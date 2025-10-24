Din ruine, în lumină. Demnitatea refăcută cărămidă cu cărămidă / Video-story de vineri seara
G4Media, 24 octombrie 2025 19:00
Casa lui Iuliu Maniu din Bădăcin, transformată de regimul comunist în depozit, sediu de partid și centru al suferinței, renaște astăzi ca loc al memoriei... © G4Media.ro.
• • •
