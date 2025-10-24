„L-am văzut pe Simeone. Nu suntem arestați”. Eugen Neagoe, discurs vehement după ce Petrolul a remizat cu Csikszereda

10:40

Lamine Yamal, starul Barcelonei de numai 18 ani, este pregătit de un nou El Clasico. Duminică, echipa lui Hansi Flick merge pe Santiago Bernabeu, pentru primul duel cu Real Madrid din acest sezon. Cu câteva zile înainte de primul El Clasico al sezonului, Lamine Yamal a oferit un interviu unui cunoscut streamer din Spania. Cei […] The post Lamine Yamal încinge spiritele înainte de El Clasico: “Cei de la Real Madrid fură și se plâng tot timpul” appeared first on Antena Sport.