Monument istoric din Spania, distrus de un român. Autorităţile vor să îi ceară plata reconstrucţiei
24 octombrie 2025
Un şofer român a devenit inamicul public numărul 1 într-un oraş din Spania după ce a distrus un monument vechi de 240 de ani.
• • •
Acum 5 minute
20:50
FBI anchetează jucători de top din NBA şi membrii ai Mafiei, suspectaţi că au trucat partide de poker # ObservatorNews
Mafia din New York şi jucători celebri din baschetul american sunt în centrul unei investigaţii FBI de amploare. 30 de suspecţi au fost arestaţi, bănuiţi că au trucat partide de poker şi au escrocat mii de jucători cu cel puţin şapte milioane de dolari. Mafioţii câştigau cu ajutorul unor aparaturi uluitoare: mese cu raze X, care citeau cărţile, camere ascunse şi lentile de contact care vedeau cărţile adversarilor.
20:50
Jaful de la Luvru a declanşat o isterie turistică. Anchetatorii au reuşit să adune peste 150 de probe ADN # ObservatorNews
La cinci zile de la marele jaf, bijuteriile furate din muzeul Luvru sunt de negăsit. Sute de probe, inclusiv urme de ADN dar şi imagini video cu spărăgătorii sunt la dispoziţia anchetatorilor. Specialiştii spun că este puţin probabil ca bijuteriile să mai fie recuperate intacte. Muzeul are acum o nouă atracţie – turiştii se înghesuie să se fotografieze cu balconul şi fereastra prin care hoţii au dat lovitura.
Acum 15 minute
20:40
Monument istoric din Spania, distrus de un român. Autorităţile vor să îi ceară plata reconstrucţiei # ObservatorNews
Un şofer român a devenit inamicul public numărul 1 într-un oraş din Spania după ce a distrus un monument vechi de 240 de ani.
20:40
Primele efecte ale sancţiunilor SUA asupra Rosneft şi Lukoil. Reacţia imediată a lui Vladimir Putin # ObservatorNews
Kremlinul sfidează sancţiunile europene şi americane. Vladimir Putin i-a transmis lui Donald Trump că economia rusă nu va fi afectată de măsurile venite de la Washington. La Bruxelles, liderii europeni au decis să acopere nevoile financiare ale Kievului pe următorii doi ani.
Acum 30 minute
20:30
Prima monedă colorată din istoria României va fi lansată luni. Cum arată şi cât valorează aceasta # ObservatorNews
Banca Națională lansează luni prima monedă colorată din istoria țării. Ea îl omagiază pe scriitorul şi filosoful Lucian Blaga. Moneda are valoare nominală de 1 leu, apare într-un tiraj limitat de 5.000 de bucăți şi costă 260 de lei.
20:30
Elevii care au folosit AI pentru a-şi păcăli profesorii că au maimuţe în şcoală. "Diriginta chiar a crezut" # ObservatorNews
Într-o școală din Focșani, orele de curs s-au transformat într-o vânătoare de maimuțe. După ce, pe grupurile de Whatsapp din şcoală, au fost distribuite mai multe imagini cu maimuţe şi şerpi în diferite zone din instituţie. În realitate, elevii au creat imaginile cu inteligenţa artificială.
Acum o oră
20:20
Demolarea stadionului Dinamo, blocată din nou. Care este termenul de completare a lucrării # ObservatorNews
Demolarea stadionului Dinamo este blocată din nou. În exclusivitate pentru Observator, Compania Naţională de Investiţii anunţă că nu poate da ordinul de începere a lucărilor pentru că primăria sectorului doi şi clubul sportiv nu au semnat cofinanţarea proiectului.
20:20
Reguli noi la examenul auto sau la reînnoirea permisului. Testările vor fi mai dure # ObservatorNews
Se schimbă regulile pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere. Examenul pentru tinerii șoferi va fi mai dur, iar şoferii în vârstă vor trebui să treacă mai des prin teste medicale. Noile norme vin după ce sute de începători, dar şi pensionari, au provocat accidente rutiere grave.
20:20
O altă mamă, la un pas de tragedie în clinica unde a murit Mădălina: "Am crezut că e ultima oară când..." # ObservatorNews
Noi mărturii cutremurătoare apar în cazul maternităţii private din Constanţa unde a murit Mădălina, poliţista de 29 de ani, imediat după naştere. O mamă din Bucureşti a fost la un pas să aibă aceeaşi soartă după ce a născut acolo. Experienţa ei este tulburătoare. Femeia ne-a scris pe Fii Observator, iar acum vrea să depună mărturie în procesele în care alte mame şi-au pierdut viaţa după ce au ajuns acolo.
20:00
Un credit ipotecar este din ce în ce mai greu de obţinut şi ratele sunt tot mai mari # ObservatorNews
Paradoxal, devine tot mai greu să ne îndatorăm la bănci. Creșterea IRCC a majorat cu 500 de lei pragul minim de venit necesar pentru obținerea unui credit ipotecar. Impactul este resimțit și de cei care au deja credite: ratele lunare au crescut, în doar o lună, cu câteva sute de lei.
Acum 2 ore
19:50
Tânăra moartă în Harghita alături de iubitul său urma să facă 20 de ani. În loc de petrecere, înmormântare # ObservatorNews
Ipoteză tulburătoare în cazul tinerilor îndrăgostiţi, găsiţi împuşcaţi într-o maşină, în Harghita. Nu este exclus ca fata să îşi fi ucis iubitul, apoi să îşi fi luat viaţa. Tânăra ar fi împlinit mâine 20 de ani, iar familia se pregătea de petrecere.
19:40
Liderul ortodocşilor din toată lumea, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a ajuns în Bucureşti # ObservatorNews
Liderul ortodocşilor din întreaga lume, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului a ajuns astăzi cu emoţii la Bucureşti. Avionul lui a întârziat două ore din cauza unor defecţiuni tehnice. În cele din urmă, Sanctitatea Sa a binecuvântat poporul nostru şi a transmis că va sfinţi cu bucurie Catedrala Naţională, duminică.
19:40
Ce favoruri i-au cerut magistraţii lui Grindeanu, la întâlnirea separată privind pensiile speciale # ObservatorNews
Criza din Coaliţie se adânceşte. Fără un acord cu premierul, liderul PSD Sorin Grindeanu a negociat azi, în Parlament, cu cei mai influenţi şefi din Justitie, judecătoarea Lia Savonea şi procurorul general Alex Florenţa. Magistraţii au cerut păstrarea privilegiilor şi pensii mai mari decât cele propuse de Ilie Bolojan. Liderul PNL a reacţionat dur. I-a invitat pe social democraţi să dea jos Guvernul şi să facă alianţă cu AUR dacă au nemulţumiri.
19:30
În vremuri de austeritate, şefii din companiile de stat o duc mai bine ca niciodată. Chiar şi cele mai mici societăţi, de care nu ştie nimeni, au bugete generoase de salarii. De exemplu, societatea care tipăreşte mersul trenurilor. Topul milionarilor începe, însă, altfel!
19:30
Românii vor dormi mai mult cu o oră. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie 2025, România trece oficial la ora de iarnă. Ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 devine ora 3:00. Asta înseamnă că vom avea o oră în plus de somn, dar și că ziua va începe să se scurteze vizibil.
19:20
ANIMAŢIE. Filmul teribilului accident din Iaşi. Una dintre victime urma să fie operată de cancer # ObservatorNews
Accident de groază pe o şosea din judeţul Iaşi! Doi bărbaţi au pierit striviţi de un TIR care s-a răsturnat peste maşina lor. Moartea a venit în trei secunde. Victimele nu au avut timp de niciun gest salvator. Şoferul care a provocat tragedia a scăpat teafăr şi este audiat la această oră de poliţişti.
19:20
Tot mai multe țări din întreaga lume au ales să renunțe la schimbarea orei de vară și de iarnă, invocând motive de sănătate, economice și sociale. Printre primele state care au făcut această schimbare s-au numărat Rusia și Turcia.
19:10
Revoltă în Mioveni, după ce s-au descoperit scăpări de gaze în zeci de blocuri. Nu vor să plăteacă reviziile # ObservatorNews
O tragedie precum cea din Rahova se poate repeta oricând. O demonstrează un incident bizar, din Mioveni, în urma căruia aproape 4.000 de oameni, de pe 176 de scări de bloc, au descoperit că au scăpări de gaze. Totul s-a întâmplat după ce Transgaz a introdus în reţea o cantitate mai mare din substanţa care dă gazului mirosul specific, iar acumulările au început să fie simţite. Alimentarea a fost oprită, până când oamenii îşi vor face reviziile.
Acum 4 ore
18:40
Alimentarea cu gaze a clienţilor din zona Rahova, unde a avut loc explozia, începe de sâmbătă # ObservatorNews
Alimentarea cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, se va relua etapizat începând de sâmbătă, 25 octombrie, a anunţat Distrigaz Sud Reţele.
18:40
Un român arestat în Madrid pentru furtul unui ceas de 37.000 de euro. Făcea parte dintr-o bandă # ObservatorNews
Un român a fost arestat, alături de alţi membri ai două benzi care jefuiau turişti de ceasuri de lux în cartierul Salamanca din Madrid. Patru dintre acuzați sunt columbieni şi făceau parte dintr-un grup de „motochorros” care au folosit arme de foc și au fugit din Spania. La întoarcere, au fost arestați într-un hotel din Getafe. Unul dintre pistoale era ascuns într-o mașină aparținând unui alt grup columbian.
18:30
Programul pelerinajului Sf. Dumitru cel Nou 2025. Ce evenimente au loc la Bucureşti # ObservatorNews
Începând de duminică, 19 octombrie, și până miercuri, 29 octombrie 2025, capitala găzduieşte unul dintre cele mai însemnate evenimente religioase ale toamnei: pelerinajul închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor.
18:20
Kendama, jucărie sau pericol. Mai multe şcoli propun să fie interzisă cât timp elevii sunt la cursuri # ObservatorNews
Când nimic nu mai părea să distragă atenţia copiilor de la ecrane, Kendama revine la modă şi face din nou ravagii printre elevi. Ştiţi deja jocul, a mai fost prin 2015 o întreagă nebunie cu el. Şi atât timp cât ţine copiii departe de telefoane, ce poate fi rău - se întreabă părinţii.
18:10
Şobolan, filmat cum se plimbă printre produse într-o brutărie din Bucureşti. Unitatea, închisă temporar # ObservatorNews
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au închis temporar, vineri, o brutărie din Bucureşti, unde un şobolan se plimba printre produse, scena fiind filmată de un consumator şi postată în mediul online. Unitatea a primit două amenzi, în valoare totală de 12.000 de lei şi au fost retrase de la vânzare zeci de kilograme de produse.
18:00
Black Friday scade în intensitate. Românii nu mai au bugete mari pentru cumpărături # ObservatorNews
Black Friday nu mai e chiar sărbătoarea shopping-ului fără limite, cel puțin nu în 2025. Instabilitatea economică și scăderea puterii de cumpărare ne fac să fim mult mai calculați.
17:50
Bușoi: Lukoil e obligată să vândă Petrotel din cauza sancțiunilor lui Trump. Ne-am bucura să nu-i mai avem # ObservatorNews
Secretarul de stat pentru energie Cristian Bușoi a declarat pentru POLITICO că Lukoil va avea "obligația" să vândă rafinăria Petrotel până pe 21 noiembrie, când intră în vigoare noile sancțiuni impuse de Donald Trump companiilor de petrol ruseşti Rosneft şi Lukoil. "Ne-am bucura să nu mai avem Lukoil", a declarat el.
17:50
Croaţia revine la serviciul militar obligatoriu. Care sunt condiţiile impuse de stat # ObservatorNews
Parlamentul croat a aprobat vineri restabilirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008, noul serviciu constând în două luni de instrucţie militară pentru tinerii care au împlinit vârsta de 19 ani.
17:40
Răsturnare de situaţie în cazul tinerilor morţi în Harghita. O nouă ipoteză luată în calcul de anchetatori # ObservatorNews
Povestea celor doi tineri iubiţi, găsiţi împuşcaţi în maşină, într-o pădure din Harghita, a luat o turnură greu de înţeles. Surse din anchetă spun că nu e exclus ca fata să-şi fi ucis iubitul, apoi să-şi fi luat viaţa cu o armă folosită pentru sacrificarea animalelor în abatoare. Şi totuşi, nimeni... nici familia, nici anchetatorii, nu-şi pot imagina ce motiv ar fi stat în spatele gestului şocant. Tony şi Bianca erau de nedespărţit, ba chiar plănuiau să se mute împreună în Olanda, pentru un trai mai bun. Fata ar fi abandonat şcoala pentru a fi alături de el şi s-ar fi răzvrătit împotriva familiei ei, care nu era de acord. Exact din acest motiv au şi plecat de acasă, duminică. Pe drum, ceva s-a întâmplat. Medicii legişti au stabilit că cei doi au murit la mai puţin de 24 de ore de la dispariţie. Bianca urma să împlinească mâine 20 de ani. Familia se pregătea de aniversare astăzi, părinţii au ridicat trupurile de la IML.
17:00
INFOGRAFIE. Recordurile stabilite de Catedrala Naţională şi cum se compară cu alte clădiri celebre din lume # ObservatorNews
Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale are loc duminică şi va fi transmisă integral pe observatornews.ro şi pe Facebook Observator.
Acum 6 ore
16:50
Doi bărbați au comandat colete de 100.000 lei, apoi unul s-a angajat curier să le fure din depozit # ObservatorNews
Doi tineri de 21 și 26 de ani au pus la cale o schemă inedită: au comandat pe conturi false produse de lux cu plata ramburs, știind că vor fi blocate în depozit. Apoi unul s-a angajat la Sameday pe zona respectivă, a furat coletele și a abandonat mașina firmei pe stradă.
16:40
De ce sancțiunile "simbolice" împotriva companiilor de petrol ruseşti nu vor opri războiul lui Putin - Analist # ObservatorNews
Expertul în energie Anas Alhajji consideră că sancţiunile SUA împotriva companiilor de petrol ruseşti Rosneft şi Lukoil, deși sunt prezentate ca fiind dure, nu vor opri războiul din Ucraina, pentru că sunt în mare parte "simbolice".
16:40
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă # ObservatorNews
Moartea a venit în doar o secundă pentru două persoane aflate într-un autoturism. Momentul accidentului petrecut între localităţile Cristeşti şi Drăguşeni, când un camion pierde controlul maşinii şi intră în plin într-o maşină care circula regulamentar a fost surprins de o cameră de supraveghere amplasată pe un stâlp de pe marginea drumului european E 85, cunoscut ca şi Drumul Morţii.
16:10
Un bărbat a detonat o bombă într-o gară din Ucraina. Cel puţin patru morţi şi 12 răniţi # ObservatorNews
Patru morţi şi 12 răniţi după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări din Ucraina.
16:10
Doi morţi, după ce un camion s-a răsturnat peste o maşină în apropiere de Paşcani. Nu au avut nicio şansă # ObservatorNews
Două persoane au murit, după ce un camion s-a răsturnat peste maşina în care se aflau, pe DN2, între localităţile Cristeşti şi Drăguşeni, în apropiere de Paşcani, judeţul Iaşi.
15:50
Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru ultimele meciuri din calificările CM 2026 # ObservatorNews
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la partiidele cu Bosnia şi cu San Marino, ultimele din grupa de calificare la Cupa Mondială din 2026.
15:50
Corneliu Bjola, după ce SUA a sancţionat Rosneft şi Lukoil: Potenţialul poate fi devastator pentru Rusia # ObservatorNews
Un avion de vânătoare rusesc a violat spaţiul aerian al Lituaniei chiar în timp ce liderii europeni s-au reunit la Bruxelles să discute cum să pedepsească şi mai puternic Rusia, mai ales că Statele Unite, prin Administraţia Trump, a făcut ce nu reuşise nici măcar Administraţia Biden - şi anume să lovească acolo unde doare cu adevărat Kremlinul, cum vă spuneam încă de aseară, să sancţioneze Rosneft şi Lukoil, marile companii de petrol. Ei bine, efectele s-au simţit din plin astăzi. China a anunţat că suspendă, de asemenea, achiziţiile de petrol rusesc, cel puţin temporar, cel mai probabil pentru a încălzi atmosfera înainte de o întâlnire Donald Trump - Xi Jinping care va avea loc joi. Noi am analizat întreaga situaţie alături de Corneliu Bjola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford.
15:40
Costache, Savonea şi Florenţa, invitaţi de Grindeanu la discuţii privind reforma pensiilor magistraţilor # ObservatorNews
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu anunţă că a iniţiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraţilor, mulţumind pentru deschidere preşedintei CSM, Elena Costache, preşedintei ICCJ, Lia Savonea şi procurorului general, Alex Florenţa. Grindeanu precizează că pe acest subiect are două obiective: deblocarea situaţiei din justiţie şi formarea unui grup de lucru cu specialişti. care să elaboreze o lege constituţională. "Sunt un om politic care respinge obtuzitatea şi încăpăţânarea, pentru că acestea nu duc niciodată la rezultate viabile", subliniază liderul socil-democrat.
15:30
Grindeanu: "Eu nu am cunoştinţă de vreo coaliţie PSD - AUR. Nici nu am discutat aşa ceva" # ObservatorNews
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii nu au discutat despre o eventuală alianţă cu AUR, aşa cum se vehiculează în spaţiul public, şi a explicat că, pentru a face aşa ceva, PSD ar trebui să iasă din coaliţia actuală ceea ce nu îşi doreşte. Grindeanu a adăugat că PSD nu are alte gânduri în acest moment şi exclude total un asemenea scenariu.
15:10
Orban promite să ocolească sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere rusești: "Cine vrea prețuri mici" # ObservatorNews
Viktor Orban a declarat vineri că Ungaria lucrează la modalități de a ocoli sancțiunile americane impuse companiilor ruse de petrol și gaze. Declarația a venit după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri că a impus sancțiuni "uriașe" grupului petrolier multinațional Lukoil și companiei de stat Rosneft, primele astfel de măsuri de când a preluat noul mandat.
Acum 8 ore
14:50
Şofer român, prăpăd în Spania. A intrat cu TIR-ul într-un apeduct vechi de secole şi l-a distrus # ObservatorNews
Joi dimineață, localitatea spaniolă El Cobre din provincia Cadiz a fost martora unui incident grav, după ce un camion de mare tonaj condus de un cetățean român a lovit una dintre arcele istorice ale apeductului Arcos del Cobre.
14:50
Soț şi soţie, judecați pentru proxenetism. Cei 700.000 euro, bani din prostituție, investiți în imobiliare # ObservatorNews
Un bărbat de 31 de ani și soția sa, în vârstă de 32 de ani, sunt trimiși în judecată pentru proxenetism, fiind acuzați că, timp de mai mulți ani, au exploatat sexual mai multe femei. Potrivit anchetatorilor, bărbatul le recruta și le convingea să se prostitueze, susținând că totul este în folosul unei viitoare familii pe care urma să o întemeieze cu fiecare dintre ele, informează News.ro.
14:30
Ce dezvăluie necropsia în cazul tinerilor găsiţi fără viaţă în Harghita. Bianka şi Tony erau morţi de 3 zile # ObservatorNews
Concluziile preliminare ale necropsiei celor doi tineri găsiți morți într-un autoturism în comuna Frumoasa, județul Harghita, indică faptul că decesul ar fi survenit la data de 20 octombrie 2025.
14:30
Patriarhul Ecumenic a ajuns în Capitală. Duminică va oficia slujba de sfinţire a Catedralei Mântuirii Neamului # ObservatorNews
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a ajuns, vineri, la Bucureşti pentru a oficia slujba de sfinţire a picturii în mozaic bizantin a Catedralei Naţionale, împreună cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, scrie Agerpres.
14:20
2.7 milioane de euro - aceasta este suma medie pe care autoritățile vor să o investească în reabilitarea a zece troiţe din centrul vechi al municipiului Brașov. Primăria spune că e nevoie de atât de mulți bani pentru că vrea să facă o lucrare complexă de restaurare și să repare inclusiv spațiile din jurul crucilor din lemn.
14:10
Femeie de 70 de ani, moartă într-un incendiu în Dâmbovița. Jarul din sobă ar fi declanșat focul # ObservatorNews
O femeie în vârstă de 70 de ani și-a pierdut viața, vineri dimineață, într-un incendiu izbucnit într-o locuință din județul Dâmbovița. Potrivit pompierilor, focul ar fi pornit de la jar căzut din sobă, informează News.ro.
14:10
Depozit de deșeuri din Prahova, în flăcări de peste 24 de ore. Vântul puternic îngreunează intervenția # ObservatorNews
De mai bine de 24 de ore pompierii se luptă să stingă un incendiu uriaş izbucnit într-un depozit de deşeuri din Prahova. Până acum a fost afectată o suprafaţă de peste 3.500 de metri pătraţi iar misiunea pompierilor este îngreunată de vântul puternic.
14:10
Belgia a blocat planul "nebun" al UE de a da Ucrainei 140 de mld de €: Cine plătește dacă rușii vin după bani? # ObservatorNews
Planul UE de a acorda un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina rămâne în aer pentru cel puțin încă două luni. Liderul Belgiei, a opta țară ca mărime din UE, a refuzat ferm folosirea activelor rusești înghețate pentru garantarea acestui împrumut, arată o analiză Politico.
14:00
Retailerul francez Carrefour se pregătește să-și vândă magazinele din România, potrivit revistei franceze L’Informé. Compania a angajat o bancă de investiții pentru a evalua interesul potențialilor cumpărători, în contextul în care are în vedere retragerea și de pe piețele din Argentina și Polonia.
14:00
La doar 17 ani, o tânără din România - Carla Ungureanu - elevă la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, a primit o distincție extraordinară la Schola Cantorum – una dintre cele mai vechi școli de muzică din Franța. Juriul i-a acordat calificativul „Félicitations du jury” pentru performanțele sale la pian, o recunoaștere pe care o primesc doar cei mai buni dintre cei buni.
14:00
CALCUL: Ce locuință îți permiți cu un credit ipotecar în funcție de venit, după creşterea IRCC # ObservatorNews
Ratele la bănci nu mai sunt doar greu de dus, ci şi de obţinut. Nivelul record la care a ajuns indicele IRCC înăspreşte drastic condiţiile de creditare.
14:00
Anca Dinicu, sâmbătă la The Ticket: „Mă uit la tine și nu mai pun niciodată în viața mea ciocolată în gură!” # ObservatorNews
Cea mai nouă ediție The Ticket, difuzată sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, aduce o combinație explozivă de energie, umor și momente spectaculoase care vor ridica sala și juriul în picioare! Un număr electrizant cu peste 20 de toboșari declanșează o adevărată furtună de aplauze în platou. „Mi-a plăcut de am murit!”, spune Anca Dinicu, în timp ce Micutzu completează: „Îmi pare bine că s-a făcut și la noi, pentru că am văzut treaba asta în State!”. Jurații cântă, bat ritmul, iar atmosfera se transformă într-un veritabil concert rock.
