din Ucraina, Angelina Melnikova și-a făcut revenirea la Campionatele Mondiale de gimnastică, participând sub steag neutru. Fosta campioană, Cătălina Ponor, a […]
13:30
Românii sunt cunoscuți pentru inventivitatea lor, mai ales atunci când vine vorba de vânzarea diferitelor obiecte. Un exemplu care a atras atenția, i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Un bărbat care își dorește să […]
Acum 8 ore
13:20
Un român a distrus un monument istoric din Spania. A intrat cu TIR-ul într-o arcadă veche de 3 secole # Cancan.ro
Un TIR românesc a provocat pagube serioase unei structuri istorice din Spania, care datează din anul 1783, după ce șoferul a încercat să treacă pe sub o arcadă a apeductului El Cobre din Algeciras, fără […]
13:00
Ella Vișan și Andrei Lemnaru, din nou împreună! După anularea nunții, destinul i-a adus iar unul lângă celălalt: “A fost un șoc” # Cancan.ro
Andrei Lemnaru, întâlnire de gradul zero cu fosta! Concurentul de la Insula Iubirii a dat nas în nas cu femeia care l-a înșelat în fața întregii țări! Aseară, destinul i-a adus din nou împreună, fix […]
12:50
Scene incredibile în vitrina unei brutării din București! Un șobolan a fost filmat printre produse # Cancan.ro
Un incident neașteptat a avut loc într-o brutărie din București. Un șoarece uriaș a fost surprins alergând printre pâini, chiar sub ochii brutarilor, dar și al clienților prezenți la acel moment în incintă. Imaginile care […]
12:40
Potrivit unui raport, NASA a început eforturile de a localiza cometul 3I/ATLAS, după ce acesta a fost observat emițând un aliaj necunoscut în natură și manifestând alte comportamente neobișnuite. Cum 3I/ATLAS și-a arătat un comportament […]
12:20
Cele 2 zodii care vor avea grave probleme de sănătate în noiembrie 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Mergeți la control!” # Cancan.ro
Zodia Scorpion, activă între 23 octombrie și 22 noiembrie, se află într-o perioadă energetică intensă. Soarele și Mercur strălucesc în semnul său, iar Venus urmează să le completeze, creând o armonie puternică cu Jupiter aflat […]
11:50
Ce se întâmplă cu creierul tău dacă bei cafea pe stomacul gol, potrivit dr. Vlad Ciurea. Efectele sunt ireversibile # Cancan.ro
Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume, nelipsită din rutina de dimineață a milioane de oameni. Pentru mulți, ea reprezintă o formă de energie, confort și chiar socializare. Totuși, deși are beneficii […]
11:50
Ies la iveală detalii halucinante despre Bianka și Toni, cei doi tineri în vârstă de 20 de ani din Harghita, care au fost găsiți fără viață într-o mașină, după ce au fost dați dispăruți timp […]
11:40
(P) Intră în Mozzart Gold, cea mai provocatoare campanie a anului și poți câștiga premii în valoare de peste 200.000 RON! # Cancan.ro
De mii de ani, aurul este un etalon de valoare consacrat. Multe lupte și războaie s-au dus pentru el, iar noi, astăzi, ți-l oferim cum nu se poate mai ușor. E momentul să te remarci […]
Acum 12 ore
11:00
Calcul complet | Ce pensie vei avea în 2030, 2035 și în 2040, dacă acum primești 3.000 lei / lună # Cancan.ro
Viitorul financiar este o preocupare tot mai mare pentru mulți români, mai ales în contextul schimbărilor economice și al discuțiilor despre sistemul public de pensii. Mulți oameni se întreabă cât va crește lunar, după toate […]
10:50
Tragedie aviatică cu patru victime. Fiul, nora și nepoții unui cunoscut politician și-au pierdut viața # Cancan.ro
Tragedie fără margini în statul american Illinois. Fiul nora și nepoții un politician conservator și-au pierdut viața în mod tragic, în urma unui accident de elicopter. Darren Bailey, fostul candidat la funcția de guvernator al […]
10:10
Ce trebuie să mănânci dacă ai noua variantă COVID-19. Lista completă a alimentelor permise și interzise # Cancan.ro
Atunci când te confrunți cu o infecție virală precum COVID-19, ceea ce mănânci are un rol foarte important în felul în care organismul tău se recuperează. O dietă echilibrată susține sistemul imunitar și poate combate […]
09:50
Confesiuni cutremurătoare de la clinica din Constanța. O mamă susține că medicii i-ar fi resuscitat copilul direct pe piept # Cancan.ro
O altă pacientă care a născut în clinica privată din Constanța a făcut mărturisiri cutremurătoare. Imediat după ce și-a adus copilul pe lume, bebelușul ei era inert, iar medicii l-au resuscitat direct pe pieptul ei. […]
09:20
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți identifica elefantul ascuns în această fotografie # Cancan.ro
Iluziile optice, cum este aceasta, îți păcălesc creierul să interpreteze greșit informațiile vizuale, ceea ce duce la o percepție distorsionată. Aici avem o iluzie optică ce te provoacă să găsești un elefant ascuns în această […]
08:50
CANCAN.RO îți aduce și astăzi zâmbetul pe buze! Pentru că o doză de umor face ziua mai frumoasă, ți-am pregătit acest banc, care sigur te va face să râzi cu gura până la urechi. Lasă […]
08:40
Irina Fodor, colegă cu Cabral la Pro TV. Cum a fost „furată” prezentatoarea Asia Express de la concurență # Cancan.ro
În anul 2014, Irina Fodor devenise colega lui Cabral la ProTV, după ce a fost “furată” de la concurență. Aceasta lucra ca tânără reporteră la postul Acasă. La vremea respectivă avea doar 25 de ani, […]
08:00
Au rămas sau nu prietene Alina Pușcău și Cristina Postu, după Asia Express? Adevărul a ieșit abia acum la iveală # Cancan.ro
Alina Pușcău și Cristina Postu au format una dintre echipele favorite din sezonul 8 de la Asia Express. ”Fotomodelele”, așa cum au fost numite de adversari, au dovedit că sunt pregătite, atât fizic, cât și […]
07:30
Ziua bună se cunoaște de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care, cu siguranță, o să te amuze copios. Protagonistul zilei este Bulă, care nu […]
Acum 24 ore
23:50
Lena Enache face “victime” sub ochii soțului! Gabi Enache, martorul multor scene: „Știe ce are acasă” # Cancan.ro
Lena Enache nu poate să treacă neobservată! Nu degeaba este supranumită “cea mai sexy soție de fotbalist”! Este conștientă de atuu-urile ei, iar Gabi Enache a fost martorul multor scene în care ochii bărbaților din […]
23:50
Olga Guțanu a spus ADIO dietei. Iubita lui CRBL, surprinsă în timp ce se „lupta” cu hotdog-ul! # Cancan.ro
Când te lovește foamea, nu mai ții cont de nimic și faci tot posibilul o astâmperi. Dar parcă totuși nu ne-am fi așteptat ca un model să mănânce astfel de preparate. Cu siguranță sunteți curioși […]
23:50
Show-ul ”Reginei audienței”, în impas! „Super-starul” Mihai Bendeac a eșuat la Antena 1. Ședință de urgență, după un start ratat! # Cancan.ro
Aflat în plină derulare pe micul ecran, The ticket, cel mai nou și unul dintre cele mai scumpe show-uri ale Antenei 1, are deja o situație incertă. Producătorii așteaptă finala, pentru a trage linie și […]
23:50
Denisa e șefa la ea-n familie, iar Flick se conformează. “Domnul Rimă”, soțul ideal: cară, conduce și zâmbește! # Cancan.ro
Doamnelor și domnilor, așa arată un tată dedicat, care bifează cu succes și rolul de soț atent. Ei nici că-i pasă, singura grijă pe care pare să o aibă este ca gentuța să stea în […]
23:50
Cât costă universitatea unde învață fiica Amaliei Năstase. Aici au studiat Prințul William și Kate Middleton: ”Lumea spune că-s nebună” # Cancan.ro
Educația de calitate costă! Emma, fiica cea mică a Amaliei și a lui Ilie Năstase, studiază la Universitatea St. Andrews din Scoția, aceeași în care au studiat prințul William și Kate Middleton. Cât scot din […]
