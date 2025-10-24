Din ruine, în lumină. Demnitatea refăcută cărămidă cu cărămidă / Video-story de vineri seara

G4Media, 24 octombrie 2025 19:00

Casa lui Iuliu Maniu din Bădăcin, transformată de regimul comunist în depozit, sediu de partid și centru al suferinței, renaște astăzi ca loc al memoriei...

Acum 5 minute
19:20
Franţa este pregătită să desfăşoare forţe în Ucraina în 2026, anunţă în Parlament şeful Statului Major al Forţelor Terestre franceze, Pierre Schill G4Media
Franţa este pregătită să intervină în războiul dintre Ucraina şi Rusia, a anunţat şeful Statului Major al Forţelor Terestre franceze, Pierre Schill, într-o audiere în...
Acum 30 minute
19:00
Paul Stănescu referitor la faptul că nu va mai candida la o funcţie în PSD: Se schimbă generaţiile, asta nu înseamnă că închid ochii, poţi să faci politică şi fără să ai o funcţie în partid G4Media
Secretarul general al PSD, senatorul de Olt Paul Stănescu, a declarat vineri, la Slatina, referitor la faptul că nu va mai candida pentru o funcţie...
19:00
19:00
Volodimir Zelenski, primit de regele Charles al III-lea, înaintea unei reuniuni a aliaţilor Kievului G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit vineri dimineaţă de regele Marii Britanii, Charles al III-lea, la castelul Windsor, înaintea unei întâlniri cu premierul Keir...
Acum o oră
18:40
Peste 50.000 de pelerini s-au închinat la moaştele din Baldachinul Sfinţilor de pe Colina Patriarhiei G4Media
Peste 50.000 de persoane au trecut până vineri pe la Sfintele Moaşte depuse spre închinare pentru a fi cinstite de pelerini cu ocazia pelerinajului prilejuit...
18:40
GastroWeekend: Ce evenimente nu trebuie să ratezi în weekend-ul 24-26 octombrie / Biblioteca Națională a României găzduiește expoziția Chocolate Saga / Festival de vin, organizat la Craiova G4Media
Toamna se simte mai intens în oraș și în țară prin gusturile, aromele și tradițiile adunate în evenimente gastronomice care transformă weekendul într-o experiență culinară...
Acum 2 ore
18:20
Profituri peste așteptări pentru Nokia, pe fondul creșterii cererii pentru AI și servicii de cloud G4Media
Compania finlandeză Nokia a raportat profituri pentru al treilea trimestru peste așteptările pieței, impulsionate de cererea puternică pentru produse optice și cloud, inclusiv vânzările de centre...
18:20
Furnizarea gazului, reluată treptat către consumatorii care îndeplinesc condiţiile, după explozia uriașă din Rahova / Care sunt imobilele unde va porni gazul sâmbătă / Proprietarii, rugaţi să asigure accesul echipelor Distrigaz G4Media
Distrigaz Sud Reţele anunţă că alimentarea va fi reluată treptat, începând de sâmbătă, în zona afectată de explozia din cartierul Rahova, pentru consumatorii care îndeplinesc...
18:10
Netflix integrează tot mai mult AI generativ în producțiile sale, dar asigură că artiștii rămân esențiali G4Media
Netflix mizează tot mai mult pe inteligența artificială generativă, considerând că aceasta poate deveni un instrument esențial pentru îmbunătățirea procesului creativ, fără a înlocui însă...
18:10
UE nu este pregătită să confiște activele rusești pentru împrumutul acordat Ucrainei, afirmă comisarul belgian Hadja Lahbib G4Media
UE „nu este pregătită" să ia măsura fără precedent de a confisca 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru a acorda un...
18:00
Canada intenționează să reia negocierile comerciale cu SUA imediat ce „americanii sunt pregătiţi” G4Media
Premierul canadian Mark Carney se declară vineri pregătit să reia negocierile comerciale cu Statele Unite, întrerupte abrupt de către Donald Trump, imediat ce "americanii sunt...
17:40
Operaţiune a poliției în Germania şi Elveţia împotriva unei bande care falsifica tablouri de Picasso, Rembrandt şi Rubens / Reproducerile false erau vândute la preţuri cuprinse între 400.000 şi 14 milioane de euro G4Media
O vastă operaţiune desfăşurată împotriva unei bande de falsificatori ai unor tablouri de Picasso, Rembrandt şi Rubens a avut loc în Germania şi Elveţia, a...
17:30
Mandat de arestare în lipsă pe numele unui tânăr din Alba, acuzat că a obligat o fată de 14 ani să se urce într-o mașină și apoi a violat-o G4Media
Judecătoria Alba Iulia a dispus, vineri, emiterea unui mandat de arestare în lipsă pe numele unui tânăr acuzat de lipsire de libertate în mod ilegal,...
Acum 4 ore
17:20
PSD insistă ca tăierile de cheltuieli din administrația locală să fie decise de primari, nu de Guvern / Grindeanu: Îmi doresc ca un primar, nu ştiu, de la Caracal, să-i las posibilitatea lui şi Consiliului Local să decidă cum reduc cheltuielile G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, revine cu argumentul că decizia privind reducerile de cheltuieli și personal din administrația locală trebuie să aparțină primarilor și forurilor locale,...
17:20
Activele fondurilor speculative ating valoarea istorică de 5 trilioane de dolari, în timp ce fluxurile trimestriale de capital ating cel mai înalt nivel din ultimii 18 ani G4Media
Activele totale gestionate de fondurile speculative au atins un nivel record de 5 trilioane de dolari, alimentate de o creștere a alocărilor de capital în...
17:10
Şase „narcoterorişti ”, ucişi într-un nou atac în războiul SUA împotriva drogurilor, în Caraibe / Ambarcaţiunea era folosită de Tren de Aragua, un gang venezuelean clasat drept organizaţie teroristă în Statele Unite G4Media
Şase bărbaţi au fost ucişi într-un nou atac împotriva unui vapor aparţinând unor presupuşi traficanţi de droguri, în noaptea de joi spre vineri, în Caraibe,...
17:10
Trimisul special al lui Putin se va întâlni cu Steve Witkoff în Statele Unite G4Media
Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, se află în Statele Unite pentru întâlniri cu oficiali ai administraţiei Trump, inclusiv cu trimisul special...
17:00
Croaţia a restabilit serviciul militar obligatoriu, cu o durată de două luni, pentru tinerii care au împlinit vârsta de 19 ani G4Media
Parlamentul croat a aprobat vineri restabilirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008, noul serviciu constând în două luni de instrucţie militară...
16:50
Condiții restrictive pentru eventualii competitori ai lui George Simion la șefia partidului extremist AUR: au nevoie de susținerea a minim 20 de parlamentari și europarlamentari din totalul de 94 G4Media
Conducerea partidului extremist AUR a stabilit regulamentul pentru desfășurarea alegerilor interne pentru șefia formațiunii, scrutin ce va avea loc la congresul din 30 noiembrie. Regulamentul...
16:40
În Statele Unite, inflația a crescut la 3% pe an în septembrie G4Media
Inflația a continuat să accelereze în septembrie în Statele Unite în cifre anualizate, ajungând la 3% față de 2,9% cu o lună înainte, potrivit indicelui...
16:40
Nicuşor Dan: Trăim o perioadă în care multe valori sunt puse în discuţie, inclusiv adevărul şi importanţa cunoaşterii / Trebuie să afirmăm şi să promovăm, să luptăm pentru o lume în care cunoaşterea contează şi deciziile se iau pe bază de cunoaştere G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în discursul rostit vineri, la Iaşi, la ceremonia organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii...
16:30
ANALIZĂ Tesla crede că nu mai este necesar să introducă modele noi / Model 3 și Model Y au aproape nouă ani în producție G4Media
Tesla a devenit cel mai valoros producător de automobile din lume după lansarea sedanului Model 3 în 2017, urmat de crossover-ul Model Y. Acestea nu numai...
16:30
Paisprezece morţi în naufragiul unei ambarcaţiuni în largul coastelor de vest ale Turciei G4Media
Paisprezece migranţi au murit după ce ambarcaţiunea în care se aflau s-a scufundat în largul coastelor de vest ale Turciei, au anunţat vineri autorităţile locale,...
16:20
Studiouri de animaţie japoneze şi companii americane precum Amazon și HBO Max au angajat involuntar informaticieni ai regimului nord-coreean, potrivit unui raport de specialitate G4Media
Companii americane, printre care se află HBO Max şi Amazon, precum şi studiouri de animaţie japoneze au angajat, fără să ştie, informaticieni nord-coreeni, a dezvăluit...
16:20
Aeroportul Internaţional „Eugen Doga” din Chişinău a atins cinci milioane de pasageri G4Media
Aeroportul Internaţional „Eugen Doga" Chişinău a marcat printr-un eveniment special, atingerea pragului de cinci milioane de pasageri deserviţi, transmite Moldpres, transmite News.ro. Pasagerul cu numărul...
16:10
Sora, aplicația virală cu inteligență artificială, îți transformă pisica sau câinele în vedetă video AI: Se pregătește lansarea pe Android / Ce înseamnă funcția „cameo” în Sora (VIDEO) G4Media
Aplicația Sora, dezvoltată de OpenAI, face din ce în ce mai multă vâlvă în lumea digitală. După ce a ajuns pe primul loc în App Store din...
16:10
CSM explică de ce a refuzat dialogul cu premierul Ilie Bolojan, dar a acceptat o întâlnire neanunțată public cu șeful PSD Sorin Grindeanu: Adoptarea unei reglementări echitabile trebuie să fie liniile directoare ale oricărui dialog interinstituțional onest G4Media
Conducerea CSM a spus într-un comunicat emis după întâlnirea neanunțată public cu șeful PSD Sorin Grindeanu pe tema pensiilor speciale ale magistraților că "adoptarea unei...
16:10
Grindeanu îşi nuanţează declaraţiile în legătură cu proiectul privind pensiile magistraţilor şi eventuala plecare a premierului: Nimeni nu e de neînlocuit, dar eu am spus cu totul altceva/ Dacă fiecare rămâne pe poziţiile antagonice, nu o să rezolvăm G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, şi-a nuanţat, vineri, declaraţiile cu privire la proiectul referitor la pensiile magistraţilor şi eventuala plecare a premierului, explicând că...
16:00
Un bărbat a detonat o grenadă într-o gară din Ucraina, trei morți și 12 răniți G4Media
Un bărbat a detonat vineri o grenadă pe peronul unei gări din orașul Ovruch, regiunea Jitomir, ucigând trei persoane și rănind 12, a raportat Poliția...
16:00
„A luptat până la capăt” – Lumea ciclismului, în doliu după moartea lui Kevin Bonaldo, în vârstă de 25 de ani G4Media
Lumea ciclismului este în doliu după ce Kevin Bonaldo, în vârstă de doar 25 de ani, a murit după o lună de luptă grea dusă...
16:00
Doi cetăţeni ungari, expulzaţi din Bosnia-Herţegovina pentru acuzaţii de spionaj G4Media
Doi cetăţeni ungari, arestaţi în Bosnia-Herţegovina (BiH) la începutul acestei săptămâni sub suspiciunea de spionaj, au fost expulzaţi după ce anchetele au stabilit că erau...
16:00
Ministrul german de externe şi-a anulat vizita în China, în contextul tensiunilor comerciale dintre Europa și țara asiatică G4Media
Ministrul german de externe Johann Wadephul şi-a anulat o vizită pe care urma să o efectueze săptămâna viitoare în China, pe fondul disputelor comerciale provocate...
15:50
5 gustări sănătoase, sub 300 kcal, fără zahăr și fără sare / Tania Fântână (nutriționist): Să fim sinceri: tuturor ni se întâmplă să vrem „ceva bun” între mese G4Media
Atunci când mănânci sănătos, echilibrat, și faci asta de luni sau poate ani buni, simți nevoia, din când în când, să mănânci și ceva mai…...
15:40
WSJ: Administrația Trump se află în negocieri cu mai multe companii de calcul cuantic pentru a achiziționa acțiuni în schimbul finanțării federale G4Media
Administrația președintelui american Donald Trump se află în negocieri cu mai multe companii de calcul cuantic pentru a achiziționa acțiuni în schimbul finanțării federale, a relatează Wall...
15:40
Banca Centrală a Rusiei a redus rata dobânzii de referință pentru a patra oară consecutiv G4Media
Banca Centrală a Rusiei a redus rata dobânzii de referință de la 17% la 16,5%. Aceasta este a patra reducere consecutivă a ratei dobânzii, potrivit...
15:30
Bulgaria extinde controlul statului asupra unei posibile vânzări de active ale Lukoil, companie rusească sancţionată de SUA G4Media
Parlamentul bulgar a aprobat vineri o serie de modificări legislative conform cărora vânzarea activelor din Bulgaria ale Lukoil, o companie rusească sancţionată săptămâna aceasta de...
Acum 6 ore
15:20
Ministrul Bogdan Ivan: O să prezint în CSAT o radiografie a situaţiei actuale din sistemul energetic, cu riscuri şi soluţii G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, la Bistriţa, că va prezenta în viitoarea şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) o radiografie...
15:20
Guvernul federal mexican l-a extrădat pe traficantul de droguri chinez Zhi Dong Zhang în Statele Unite / „Fratele Wang” este acuzat că a aprovizionat cartelurile Sinaloa şi Jalisco Nueva Generacion, pe care Washingtonul le consideră principalii vinovaţi de traficul de fentanil pe teritoriul său G4Media
Guvenul federal mexican a anunţat că cetăţeanul chinez Zhi Dong Zhang a fost extrădat în Statele Unite unde se va confrunta cu acuzaţii de trafic...
15:10
Operaţiunile SUA împotriva cartelurilor de droguri ar putea devia rutele de trafic spre Europa, avertizează un responsabil german pentru problema drogurilor și adicțiilor G4Media
Acţiunile administraţiei Trump de reprimare a cartelurilor de trafic de droguri din America Latină ar putea devia rutele acestui trafic spre Europa, inclusiv Germania, a...
15:10
Grindeanu: Eu nu am cunoştinţă de vreo coaliţie PSD-AUR. Nici nu am discutat aşa ceva / Ca să intrăm într-o treabă de acest tip, ar trebui să ieşim din coaliţia actuală, ceea ce nu ne dorim / Exclud total G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii nu au discutat despre o eventuală alianţă cu AUR, aşa cum se vehiculează în spaţiul...
15:00
Stranierii convocați de Mircea Lucescu pentru meciurile decisive din preliminariile CM 2026 G4Media
Mircea Lucescu a anunțat vineri lista stranierilor convocați pentru meciurile decisive din preliminariile CM de fotbal din 2026. Tricolorii mai au de jucat cu Bosnia...
15:00
Grindeanu: Să ținem cont și de ce vrea sistemul de justiție / Dacă nu ajungem la o soluție „acceptabilă”, instanțele vor fi tot în grevă / Dacă rămânem pe poziții antagonice, nu o să rezolvăm și rămâne în urmă doar un orgoliu G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut, vineri, într-o conferință de presă, că dacă pe pensiile magistraților nu se ajunge la o soluție „acceptabilă"...
14:40
Președintele Nicușor Dan, huiduit de un grup de persoane la sosirea la Iași: „Mergi în Ucraina” G4Media
Președintele Nicușor Dan a fost huiduit, vineri, de un grup de persoane la sosirea la Iași, care i-au strigat „Hoțule" și „Mergi în Ucraina", transmite...
14:40
Mouratoglou șochează lumea tenisului: Accidentarea teribilă a lui Rune ar putea fi „cel mai bun lucru care i s-a întâmplat” G4Media
Cariera lui Holger Rune (22 de ani) va lua o pauză mare după ce jucătorul de tenis danez și-a rupt tendonul lui Ahile de la...
14:30
Sediul Primăriei Certeju de Sus şi 110 hectare de pădure, sub sechestrul ANAF / Dacă va fi vândută clădirea, primăria se va muta în cabinetul medicului de familie G4Media
Sediul Primăriei comunei Certeju de Sus din județul Hunedoara şi 110 hectare de pădure au fost puse sub sechestru de ANAF din cauza unei datorii...
14:30
De ce tace Europa când toată Justiția română țipă? De ce? G4Media
Premierul Ilie Bolojan a oferit joi seara câteva explicații privind „războiul" său cu Justiția, purtat pe seama reducerii pensiilor speciale și a majorării vârstei de...
14:20
Peste 63.000 de camionete Tesla Cybertruck sunt rechemate în service / Probleme de software la luminile de parcare G4Media
Tesla a anunțat că recheamă 63.619 de vehicule Cybertruck din cauza unei probleme de software care face ca luminile de parcare din față să fie prea puternice,...
14:20
Deficitul comercial al Clujului ajunge la un miliard de euro în primele 7 luni ale anului, fiind în creștere / Județul a avut exporturi de 1,7 miliarde de euro în această perioadă G4Media
Deficitul comercial al Clujului depășește pentru prima dată în ultima vreme un miliard de euro, în primele șapte luni din acest an, arată datele Direcției...
14:10
O serie de fosile arată că dinozaurii prosperau înainte să dispară după impactul cu un asteroid, potrivit unui nou studiu G4Media
Unii dintre ultimii dinozauri din lume erau sănătoşi şi prosperau până în ziua în care au fost anihilaţi de impactul planetei cu un asteroid de...
14:10
Strategia McLaren înainte de cursa din Mexic produce rumoare în paddock-ul F1 G4Media
Oscar Piastri și Lando Norris au fost implicați în mai multe incidente în acest sezon, ultimul chiar la Grand Prix-ul din SUA, de la Austin....
