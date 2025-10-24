Ucraina: 4 morţi şi 12 răniţi după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv într-o gară în timpul unui control
Bursa, 24 octombrie 2025 19:00
Un bărbat a detonat vineri un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări din nordul Ucrainei, în timpul unui control al documentelor întreprins de grăniceri, explozia soldându-se cu moartea sa şi a trei femei, şi cu rănirea altor 12 persoane, au indicat autorităţile, transmite AFP
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a cerut liderilor europeni să nu ofere Rusiei nicio justificare pentru a încheia războiul pe baza unui rezultat nedrept pentru Ucraina. Discursul său a avut loc în cadrul reuniunii and #8222;coalition of the willing and #8221;, organizată la sediul Ministerului britanic de Externe
Volodimir Zelenski, primit de regele Charles al III-lea, înaintea unei reuniuni a aliaţilor Kievului # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit vineri dimineaţă de regele Marii Britanii, Charles al III-lea, la castelul Windsor, înaintea unei întâlniri cu premierul Keir Starmer şi cu aliaţi ai Ucrainei pentru a discuta despre livrările de arme cu rază lungă de acţiune pentru Kiev, relatează AFP
Banca Naţională a României lansează o nouă secţiune pe site-ul www.bnr.ro despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 - 1917 şi eforturile de repatriere a acestuia
UE nu este pregătită să confişte activele ruseşti pentru împrumutul acordat Ucrainei, afirmă comisarul belgian Hadja Lahbib # Bursa
UE and #8222;nu este pregătită and #8221; să ia măsura fără precedent de a confisca 140 de miliarde de euro din activele ruseşti îngheţate pentru a acorda un împrumut masiv Ucrainei, a declarat vineri comisarul european belgian Hadja Lahbib, conform Politico
Preşedintele SUA, Donald Trump, îl graţiază pe fondatorul Binance, Changpeng Zhao, fondatorul şi fostul CEO al Binance, cea mai mare platformă de tranzacţionare cripto din lume
Şase and #8222;narcoterorişti and #8221;, ucişi într-un nou atac în războiul SUA împotriva drogurilor, în Caraibe # Bursa
Şase bărbaţi au fost ucişi într-un nou atac împotriva unui vapor aparţinând unor presupuşi traficanţi de droguri, în noaptea de joi spre vineri, în Caraibe, anunţă vineri pe reţele de socializare secretarul american al Apărării Pete Hegseth, relatează AFP
Parlamentul croat a aprobat vineri restabilirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008, noul serviciu constând în două luni de instrucţie militară pentru tinerii care au împlinit vârsta de 19 ani, relatează agenţiile de ştiri HINA şi EFE
Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, se află în Statele Unite pentru întâlniri cu oficiali ai administraţiei Trump, inclusiv cu trimisul special Steve Witkoff, potrivit presei americane de vineri, relatează agenţia de ştiri Reuters
O tranzacţie online pare un simplu clic, dar în spatele acestuia există un lanţ complex de procese: criptare, autentificare, validare şi confirmare. Dacă una dintre aceste and #8222;verigi and #8221; este slabă, hackerii pot profita. Este exact ca într-un lanţ de siguranţă de pe uşa casei - un singur element ruginit poate ceda şi poate permite accesul unui intrus
Roxana Ilinca, TMC Group: and #8221;Anul 2025 a schimbat regulile: Piaţa de business travel de redefineşte and #8221; # Bursa
Turismul de business s-a reconfigurat semnificativ în 2025, pe fondul nevoii de eficienţă, control al costurilor şi transparenţa financiară, iar deplasările corporate s-au transformat într-un exerciţiu de management strategic. Roxana Ilinca, CEO al TMC Group, o companie românească specializată
TP-Link marchează o nouă etapă în evoluţia conectivităţii: primul transfer de date prin Wi-Fi 8 # Bursa
TP-Link a anunţat că a efectuat cu succes primele teste ale hardware-ului Wi-Fi 8 utilizând un dispozitiv prototip. Această reuşită reprezintă o etapă esenţială în definirea următoarei generaţii de reţele Wi-Fi
Rezilienţa la schimbările climatice şi la cele geopolitice - provocările actuale ale oraşelor # Bursa
Pentru a oferi o calitate superioară a vieţii, oraşele trebuie să se adapteze schimbărilor climatice, dar şi celor geopolitice actuale, să valorifice, prin inovaţie, resursele existente, contribuind, de la nivel local, la rezilienţa generală a ţării. Este ceea ce face un oraş and #8222;liveable and #8221;, reunind oameni, competenţe şi inovaţie
Inflaţia a continuat să accelereze în septembrie în Statele Unite, ajungând la 3% în termeni anualizaţi, faţă de 2,9% în luna august, potrivit indicelui preţurilor de consum (IPC) publicat vineri de Departamentul Muncii, cu o întârziere cauzată de blocajul bugetar care a afectat statul federal, relatează Le Figaro.
ANPC a verificat peste 1.900 de operatori economici şi a aplicat amenzi de aproape 7 milioane de lei # Bursa
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, în perioada 20-24 octombrie 2025, o amplă acţiune de control la nivel naţional, vizând respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor, potrivit unui comunicat al instituţiei.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis vineri, într-un comunicat, că adoptarea unei reglementări echitabile şi respectarea independenţei justiţiei and #8222;trebuie să fie liniile directoare ale oricărui dialog interinstituţional onest and #8221;, după întâlnirea neanunţată public cu preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pe tema pensiilor magistraţilor.
Oficial din Ministerul Energiei: Lukoil va fi obligată să vândă rafinăria Petrotel Ploieşti după sancţiunile impuse de SUA # Bursa
După sancţiunile anunţate de Statele Unite împotriva giganţilor ruşi Rosneft şi Lukoil, compania rusă va avea and #8222;obligaţia and #8221; de a vinde rafinăria Petrotel Ploieşti înainte de termenul limită de luna viitoare, a declarat Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, într-un interviu pentru publicaţia Politico.
Banca Centrală a Rusiei reduce din nou rata dobânzii de referinţă, pe fondul unei inflaţii de peste 8% # Bursa
Banca Centrală a Rusiei a anunţat o nouă reducere a ratei dobânzii de referinţă, de la 17% la 16,5%, marcând a patra scădere consecutivă, potrivit BBC.
Belgia nu are suficient spaţiu aerian pentru antrenamentele cu noile avioane F-35 şi caută soluţii în alte ţări # Bursa
Belgia, care a primit recent primele avioane de vânătoare F-35 comandate din Statele Unite, se confruntă cu o problemă neaşteptată: piloţii nu se pot antrena corespunzător pe teritoriul naţional, întrucât spaţiul aerian belgian este prea restrâns, a declarat ministrul Apărării, Theo Francken, citat de publicaţia Le Vif.
Bulgaria introduce control guvernamental strict asupra unei posibile vânzări a activelor Lukoil # Bursa
Parlamentul Bulgariei a aprobat vineri o serie de modificări legislative care extind controlul statului asupra unei eventuale vânzări a activelor companiei Lukoil din ţară, după sancţiunile impuse acesteia de Statele Unite, transmite agenţia EFE.
Bogdan Ivan anunţă prezentarea în CSAT a unei analize complete a sistemului energetic, cu riscuri şi soluţii pentru creşterea producţiei # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, la Bistriţa, că va prezenta în următoarea şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) o radiografie completă a sistemului energetic naţional, care va include scenarii pentru următorul deceniu, principalele riscuri şi un set de soluţii pentru consolidarea capacităţilor de producţie, transmite Agerpres.
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că nu există nicio discuţie privind o posibilă alianţă între PSD şi AUR, aşa cum s-a speculat în spaţiul public, subliniind că un asemenea scenariu este exclus. Declaraţiile au fost făcute într-o conferinţă de presă susţinută în judeţul Olt.
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că sistemul de justiţie va continua greva dacă nu se ajunge la o soluţie and #8222;acceptabilă and #8221; privind pensiile magistraţilor.
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a participat vineri la Iaşi la ceremonia comună de aniversare a celor 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii and #8222;Alexandru Ioan Cuza and #8221; (UAIC) şi a Universităţii Naţionale de Arte and #8222;George Enescu and #8221; (UNAGE), eveniment găzduit de Teatrul Naţional and #8222;Vasile Alecsandri and #8221;. Manifestarea a reunit reprezentanţi ai mediului academic, administrativ şi cultural.
Ministrul sud-coreean al Unificării, Chung Dong-young, a declarat vineri că există and #8222;şanse mari and #8221; ca preşedintele american Donald Trump să se întâlnească săptămâna viitoare cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul vizitei sale în Coreea de Sud, potrivit AFP.
Rusia analizează cele mai recente sancţiuni impuse de Statele Unite şi Uniunea Europeană şi va acţiona and #8222;în conformitate cu interesele sale and #8221;, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.
Bujduveanu a explicat situaţia blocului afectat din Rahova, unde doar o scară din cinci va fi demolată # Bursa
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat vineri că doar o singură scară din blocul de pe Calea Rahovei a fost afectată de explozia produsă vinerea trecută, iar lucrările de punere în siguranţă şi demolare vizează exclusiv acea porţiune a imobilului, potrivit HotNews.ro. Declaraţiile au fost făcute după şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, unde au fost aprobate patru proiecte urgente care permit municipalităţii să intervină rapid.
Piaţa criptomonedelor traversează o fază de consolidare în ultimul trimestru al anului 2025, după o perioadă de volatilitate accentuată generată de tensiuni geopolitice şi schimbări macroeconomice, potrivit unei analize publicate de Bitget, prima platformă de schimb universal din lume.
România urcă în topul producătorilor regionali de ciocolată, cu exporturi în creştere şi o piaţă internă maturizată # Bursa
Piaţa ciocolatei din România ajunge la maturitate şi confirmă poziţionarea ţării ca jucător important în Europa de Est, arată datele prezentate în cadrul ediţiei a VII-a a evenimentului Chocolate Saga, desfăşurat între 24 şi 26 octombrie la Biblioteca Naţională a României.
Comisia Europeană acuză TikTok şi Meta de încălcarea obligaţiilor de transparenţă prevăzute de Legea Serviciilor Digitale # Bursa
Comisia Europeană a constatat, în mod preliminar, că TikTok şi Meta nu respectă obligaţiile privind transparenţa şi accesul cercetătorilor la datele publice, conform Legii Serviciilor Digitale (DSA), se arată într-un comunicat oficial al instituţiei europene.
FlixBus lansează rută zilnică Bucureşti-Brăila-Galaţi-Tulcea pentru sprijinirea turismului în Delta Dunării # Bursa
Compania de transport FlixBus, care operează cea mai mare reţea de autocare interurbane din Europa, anunţă lansarea unei noi rute naţionale ce va conecta Bucureştiul de Tulcea, cu opriri în Buzău, Brăila şi Galaţi, potrivit unui comunicat al companiei.
Economia românească va intra, de anul viitor, într-o nouă etapă a evoluţiei sale, definită de antreprenoriat dinamic şi o viteză de adaptare semnificativă, potrivit unei analize realizate de Sierra Quadrant. Radiografia datelor financiare din ultimii şapte ani arată că, în ciuda incertitudinii politice şi a modificărilor fiscale, tot mai multe companii aleg o strategie simplă, dar eficientă: eliminarea and #8222;pedalei de frână and #8221; şi concentrarea exclusivă pe acceleraţie.
Piaţa supermarketurilor din România a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri totală de 149 miliarde lei, în creştere cu 4,35% faţă de anul precedent, iar profitul net cumulat a fost de 4,1 miliarde lei, potrivit datelor publicate de platforma de analiză financiară RisCo.ro.
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu a anunţat că, potrivit unei notificări transmise de autorităţile bulgare prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată temporar în data de 4 noiembrie 2025, pentru efectuarea unor lucrări de construcţie.
Surse: Dorinel Umbrărescu şi Rinat Ahmetov au depus oferte pentru preluarea combinatului Liberty Galaţi # Bursa
Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu şi miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, proprietarul grupului Metinvest, au depus oficial oferte pentru preluarea combinatului siderurgic Liberty Galaţi, potrivit informaţiilor publicate de Economedia.ro.
EPPO: Peste 100 de percheziţii şi şapte arestări în Germania şi alte state europene, într-o anchetă privind o fraudă de TVA de 48 milioane de euro # Bursa
La solicitarea Parchetului European (EPPO) din Munchen, autorităţile din mai multe state europene au efectuat peste 100 de percheziţii şi au arestat şapte suspecţi, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă organizată de TVA în valoare de 48 milioane de euro, legată de comerţul cu produse electronice de mici dimensiuni, se arată într-un comunicat al instituţiei.
PSD pregăteşte o nouă lege a pensiilor speciale, cu majorarea pensiei magistraţilor la 75% din salariu # Bursa
Partidul Social Democrat ar fi cedat presiunilor venite din partea sistemului judiciar şi ar pregăti o nouă formă a legii pensiilor magistraţilor, care ar creşte procentul pensiei speciale la 75% din salariu, faţă de 70%, cât prevedea proiectul guvernului condus de Ilie Bolojan, potrivit surselor G4Media.
Scrisoare deschisă pentru redeschiderea pe timp de iarnă a Transalpinei între Curpăt şi Obârşia Lotrului # Bursa
Turişti, antreprenori, operatori din turism şi locuitori din mai multe judeţe ale ţării solicită autorităţilor, printr-o scrisoare deschisă, redeschiderea şi întreţinerea pe timp de iarnă a sectorului DN 67C Transalpina, între Curpăt şi Obârşia Lotrului, informează Alba24.ro.
Greenpeace aduce în Bucureşti and #8222;factura climatică and #8221; de 5 trilioane de euro pentru marile companii poluatoare # Bursa
Greenpeace România a desfăşurat o amplă acţiune de protest în Bucureşti, menită să atragă atenţia asupra costurilor reale ale crizei climatice provocate de marile companii din industria combustibililor fosili, potrivit unui anunţ al organizaţiei.
Grupul francez Carrefour a angajat o bancă de investiţii pentru a evalua interesul potenţialilor cumpărători ai operaţiunilor sale din România, într-un moment în care retailerul analizează şi retragerea din Argentina şi Polonia, potrivit presei franceze.
PSD anunţă consultări pentru o nouă lege a pensiilor magistraţilor, menită să deblocheze fondurile PNRR # Bursa
Partidul Social Democrat a anunţat pe pagina oficială de Facebook, că a avut loc un dialog la Parlament între liderii politici şi reprezentanţi ai sistemului judiciar, în vederea elaborării unui nou proiect de lege privind pensiile magistraţilor, care să respecte deciziile Curţii Constituţionale şi să permită deblocarea tranşei de 231 milioane de euro din PNRR până la 28 noiembrie.
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Thermonet Beteiligungs GmbH de către RZ International Beteiligungs GmbH # Bursa
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care RZ International Beteiligungs Gmbh, Austria, intenţionează să preia companiile Thermonet Beteiligungs GMBH, Austria, şi Thermonet SRL.
Cancelaria Prim-Ministrului, condusă de Ilie Bolojan, a contractat servicii de măsurare a câmpurilor electromagnetice şi de evaluare a suprasolicitării nervoase în spaţiile de lucru de la Palatul Victoria şi la un alt sediu guvernamental, scrie B1TV. Valoarea totală a contractului este de 11.750 de lei, echivalentul a aproximativ 2.300 de euro.
Şpagă livrată cu elicopterul: un controlor de calitate de la Kaufland, prins că lua bani de la un cunoscut afacerist din Bihor # Bursa
Un controlor de calitate legume-fructe de la centrul logistic Kaufland Turda a fost inculpat pentru luare de mită în formă continuată, transmite ebihoreanul.ro.
Administraţia Trump finalizează forajele în Arctica din Alaska, reluând dezbaterea despre mediu # Bursa
Administraţia Trump a finalizat joi planurile de deschidere a Refugiului Naţional Arctic pentru Fauna Sălbatică din Alaska pentru potenţiale foraje de petrol şi gaze, reînviind o luptă politică şi de mediu de zeci de ani pentru unul dintre cele mai neatinse şi disputate peisaje ale Americii.
A fost teroare în Rusia noaptea trecută după ce un roi de drone kamikaze au lovit mai multe blocuri de locuinţe şi infrastructura energetică din regiunile Moscova şi Rostov.
Fermierii avertizează: aplicarea taxei de carbon va creşte preţul îngrăşămintelor cu până la 80 euro/tonă # Bursa
Fermierii din România, reprezentaţi de Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC), trag un semnal de alarmă privind efectele aplicării taxei de carbon asupra îngrăşămintelor
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că un referendum se face atunci când echistă în societate păreri bine conturate, care sunt diametral opuse, lucru care nu se întâmplă în chestiunea pensiilor magistraţilor, unde and #8221;suntem cu toţii de acord că e anormal ca pensia să fie cât salariul and #8221;
