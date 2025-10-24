Maia Sandu vine la București pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Interiorul, dezvăluit FOTO
Profit.ro, 24 octombrie 2025 20:20
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine, duminică, la București pentru ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
20:30
GRAFIC Indicele BET mai câștigă un procent în evoluția sa succesivă din maxime în maxime # Profit.ro
Pe fondul unui elan cosistent și pe piețele externe, dar și al unui apetit mare în exercițiul primar al momentului derulat de Cris-Tim, indicele celor mai lichide acțiuni românești atinge o nouă valoare record.
20:20
Maia Sandu vine la București pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Interiorul, dezvăluit FOTO # Profit.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine, duminică, la București pentru ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București.
Acum o oră
20:00
Vortexul polar se apropie: risc să fie cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Paralele cu iarna 1981–1982 # Profit.ro
Meteorologii avertizează că vortexul polar — masa uriașă de aer rece care se formează deasupra regiunilor arctice — se deplasează spre Europa, iar de acum ar urma să determine scăderea semnificativă a temperaturilor.
19:50
Adobe se află în tratative pentru cumpărarea startup-ului Synthesia cu 3 miliarde dolari.
Acum 2 ore
19:40
Lucrările la linia 5 de tramvai, din capitală, au fost reluate, iar gradul de execuție a ajuns la 96%. Infrastructura este practic finalizată.
19:30
Guvernul Trump negociază preluarea unor participații în mai multe companii de Quantum-Computing # Profit.ro
Guvernul Trump negociază preluarea unor participații în mai multe companii de Quantum-Computing.
19:20
RAPORT Peste jumătate dintre adolescenții din România sunt în risc de dependență digitală # Profit.ro
Elevii au dificultăți în a gestiona timpul petrecut pe rețelele de socializare sau jucându-se pe dispozitive electronice, arată raportul realizat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA).
18:50
Serviciul de jocuri prin streaming Luna, dezvoltat de Amazon, va fi relansat, după ce, din cauza lipsei de atenție din partea companiei, a fost crezut abandonat.
Acum 4 ore
18:30
Brutărie cu șobolan printre pâini, închisă de ANPC. Scenă filmată de un cumpărător VIDEO # Profit.ro
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au închis o brutărie din București.
18:20
DOCUMENTE DECIZIE Transgaz reduce cu 50% tarifele reglementate de care depind importurile de gaze pentru iarnă ale Ucrainei prin România și Republica Moldova # Profit.ro
Operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale din România, Transgaz, precum și subsidiara sa de peste Prut, Vestmoldtransgaz, care operează sistemul omolog din Republica Moldova, au primit aprobări pentru a aplica, de la 1 noiembrie, discounturi de 50% la tarifele reglementate de rezervare de capacitate de tranzit prin conducte pentru importurile de gaze naturale destinate aprovizionării la iarnă a Ucrainei, la toate punctele de interconectare relevante în acest scop.
18:00
INEDIT Asociații de bloc pun mesajul „Nu sunați la Distrigaz!”. Prefectul capitalei: Ca cetățeni trebuie să avem încredere în ceea ce spun autoritățile # Profit.ro
Asociații de proprietari au început să afișeze în scările de bloc mesajul „Nu sunați la Distrigaz”.
18:00
Bandă care falsifica tablouri de Picasso, Rembrandt și Rubens. Amplă operațiune lansată în Germania și Elveția # Profit.ro
O amplă operațiune a fost lansată împotriva unei bande de falsificatori ai unor tablouri de Picasso, Rembrandt și Rubens.
17:50
Pas major pe Wall Street. JPMorgan va permite clienților instituționali să utilizeze Bitcoin și Ether # Profit.ro
JPMorgan Chase & Co. se pregătește să permită clienților instituționali să utilizeze Bitcoin (BTC) și Ether (ETH) drept garanții pentru împrumuturi până la sfârșitul anului.
17:50
Președintele Nicușor Dan s-a dus la Antibiotice Iași, unde a discutat cu directorul companiei despre modul în care diplomația românească poate sprijini creșterea exporturilor și cum pot fi optimizate fondurile europene și schemele de ajutor pentru a aduce valoare adăugată.
17:30
Tehnologia „rebadge” nu este deloc nouă în industria auto, pentru că de decenii producătorii vând mașinile cu sigla pe care o consideră cea mai potrivită, în funcție de specificul piețelor. Cel mai bun exemplu sunt mașinile Dacia, care sunt vândute în America de Sud sau pe alte piețe internaționale cu sigla Renault.
17:10
Serviciul militar obligatoriu din Croația, care a fost eliminat în anul 2008, a fost reintrodus de Parlament.
17:10
Future of Boards – Awards Gala 2025. Pe 30 octombrie 2025 sunt celebrate consiliile și liderii care dau formă leadershipului de mâine # Profit.ro
Pe 30 octombrie 2024, Envisia organizează cea de-a III-a ediție a Galei - Future of Boards.
17:00
Inflația a continuat să crească în Statele Unite în cifre anualizate, ajungând la 3% față de 2,9% cu o lună înainte.
17:00
HBO Max și Amazon, dar și studiouri de animație japoneze, au angajat, fără să știe, informaticieni nord-coreeni, a dezvăluit un raport publicat de Echipa Multilaterală de Monitorizare a Sancțiunilor (MSMT).
17:00
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordă un împrumut de 30 de milioane de euro municipiului Timișoara pentru a cofinanța, alături de Uniunea Europeană (UE), investiții prioritare în rețeaua de încălzire în sistem centralizat și în regenerarea urbană.
Acum 6 ore
16:40
Retailerul franez Carrefour transmite, referitor la vânzarea magazinelor din România, că, la jumătatea procesului de implementare a planului strategic Carrefour 2026 și ca răspuns la schimbările din piață, a desfășurat o analiză a portofoliului de activități, a tuturor verticalelor de business și modelelor organizaționale.
16:20
Liderii chinezi au anunțat, în cadrul reuniunii ”Plenului al Patrulea”, intenția de a impulsiona consumul intern în următorii cinci ani și de a accelera dezvoltarea tehnologică internă, în contextul tensiunilor economice și comerciale tot mai accentuate cu Statele Unite, relatează CNBC.
16:10
Un avocat din Olt a fost reținut de procurorii DNA după ce ar fi primit 30.000 de euro.
16:10
Republica hibridă Moldova: Premier desemnat, invazia rusă și România, șeful spionajului moldovenesc merge la Comrat # Profit.ro
Cele mai importante știri din presa din Republica Moldova.
16:00
Programul Tineri Lideri pentru Agricultură: un răspuns la criza generațională din agricultură # Profit.ro
Clubul Fermierilor Români lansează pe 27 octombrie 2025 seria a VII‑a a programului „Tineri Lideri pentru Agricultură”.
15:50
Un mare număr de țări, cel mai mare din ultimul deceniu, raportează focare de gripă aviară, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la repetarea crizelor anterioare care au dus la sacrificarea a zeci de milioane de păsări și la creșterea prețurilor la alimente, transmite Reuters.
15:50
Comisia Europeană a publicat un raport preliminar care consemnează că platformele online Facebook, Instagram și TikTok încalcă reglementările UE, ceea ce ar putea fi penalizat cu amenzi foarte mari, transmite dpa.
15:50
Autoritățile locale din sectorul 6 al capitalei anunță "mobilizare generală" pentru amenajarea unuo nou drum important, cu 20 de muncitori, buldozere și excavatoare.
15:50
Podul peste Dunăre, Giurgiu-Ruse, va fi închis traficului pentru o zi, este confirmat acum.
15:40
Câte hoteluri de 5 stele are România. Zona "Litorală, exclusiv orașul Constanța", cel mai mare număr de paturi # Profit.ro
Capacitatea de cazare turistică, la 31 iulie, a crescut cu 5,8%, față de 2024, la 14.325 structuri, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
15:30
Kovesi descoperă o fraudă de peste 48 de milioane de euro. Percheziții și arestări în mai multe state, inclusiv în România # Profit.ro
Parchetul European suspectează că gruparea a folosit un sistem în care companii-fantomă cu sediul în mai multe țări ale UE și în Regatul Unit aplicau în mod fraudulos o cotă redusă de TVA la vânzarea de dispozitive electronice către consumatorul final și între companii pentru a-și mări ilicit profiturile
15:20
Final dramatic pentru Ford Focus: A fost anunțată ziua în care se produce ultimul exemplar # Profit.ro
Ford a produs o dramă europeană atunci când a oprit producția modelului Fiesta, unul dintre cele mai îndrăgite automobile din istoria Europei. Acum, situația se va repeta cu Focus, unul dintre cele mai populare hatchback-uri compacte din ultimele decenii.
14:50
Piața europeană a finanțărilor imobiliare dă semne clare de revenire, susținută de stabilizarea dobânzilor, condiții de creditare mai competitive și un nivel reînnoit de încredere din partea investitorilor.
14:50
O interfață aerisită te ajută să găsești rapid ceea ce contează.
Acum 8 ore
14:40
Un inspector antifraudă din București a fost prins în flagrant de procurorii DNA când primea 3.000 de lei de la adminstratorul unei firme la care făcuse un control.
14:40
Un meci plin de intensitate, emoții și speranțe până în ultimul minut!
14:20
Creșterea de 65% a volumului de ciocolată exportată, înregistrată în doar 4 ani, poziționează astăzi România în topul producătorilor regionali.
14:00
Miguel Angel Gil Marin, CEO-ul clubului Atletico Madrid, a ajuns la un acord de principiu cu fondul american de investiții Apollo pentru ca acesta să devină acționarul majoritar al clubului, potrivit ziarului „Vozpopuli”.
14:00
O nouă înregistrare video arată cum au fugit doi dintre hoții de la Muzeul Luvru, care au sustras bijuterii ale coroanei franceze în valoare de 88 de milioane de euro.
13:50
GRAFIC Activitatea economică din zona euro, la cel mai ridicat nivel din mai 2024. Creștere surprinzătoare în Germania, declin în Franța # Profit.ro
Activitatea economică din zona euro a atins cel mai ridicat nivel din mai 2024, susținută de performanțele peste așteptări în Germania, care au contribuit la compensarea declinului din Franța.
13:40
VIDEO India provoacă o ploaie artificială deasupra capitalei New Delhi pentru a combate cu poluarea # Profit.ro
India a provocat pentru prima dată o ploaie artificială deasupra capitalei New Delhi, prin „însămânțarea” norilor cu ajutorul unui avion, scopul fiind de a mai disipa ceața de poluare toxică ce învăluie orașul de câteva zile, relatează AFP.
13:40
Explicație - De ce a blocat Belgia a blocat planul „nebunesc” al UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro din activele rusești # Profit.ro
Împrumutul de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei de Uniunea Europeană rămâne în continuare incert.
13:30
Pe site-ul BNR a apărut o secțiune despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 - 1917 și eforturile de repatriere a acestuia.
13:20
DOCUMENTE Șah la Kremlin. Un înalt oficial român susține că Lukoil va trebui să vândă rafinăria Petrotel, după sancțiunile SUA. Textul este mult mai ambiguu # Profit.ro
Efectul asupra activităților din România al sancțiunilor impuse gigantului rus Lukoil de administrația SUA este în prezent dificil de estimat, dat fiind caracterul ambiguu al textului, însă foarte probabil, cel puțin în primă fază, acesta va fi unul redus, Uniunea Europeană excluzând Lukoil, spre deosebire de Rosneft, de la propriile sancțiuni impuse a doua zi după cele ale Washingtonului. Oficialii români și bulgari cer însă acum Lukoil să-și vândă rafinăriile deținute în cele 2 state.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0835 lei, de la 5,0823 lei, înregistrat joi.
13:10
În discuția despre pachetul 19 și pachetul 20 al Uniunii a fost rostit cuvântul Lukoil, a anunțat președintele Nicușor Dan.
13:00
Licitația pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură fluvială din România, lansată # Profit.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că liciitația pentru proiectarea și execuția proiectului Fast Danube 2, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură fluvială din România, a fost lansată.
12:50
Donald Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul companiei de criptomonede Binance, condamnat anterior pentru încălcarea legilor americane privind spălarea de bani, a anunțat Casa Albă, transmite CNBC.
Acum 12 ore
12:40
Viktor Orban a declarat că Ungaria încearcă să găsească o modalitate de a 'ocoli' sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse.
12:40
Carrefour a finalizat procesul de modernizare a hipermarketului său din Băneasa, unul dintre cele mai mari și performante magazine ale rețelei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.