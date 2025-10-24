Furtuna tropicală Melissa se intensifică: risc să devină uragan puternic. Zonele aflate în pericol
PSNews.ro, 24 octombrie 2025 20:20
Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni „un uragan major” până duminică, a avertizat vineri Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, informează AFP. Zonele cele mai vizate sunt Haiti și Jamaica. „Melissa ar trebui să devină un uragan până sâmbătă şi un uragan major până duminică”, a precizat NHC în buletinul său publicat la […] Articolul Furtuna tropicală Melissa se intensifică: risc să devină uragan puternic. Zonele aflate în pericol apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
20:20
Autostrada Vestului, traseu plin de controverse. Cum putea fi realizată mult mai repede, fără tuneluri # PSNews.ro
Autostrada Vestului, pe ruta Deva – Nădlac a fost propusă încă din 1990, iar traseul ei a fost dezbătut intens în următorii ani. La 35 de ani de la inițierea proiectului, alegerea rutei de mare viteză a rămas una controversată. Autostrada A1 Deva–Nădlac, care conectează România la rețeaua de autostrăzi din vestul Europei, continuă să […] Articolul Autostrada Vestului, traseu plin de controverse. Cum putea fi realizată mult mai repede, fără tuneluri apare prima dată în PS News.
20:20
Furtuna tropicală Melissa se intensifică: risc să devină uragan puternic. Zonele aflate în pericol # PSNews.ro
Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni „un uragan major” până duminică, a avertizat vineri Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, informează AFP. Zonele cele mai vizate sunt Haiti și Jamaica. „Melissa ar trebui să devină un uragan până sâmbătă şi un uragan major până duminică”, a precizat NHC în buletinul său publicat la […] Articolul Furtuna tropicală Melissa se intensifică: risc să devină uragan puternic. Zonele aflate în pericol apare prima dată în PS News.
20:20
Guvernul a făcut publice salariile directorilor din companiile de stat, iar cifrele arată un tablou care lasă în urmă orice dezbatere despre austeritate. În timp ce mulți români trăiesc de la o lună la alta, în vârful companiilor controlate de stat se câștigă sume care ating și depășesc anual milioane de lei. Energie: domeniul în […] Articolul Baronii bugetului: Directori de la stat cu 100.000 lei pe lună și bonusuri de milioane apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
19:20
Scandal pe salariul minim: PSD și PNL au uitat că au adoptat legea care îi obligă să-l mărească # PSNews.ro
Coaliția de guvernare dezbate situația salariului minim, iar Sorin Grindeanu confundă dreptul european cu dreptul național. PNL și USR ar dori să mențină salariul minim la nivelul actual, în timp ce PSD consideră că UE ne obligă să-l creștem. „Am discutat aceste aspecte în coaliție și de comun acord, subliniez, am căzut cu toții: hai […] Articolul Scandal pe salariul minim: PSD și PNL au uitat că au adoptat legea care îi obligă să-l mărească apare prima dată în PS News.
19:20
VIDEO PS News la Strasbourg – Mircea Hava: PNRR-ul prost întocmit ne-a lăsat fără 10 miliarde de euro # PSNews.ro
Europarlamentarul Mircea Hava a vorbit, la Puterea Știrilor, despre suprareglementarea europeană, pierderea competitivității și dificultățile României în absorbția fondurilor europene. „Europa a pierdut foarte mult prin suprareglementare, prin toate lucrurile astea. Dar, pe viitor, poate va fi bine. Dar ce faci cu miile de oameni, zecile de mii de oameni care se duc în șomaj? […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg – Mircea Hava: PNRR-ul prost întocmit ne-a lăsat fără 10 miliarde de euro apare prima dată în PS News.
19:20
Parlamentul croat a aprobat vineri restabilirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008. Noul serviciu constă în două luni de instrucție militară pentru tinerii care au împlinit vârsta de 19 ani, relatează agențiile HINA și EFE. Primele recrutări vor începe înainte de sfârșitul anului în curs, iar primii soldați încorporați conform noului […] Articolul O țară NATO reintroduce serviciul militar obligatoriu apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
18:00
FOTO Imagini cu prima monedă colorată din istoria monetară a României, lansată în premieră, luni, de BNR # PSNews.ro
Banca Naţională a României va lansa luni prima monedă colorată din istoria monetară a României, susţine Cristian Popa, preşedinte al Comisiei de numismatică din Banca Naţională a României şi membru al Consiliului de administraţie al băncii. „Premieră la National Bank of Romania: luni va fi lansată prima monedă colorată din istoria monetară a României. Mai […] Articolul FOTO Imagini cu prima monedă colorată din istoria monetară a României, lansată în premieră, luni, de BNR apare prima dată în PS News.
18:00
George Simion a pierdut definitiv un proces din scandalul Simion – agenți FSB | DOCUMENT # PSNews.ro
George Simion a pierdut definitiv un proces prin care contesta acuzațiile că este colaborator al serviciilor secrete de la Moscova, potrivit lui Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova. George Simion, președintele AUR, a pierdut definitiv procesul prin care contesta acuzațiile că este colaborator al serviciilor secrete rusești, potrivit unei postări a lui […] Articolul George Simion a pierdut definitiv un proces din scandalul Simion – agenți FSB | DOCUMENT apare prima dată în PS News.
17:40
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii nu au discutat despre o eventuală alianţă cu AUR, aşa cum se vehiculează în spaţiul public, şi a explicat că, pentru a face aşa ceva, PSD ar trebui să iasă din coaliţia actuală ceea ce nu îşi doreşte. Grindeanu a adăugat că PSD nu are […] Articolul Grindeanu: Eu nu am cunoştinţă de vreo coaliţie PSD-AUR. Nici nu am discutat aşa ceva apare prima dată în PS News.
17:40
Nicuşor Dan, huiduit la Iaşi: „Huo! Așa se reprezintă România? Trădătorule!… Bolojane… Trădătorule! Rușine! Rușine” # PSNews.ro
Nicuşor Dan a fost huiduit de zeci de persoane aflate în faţa Teatrului Naţional din Iaşi. Şeful statului participă la ceremonia aniversară comună a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) şi a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” (UNAGE). Cele două instituţii de învăţământ împlinesc 165 de ani de existenţă. Nicuşor Dan a fost […] Articolul Nicuşor Dan, huiduit la Iaşi: „Huo! Așa se reprezintă România? Trădătorule!… Bolojane… Trădătorule! Rușine! Rușine” apare prima dată în PS News.
17:40
EPPO, amplă anchetă de fraudă: Șapte arestări și peste 100 de percheziții în nouă țări, inclusiv România # PSNews.ro
La cererea Parchetului European din München, șapte suspecți au fost arestați și peste 100 de percheziții au fost făcute în șapte țări, inclusiv România, în cadrul unei anchete privind o fraudă organizată cu TVA care viza produse electronice. Ancheta, denumită codificat „Mela”, vizează o schemă criminală prin care societăți fantomă cu sediul în mai multe […] Articolul EPPO, amplă anchetă de fraudă: Șapte arestări și peste 100 de percheziții în nouă țări, inclusiv România apare prima dată în PS News.
17:40
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, este propus pentru funcția de prim vicepreședinte în cadrul formațiunii politice PSD. Alegerile vor avea loc peste două săptămâni, iar mâine, colegii îi vor acorda votul de susținere. Astăzi, la sediul PSD Bistrița-Năsăud, a avut loc o conferință de presă la care au participat deputatul Daniel Suciu, senatorul Cristian Nicula și […] Articolul Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, propus pentru funcția de prim vicepreședinte al PSD apare prima dată în PS News.
17:40
Lui Ilie Bolojan i se pregăteşte, la Carei, o primire asemănătoare cu a lui Nicuşor Dan, la Iaşi: „Vei da socoteală!” # PSNews.ro
Ilie Bolojan este aşteptat la Carei cu mare scandal, de către localnici. Aceştia îi reproşează premierului liberal faptul că, pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern din 23 octombrie, nu a avut ” niciun proiect pentru eliminarea discriminării românilor și aplicarea Legii 154/2021″. Premierul România a anunțat deja că sâmbătă va ajunge în Carei […] Articolul Lui Ilie Bolojan i se pregăteşte, la Carei, o primire asemănătoare cu a lui Nicuşor Dan, la Iaşi: „Vei da socoteală!” apare prima dată în PS News.
17:40
Peste 500 de angajați de la Apele Române au primit sporuri pentru gestionarea fondurilor europene, asta deși majoritatea proiectelor din PNRR nu au fost realizate, potrivit unui raport al Corpului de Control citat de Euronews. Documentul arată că instituția a pierdut aproximativ 450 de milioane de euro din fondurile alocate prin PNRR, dintr-un total de […] Articolul Apele Române au pierdut aproximativ 450 de milioane de euro din fondurile PNRR apare prima dată în PS News.
17:40
Pensii magistrați. Discuții între CSM, procurorul general, președintele Înaltei Curți și reprezentanți ai Guvernului # PSNews.ro
Judecătoarea Elena-Raluca Costache, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a discutat cu reprezentanți ai puterii legislative și executive, referitoare la pensiile de serviciu ale judecătorilor și procurorilor, precizează CSM, într-un comunicat. Este prima întâlnire dintre CSM și cei de la Putere, după ce Curtea Constituțională a respins proiectul Legii pensiilor magistraților, pe motiv că Guvernul nu […] Articolul Pensii magistrați. Discuții între CSM, procurorul general, președintele Înaltei Curți și reprezentanți ai Guvernului apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
16:30
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că un număr de 12 familii afectate de explozia din Calea Rahovei au fost relocate pe termen mediu şi lung. De asemenea, 148 de persoane sunt cazate în hoteluri, dar numărul acestora ar urma să crească la 190. „(Locatarii afectaţi, n.r.) încă sunt în hoteluri. Avem 148 […] Articolul Bujduveanu: 12 familii din Rahova – relocate. 148 de persoane, cazate la hoteluri apare prima dată în PS News.
16:30
Încă un candidat la Primăria Capitalei și-a anunțat intenția de a intra în cursă. Principala sa provocare # PSNews.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei, subliniind că unul dintre principalele sale obiective va fi organizarea unui referendum pentru desființarea celor șase sectoare ale Bucureștiului. „Puteți să mă treceți acolo cu candidat la Primăria Capitalei și voi candida, tocmai ca să desființez sectoarele și Ilfovul”, a declarat Gheorghe vineri, 24 octombrie, […] Articolul Încă un candidat la Primăria Capitalei și-a anunțat intenția de a intra în cursă. Principala sa provocare apare prima dată în PS News.
16:30
Guvernul nu a găsit nici după două luni un înlocuitor pentru fostul vicepremier Dragoș Anastasiu # PSNews.ro
Au trecut peste 2 luni de când fostul vicepremier Dragoş Anastasiu ieşea pe uşa din dos a politicii din cauza unei declaraţii prin care recunoştea că a dat şpagă ani la rând. Premierul Ilie Bolojan i-a preluat atribuţiile şi nu i-a găsit nici acum înlocuitor, scrie Gândul. Întrebat despre situaţia de faţă, purtătorul de cuvânt […] Articolul Guvernul nu a găsit nici după două luni un înlocuitor pentru fostul vicepremier Dragoș Anastasiu apare prima dată în PS News.
16:30
Federația Internațională de Șah deschide o anchetă disciplinară împotriva fostului campion mondial Vladimir Kramnik # PSNews.ro
Federația Internațională de Șah (FIDE) a anunțat, miercuri, 22 octombrie, că a deschis o investigație disciplinară împotriva marelui maestru rus Vladimir Kramnik, fost campion mondial la șah, acuzat că ar fi făcut declarații publice denigratoare la adresa marelui maestru american Daniel Naroditsky, înainte și după moartea acestuia. Anunțul a fost făcut de Arkadi Dvorkovich, președintele […] Articolul Federația Internațională de Șah deschide o anchetă disciplinară împotriva fostului campion mondial Vladimir Kramnik apare prima dată în PS News.
16:30
Banca Națională a României (BNR) a anunțat vineri că lansează o nouă secțiune cu informații despre Tezaurul evacuat la Moscova, în perioada 1916 – 1917. Informațiile sunt disponibile pe www.bnr.ro, iar secțiunea dedicată Tezaurului de la Moscova conține informații cu privire la eforturile de repatriere a tezaurului. „Consecventă misiunii sale de a promova problematica Tezaurului […] Articolul Tezaurul românesc aflat la Moscova. Anunț de ultimă oră de la BNR apare prima dată în PS News.
16:30
Horia Constantinescu a sesizat premierul României, Ilie Bolojan, cu privire la jaful de la BTT Costinești # PSNews.ro
Horia Constantinescu, șeful OPC Constanța, a transmis o avertizarea publică referitoare la situația gravă din Stațiunea Tineretului – Costinești, unde se continuă distrugerea deliberată a spațiilor verzi și edificarea de construcții ilegale, contrar prevederilor legale și urbanistice. Documentul atașat reia, cu argumente juridice și fapte constatate pe teren, principalele abateri de la legislația privind protecția […] Articolul Horia Constantinescu a sesizat premierul României, Ilie Bolojan, cu privire la jaful de la BTT Costinești apare prima dată în PS News.
15:30
România se pregătește pentru trecerea anuală la ora de iarnă 2025, care va avea loc în noaptea de 25 spre 26 octombrie. În această noapte, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, 04:00 devenind ora 03:00. Primim astfel un „bonus” de odihnă. Odată cu trecerea la ora de iarnă, vom câștiga o oră de […] Articolul Ora de iarnă 2025: când se schimbă ceasurile și ce efecte are trecerea apare prima dată în PS News.
15:30
Apeduct istoric din Spania distrus de un român: Cum a reușit șoferul să intre cu TIR-ul în emblematicul monument # PSNews.ro
Un incident spectaculos a zguduit joi dimineață localitatea El Cobre din Algeciras (provincia Cádiz), unde un camion de mare tonaj condus de un cetățean român a intrat în coliziune violentă cu una dintre arcele istorice ale apeductului Arcos del Cobre. Monumentul, o construcție emblematică din secolul al XVIII-lea, a suferit avarii semnificative în urma impactului, […] Articolul Apeduct istoric din Spania distrus de un român: Cum a reușit șoferul să intre cu TIR-ul în emblematicul monument apare prima dată în PS News.
15:30
Lucian Toader, fondator și CEO al Alt.Real, atrage atenția asupra problemelor de calitate și de siguranță pe care le vor avea mulți dintre cei care și-au instalat sisteme fotovoltaice. De vină sunt atât unele firme de instalatori, dar și clienții care se uită doar la preț “Aplicat pentru piața de fotovoltaice întrebarea pe care ne-o […] Articolul Boom-ul fotovoltaic poate deveni o bombă cu ceas. 90% din sistemele montate au erori apare prima dată în PS News.
15:30
PS News la Strasbourg. Hava: PSD ar ieși de la guvernare, dacă PNL ar face o înțelege cu USR la Primăria Capitalei # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL Mircea Hava a declarat, joi, în cadrul emisiunii „Puterea Știrilor”, transmisă din Parlamentul European, că o eventuală ruptură a coaliției de guvernare din cauza candidaturilor la Primăria Capitalei ar fi „o dovadă de imaturitate politică”. Liberalul a spus că, deși campaniile electorale aduc tensiuni, prioritățile guvernării trebuie să rămână mai presus de mizele […] Articolul PS News la Strasbourg. Hava: PSD ar ieși de la guvernare, dacă PNL ar face o înțelege cu USR la Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
15:30
Ministrul Economiei: Nu există o interdicție ucraineană privind produsele petroliere din Portul Constanța # PSNews.ro
Întrebat despre ultimele evoluții privind o eventuală interdicție impusă de Ucraina importurilor de produse petroliere care vin prin Portul Constanța, unde operează Oil Terminal, ministrul Economiei, Radu Miruță, a pecizat joi că, din informațiile sale, nu s-a aplicat o astfel de măsură. „Eu nu știu ca România să poarte o astfel de interdicție în acest […] Articolul Ministrul Economiei: Nu există o interdicție ucraineană privind produsele petroliere din Portul Constanța apare prima dată în PS News.
15:30
Până săptămâna viitoare va fi respectată procedura legală de consultări cu patronatele și cu sindicatele și va fi luată o decizie în privința majorării salariului minim, a spus, joi seara, premierul Ilie Bolojan. Acesta a precizat că săptămâna viitoare, miercuri, a convocat Consiliul Tripatit pentru a discuta cu sindicatele și patronatele despre majorarea salariului minim. […] Articolul Ilie Bolojan: Decizia privind majorarea salariului minim va fi luată săptămâna viitoare apare prima dată în PS News.
15:30
Șah la Kremlin. Un înalt oficial român susține că Lukoil va trebui să vândă rafinăria Petrotel, după sancțiunile SUA # PSNews.ro
Efectul asupra activităților din România al sancțiunilor impuse gigantului rus Lukoil de administrația SUA este în prezent dificil de estimat, dat fiind caracterul ambiguu al textului, însă foarte probabil, cel puțin în primă fază, acesta va fi unul redus, Uniunea Europeană excluzând Lukoil, spre deosebire de Rosneft, de la propriile sancțiuni impuse a doua zi […] Articolul Șah la Kremlin. Un înalt oficial român susține că Lukoil va trebui să vândă rafinăria Petrotel, după sancțiunile SUA apare prima dată în PS News.
15:30
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a ajuns vineri la Bucureşti. Va participa la sfințirea picturii Catedralei Naționale # PSNews.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a sosit vineri în România, pentru a participa la sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi la slujba de sărbătoare a Sfântului Dimitrie cel Nou, în contextul Centenarului Patriarhiei Române, transmite Mediafax. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, i-a urat bun-venit Patriarhului Ecumenic al Constaninopolului, Bartolomeu, într-o scurtă declaraţie la Aeroportul „Henri […] Articolul Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a ajuns vineri la Bucureşti. Va participa la sfințirea picturii Catedralei Naționale apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
14:20
Nicușor Dan, apel la calm în coaliție: „Declarațiile au mers mult prea departe. Să ne comportăm instituțional” # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, atrage atenția asupra escaladării tonului în interiorul coaliției de guvernare și îi îndeamnă pe liderii politici să renunțe la atacuri publice și la replici cu subînțeles. Aflat la Bruxelles, șeful statului a declarat că așteptările românilor sunt clare: rezolvarea problemelor economice și asumarea unor decizii responsabile, nu schimburi de mesaje ironice […] Articolul Nicușor Dan, apel la calm în coaliție: „Declarațiile au mers mult prea departe. Să ne comportăm instituțional” apare prima dată în PS News.
14:20
Consilierul general REPER Cătălin Teniță atrage atenția într-un interviu la RFI asupra pericolului legat de avansul extremismului în București. El spune că era mai bine dacă alegerile pentru Primăria Capitalei ar fi avut loc în două tururi. Cătălin Teniță, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: ”Să nu credem că Bucureștiul este teoretic ferit de extremism, doar pentru că […] Articolul Cătălin Teniță, consilier general REPER în PMB, despre alegerile din București apare prima dată în PS News.
14:20
București, 24 Octombrie 2025 – Agenda zilei este dominată de oficializarea datei 7 decembrie pentru alegerile locale parțiale (PMB & CJ Buzău), mișcări de poziționare în coaliție (PNL îl împinge pe Ciprian Ciucu), precum și ecourile deciziei CCR privind pensiile magistraților. Pe fundal, presiuni economice (carburanți în creștere, date INS) și un dosar extern cu […] Articolul PSNews Watchlist – Top 10 știri din România, 23 Octombrie 2025 apare prima dată în PS News.
14:20
Negocierile pentru pensiile speciale se mută în tabăra PSD. Grindeanu anunță posibilul plan B # PSNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, pare să fi preluat frâiele reformei pensiilor speciale ale magistraților, în locul lui Ilie Bolojan (PNL). Grindeanu a anunțat public că a avut „un dialog constructiv (…) cu toți actorii relevanți din justiție”, în vederea elaborării unui nou proiect de lege privind pensiile magistraților. „Demersul meu vizează două obiective clare: deblocarea […] Articolul Negocierile pentru pensiile speciale se mută în tabăra PSD. Grindeanu anunță posibilul plan B apare prima dată în PS News.
14:20
UE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Belgia se opune planului privind activele înghețate # PSNews.ro
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat formal joi, în ziua Consiliului European de la Bruxelles, al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Discuțiile liderilor europeni s-au blocat în momentul în care premierul belgian Bart de Wever a anunțat că nu este de acord cu ideea ca banii Rusiei aflați la compania Euroclear la Bruxelles […] Articolul UE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Belgia se opune planului privind activele înghețate apare prima dată în PS News.
14:20
VIDEO PS News la Strasbourg – Mircea Hava: „Supra-coordonarea” Bruxelles-ului frânează proiectele și duce la risipă # PSNews.ro
Mircea Hava, europarlamentar PNL, analizează amendamentele aduse bugetului Uniunii Europene pentru 2026, subliniază riscul „supra-coordonării” și pledează pentru programe naționale pe termen lung și pentru responsabilitate locală. „Protestele sunt pentru ceea ce se dorește să fie. Știți acea discuție cu programul, cu planul de țară, cu banii de dezvoltare regională, locală, ca fiecare țarã […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg – Mircea Hava: „Supra-coordonarea” Bruxelles-ului frânează proiectele și duce la risipă apare prima dată în PS News.
14:20
Daniel Băluță, critică dură la adresa suveranismului: Promovează ura și polarizarea excesivă a societății # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a criticat ideologia suveranistă, pe care o consideră bazată pe ură și diviziunea socială. „Cea mai mare problemă a celor care se numesc suveraniști, și mai sunt și alte entități politice care au această abordare, este că se ocupă în mod deosebit cu promovarea urii, cu polarizarea excesivă a societății”, […] Articolul Daniel Băluță, critică dură la adresa suveranismului: Promovează ura și polarizarea excesivă a societății apare prima dată în PS News.
14:20
Nicuşor Dan, despre situaţia locuinţelor afectate: Este un cadru juridic care trebuie inventat, pentru că nu există # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan s-a referit la situaţia locuinţelor afectate de explozia din cartirul Rahova, apreciind că ”este un cadru juridic care trebuie inventat, pentru că nu există la momentul ăsta”. Ministerul Dezvoltării a propus ca blocul să fie reconstruit cu banii statului, dar ca locatarii să devină chiriaşi, ceea ce a dus la nemulţumirea oamenilor. […] Articolul Nicuşor Dan, despre situaţia locuinţelor afectate: Este un cadru juridic care trebuie inventat, pentru că nu există apare prima dată în PS News.
13:20
VIDEO PS News la Strasbourg: Victor Negrescu propune folosirea activelor rusești înghețate pentru Apărare europeană # PSNews.ro
Victor Negrescu a detaliat, la Puterea Știrilor, măsurile de securitate discutate în Parlamentul European, pledând pentru crearea unui scut anti-dronă și pentru folosirea profitului din activele rusești înghețate în scopuri de apărare. „Paralel cu demersurile pentru întărirea apărării europene, sunt discuții pe câteva componente importante. De exemplu, crearea acelui scut european împotriva dronelor […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg: Victor Negrescu propune folosirea activelor rusești înghețate pentru Apărare europeană apare prima dată în PS News.
13:20
Ilie Bolojan: România este, în Europa, penultima țară ca număr de populație activă angajată în economie # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan susţine că România este, la nivel european, după Italia, ţara în care cele mai multe persoane cu vârste cuprinse între 55 şi 64 de ani nu sunt angrenate în economie. El afirmă că, din acest motiv, „orice guvernare, dacă nu însănătoşeşte economia, nu are cum să rezolve problemele ţării”, potrivit agenției de […] Articolul Ilie Bolojan: România este, în Europa, penultima țară ca număr de populație activă angajată în economie apare prima dată în PS News.
13:20
Premierul Ilie Bolojan afirmă că România cheltuie în fiecare an 150 de miliarde de lei mai mult decât încasează, suma fiind echivalentă cu totalul salariilor plătite în fiecare an pentru sistemul public. El precizează că nu este normal ca de anul viitor să fie majorate taxe, iar banii să se ducă în salariile unor aparate […] Articolul Ilie Bolojan: România cheltuie anual cu 150 de miliarde de lei mai mult decât încasează apare prima dată în PS News.
13:20
Nicușor Dan, la summitul UE cu un telefon vechi. Specialiștii avertizează asupra riscurilor de securitate # PSNews.ro
În ciuda faptului că a ajuns în cea mai importantă funcție din stat, președintele Nicușor Dan pare să nu fi renunțat la stilul său sobru și pragmatic. În imaginile surprinse recent la o reuniune internațională, șeful statului a fost fotografiat folosind un telefon vizibil depășit tehnologic, iar într-o altă secvență apare lucrând cu un laptop […] Articolul Nicușor Dan, la summitul UE cu un telefon vechi. Specialiștii avertizează asupra riscurilor de securitate apare prima dată în PS News.
13:20
Ilie Bolojan, reacție după atacul lui Sorin Grindeanu: Orice partid poate depune moțiune de cenzură # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a reacționat joi seară, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a sugerat public să demisioneze din funcție, spunând că orice partid are posibilitatea să depună moțiune de cenzură, conform Mediafax. „Orice partid consideră că guvernul nu-și face datoria, are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament, […] Articolul Ilie Bolojan, reacție după atacul lui Sorin Grindeanu: Orice partid poate depune moțiune de cenzură apare prima dată în PS News.
13:20
Patru evenimente blochează traficul în Bucureşti. Harta completă a restricţiilor de circulaţie # PSNews.ro
Capitala se pregăteşte de un weekend aglomerat, cu multiple evenimente care vor afecta circulaţia în mai multe zone ale oraşului. Ziua Armatei Române va aduce ceremonii militare şi o retragere cu torţe, iar cursa „Trofeul Bucureşti” va închide Calea Victoriei. Sâmbătă, Ministerul Apărării Naţionale va desfăşura o seribucuresti, restrictii, evenimente, trafice de ceremonii militare şi […] Articolul Patru evenimente blochează traficul în Bucureşti. Harta completă a restricţiilor de circulaţie apare prima dată în PS News.
13:20
Rareș Hopincă îl susține pe Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei. Cum își argumentează opțiunea # PSNews.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, și-a exprimat preferința pentru Daniel Băluță ca potențial candidat PSD la Primăria Capitalei, apreciind că Bucureștiul are nevoie de un primar experimentat capabil să gestioneze problemele administrative complexe ale orașului. Hopincă a precizat, la Antena 3 CNN, că este vorba despre o opinie personală și că susținerea oficială va veni […] Articolul Rareș Hopincă îl susține pe Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei. Cum își argumentează opțiunea apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
12:10
Două ședințe CSAT în noiembrie. Nicușor Dan pregătește Strategia Națională de Apărare. Ce decizii vizează # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan urmează să intre, în următoarele săptămâni, într-una dintre cele mai importante etape ale mandatului său: definirea direcției de apărare și securitate a României pentru următorii ani. Surse din Administrația Prezidențială au confirmat pentru Antena 3 CNN că vor avea loc două ședințe consecutive ale CSAT, ambele cu miză strategică. Dronele, noua prioritate […] Articolul Două ședințe CSAT în noiembrie. Nicușor Dan pregătește Strategia Națională de Apărare. Ce decizii vizează apare prima dată în PS News.
12:10
Ilie Bolojan atrage atenția asupra dezinformărilor: „România nu va genera situații care să ne atragă într-un război” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan atrage atenția asupra multitudinii de dezinformări pe subiectul intrării României în război. Șeful Executivului dă asigurări că România nu va genera situații care să ne atragă în război. „Exclus! România nu va genera situații care să ne atragă într-un război. Tot ceea ce face și a făcut România a fost să apere […] Articolul Ilie Bolojan atrage atenția asupra dezinformărilor: „România nu va genera situații care să ne atragă într-un război” apare prima dată în PS News.
12:10
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că lucrătorii străini nu le „iau locurile de muncă” românilor, însă a subliniat că în anumite circumstanțe, guvernul ar trebuia măsuri care să sprijine mai întâi cetățenii români. Întrebat dacă străinii iau locurile de muncă ale românilor, Manole a afirmat: „Nu. Nu le iau străinii locurile de muncă, pentru […] Articolul Florin Manole spune că străinii nu iau locurile de muncă ale românilor apare prima dată în PS News.
12:10
Barometrul Securității Energetice, ediția a cincea. Preferințele românilor privind achiziția de automobile se schimbă # PSNews.ro
Conform ultimului Barometru al Securității Energetice realizat de INSCOP Research, în perioada 29 septembrie – 7 octombrie 2025, la comanda Strategic Thinking Group, dacă ar avea suficienți bani, 30,9% dintre români ar alege să achiziționeze un automobil hibrid, 19,9% unul pe motorină, 18,6% electric, unul pe benzină 18,1%, 6,3% pe GPL, iar 3,7% nu știu. 2,5% […] Articolul Barometrul Securității Energetice, ediția a cincea. Preferințele românilor privind achiziția de automobile se schimbă apare prima dată în PS News.
11:10
Bolojan: Ciprian Ciucu va fi foarte probabil desemnat săptămâna viitoare candidatul PNL la Primăria Capitalei # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat, joi, că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, va fi “foarte probabil” desemnat, săptămâna viitoare, candidatul PNL la Primăria Capitalei, potrivit Agerpres. “Acum aproximativ două luni de zile am făcut un sondaj de opinie. Au fost trei colegi testaţi. Cel mai bine plasat a fost domnul Ciprian Ciucu, primarul […] Articolul Bolojan: Ciprian Ciucu va fi foarte probabil desemnat săptămâna viitoare candidatul PNL la Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
11:10
Nodul rutier A7–DN2, aproape de finalizare. Traficul pe bretelele de legătură se va deschide în câteva zile # PSNews.ro
Breteaua de descărcare a Lotului 2 al Autostrăzii A7 în DN2, în zona Spătaru – Buzău Vest, va fi deschisă traficului în următoarele zile, împreună cu celelalte bretele ale nodului rutier, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu. Potrivit acestuia, lucrările au fost realizate în paralel cu deschiderea circulației pe Lotul […] Articolul Nodul rutier A7–DN2, aproape de finalizare. Traficul pe bretelele de legătură se va deschide în câteva zile apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.