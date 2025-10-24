Comisia Europeană acuză Facebook, Instagram şi TikTok de încălcarea reglementărilor UE

Financial Intelligence, 24 octombrie 2025 20:40

Un raport preliminar publicat vineri de Comisia Europeană consemnează că platformele online Facebook, Instagram şi TikTok încalcă reglementările

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 30 minute
20:40
Acum 2 ore
19:20
Macron anunţă că Franţa va livra Ucrainei noi rachete Aster şi avioane de luptă Mirage Financial Intelligence
Franţa va livra Ucrainei noi rachete antiaeriene Aster în "zilele următoare", precum şi avioane de luptă Mirage, a
19:20
Volodimir Zelenski, primit de regele Charles al III-lea, înaintea unei reuniuni a aliaţilor Kievului Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit vineri dimineaţă de regele Marii Britanii, Charles al III-lea, la castelul
Acum 4 ore
18:40
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de premier, speră să ajute Republica Moldova să adere la UE până 2028 Financial Intelligence
Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, are la
18:30
BVB propune o majorare de capital de 7 milioane de lei; BVB vrea să-și păstreze poziția majoritară în CCP.RO; propuneri din partea BRM, pe ordinea de zi a AGA Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București a decis completarea ordinii de zi a AGA din 12/13
18:10
Fondul Proprietatea va demara plata de dividende în data de 26 noiembrie 2025 Financial Intelligence
Fondul Proprietatea va demara plata de dividende în data de 26 noiembrie 2025, potrivit unui raport transmis Bursei
Acum 6 ore
16:10
Creșterea valorii tichetului de masă, o măsură echilibrată care sprijină angajații și economia locală Financial Intelligence
Într-o perioadă în care costurile de trai continuă să apese asupra bugetelor familiilor, iar companiile caută soluții de
15:20
Activele fondurilor speculative ating valoarea istorică de 5 trilioane de dolari, în timp ce fluxurile trimestriale de capital ating cel mai înalt nivel din ultimii 18 ani – CNBC Financial Intelligence
Activele globale totale gestionate de fondurile speculative au atins un nivel record de 5 trilioane de dolari în
15:20
Analiză Sierra Quadrant: Companiile românești accelerează, în ciuda crizelor Financial Intelligence
Economia românească va intra, de anul viitor, într-o nouă etapă a evoluției sale, definită de antreprenoriat dinamic și
Acum 8 ore
14:50
Future of Boards – Awards Gala 2025 / Pe 30 octombrie 2025 sunt celebrate consiliile şi liderii care dau formă leadershipului de mâine Financial Intelligence
Pe 30 octombrie 2024, Envisia organizează cea de-a III-a ediție a Galei – Future of Boards. Evenimentul reunește
14:50
A cincea ediție a spectacolului Mirosul Crăciunului – pe 16 decembrie Financial Intelligence
O seară de cântece de iarnă aflată la a 5-a ediție susținută de TVA (Trupa cu Valoare Adăugată) și
14:40
Sauna Fest 2025: festivalul care te învață să respiri, să te bucuri și să te regăsești Financial Intelligence
De câte ori într-o zi, într-o săptămână sau într-o lună uiți să te relaxezi? Cât de mult ar
14:40
Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 75 de milioane lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi,
14:30
14:30
Japonia: Sanae Takaichi reafirmă importanţa relaţiilor cu SUA, îndeamnă la un dialog cu China şi se opune xenofobiei Financial Intelligence
Noua şefă a guvernului nipon Sanae Takaichi a declarat vineri că vrea să aducă pe "noi culmi" relaţiile
14:30
Răspândirea rapidă a gripei aviare în Europa provoacă îngrijorări privind o nouă criză Financial Intelligence
Virusul gripei aviare se răspândeşte rapid în Europa, cel mai mare număr de ţări din ultimul deceniu raportând
14:20
Bujduveanu: Scopul PNL este să câştige Primăria Capitalei Financial Intelligence
Edilul general interimar, Stelian Bujduveanu, a declarat că scopul PNL este să câştige alegerile locale pentru Primăria Capitalei
Acum 12 ore
11:50
Niculescu (MAE): România a primit al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la OCDE – al Comitetului pentru Statistică Financial Intelligence
România a primit cel de-al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
11:10
Kim Jong Un declară că relaţiile militare dintre Coreea de Nord şi Rusia vor avansa neîncetat Financial Intelligence
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că fraternitatea militară dintre ţara sa şi Rusia va avansa neîncetat,
10:10
Bolojan: Ciprian Ciucu va fi foarte probabil desemnat săptămâna viitoare candidatul PNL la Primăria Capitalei Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat, joi, că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, va fi "foarte probabil"
09:40
Donald Trump anunţă că a ‘rupt toate negocierile’ cu Canada asupra tarifelor vamale Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a decis joi seara să rupă toate negocierile comerciale cu Canada, acuzând autorităţile canadiene
09:30
Ungaria încearcă să ocolească sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse Financial Intelligence
 Ungaria încearcă să găsească o modalitate de a "ocoli" sancţiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse, a
09:00
Bolojan: Supravegherea companiilor de gaz sau electricitate trebuie făcută mult mai serios Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că este necesară mai multă responsabilitate din partea autorităţilor şi a companiilor
08:50
Preţul aurului a crescut joi cu peste 1%, pe fondul tensiunilor geopolitice şi al aşteptărilor privind inflaţia din SUA Financial Intelligence
Preţul aurului a urcat joi cu peste 1%, după două sesiuni consecutive de scăderi, pe fondul revenirii cererii
08:40
Trump se va întâlni cu Xi în Coreea de Sud, anunță Casa Albă Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping în Coreea de Sud pe
08:10
Diana DOBROMIR, Mușat & Asociații – Restructuring\ Insolvency: Cerințele suplimentare de transparență și competitivitate din legea insolvenței vor prelungi procedurile și vor crește costurile Financial Intelligence
Noile reglementări din legea insolvenței au un impact imediat asupra relației bănci-debitor, a spus Diana DOBROMIR, Managing Associate
Acum 24 ore
07:30
Bolojan susţine că în coaliţie s-a căzut de acord ca salariul minim să fie menţinut la acelaşi nivel Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan declară că în coaliţie au existat discuţii privind menţinerea salariului minim la acelaşi nivel. Decizia
07:30
Starmer, pregătit să le ceară aliaţilor Kievului să mărească donaţiile de arme cu rază lungă de acţiune Financial Intelligence
Premierul britanic Keir Starmer intenţionează să facă apel vineri la ţările membre ale Coaliţiei de Voinţă care susţine
07:30
Donald Trump l-a graţiat pe fondatorul Binance, Changpeng Zhao Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump l-a graţiat pe fondatorul companiei de criptomonede Binance, Changpeng Zhao, condamnat anterior pentru încălcarea
07:20
Liderii UE fac un prim pas spre utilizarea activelor ruseşti în beneficiul Ucrainei Financial Intelligence
Un prim pas foarte prudent: liderii europeni au cerut joi Comisiei să exploreze modalităţile de finanţare a Ucrainei
07:20
Nicuşor Dan: Până acum, România s-a alăturat pachetelor de sancţiuni împotriva Rusiei; vom face la fel Financial Intelligence
România a acţionat solidar cu ţările din UE în ceea ce priveşte sancţiunile împotriva Rusiei, a afirmat, vineri,
Ieri
19:10
Consiliul de Administrație al ROMGAZ a aprobat Strategia de Decarbonizare a companiei Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al SNGN ROMGAZ SA a aprobat Strategia de Decarbonizare a companiei, potrivit unui comunicat, transmis
19:10
Virgil Popescu: Cărbunele a fost salvat temporar, cu granturi de miliarde de euro, dar viitorul Olteniei energetice nu mai este în cărbune, ci în gaz şi regenerabile Financial Intelligence
Cărbunele a fost salvat temporar, cu granturi de miliarde de euro, dar viitorul Olteniei energetice nu mai este
19:10
Ucraina: Sancţiunile impuse de Washington companiilor de petrol ruseşti depind de India şi China (expert) Financial Intelligence
Eficacitatea sancţiunilor SUA împotriva companiilor de petrol ruseşti Rosneft şi Lukoil depinde de faptul dacă principalii importatori, India
19:00
CCIB a celebrat rezultatele companiilor din sectoarele 2 și 5 ale Capitalei Financial Intelligence
Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) a premiat performanțele mediului de afaceri din sectoarele 2
19:00
Bursa de la Bucureşti a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de joi Financial Intelligence
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de tranzacţionare de joi, iar
18:50
OPEC este gata să majoreze producţia de petrol, dacă va fi nevoie, după sancţiunile impuse Rusiei Financial Intelligence
Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) este gata să îşi majoreze producţia de petrol, dacă va fi nevoie
18:50
Marile companii petroliere de stat din China suspendă achizițiile de petrol rusesc din cauza sancțiunilor, potrivit unor surse (Reuters) Financial Intelligence
Sancțiunile SUA afectează cele mai mari două companii petroliere din Moscova India se pregătește să reducă drastic importurile
18:30
Distrigaz a sistat alimentarea cu gaze la Mioveni după ce echipele au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare Financial Intelligence
Echipele Distrigaz Sud Reţele prezente la Mioveni au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, fiind
18:10
Niculescu (ANRE): Securitatea energetică înseamnă şi securitate informaţională; România trebuie să fie pregătită să-şi apere infrastructura critică Financial Intelligence
Securitatea energetică înseamnă şi securitate informaţională, iar România trebuie să fie pregătită să-şi apere infrastructura critică, dar şi
17:30
Rusia caută alternative la sancţiunile americane pentru a compensa impactul bugetar Financial Intelligence
Rusia se aşteaptă ca bugetul statului să înregistreze o lovitură de pe urma sancţiunilor americane impuse primilor doi
17:10
Grindeanu: Am propus în coaliţie constituirea rapidă a unui grup de lucru pentru elaborarea legii pensiilor magistraţilor Financial Intelligence
Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Galaţi, că a propus în coaliţia
16:50
Miruţă: Firma israeliană invocă forţa majoră în contractul cu Avioane Craiova; i s-ar fi solicitat să înceteze orice proiecte ca să ajute Ucraina Financial Intelligence
Compania Avioane Craiova a fost notificată de firma israeliană cu care are contract pentru livrarea unui soft destinat
16:30
Nicuşor Dan: Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că este necesară implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare
16:10
Miruţă: La Salrom, perla coroanei acum este grafitul; căutăm cea mai bună metodă de exploatare Financial Intelligence
Perla coroanei la Salrom este grafitul şi suntem în discuţii pentru a vedea cum putem să-l exploatăm şi
16:00
Vulpescu(BVB): România are nevoie de investiţii de 40-50 miliarde de euro pentru sectorul energetic, până în 2030 Financial Intelligence
România are nevoie de investiţii de 40-50 miliarde de euro pentru sectorul energetic, până în 2030, sumă care
16:00
„Să nu ucizi.” – o campanie a Ştirilor Kanal D împotriva femicidului Financial Intelligence
O urgenţă naţională, care are nevoie de o lege pe măsură În fiecare an, zeci de femei din
15:50
Verchere, OMV Petrom: Ne propunem să menținem un echilibru sănătos între distribuirea valorii create și continuarea proiectelor majore de investiții pe care le avem în derulare Financial Intelligence
*Dividendele totale acordate în 2025 se ridică la 0,0644 lei/acțiune, ceea ce se traduce printr-un randament al dividendului
15:40
Acționarii OMV Petrom au aprobat modificarea și actualizarea Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere al Societății; statul nu a votat pentru acest punct Financial Intelligence
Acționarii OMV Petrom au decis azi aprobarea modificării și actualizării Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere al Societății,
15:40
Germania se va confrunta cu deficite bugetare, deşi veniturile din taxe vor fi peste aşteptări până în 2029 Financial Intelligence
Germania se va confrunta cu un deficit bugetar de peste 140 de miliarde de euro până în 2029
