Comisia Europeană acuză Facebook, Instagram şi TikTok de încălcarea reglementărilor UE
Financial Intelligence, 24 octombrie 2025 20:40
Un raport preliminar publicat vineri de Comisia Europeană consemnează că platformele online Facebook, Instagram şi TikTok încalcă reglementările […] The post Comisia Europeană acuză Facebook, Instagram şi TikTok de încălcarea reglementărilor <b>UE</b> appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
20:40
Comisia Europeană acuză Facebook, Instagram şi TikTok de încălcarea reglementărilor UE # Financial Intelligence
Un raport preliminar publicat vineri de Comisia Europeană consemnează că platformele online Facebook, Instagram şi TikTok încalcă reglementările […] The post Comisia Europeană acuză Facebook, Instagram şi TikTok de încălcarea reglementărilor UE appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
19:20
Macron anunţă că Franţa va livra Ucrainei noi rachete Aster şi avioane de luptă Mirage # Financial Intelligence
Franţa va livra Ucrainei noi rachete antiaeriene Aster în “zilele următoare”, precum şi avioane de luptă Mirage, a […] The post Macron anunţă că Franţa va livra Ucrainei noi rachete Aster şi avioane de luptă Mirage appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Volodimir Zelenski, primit de regele Charles al III-lea, înaintea unei reuniuni a aliaţilor Kievului # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit vineri dimineaţă de regele Marii Britanii, Charles al III-lea, la castelul […] The post Volodimir Zelenski, primit de regele Charles al III-lea, înaintea unei reuniuni a aliaţilor Kievului appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
18:40
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de premier, speră să ajute Republica Moldova să adere la UE până 2028 # Financial Intelligence
Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, are la […] The post Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de premier, speră să ajute Republica Moldova să adere la UE până 2028 appeared first on Financial Intelligence.
18:30
BVB propune o majorare de capital de 7 milioane de lei; BVB vrea să-și păstreze poziția majoritară în CCP.RO; propuneri din partea BRM, pe ordinea de zi a AGA # Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București a decis completarea ordinii de zi a AGA din 12/13 […] The post BVB propune o majorare de capital de 7 milioane de lei; BVB vrea să-și păstreze poziția majoritară în CCP.RO; propuneri din partea BRM, pe ordinea de zi a AGA appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Fondul Proprietatea va demara plata de dividende în data de 26 noiembrie 2025 # Financial Intelligence
Fondul Proprietatea va demara plata de dividende în data de 26 noiembrie 2025, potrivit unui raport transmis Bursei […] The post Fondul Proprietatea va demara plata de dividende în data de 26 noiembrie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
16:10
Creșterea valorii tichetului de masă, o măsură echilibrată care sprijină angajații și economia locală # Financial Intelligence
Într-o perioadă în care costurile de trai continuă să apese asupra bugetelor familiilor, iar companiile caută soluții de […] The post Creșterea valorii tichetului de masă, o măsură echilibrată care sprijină angajații și economia locală appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Activele fondurilor speculative ating valoarea istorică de 5 trilioane de dolari, în timp ce fluxurile trimestriale de capital ating cel mai înalt nivel din ultimii 18 ani – CNBC # Financial Intelligence
Activele globale totale gestionate de fondurile speculative au atins un nivel record de 5 trilioane de dolari în […] The post Activele fondurilor speculative ating valoarea istorică de 5 trilioane de dolari, în timp ce fluxurile trimestriale de capital ating cel mai înalt nivel din ultimii 18 ani – CNBC appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Analiză Sierra Quadrant: Companiile românești accelerează, în ciuda crizelor # Financial Intelligence
Economia românească va intra, de anul viitor, într-o nouă etapă a evoluției sale, definită de antreprenoriat dinamic și […] The post Analiză Sierra Quadrant: Companiile românești accelerează, în ciuda crizelor appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
14:50
Future of Boards – Awards Gala 2025 / Pe 30 octombrie 2025 sunt celebrate consiliile şi liderii care dau formă leadershipului de mâine # Financial Intelligence
Pe 30 octombrie 2024, Envisia organizează cea de-a III-a ediție a Galei – Future of Boards. Evenimentul reunește […] The post Future of Boards – Awards Gala 2025 / Pe 30 octombrie 2025 sunt celebrate consiliile şi liderii care dau formă leadershipului de mâine appeared first on Financial Intelligence.
14:50
O seară de cântece de iarnă aflată la a 5-a ediție susținută de TVA (Trupa cu Valoare Adăugată) și […] The post A cincea ediție a spectacolului Mirosul Crăciunului – pe 16 decembrie appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Sauna Fest 2025: festivalul care te învață să respiri, să te bucuri și să te regăsești # Financial Intelligence
De câte ori într-o zi, într-o săptămână sau într-o lună uiți să te relaxezi? Cât de mult ar […] The post Sauna Fest 2025: festivalul care te învață să respiri, să te bucuri și să te regăsești appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 75 de milioane lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi, […] The post Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 75 de milioane lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Comisia Europeană acuză Facebook, Instagram şi TikTok de încălcarea reglementărilor UE # Financial Intelligence
Un raport preliminar publicat vineri de Comisia Europeană consemnează că platformele online Facebook, Instagram şi TikTok încalcă reglementările […] The post Comisia Europeană acuză Facebook, Instagram şi TikTok de încălcarea reglementărilor UE appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Japonia: Sanae Takaichi reafirmă importanţa relaţiilor cu SUA, îndeamnă la un dialog cu China şi se opune xenofobiei # Financial Intelligence
Noua şefă a guvernului nipon Sanae Takaichi a declarat vineri că vrea să aducă pe “noi culmi” relaţiile […] The post Japonia: Sanae Takaichi reafirmă importanţa relaţiilor cu SUA, îndeamnă la un dialog cu China şi se opune xenofobiei appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Răspândirea rapidă a gripei aviare în Europa provoacă îngrijorări privind o nouă criză # Financial Intelligence
Virusul gripei aviare se răspândeşte rapid în Europa, cel mai mare număr de ţări din ultimul deceniu raportând […] The post Răspândirea rapidă a gripei aviare în Europa provoacă îngrijorări privind o nouă criză appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Edilul general interimar, Stelian Bujduveanu, a declarat că scopul PNL este să câştige alegerile locale pentru Primăria Capitalei […] The post Bujduveanu: Scopul PNL este să câştige Primăria Capitalei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
11:50
Niculescu (MAE): România a primit al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la OCDE – al Comitetului pentru Statistică # Financial Intelligence
România a primit cel de-al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare […] The post Niculescu (MAE): România a primit al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la OCDE – al Comitetului pentru Statistică appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Kim Jong Un declară că relaţiile militare dintre Coreea de Nord şi Rusia vor avansa neîncetat # Financial Intelligence
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că fraternitatea militară dintre ţara sa şi Rusia va avansa neîncetat, […] The post Kim Jong Un declară că relaţiile militare dintre Coreea de Nord şi Rusia vor avansa neîncetat appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Bolojan: Ciprian Ciucu va fi foarte probabil desemnat săptămâna viitoare candidatul PNL la Primăria Capitalei # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat, joi, că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, va fi “foarte probabil” […] The post Bolojan: Ciprian Ciucu va fi foarte probabil desemnat săptămâna viitoare candidatul PNL la Primăria Capitalei appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Donald Trump anunţă că a ‘rupt toate negocierile’ cu Canada asupra tarifelor vamale # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a decis joi seara să rupă toate negocierile comerciale cu Canada, acuzând autorităţile canadiene […] The post Donald Trump anunţă că a ‘rupt toate negocierile’ cu Canada asupra tarifelor vamale appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Ungaria încearcă să ocolească sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse # Financial Intelligence
Ungaria încearcă să găsească o modalitate de a “ocoli” sancţiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse, a […] The post Ungaria încearcă să ocolească sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Bolojan: Supravegherea companiilor de gaz sau electricitate trebuie făcută mult mai serios # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că este necesară mai multă responsabilitate din partea autorităţilor şi a companiilor […] The post Bolojan: Supravegherea companiilor de gaz sau electricitate trebuie făcută mult mai serios appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Preţul aurului a crescut joi cu peste 1%, pe fondul tensiunilor geopolitice şi al aşteptărilor privind inflaţia din SUA # Financial Intelligence
Preţul aurului a urcat joi cu peste 1%, după două sesiuni consecutive de scăderi, pe fondul revenirii cererii […] The post Preţul aurului a crescut joi cu peste 1%, pe fondul tensiunilor geopolitice şi al aşteptărilor privind inflaţia din SUA appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping în Coreea de Sud pe […] The post Trump se va întâlni cu Xi în Coreea de Sud, anunță Casa Albă appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Diana DOBROMIR, Mușat & Asociații – Restructuring\ Insolvency: Cerințele suplimentare de transparență și competitivitate din legea insolvenței vor prelungi procedurile și vor crește costurile # Financial Intelligence
Noile reglementări din legea insolvenței au un impact imediat asupra relației bănci-debitor, a spus Diana DOBROMIR, Managing Associate […] The post Diana DOBROMIR, Mușat & Asociații – Restructuring\ Insolvency: Cerințele suplimentare de transparență și competitivitate din legea insolvenței vor prelungi procedurile și vor crește costurile appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
07:30
Bolojan susţine că în coaliţie s-a căzut de acord ca salariul minim să fie menţinut la acelaşi nivel # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan declară că în coaliţie au existat discuţii privind menţinerea salariului minim la acelaşi nivel. Decizia […] The post Bolojan susţine că în coaliţie s-a căzut de acord ca salariul minim să fie menţinut la acelaşi nivel appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Starmer, pregătit să le ceară aliaţilor Kievului să mărească donaţiile de arme cu rază lungă de acţiune # Financial Intelligence
Premierul britanic Keir Starmer intenţionează să facă apel vineri la ţările membre ale Coaliţiei de Voinţă care susţine […] The post Starmer, pregătit să le ceară aliaţilor Kievului să mărească donaţiile de arme cu rază lungă de acţiune appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Preşedintele american Donald Trump l-a graţiat pe fondatorul companiei de criptomonede Binance, Changpeng Zhao, condamnat anterior pentru încălcarea […] The post Donald Trump l-a graţiat pe fondatorul Binance, Changpeng Zhao appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Liderii UE fac un prim pas spre utilizarea activelor ruseşti în beneficiul Ucrainei # Financial Intelligence
Un prim pas foarte prudent: liderii europeni au cerut joi Comisiei să exploreze modalităţile de finanţare a Ucrainei […] The post Liderii UE fac un prim pas spre utilizarea activelor ruseşti în beneficiul Ucrainei appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Nicuşor Dan: Până acum, România s-a alăturat pachetelor de sancţiuni împotriva Rusiei; vom face la fel # Financial Intelligence
România a acţionat solidar cu ţările din UE în ceea ce priveşte sancţiunile împotriva Rusiei, a afirmat, vineri, […] The post Nicuşor Dan: Până acum, România s-a alăturat pachetelor de sancţiuni împotriva Rusiei; vom face la fel appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
19:10
Consiliul de Administrație al ROMGAZ a aprobat Strategia de Decarbonizare a companiei # Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al SNGN ROMGAZ SA a aprobat Strategia de Decarbonizare a companiei, potrivit unui comunicat, transmis […] The post Consiliul de Administrație al ROMGAZ a aprobat Strategia de Decarbonizare a companiei appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Virgil Popescu: Cărbunele a fost salvat temporar, cu granturi de miliarde de euro, dar viitorul Olteniei energetice nu mai este în cărbune, ci în gaz şi regenerabile # Financial Intelligence
Cărbunele a fost salvat temporar, cu granturi de miliarde de euro, dar viitorul Olteniei energetice nu mai este […] The post Virgil Popescu: Cărbunele a fost salvat temporar, cu granturi de miliarde de euro, dar viitorul Olteniei energetice nu mai este în cărbune, ci în gaz şi regenerabile appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Ucraina: Sancţiunile impuse de Washington companiilor de petrol ruseşti depind de India şi China (expert) # Financial Intelligence
Eficacitatea sancţiunilor SUA împotriva companiilor de petrol ruseşti Rosneft şi Lukoil depinde de faptul dacă principalii importatori, India […] The post Ucraina: Sancţiunile impuse de Washington companiilor de petrol ruseşti depind de India şi China (expert) appeared first on Financial Intelligence.
19:00
CCIB a celebrat rezultatele companiilor din sectoarele 2 și 5 ale Capitalei # Financial Intelligence
Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) a premiat performanțele mediului de afaceri din sectoarele 2 […] The post CCIB a celebrat rezultatele companiilor din sectoarele 2 și 5 ale Capitalei appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Bursa de la Bucureşti a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de joi # Financial Intelligence
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de tranzacţionare de joi, iar […] The post Bursa de la Bucureşti a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de joi appeared first on Financial Intelligence.
18:50
OPEC este gata să majoreze producţia de petrol, dacă va fi nevoie, după sancţiunile impuse Rusiei # Financial Intelligence
Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) este gata să îşi majoreze producţia de petrol, dacă va fi nevoie […] The post OPEC este gata să majoreze producţia de petrol, dacă va fi nevoie, după sancţiunile impuse Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Marile companii petroliere de stat din China suspendă achizițiile de petrol rusesc din cauza sancțiunilor, potrivit unor surse (Reuters) # Financial Intelligence
Sancțiunile SUA afectează cele mai mari două companii petroliere din Moscova India se pregătește să reducă drastic importurile […] The post Marile companii petroliere de stat din China suspendă achizițiile de petrol rusesc din cauza sancțiunilor, potrivit unor surse (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Distrigaz a sistat alimentarea cu gaze la Mioveni după ce echipele au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare # Financial Intelligence
Echipele Distrigaz Sud Reţele prezente la Mioveni au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, fiind […] The post Distrigaz a sistat alimentarea cu gaze la Mioveni după ce echipele au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Niculescu (ANRE): Securitatea energetică înseamnă şi securitate informaţională; România trebuie să fie pregătită să-şi apere infrastructura critică # Financial Intelligence
Securitatea energetică înseamnă şi securitate informaţională, iar România trebuie să fie pregătită să-şi apere infrastructura critică, dar şi […] The post Niculescu (ANRE): Securitatea energetică înseamnă şi securitate informaţională; România trebuie să fie pregătită să-şi apere infrastructura critică appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Rusia caută alternative la sancţiunile americane pentru a compensa impactul bugetar # Financial Intelligence
Rusia se aşteaptă ca bugetul statului să înregistreze o lovitură de pe urma sancţiunilor americane impuse primilor doi […] The post Rusia caută alternative la sancţiunile americane pentru a compensa impactul bugetar appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Grindeanu: Am propus în coaliţie constituirea rapidă a unui grup de lucru pentru elaborarea legii pensiilor magistraţilor # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Galaţi, că a propus în coaliţia […] The post Grindeanu: Am propus în coaliţie constituirea rapidă a unui grup de lucru pentru elaborarea legii pensiilor magistraţilor appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Miruţă: Firma israeliană invocă forţa majoră în contractul cu Avioane Craiova; i s-ar fi solicitat să înceteze orice proiecte ca să ajute Ucraina # Financial Intelligence
Compania Avioane Craiova a fost notificată de firma israeliană cu care are contract pentru livrarea unui soft destinat […] The post Miruţă: Firma israeliană invocă forţa majoră în contractul cu Avioane Craiova; i s-ar fi solicitat să înceteze orice proiecte ca să ajute Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Nicuşor Dan: Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că este necesară implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare […] The post Nicuşor Dan: Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Miruţă: La Salrom, perla coroanei acum este grafitul; căutăm cea mai bună metodă de exploatare # Financial Intelligence
Perla coroanei la Salrom este grafitul şi suntem în discuţii pentru a vedea cum putem să-l exploatăm şi […] The post Miruţă: La Salrom, perla coroanei acum este grafitul; căutăm cea mai bună metodă de exploatare appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Vulpescu(BVB): România are nevoie de investiţii de 40-50 miliarde de euro pentru sectorul energetic, până în 2030 # Financial Intelligence
România are nevoie de investiţii de 40-50 miliarde de euro pentru sectorul energetic, până în 2030, sumă care […] The post Vulpescu(BVB): România are nevoie de investiţii de 40-50 miliarde de euro pentru sectorul energetic, până în 2030 appeared first on Financial Intelligence.
16:00
O urgenţă naţională, care are nevoie de o lege pe măsură În fiecare an, zeci de femei din […] The post „Să nu ucizi.” – o campanie a Ştirilor Kanal D împotriva femicidului appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Verchere, OMV Petrom: Ne propunem să menținem un echilibru sănătos între distribuirea valorii create și continuarea proiectelor majore de investiții pe care le avem în derulare # Financial Intelligence
*Dividendele totale acordate în 2025 se ridică la 0,0644 lei/acțiune, ceea ce se traduce printr-un randament al dividendului […] The post Verchere, OMV Petrom: Ne propunem să menținem un echilibru sănătos între distribuirea valorii create și continuarea proiectelor majore de investiții pe care le avem în derulare appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Acționarii OMV Petrom au aprobat modificarea și actualizarea Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere al Societății; statul nu a votat pentru acest punct # Financial Intelligence
Acționarii OMV Petrom au decis azi aprobarea modificării și actualizării Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere al Societății, […] The post Acționarii OMV Petrom au aprobat modificarea și actualizarea Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere al Societății; statul nu a votat pentru acest punct appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Germania se va confrunta cu deficite bugetare, deşi veniturile din taxe vor fi peste aşteptări până în 2029 # Financial Intelligence
Germania se va confrunta cu un deficit bugetar de peste 140 de miliarde de euro până în 2029 […] The post Germania se va confrunta cu deficite bugetare, deşi veniturile din taxe vor fi peste aşteptări până în 2029 appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.