Franţa este pregătită să desfăşoare forţe în Ucraina în 2026. „Anul 2026 va fi marcat de coaliții”

Măsura surprinzătoare luată de Donald Trump de a sancționa cele mai mari companii petroliere din Rusia nu va paraliza mașina de război a lui Vladimir Putin, dar va ajuta UE să elimine definitiv petrolul rusesc din blocul comunitar, comentează POLITICO. Toate subsidiarele companiei Lukoil din România vor trebui să se supună sancțiunilor, dar rămâne de văzut sub ce formă se va petrece acest lucru. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, declară pentru POLITICO, că Lukoil „va avea obligația„ să vândă rafinăria Petrotel din Ploiești.