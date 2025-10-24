România riscă să intre în procedură de infringement dacă nu majorează salariul minim (Sorin Grindeanu)

13:20

De duminica trecută, autoritățile franceze caută prada hoţilor care au dat spargerea de la Luvru. Este vorba despre bijuterii în valoare totală de 88 de milioane de euro. Pe Vinted, farsorii se distrează vânzând replici ale acestor bijuterii. Printre acestea se numără coroana Împărătesei Eugenie pentru 30.000 de euro și un set de smaralde pentru […]